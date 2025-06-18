«Это не я придумал, сохрани господь». Застройщик высказался о планах по сносу здания церкви в Екатеринбурге Разговор получился откровенным

Бывшее здание Свято-Троицкой церкви до пожара. Фото: Владислав Постников

Колокольня (ныне верхние ярусы снесены) и Свято-Троицкая церковь (до надстройки) в начале XX века

Усадьба Белинькова (снесена в 2023 году, сейчас место под ней уже забетонировано). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Строительные работы на месте снесённой усадьбы Белинькова в 2023 году. Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости

Рендер ЖК от ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» от 2007 года. Уже тогда на месте исторических построек изображали новые секции жилого комплекса

Ещё сохранившиеся, но уже заброшенные постройки бывшей старообрядческой слободы в 2015 году. Фото: Антон Федорченко

Район с историческими постройками на левом берегу Исети называют духовным центром старообрядцев Екатеринбурга. Свято-Троицкая церковь Белокриницкого (австрийского) согласия обосновалась здесь к началу 1880-х годов (под церковь приспособили главный дом бывшей усадьбы купца-старовера Янина, пожертвовавшего здание общине). В 1930 году постановлением облисполкома Свято-Троицкая церковь была закрыта. Здесь разместили бактериологический институт, затем — тубдиспансер. В 2016 году здание передали Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), но эксплуатировать его старообрядцы так и не начали. Сообщалось, что эксплуатацию не разрешил Роспотребнаддзор.

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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