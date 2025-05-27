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Прокуратура усмотрела нарушения в утверждённых мэрией нормативах обеспеченности горожан зелёными зонами
Надзорное ведомство принесло протест сразу на две главы муниципального документа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области усмотрела нарушения в одном из основополагающих градостроительных документов, утверждённых мэрией Екатеринбурга — Нормативах градостроительного проектирования городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (были утверждены постановлением главы Екатеринбурга Алексея Орлова № 3549 от 29 декабря 2023 года). Ведомство изучило нормативные документы после обращения активистов, выступающих против застройки парка 50-летия ВЛКСМ.
Как установила прокуратура, в городских нормативах суммарный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями установлен в размере 4 квадратных метра на человека. В то время как в документе более высокого уровня — региональных нормативах градостроительного проектирования (утверждены приказом Минстроя Свердловской области от 1 августа 2023 года №435-П) аналогичный показатель имеет значение в четыре раза больше — 16 квадратных метров на человека. При этом, согласно Градостроительному кодексу РФ, при определении нормативов предельных показателей для муниципальных образований не рекомендуется устанавливать значения ниже предельных значений, прописанных в региональных нормативов — указало ведомство в ответе активисту за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Александра Маренича (имеется в распоряжении Вечерних ведомостей).
Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями прописаны в главах 10 и 11 муниципальных нормативов.
Именно на положения этих глав прокуратурой 23 мая был внесён протест. Сейчас он находится на рассмотрении в администрации города, следует из ответа ведомства.
Впрочем, в том же ответе прокуратура пишет, что в муниципальных нормативах допустима территориальная дифференциация — и если для отдельных показателей её прописать со ссылкой на региональные нормативы, то, судя по тексту ответа, нарушений не будет.
Прокуратура Свердловской области также упомянула генплан Екатеринбурга до 2045 года (сейчас как раз идут общественные обсуждения его обновлённой версии): «до окончания 2045 года обеспеченность местами массового отдыха населения и озеленёнными территориями составит около 70 квадратных метра на человека», — пишет прокуратура.
Как установила прокуратура, в городских нормативах суммарный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями установлен в размере 4 квадратных метра на человека. В то время как в документе более высокого уровня — региональных нормативах градостроительного проектирования (утверждены приказом Минстроя Свердловской области от 1 августа 2023 года №435-П) аналогичный показатель имеет значение в четыре раза больше — 16 квадратных метров на человека. При этом, согласно Градостроительному кодексу РФ, при определении нормативов предельных показателей для муниципальных образований не рекомендуется устанавливать значения ниже предельных значений, прописанных в региональных нормативов — указало ведомство в ответе активисту за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Александра Маренича (имеется в распоряжении Вечерних ведомостей).
Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями прописаны в главах 10 и 11 муниципальных нормативов.
Фрагмент постановления главы Екатеринбурга № 3549 от 29 декабря 2023 года
Именно на положения этих глав прокуратурой 23 мая был внесён протест. Сейчас он находится на рассмотрении в администрации города, следует из ответа ведомства.
Фрагмент ответа областной прокуратуры активисту, защищающему парк 50-летия ВЛКСМ
Впрочем, в том же ответе прокуратура пишет, что в муниципальных нормативах допустима территориальная дифференциация — и если для отдельных показателей её прописать со ссылкой на региональные нормативы, то, судя по тексту ответа, нарушений не будет.
Прокуратура Свердловской области также упомянула генплан Екатеринбурга до 2045 года (сейчас как раз идут общественные обсуждения его обновлённой версии): «до окончания 2045 года обеспеченность местами массового отдыха населения и озеленёнными территориями составит около 70 квадратных метра на человека», — пишет прокуратура.
«Фактов недостижения минимальных расчётных показателей площади мест массового отдыха и озеленённых территорий не установлено»,
— резюмирует прокурор
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