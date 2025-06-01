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Суд разрешил не сносить 30-летний долгострой на Октябрьской площади после переименования в «Музей СВО»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура проиграла судебную тяжбу, длившуюся более трёх лет — прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга ещё в октябре 2021 года подал иск к экс-депутату Екатеринбургской гордумы, бизнесмену Олегу Хабибуллину и связанному с ним ООО «Континент», требуя демонтажа долгостроя, расположенного по соседству со зданиями областного правительства и заксобрания.
Прокуратура ссылалась на акты проверок областного Госжилстройнадзора, показавших, что не законсервированный должным образом долгострой небезопасен для дальнейшей эксплуатации и непригоден для достройки.
Здание начали строить на одной из центральных площадей Екатеринбурга в далёком 1992 году — когда государственному предприятию «Уралвнешторг» была выделена земля для возведения «Делового центра внешнеэкономической деятельности». Стройка несколько раз останавливалась из-за споров собственников и экономических кризисов в стране, объектом в разное время владели разные компании в разных долях, в том числе лишённый лицензии «Уралтрансбанк». К 2020 году два из трёх блоков принадлежали связанной с УГМК компании «Навигатор», которая по предписанию Госстройнадзора снесла эту часть и начала возведение 25-этажного клубного дома «На Октябрьской». А вот Олег Хабибуллин свою часть долгостроя решил «домучать».
В суде компания Хабибуллина заявила, что выполнила необходимые работы по усилению конструкции здания, и что опасности обрушения строительных конструкций нет. В качестве аргумента была приведена экспертиза ООО «Баутекс», выполненная по заказу компании Хабибуллина — она пришла к выводу, что здание можно достроить.
В марте 2022 года судья Верх-Исетского суда Екатерина Ардашева отказала в иске прокуратуре.
На это решение третьим лицом по делу, ООО «Специализированный застройщик "УГМК-Навигатор"» в 2023 году была подана апелляция, но Свердловский областной суд оставил её без удовлетворения.
Однако на этом дело не закончилось — в 2024 году Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Свердловского областного суда от 7 июля 2023 года, дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
После того как оно вновь поступило в Свердловский областной суд, и была назначена новая строительная экспертиза, Хабибуллин внезапно заявил, что хочет разместить в долгострое после его достройки Музей СВО, а само здание назвать «Путин-центр».
На этом Олег Хабибуллин не остановился и решил в июне 2024 года переименовать владеющее 2195 / 10000 долей объекта незавершённого строительства ООО «Континент» в ООО «Музей СВО» (оставшейся 7805 / 10000 долей владеет сам Хабибуллин).
Таким образом ответчиком по иску стало ООО «Музей СВО». Ещё одну свою компанию, ООО «Центр технического обслуживания» (официально ей владеет бизнес-партнёр Хабибуллина, Юрий Дыркач), экс-депутат переименовал в ООО «Путин Центр».
После этого на строительном заборе появился баннер «Здесь будет Музей СВО».
Повторное рассмотрение дела в Свердловском областном суде состоялось 21 января 2025 года — тогда же судебная коллегия под председательством судьи Галины Хайровой решила оставить в силе самое первое решение Верх-Исетского суда по делу. Однако общественности об этом стало известно только сегодня.
Хабибуллин отрицал в разговорах с журналистами, что решился на переименование для того, чтобы спасти здание от сноса. И не отказался от планов разместить «Путин-центр».
Помимо разбирательств в судах общей юрисдикции, Госжилстройнадзор судился с Хабибуллиным из-за долгостроя в арбитражном суде Свердловской области — за невыполнение предписания контролирующего органа предприниматель сначала был оштрафован по статье 19.5 КоАП на 50 тысяч рублей, позже апелляционный суд снизил сумму штрафа до 5 тысяч.
Прокуратура ссылалась на акты проверок областного Госжилстройнадзора, показавших, что не законсервированный должным образом долгострой небезопасен для дальнейшей эксплуатации и непригоден для достройки.
Здание начали строить на одной из центральных площадей Екатеринбурга в далёком 1992 году — когда государственному предприятию «Уралвнешторг» была выделена земля для возведения «Делового центра внешнеэкономической деятельности». Стройка несколько раз останавливалась из-за споров собственников и экономических кризисов в стране, объектом в разное время владели разные компании в разных долях, в том числе лишённый лицензии «Уралтрансбанк». К 2020 году два из трёх блоков принадлежали связанной с УГМК компании «Навигатор», которая по предписанию Госстройнадзора снесла эту часть и начала возведение 25-этажного клубного дома «На Октябрьской». А вот Олег Хабибуллин свою часть долгостроя решил «домучать».
В суде компания Хабибуллина заявила, что выполнила необходимые работы по усилению конструкции здания, и что опасности обрушения строительных конструкций нет. В качестве аргумента была приведена экспертиза ООО «Баутекс», выполненная по заказу компании Хабибуллина — она пришла к выводу, что здание можно достроить.
В марте 2022 года судья Верх-Исетского суда Екатерина Ардашева отказала в иске прокуратуре.
На это решение третьим лицом по делу, ООО «Специализированный застройщик "УГМК-Навигатор"» в 2023 году была подана апелляция, но Свердловский областной суд оставил её без удовлетворения.
Однако на этом дело не закончилось — в 2024 году Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Свердловского областного суда от 7 июля 2023 года, дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
После того как оно вновь поступило в Свердловский областной суд, и была назначена новая строительная экспертиза, Хабибуллин внезапно заявил, что хочет разместить в долгострое после его достройки Музей СВО, а само здание назвать «Путин-центр».
«На втором, третьем и четвертом этажах здания разместят "Путин Центр". ПУТИН — это и фамилия президента, и аббревиатура: Промышленность — Управление — Технологии — Инновации — Наука»,
— объяснял РБК своё решение экс-депутат.
На этом Олег Хабибуллин не остановился и решил в июне 2024 года переименовать владеющее 2195 / 10000 долей объекта незавершённого строительства ООО «Континент» в ООО «Музей СВО» (оставшейся 7805 / 10000 долей владеет сам Хабибуллин).
Таким образом ответчиком по иску стало ООО «Музей СВО». Ещё одну свою компанию, ООО «Центр технического обслуживания» (официально ей владеет бизнес-партнёр Хабибуллина, Юрий Дыркач), экс-депутат переименовал в ООО «Путин Центр».
После этого на строительном заборе появился баннер «Здесь будет Музей СВО».
Повторное рассмотрение дела в Свердловском областном суде состоялось 21 января 2025 года — тогда же судебная коллегия под председательством судьи Галины Хайровой решила оставить в силе самое первое решение Верх-Исетского суда по делу. Однако общественности об этом стало известно только сегодня.
Хабибуллин отрицал в разговорах с журналистами, что решился на переименование для того, чтобы спасти здание от сноса. И не отказался от планов разместить «Путин-центр».
«В противовес тому, что представлено в Ельцин-центре мы хотим показать частную позицию относительно того, что добился наш президент за последние 25 лет руководства страной. <...> Мы хотим показать, что могло бы быть со страной, если бы она пошла по той траектории, которую задал Ельцин.
— сказал бизнесмен информагентству Ura.ru
Помимо разбирательств в судах общей юрисдикции, Госжилстройнадзор судился с Хабибуллиным из-за долгостроя в арбитражном суде Свердловской области — за невыполнение предписания контролирующего органа предприниматель сначала был оштрафован по статье 19.5 КоАП на 50 тысяч рублей, позже апелляционный суд снизил сумму штрафа до 5 тысяч.
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