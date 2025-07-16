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Назначение площади 1905 года в Екатеринбурге изменят на постоянной основе
Мэрия решилась на это после проведения опроса горожан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Парковку на площади 1905 года закроют навсегда — об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который устроил сегодня поздним вечером брифинг на самой площади, посвящённый открытию фестиваля «Лето на площади».
По мнению Орлова, многофункциональное общественное пространство вместо парковки — лучший вариант использования площади, что поддерживает большинство горожан.
Отметим, что закрытие парковки на главной площади Екатеринбурга с разной степенью интенсивности обсуждалось давно, однако из уст городских властей эта идея впервые была озвучена именно при Орлове — когда в 2021 году на заседании Совета неравнодушных мэр Екатеринбурга предложил искать другие варианты использования главной площади в ответ на предложение члена совета, на тот момент главного редактора Ура.ру Ивана Некрасова о реконструкции городских парков.
К слову, месяц назад в телеграм-канале был проведён опрос, по итогам которого лишь 17% читателей канала высказались за использование площади 1905 года в качестве парковки. Относительное большинство же (41%) высказались за воссоздание здесь Богоявленского собора, взорванного в 1930 году.
«Мы встречались с молодёжью на расширенном заседании совета по молодёжной политике, и как раз прозвучал такой запрос. Вот эту площадь можно использовать как угодно. Естественно, с обеспечением мер безопасности, если мы запланируем проведение здесь каких-либо массовых мероприятий, это будет особый регламент согласования, меры безопасности. Ну а когда здесь ничего не происходит, просто можно будет гулять, отдыхать, наслаждаться видом, вот как сейчас — танцевать, просто проводить приятно время»,
— сказал градоначальник.
По мнению Орлова, многофункциональное общественное пространство вместо парковки — лучший вариант использования площади, что поддерживает большинство горожан.
Я считаю, что мы, наверное, совершенно правильно ответили на запрос наших жителей, придав площади 1905 года совершенно другое предназначение — это многофункциональное общественное пространство для жителей города.
— резюмировал Орлов.
Отметим, что закрытие парковки на главной площади Екатеринбурга с разной степенью интенсивности обсуждалось давно, однако из уст городских властей эта идея впервые была озвучена именно при Орлове — когда в 2021 году на заседании Совета неравнодушных мэр Екатеринбурга предложил искать другие варианты использования главной площади в ответ на предложение члена совета, на тот момент главного редактора Ура.ру Ивана Некрасова о реконструкции городских парков.
К слову, месяц назад в телеграм-канале был проведён опрос, по итогам которого лишь 17% читателей канала высказались за использование площади 1905 года в качестве парковки. Относительное большинство же (41%) высказались за воссоздание здесь Богоявленского собора, взорванного в 1930 году.
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