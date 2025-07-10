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Опустевший памятник архитектуры выставят на торги в Екатеринбурге

К зданию уже присматривается застройщик соседнего объекта

10.40 Суббота, 19 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Историческую усадьбу на улице Горького, 34 (усадьба купца Деласье) в Екатеринбурге и земельный участок под ней выставят на торги.

До недавнего времени здание занимал Уральский филиал РосдорНИИ, но эта структура в прошлом году переехала в административное здание Уралуправтодора на улице Луначарского.

Объект культурного наследия уже выставили на продажу на сайте Дом.рф, но цена пока не определена. Аукцион запланирован на первый квартал 2026 года.

У здания уже есть потенциальны покупатель — владелец сети клиник «Здоровье365», бизнесмен Валерий Малышев, который ранее воссоздал находившуюся по соседству (Горького, 32 / Карла Маркса, 4) в полуруинированном состоянии усадьбу Звонарёва, а также построил с другой стороны многоэтажный жилой комплекс «Ривьера». Фактически здание усадьбы Деласье осталось единственным объектом недвижимости в этом квартале, не принадлежащем структурам Малышева.


Фото: карточка аукциона на сайте Дом.рф


«Хочется завершить проект. Усадьба Деласье выходит во двор жилого комплекса, который мы возвели по соседству. Боюсь, если здание попадет в чужие руки, то выйдет неразбериха. Неизвестно, как гипотетический покупатель захочет им распорядиться. Вдруг поставит забор или откроет шумный ночной клуб»,

— объяснил 66.ру свои мотивы Малышев.


Усадьба была построена в 1830-е — 1840-е годы екатеринбургским купцом 2-й гильдии Козьмой Калашниковым, но свой окончательный вид приобрела в 1880-е, когда ею владел колыванский купец 2-й гильдии Евгений Амфиохиевич Деласье. По его фамилии здание и попало в реестр ОКН. В советское время усадьба была национализирована, в ней размещалось коммунальное жильё.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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23:57 Бывшего молодёжного пресс-секретаря Екатеринбургской епархии внесли в реестр иноагентов
20:53 Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
20:39 В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу
20:23 Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
20:07 Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике
19:08 Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами
18:50 Съезд на Нижние Серги перекроют на трассе Р‑242 на четыре дня
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17:31 Кратковременные дожди и гроза ожидаются в выходные в Свердловской области
17:12 Суд приостановил работу ООО «Ричмонд Рест» после отравление выпускников екатеринбургского вуза
16:37 В Екатеринбурге застройщику пригрозили отзывом разрешения на строительства из-за расползающегося котлована
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15:40 «Водоканал-НТ» обязали каждый день платить по 15 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил
14:28 Обнаруженную возле гаражей с ножевыми ранениями женщину в Каменске-Уральском спасли
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