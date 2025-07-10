Опустевший памятник архитектуры выставят на торги в Екатеринбурге

«Хочется завершить проект. Усадьба Деласье выходит во двор жилого комплекса, который мы возвели по соседству. Боюсь, если здание попадет в чужие руки, то выйдет неразбериха. Неизвестно, как гипотетический покупатель захочет им распорядиться. Вдруг поставит забор или откроет шумный ночной клуб»,