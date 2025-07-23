Возрастное ограничение 18+
Владелец екатеринбургского яхт-клуба заявил об угрозе закрытия секций для детей из-за судов
Юрий Крюченков готовится обратиться к Паслеру и Жоге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Враги добиваются сноса забора». Гендиректор АО «Губернский яхт-клуб "Коматек"» и член общественной палаты Свердловской области Юрий Крюченков заявил, что детей могут лишить возможности заниматься парусным спортом из-за потенциальной приостановки деятельности клуба в результате судебных решений. Заявление к полпреду и врио губернатора ещё не подано, но уже готовится, рассказал Крюченков информагентству Ura.ru.
Это заявление сделано на фоне целого ряда судебных процессов, проходящих сейчас в арбитражном суде Свердловской области, касающихся объектов недвижимости на берегу пруда у пирса яхт-клуба.
В одном из них индивидуальный предприниматель Ольга Ермоленко требует обязать устранить препятствия в пользовании имуществом ИП, освободив земельный участок с кадастровым номером 66:41:0307044:19 от строения «эллинг» путём сноса/демонтажа самовольно возведенной постройки трехэтажного здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,40В.
В другом истцом выступает уже сам яхт-клуб, который просит изъять из собственности Свердловской области пирс, к которому причаливают яхты, и признать право собственности на этот пирс и соседний участок за АО «Губернский яхт-клуб «Коматек». Ответчиком по иску выступает МУГИСО. И это далеко не все судебные дела с участием АО «Губернский яхт-клуб «Коматек».
Сам Крюченков объясняет причину этих процессов «отсутствием некоторых регламентов стыковки градостроительного, земельного и водного кодекса».
«Ученики наших школ страдают. Если будет принято решение о сносе, все три школы можно закрывать, потому что им заниматься негде. Тогда пусть все ребятишки сидят в гаджетах, зарабатывают себе всякие остеохондрозы», — сказал Крюченков.
Отметим, что яхт-клуб «Коматек» занимает часть берега Верх-Исетского пруда — самого близкого к центру Екатеринбурга водоёма для пляжного отдыха. Из-за близости к центру города на свободной для доступа части берега в жаркие дни бывает очень много народу. Часть берега несколько лет назад была огорожена забором, в этом году прозрачный 3D-забор заменили на сплошной забор из профлиста.
Это заявление сделано на фоне целого ряда судебных процессов, проходящих сейчас в арбитражном суде Свердловской области, касающихся объектов недвижимости на берегу пруда у пирса яхт-клуба.
В одном из них индивидуальный предприниматель Ольга Ермоленко требует обязать устранить препятствия в пользовании имуществом ИП, освободив земельный участок с кадастровым номером 66:41:0307044:19 от строения «эллинг» путём сноса/демонтажа самовольно возведенной постройки трехэтажного здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,40В.
В другом истцом выступает уже сам яхт-клуб, который просит изъять из собственности Свердловской области пирс, к которому причаливают яхты, и признать право собственности на этот пирс и соседний участок за АО «Губернский яхт-клуб «Коматек». Ответчиком по иску выступает МУГИСО. И это далеко не все судебные дела с участием АО «Губернский яхт-клуб «Коматек».
Сам Крюченков объясняет причину этих процессов «отсутствием некоторых регламентов стыковки градостроительного, земельного и водного кодекса».
«И это позволяет всем недоброжелателям пытаться как-то повлиять на существование объектов, которые как раз находятся на стыке береговых линий и водных пространств»,
— говорит владелец клуба.
«Ученики наших школ страдают. Если будет принято решение о сносе, все три школы можно закрывать, потому что им заниматься негде. Тогда пусть все ребятишки сидят в гаджетах, зарабатывают себе всякие остеохондрозы», — сказал Крюченков.
Отметим, что яхт-клуб «Коматек» занимает часть берега Верх-Исетского пруда — самого близкого к центру Екатеринбурга водоёма для пляжного отдыха. Из-за близости к центру города на свободной для доступа части берега в жаркие дни бывает очень много народу. Часть берега несколько лет назад была огорожена забором, в этом году прозрачный 3D-забор заменили на сплошной забор из профлиста.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию