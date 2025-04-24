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ФАС признала правоту уфимской компании, с которой мэрия Екатеринбурга не хотела заключать контракт
Фото: телеграм-канал «Сохраним Парк 50 лет ВЛКСМ/Парк на Ясной»
ФАС разрешила спор администрации Екатеринбурга и компании из Уфы, возникший из-за крупного контракта на благоустройство.
Напомним, на аукцион стоимостью более полумиллиарда рублей, предполагающий двухлетнее благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ по федеральном проекту ФКГС, заявилось два участника — «Неострой» из Екатеринбурга и «Уралагротехсервис» из соседней Уфы.
Екатеринбургская компания практически не снизила начальную цену (590,4 млн рублей), а вот уфимская предложила цену почти на 18 миллионов ниже (572, 7 млн). «Уралагротехсервис» официально стал победителем аукциона, однако заключать контракт с фирмой из Башкортостана в администрации Екатеринбурга отказались — сославшись на то, что банковская гарантия, предоставленная «Уралагротехсервисом», якобы не соответствует требованиям законодательства о госзакупках. Уфимская фирма пожаловалась в ФАС, и на время рассмотрение жалобы определение поставщика было приостановлено.
Антимонопольная служба в результате рассмотрения пришла к выводу, что требованиям законодательства не соответствует позиция екатеринбургского МКУ «Городское благоустройство», а жалоба «Уралагротехсервиса» признана обоснованной. Вчера заказчиком с уфимской фирмой всё-таки был заключён контракт, следует из информации на сайте госзакупок. А самому заказчику — МКУ «Городское благоустройство» — теперь грозит протокол об административном правонарушении.
Отметим, что проектная документация, содержащаяся в карточке госконтракта, была разработана «Нео консалтинг групп» — у этой компании тот же владелец, что и у фирмы «Неострой», участвовавшей в аукционе за право заключения госконтракта. Собеседник Вечерних ведомостей, знакомый с ситуацией, утверждает, что в департаменте благоустройства Екатеринбурга ожидали именно победу «Неостроя» в аукционе.
«Уралагротехсервис» должен благоустроить парк по проекту «Нео консалтинг групп» до 15 декабря 2027 года — именно эта дата значится в карточке контракта.
Ранее «Уралагротехсервис» выполнял работы по благоустройству многих общественных мест в Уфе, в том числе к 450-летию города, отмечавшемуся в прошлом году. Один из крупнейших проектов, выполненных компанией — благоустройство территории вокруг озера Тёплое, который включал очистку водоёма. В парке 50-летия ВЛКСМ также есть водоём — пруд на истоке реки Монастырки, но его власти Екатеринбурга не спешат включать в государственный водный реестр.
Напомним, на аукцион стоимостью более полумиллиарда рублей, предполагающий двухлетнее благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ по федеральном проекту ФКГС, заявилось два участника — «Неострой» из Екатеринбурга и «Уралагротехсервис» из соседней Уфы.
Екатеринбургская компания практически не снизила начальную цену (590,4 млн рублей), а вот уфимская предложила цену почти на 18 миллионов ниже (572, 7 млн). «Уралагротехсервис» официально стал победителем аукциона, однако заключать контракт с фирмой из Башкортостана в администрации Екатеринбурга отказались — сославшись на то, что банковская гарантия, предоставленная «Уралагротехсервисом», якобы не соответствует требованиям законодательства о госзакупках. Уфимская фирма пожаловалась в ФАС, и на время рассмотрение жалобы определение поставщика было приостановлено.
Антимонопольная служба в результате рассмотрения пришла к выводу, что требованиям законодательства не соответствует позиция екатеринбургского МКУ «Городское благоустройство», а жалоба «Уралагротехсервиса» признана обоснованной. Вчера заказчиком с уфимской фирмой всё-таки был заключён контракт, следует из информации на сайте госзакупок. А самому заказчику — МКУ «Городское благоустройство» — теперь грозит протокол об административном правонарушении.
Иллюстрация: скриншот с сайта госзакупок
Отметим, что проектная документация, содержащаяся в карточке госконтракта, была разработана «Нео консалтинг групп» — у этой компании тот же владелец, что и у фирмы «Неострой», участвовавшей в аукционе за право заключения госконтракта. Собеседник Вечерних ведомостей, знакомый с ситуацией, утверждает, что в департаменте благоустройства Екатеринбурга ожидали именно победу «Неостроя» в аукционе.
Иллюстрация: фрагмент документации госзакупки на благоустройство парка
«Уралагротехсервис» должен благоустроить парк по проекту «Нео консалтинг групп» до 15 декабря 2027 года — именно эта дата значится в карточке контракта.
Ранее «Уралагротехсервис» выполнял работы по благоустройству многих общественных мест в Уфе, в том числе к 450-летию города, отмечавшемуся в прошлом году. Один из крупнейших проектов, выполненных компанией — благоустройство территории вокруг озера Тёплое, который включал очистку водоёма. В парке 50-летия ВЛКСМ также есть водоём — пруд на истоке реки Монастырки, но его власти Екатеринбурга не спешат включать в государственный водный реестр.
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