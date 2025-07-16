Назначение площади 1905 года в Екатеринбурге изменят на постоянной основе

— сказал градоначальник.

«Мы встречались с молодёжью на расширенном заседании совета по молодёжной политике, и как раз прозвучал такой запрос. Вот эту площадь можно использовать как угодно. Естественно, с обеспечением мер безопасности, если мы запланируем проведение здесь каких-либо массовых мероприятий, это будет особый регламент согласования, меры безопасности. Ну а когда здесь ничего не происходит, просто можно будет гулять, отдыхать, наслаждаться видом, вот как сейчас — танцевать, просто проводить приятно время»,