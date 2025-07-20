Выдвигался в мэры, работал в Азербайджане, хотел «дать леща» Соловьёву: чем известен погибший екатеринбургский журналист

описал итоги той встречи Дербенёв.

«Силовых действий ни у одного из оппонентов не было. У меня была задача в виде леща, она была выполнена полностью, потому что я добрался до желаемой цели, но не наносил никаких ударов. У нас состоялся очень серьёзный диалог. Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные. Я специально приехал из Екатеринбурга, жители города собрали мне деньги на это. Он пояснил, кого считает бесами. Все жители Екатеринбурга, я это услышал, таковыми не являются. В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами»,