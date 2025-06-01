Суд разрешил не сносить 30-летний долгострой на Октябрьской площади после переименования в «Музей СВО»

«В противовес тому, что представлено в Ельцин-центре мы хотим показать частную позицию относительно того, что добился наш президент за последние 25 лет руководства страной. <...> Мы хотим показать, что могло бы быть со страной, если бы она пошла по той траектории, которую задал Ельцин.