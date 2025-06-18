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«Это не я придумал, сохрани господь». Застройщик высказался о планах по сносу здания церкви в Екатеринбурге

Разговор получился откровенным

14.54 Пятница, 20 июня 2025
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: Владислав Постников, телеканал «Союз»)
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В Екатеринбурге решается судьба здания бывшей старообрядческой церкви Белокриницкого («Австрийского») согласия. На днях градозащитники заявили, что историческое здание, расположенное в районе Царского моста на ул. Розы Люксембург, 75 (принадлежит РПСЦ) собираются продать застройщику. А дальше — здание снесут, так как из госреестра ОКН, несмотря на протесты общественников, храм исключили 2,5 года назад. Так случилось, напомним, с соседней усадьбой Беленкова (Белинькова) и Никольской старообрядческой часовней.


Бывшее здание Свято-Троицкой церкви до пожара. Фото: Владислав Постников


Сейчас в общине возникли разногласия. Многие из старообрядцев готовы бороться за духовное наследие, совместно с градозащитниками готовят обращения и консультируются с юристами.

«Это не я придумал, сохрани господь». Застройщик высказался о планах по сносу здания церкви в Екатеринбурге

Колокольня (ныне верхние ярусы снесены) и Свято-Троицкая церковь (до надстройки) в начале XX века


Мы поговорили с застройщиком, директором ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» Владимиром Верпатовым, чтобы узнать позицию второй стороны. С учётом общественной значимости темы, приводим разговор без купюр.

— Владимир Николаевич, пишут, что застройщик «Чусовское озеро» хочет приобрести здание на ул. Розы Люксембург, 75. Это так?

— Ну, давайте так. Я давно ничего не хочу. Это было старое-старое распоряжение Чернецкого. Мне было поручено квартал застроить. Но, когда там всё произошло (видимо, имеются в виду попытки властей продать здание с торгов в 2014 году, последующие молебны староверов возле бывшего храма, попытки найти компромисс и т.д. — прим. ред.), часть земли отдали старообрядцам. Мы должны были что-то им построить, но они потом передумали, и, вот сейчас не знаю, чем всё дело кончится. Моя задача — исполнять, ничего больше.

— Исполнять что?

— Достроить комплекс в квартале Белинского — Декабристов — Розы Люксембург — Тверитина.

— А задача-то кем поставлена? То есть теми ещё городскими властями?

— Задача поставлена ещё Аркадием Михайловичем Чернецким. И его главархитектура разрабатывала, ну, скажем, облик здания.

Я — чисто исполнитель.

— Вот скажите, здания в квартале, которые находились под госохраной, они потом были лишены статуса...

— Ну, смотрите, я вам могу рассказать, тут секретов нет. Это была первая баклаборатория. Создана Лаврентием Павловичем Берией, [сибирская] язва разрабатывалась именно там. Тут были исследования, по результатам исследования — всё снести, землю выкопать и забетонировать. Ну, вот я этим и занимаюсь. Бетонирую, в основном. Там ни клочка земли, один бетон.


Усадьба Белинькова (снесена в 2023 году, сейчас место под ней уже забетонировано). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


— То есть, если резюмировать, здание вы всё-таки приобретаете у старообрядцев?

— Ну, надо бы, хотят продать — выкупим, господи… Хотя там по постановлению губернатора ещё мы должны были что-то им построить, но они — то одно, то второе... Сейчас говорят — надо деньги. Ну, деньги… Нам одно и то же — что строить, что деньги.

— А сумма сделки какая, если не секрет? 160 миллионов писали в телеграм-каналах…

— Ой, ну [это] не телефонный разговор. Хотите, приходите, у нас целая папка обмена информации есть, не секретная.

— Вот подскажите ещё, там, значит, баклаборатория…

— Это было, да.

— А здание, которое рядом было, тоже историческое (усадьба Беленкова, которую также исключили из реестра охраняемых объектов и в итоге снесли)...

— Это было главное здание института бактериологии. А в тех зданиях держали кроликов, крыс, в общем, проводили эксперименты… Потом передали всё в тубдиспансер (с 1966 года — прим. ред.). Потом приглашали Путина, чтобы он выделил деньги на перенос этой заразы. Ну, вроде бы деньги на тубдиспансер выделили, и он переехал, а потом — длинная история.


Строительные работы на месте снесённой усадьбы Белинькова в 2023 году. Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости


— Скажите, конкретно по сделке: то есть, старообрядцы готовы продать здание?

— Понятия не имею. Что они готовы [сделать] — не знаю.

— Недавно писали, что уже на этой неделе сделка может состояться…

— Первый раз слышу. Я пока такого не слышал (смеётся).

— А примерно сроки какие, не скажете? Планы есть, но когда?

— Ну… От нас ничего не зависит.

— Понятно. Ещё хотела уточнить. Вот этот жилой комплекс, который там сейчас, красивый этот ансамбль, вы хотите его расширить?

— Да не-ет, он закругляется, он как бы кольцевой. Там три секции осталось — 10-я, 11-я, 12-я. Ничего мы не расширяем. Мы заканчиваем.


Рендер ЖК от ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» от 2007 года. Уже тогда на месте исторических построек изображали новые секции жилого комплекса


— Я со старообрядцами говорила, они сильно переживают, что их храм, место любимое, хотят снести.

— Какой храм?

— Вот этот дом, где раньше был храм…

— Это всё болтовня. Вот поверьте, никаких храмов там уже не было лет 100.


Ещё сохранившиеся, но уже заброшенные постройки бывшей старообрядческой слободы в 2015 году. Фото: Антон Федорченко


Район с историческими постройками на левом берегу Исети называют духовным центром старообрядцев Екатеринбурга. Свято-Троицкая церковь Белокриницкого (австрийского) согласия обосновалась здесь к началу 1880-х годов (под церковь приспособили главный дом бывшей усадьбы купца-старовера Янина, пожертвовавшего здание общине). В 1930 году постановлением облисполкома Свято-Троицкая церковь была закрыта. Здесь разместили бактериологический институт, затем — тубдиспансер. В 2016 году здание передали Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), но эксплуатировать его старообрядцы так и не начали. Сообщалось, что эксплуатацию не разрешил Роспотребнаддзор.


— Ну как же? Власти региона передали здание старообрядцам и потом хотели там всё восстановить…

— Там восстанавливать ничего нельзя. Вы подъедьте, и я вам всё покажу в натуре. Там нельзя восстанавливать. Это не я придумал, сохрани господь.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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13:47 В мэрии Екатеринбурга предупреждают о пяти перекрытиях в Верх-Исетском районе
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12:02 Россиянку, передававшую спутниковые снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене
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10:41 Передовой томограф помог екатеринбургским хирургам провести сложную операцию на сердце
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09:10 Обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге подросткам вновь продлили содержание в СИЗО
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19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
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