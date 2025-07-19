Федералы отказались передавать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в собственность Екатеринбурга





пишет депутат. «По вопросу передачи городу Дворца творчества и Экоцентра в Харитоновском парке Минкульт занял следующую позицию: 1. Отказал в прямой передаче, сославшись на потерю доходов бюджета от арендных платежей. 2. Предложил обмен на другие здания»,

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Министерство культуры России отказалось передавать из федеральной собственности в муниципальную собственность Екатеринбурга комплекс усадьбы Расторгуевых—Харитоновых в центре уральской столицы. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергея Козлова.Сейчас в здании по договорам аренды расположены городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» и «Городской детский экологический центр» (улица Карла Либкнехта, 44).Между тем, два других ОКН — «Усадьбу Давыдовых» и «Усадьбу Ошуркова» на улице Чапаева, которые находятся в пользовании муниципального объединения библиотек — готовы передать из федеральной собственности в собственность Екатеринбурга. Об этом говорится в том же письме.По словам депутата, после передачи город получит полномочия по реставрации и содержанию объектов. В результате чего, по его мнению, «эти памятники архитектуры будут сохранены для будущих поколений». Отметим, что Сергей Козлов в феврале, во время обсуждения проекта Купеческого квартала выражал недоумение, что город платит «из бюджета в бюджет» за аренду зданий муниципального объединения библиотек на Чапаева.