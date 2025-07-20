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Выдвигался в мэры, работал в Азербайджане, хотел «дать леща» Соловьёву: чем известен погибший екатеринбургский журналист

Антон Дербенёв погиб под Донецком

00.16 Вторник, 22 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Бывший журналист и общественник из Екатеринбурга Антон Дербенёв погиб под Донецком. Дербенёв разбился в ДТП 17 июля, сообщили его друзья в соцсетях. Мать погибшего написала, что церемония прощания состоится 23 июля в Евпатории.

Дербенёв отметился в Екатеринбурге как активист, журналист и общественник, зачастую своими эпатажными действиями. Он родился в столице Урала в 1983 году и поступил на философский факультет УрГУ имени Горького в 2000. Однако университет не закончил, ушёл в 2004 — как объяснял он причины этого, «так сложились обстоятельства». В 2000-х Дербенёв был пресс-секретарём Фонда поддержки президентских программ в Уральском регионе, в марте 2005 года баллотировался от ЛДПР в депутаты гордумы Екатеринбурга по одномандатному округу, но избраться не смог.

Затем работал в нескольких СМИ, в том числе на портале 66.ru и в информагентстве «ТочкаНьюс», некоторое время жил и занимался бизнесом в Азербайджане. Каким именно, не сообщал, но писал, что в то время «жил в чужом государстве, как родной». Также работал на строительстве аэропорта в Симферополе.


Фото: соцсети Антона Дербенёва


Когда работал в СМИ во второй половине 2010-х, Антон Дербенёв позиционировал себя как занимающегося гонзо-журналистикой.


Фото: Мария Калугина / 66.ру


В 2018 году заявил, что ушёл из журналистики, начал позиционировать себя общественником и активистом. Летом 2018 года заявился кандидатом на первые непрямые выборы главы Екатеринбурга после отмены всенародных выборов. «Договориться могу с любым и обо всём», — так Антон описал свои ключевые компетенции в разговоре с журналистами. Однако комиссия не допустила его до голосования в гордуме.


Конкурсная комиссия в 2018 году не допустила Дербенёва до голосования. Мэром тогда стал Александр Высокинский


Дербенёв прославился на всю страну во время протестов в защиту сквера у Драмтеатра в 2019 году обещанием «дать леща» телеведущему Владимиру Соловьёву, назвавшему бесами екатеринбуржцев, выступавших против строительства храма. «За свои слова петух Соловьёв должен ответить», — написал на своей странице в соцсетях Дербенёв. Кроме того, Дербенёв тогда назвал Соловьёва «клоуном» и «каркающей мразью», предложив своим читателям «скинуться» на билеты из Екатеринбурга до Москвы и командировочные для него. В этом случае Дербенев пообещал отыскать в столице Соловьёва и «выдать ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой». Постскриптум он добавил, чтобы за него не переживали, поскольку потом помоет руку. В итоге Дербенёву собрали деньги на поездку в Москву, а Соловьёв согласился встретиться с ним, но в итоге межличностный конфликт был погашен. Встречу в одном из московских кафе освещал РБК.

Выдвигался в мэры, работал в Азербайджане, хотел «дать леща» Соловьёву: чем известен погибший екатеринбургский журналист

Дербенёв во время встречи с Владимиром Соловьёвым. Фото: «ГоворитМосква»


«Сели-поговорили, оставляю ему право первого пера, чтобы он осмыслил, написал [итоги разговора]. Рукоприкладства не было, говорили довольно долго»,

— сказал после встречи Владимир Соловьёв.


«Силовых действий ни у одного из оппонентов не было. У меня была задача в виде леща, она была выполнена полностью, потому что я добрался до желаемой цели, но не наносил никаких ударов. У нас состоялся очень серьёзный диалог. Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные. Я специально приехал из Екатеринбурга, жители города собрали мне деньги на это. Он пояснил, кого считает бесами. Все жители Екатеринбурга, я это услышал, таковыми не являются. В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами»,

описал итоги той встречи Дербенёв.


Начиная с 2022 года Дербенёв неоднократно посещал зону боевых действий, в соцсетях рассказывал, что присоединился к «ЧВК Вагнер».


Фото: соцсети Антона Дербенёва


В последнее время, судя по соцсетям, Дербенёв много времени проводил в Луганске.

Два года назад в Запорожской области погиб другой бывший екатеринбургский общественный активист и журналист, Ростислав Журавлёв. В его случае причиной гибели стал обстрел.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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14:44 С петербургского дроппера взыскали более двух миллионов рублей в пользу пенсионера из Артёмовского
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