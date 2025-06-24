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Бывший мэр Арамили и экс-кандидат в мэры Кургана возглавил «центр Сталина» в Екатеринбурге
Правда, месторасположение этого центра пока неизвестно
Фото: Ураловед.ру
В Екатеринбурге появился «Центр Сталина». Никто его не видел, но у него уже есть руководитель — Владимир Герасименко. По крайней мере, так его представили журналисты ОТВ в сюжете о том, что «общественники предложили назвать центральную улицу Екатеринбурга именем Сталина».
Мы поискали, что это за центр. Сайта у этой «организации», как и страницы в соцсетях, мы не нашли. Но нашли разговор двухнедельной давности на радио «КП», в котором Герасименко объявил о создании этого «центра» при грузинском обществе «Сакартвело» в Екатеринбурге (Свердловская региональная общественная организация).
Герасименко в разговоре с ведущим Евгением Ениным отметил, что «центр Сталина создан для изучения и популяризации опыта сталинской модернизации». На прямой вопрос журналиста: «Вы сталинист?», тот ответил, что разделяет «сталинские взгляды на модернизацию и индустриализацию экономики». Но признаёт, что недостатки у Сталина были.
Чем именно занимается «центр», его руководитель рассказал не очень конкретно. Это работа с архивами, некими историками, писателями, «дипломатами-сталинистами», все, по его словам, — известные. Центр, со слов Герасименко, намерен «развенчать негатив, который был создан искусственно в хрущевские времена» вокруг имени Сталина. Также планируется «привлекать известных историков читать лекции в университетах» — о личности и роли Сталина, так как это «очень интересная страница в истории нашего государства». По мнению Герасименко, «партия ошиблась, когда говорила о разоблачении культа».
«Мы предлагаем поставить памятник Сталину, чтобы общество мобилизовалось вокруг фигуры Сталина»,
— говорит Герасименко.
Как сообщается, представители центра уже обратились к главе Екатеринбурга с инициативой о бюсте и переименовании улицы (ещё в начале июня). Мэр города пока такое предложение не комментировал. Какого-то публичного обращения в соцсетях и на сайте грузинского общества мы не нашли (как и сообщений о создании сталинского центра в принципе).
В телеграм-канале Владимира Герасименко, где сейчас 17 подписчиков, информации о центре тоже нет. Зато есть пост о том, что Герасименко в этом году участвовал в конкурсе на должность главы Кургана. Конкурс он оценил «как постановку в театре абсурда».
Добавим, Герасименко был депутатом Заксобрания, с 2012 по 2017 год возглавлял Арамильский городской округ. В 2017 году, как писали Ура.ру, силовики задержали его заместителя, а через месяц, как сообщало издание, сам Герасименко отказался от участия в новом конкурсе на пост мэра Арамили. После он работал в должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Сейчас на странице Герасименко в ВК в графе о месте работы указано «действительный член международной академии ипотеки и недвижимости». А в описании к тг-каналу написано: «Об условиях легализации бизнеса в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом».
«Мы хотим, чтобы была соблюдена историческая преемственность, потому что под руководством Сталина в первую пятилетку был построен гигант-завод, завод заводов "Уралмаш" и Орджоникидзевский район, он раньше носил имя Сталина, и мы предложили на бульваре Культуры в Орджоникидзевском районе установить бюст, ну то есть выделить место для установки бюста»,
— говорит в сюжете Герасименко.
— говорит в сюжете Герасименко.
Кадр репортажа ОТВ
Мы поискали, что это за центр. Сайта у этой «организации», как и страницы в соцсетях, мы не нашли. Но нашли разговор двухнедельной давности на радио «КП», в котором Герасименко объявил о создании этого «центра» при грузинском обществе «Сакартвело» в Екатеринбурге (Свердловская региональная общественная организация).
Герасименко в разговоре с ведущим Евгением Ениным отметил, что «центр Сталина создан для изучения и популяризации опыта сталинской модернизации». На прямой вопрос журналиста: «Вы сталинист?», тот ответил, что разделяет «сталинские взгляды на модернизацию и индустриализацию экономики». Но признаёт, что недостатки у Сталина были.
Чем именно занимается «центр», его руководитель рассказал не очень конкретно. Это работа с архивами, некими историками, писателями, «дипломатами-сталинистами», все, по его словам, — известные. Центр, со слов Герасименко, намерен «развенчать негатив, который был создан искусственно в хрущевские времена» вокруг имени Сталина. Также планируется «привлекать известных историков читать лекции в университетах» — о личности и роли Сталина, так как это «очень интересная страница в истории нашего государства». По мнению Герасименко, «партия ошиблась, когда говорила о разоблачении культа».
«Мы предлагаем поставить памятник Сталину, чтобы общество мобилизовалось вокруг фигуры Сталина»,
— говорит Герасименко.
Как сообщается, представители центра уже обратились к главе Екатеринбурга с инициативой о бюсте и переименовании улицы (ещё в начале июня). Мэр города пока такое предложение не комментировал. Какого-то публичного обращения в соцсетях и на сайте грузинского общества мы не нашли (как и сообщений о создании сталинского центра в принципе).
В телеграм-канале Владимира Герасименко, где сейчас 17 подписчиков, информации о центре тоже нет. Зато есть пост о том, что Герасименко в этом году участвовал в конкурсе на должность главы Кургана. Конкурс он оценил «как постановку в театре абсурда».
Добавим, Герасименко был депутатом Заксобрания, с 2012 по 2017 год возглавлял Арамильский городской округ. В 2017 году, как писали Ура.ру, силовики задержали его заместителя, а через месяц, как сообщало издание, сам Герасименко отказался от участия в новом конкурсе на пост мэра Арамили. После он работал в должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Сейчас на странице Герасименко в ВК в графе о месте работы указано «действительный член международной академии ипотеки и недвижимости». А в описании к тг-каналу написано: «Об условиях легализации бизнеса в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом».
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