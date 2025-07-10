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Опустевший памятник архитектуры выставят на торги в Екатеринбурге
К зданию уже присматривается застройщик соседнего объекта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Историческую усадьбу на улице Горького, 34 (усадьба купца Деласье) в Екатеринбурге и земельный участок под ней выставят на торги.
До недавнего времени здание занимал Уральский филиал РосдорНИИ, но эта структура в прошлом году переехала в административное здание Уралуправтодора на улице Луначарского.
Объект культурного наследия уже выставили на продажу на сайте Дом.рф, но цена пока не определена. Аукцион запланирован на первый квартал 2026 года.
У здания уже есть потенциальны покупатель — владелец сети клиник «Здоровье365», бизнесмен Валерий Малышев, который ранее воссоздал находившуюся по соседству (Горького, 32 / Карла Маркса, 4) в полуруинированном состоянии усадьбу Звонарёва, а также построил с другой стороны многоэтажный жилой комплекс «Ривьера». Фактически здание усадьбы Деласье осталось единственным объектом недвижимости в этом квартале, не принадлежащем структурам Малышева.
Усадьба была построена в 1830-е — 1840-е годы екатеринбургским купцом 2-й гильдии Козьмой Калашниковым, но свой окончательный вид приобрела в 1880-е, когда ею владел колыванский купец 2-й гильдии Евгений Амфиохиевич Деласье. По его фамилии здание и попало в реестр ОКН. В советское время усадьба была национализирована, в ней размещалось коммунальное жильё.
До недавнего времени здание занимал Уральский филиал РосдорНИИ, но эта структура в прошлом году переехала в административное здание Уралуправтодора на улице Луначарского.
Объект культурного наследия уже выставили на продажу на сайте Дом.рф, но цена пока не определена. Аукцион запланирован на первый квартал 2026 года.
У здания уже есть потенциальны покупатель — владелец сети клиник «Здоровье365», бизнесмен Валерий Малышев, который ранее воссоздал находившуюся по соседству (Горького, 32 / Карла Маркса, 4) в полуруинированном состоянии усадьбу Звонарёва, а также построил с другой стороны многоэтажный жилой комплекс «Ривьера». Фактически здание усадьбы Деласье осталось единственным объектом недвижимости в этом квартале, не принадлежащем структурам Малышева.
Фото: карточка аукциона на сайте Дом.рф
«Хочется завершить проект. Усадьба Деласье выходит во двор жилого комплекса, который мы возвели по соседству. Боюсь, если здание попадет в чужие руки, то выйдет неразбериха. Неизвестно, как гипотетический покупатель захочет им распорядиться. Вдруг поставит забор или откроет шумный ночной клуб»,
— объяснил 66.ру свои мотивы Малышев.
Усадьба была построена в 1830-е — 1840-е годы екатеринбургским купцом 2-й гильдии Козьмой Калашниковым, но свой окончательный вид приобрела в 1880-е, когда ею владел колыванский купец 2-й гильдии Евгений Амфиохиевич Деласье. По его фамилии здание и попало в реестр ОКН. В советское время усадьба была национализирована, в ней размещалось коммунальное жильё.
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