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ФАС признала правоту уфимской компании, с которой мэрия Екатеринбурга не хотела заключать контракт

13.33 Суббота, 26 апреля 2025
Фото: телеграм-канал «Сохраним Парк 50 лет ВЛКСМ/Парк на Ясной»
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ФАС разрешила спор администрации Екатеринбурга и компании из Уфы, возникший из-за крупного контракта на благоустройство.

Напомним, на аукцион стоимостью более полумиллиарда рублей, предполагающий двухлетнее благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ по федеральном проекту ФКГС, заявилось два участника — «Неострой» из Екатеринбурга и «Уралагротехсервис» из соседней Уфы.

Екатеринбургская компания практически не снизила начальную цену (590,4 млн рублей), а вот уфимская предложила цену почти на 18 миллионов ниже (572, 7 млн). «Уралагротехсервис» официально стал победителем аукциона, однако заключать контракт с фирмой из Башкортостана в администрации Екатеринбурга отказались — сославшись на то, что банковская гарантия, предоставленная «Уралагротехсервисом», якобы не соответствует требованиям законодательства о госзакупках. Уфимская фирма пожаловалась в ФАС, и на время рассмотрение жалобы определение поставщика было приостановлено.

Антимонопольная служба в результате рассмотрения пришла к выводу, что требованиям законодательства не соответствует позиция екатеринбургского МКУ «Городское благоустройство», а жалоба «Уралагротехсервиса» признана обоснованной. Вчера заказчиком с уфимской фирмой всё-таки был заключён контракт, следует из информации на сайте госзакупок. А самому заказчику — МКУ «Городское благоустройство» — теперь грозит протокол об административном правонарушении.


Иллюстрация: скриншот с сайта госзакупок


Отметим, что проектная документация, содержащаяся в карточке госконтракта, была разработана «Нео консалтинг групп» — у этой компании тот же владелец, что и у фирмы «Неострой», участвовавшей в аукционе за право заключения госконтракта. Собеседник Вечерних ведомостей, знакомый с ситуацией, утверждает, что в департаменте благоустройства Екатеринбурга ожидали именно победу «Неостроя» в аукционе.


Иллюстрация: фрагмент документации госзакупки на благоустройство парка


«Уралагротехсервис» должен благоустроить парк по проекту «Нео консалтинг групп» до 15 декабря 2027 года — именно эта дата значится в карточке контракта.

Ранее «Уралагротехсервис» выполнял работы по благоустройству многих общественных мест в Уфе, в том числе к 450-летию города, отмечавшемуся в прошлом году. Один из крупнейших проектов, выполненных компанией — благоустройство территории вокруг озера Тёплое, который включал очистку водоёма. В парке 50-летия ВЛКСМ также есть водоём — пруд на истоке реки Монастырки, но его власти Екатеринбурга не спешат включать в государственный водный реестр.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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12:11 В Екатеринбурге завершили расследование дела об убийствах сотрудником МВД, про которые Евгений Ройзман* писал 20 лет назад
11:52 В Свердловской области женщину осудили за шантаж подруги — но та её простила
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20:05 Известную уральскую художницу арестовали на десять суток
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17:48 Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
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16:32 В Екатеринбурге из-за ям возле ТРЦ «Комсомолл» 71-й автобус изменит маршрут
15:49 Экс-руководителя свердловского управления Росимущества Зубенко арестовал суд
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