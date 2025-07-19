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Федералы отказались передавать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в собственность Екатеринбурга

Но готовы отдать два менее крупных памятника архитектуры

16.45 Среда, 23 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Министерство культуры России отказалось передавать из федеральной собственности в муниципальную собственность Екатеринбурга комплекс усадьбы Расторгуевых—Харитоновых в центре уральской столицы. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергея Козлова.

Сейчас в здании по договорам аренды расположены городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» и «Городской детский экологический центр» (улица Карла Либкнехта, 44).

«По вопросу передачи городу Дворца творчества и Экоцентра в Харитоновском парке Минкульт занял следующую позицию: 1. Отказал в прямой передаче, сославшись на потерю доходов бюджета от арендных платежей. 2. Предложил обмен на другие здания»,

пишет депутат.


Между тем, два других ОКН — «Усадьбу Давыдовых» и «Усадьбу Ошуркова» на улице Чапаева, которые находятся в пользовании муниципального объединения библиотек — готовы передать из федеральной собственности в собственность Екатеринбурга. Об этом говорится в том же письме.

По словам депутата, после передачи город получит полномочия по реставрации и содержанию объектов. В результате чего, по его мнению, «эти памятники архитектуры будут сохранены для будущих поколений». Отметим, что Сергей Козлов в феврале, во время обсуждения проекта Купеческого квартала выражал недоумение, что город платит «из бюджета в бюджет» за аренду зданий муниципального объединения библиотек на Чапаева.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
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19:08 В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков
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17:43 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с тексисткой и зарезал её в машине
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ
14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
14:05 Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде
13:09 Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
07:51 Рассмотрение уголовного дела против екатеринбургского патимейкера отложили из-за болезни обвиняемого
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
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