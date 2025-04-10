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Заброшенное здание в Екатеринбурге на сверхконкурентных торгах выкупила компания владельца сети клиник
За 92-летнее здание развернулась нешуточная борьба
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Памятник эпохи конструктивизма, внесённый в реестр объектов культурного наследия как «Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал учёный-лесохимик В.Н. Козлов», является самым крупным заброшенным зданием на главном проспекте Екатеринбурга. По разным данным, оно было построено в период между 1930 и 1933 годами. В 2017 году здание включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области.
Химико-технологический факультет УГЛТУ съехал из здания по проспекту Ленина, 79 более 20 лет назад. С тех пор строение забросили, и оно начало приходить в упадок — в нём разбили стёкла, из него вытащили металлические перила (вероятно, для сдачи на металлолом), периодически здесь стали селиться бездомные, возникали пожары, местами обвалилась крыша.
В 2018 году здание передали в бессрочное пользование ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы» — таможенники установили решётки на оконным и дверных проёмах и заявили о планах по реставрации здания для его последующей эксплуатации как медицинского учреждения. Однако эти планы так и не были реализованы.
В марте 2025 года госкорпорация Дом.рф выставила здание и земельный участок под ним на торги с начальной ценой 36,1 млн рублей. Судя по данным с сайта torgi.gov.ru, они получились очень конкурентными: цена поднялась более чем в четыре раза — до 145,122 млн рублей.
Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик "Ривьера-Инвест-Екб"» — компания бизнесмена Валерию Малышеву, владеющего сетью частных клиник «Здоровье 365». Компания Малышева ненамного опередила ООО «Сателлит-Сервис» из Березников Пермского края, принадлежащее екатеринбургскому бизнесмену Игорю Смирнову — его компания предложила за недвижимость 144,761 млн рублей. Чуть меньшую цену предлагал предприниматель, директор ООО «МАН» Борис Мильман (к слову, недавно осуждённый за махинации при ремонте казарм для управления Росгвардии по Свердловской области) — 139,707 млн рублей. Ещё один девелопер, экс-хоккеист Павел Дацюк хотел выкупить здание за 111,188 млн рублей. ООО «Специализированный застройщик "Атом-КЭ"», связанное с «Атомстройкомплексом», предлагало цену 99,636 млн рублей. ООО «Ариал Систем Инвест» предлагало 86,64 млн рублей, ООО «Специализированный застройщик "СК Актив"» — 73,644 млн рублей, ООО «Пронедвижимость» — 67,507 млн рублей, ООО «Геолекс» — 47,652 млн рублей, следует из протокола о результатах торгов.
Высокая конкуренция, вероятно связана с тем, что локация — на центральном проспекте города — очень привлекательна для возведения жилого или офисного здания. Несколько лет назад на соседнем участке — в квартале Ленина — Мичурина — Первомайская — Восточная — было снесено другое здание 1930-х годов постройки, и на его месте возведён 23-этажный жилой дом. Правда, в том случае здание не было внесено в реестр ОКН. Однако и этот факт, как показывает практика последних лет, может не являться преградой — уже несколько зданий в Екатеринбурге были исключены из реестра охраняемых новыми собственниками под предлогом плохой сохранности и, соответственно, утраты историко-культурной ценности.
Представитель группы компаний «Ривьера Инвест Екатеринбург» заявил изданию «Коммерсант», что пока рано говорить о планах на строительство и работе с ОКН на данном участке. В документации торгов, к слову, уточнялось, что вид разрешённого использования земельного участка – общественно-деловая застройка.
Химико-технологический факультет УГЛТУ съехал из здания по проспекту Ленина, 79 более 20 лет назад. С тех пор строение забросили, и оно начало приходить в упадок — в нём разбили стёкла, из него вытащили металлические перила (вероятно, для сдачи на металлолом), периодически здесь стали селиться бездомные, возникали пожары, местами обвалилась крыша.
В 2018 году здание передали в бессрочное пользование ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы» — таможенники установили решётки на оконным и дверных проёмах и заявили о планах по реставрации здания для его последующей эксплуатации как медицинского учреждения. Однако эти планы так и не были реализованы.
В марте 2025 года госкорпорация Дом.рф выставила здание и земельный участок под ним на торги с начальной ценой 36,1 млн рублей. Судя по данным с сайта torgi.gov.ru, они получились очень конкурентными: цена поднялась более чем в четыре раза — до 145,122 млн рублей.
Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик "Ривьера-Инвест-Екб"» — компания бизнесмена Валерию Малышеву, владеющего сетью частных клиник «Здоровье 365». Компания Малышева ненамного опередила ООО «Сателлит-Сервис» из Березников Пермского края, принадлежащее екатеринбургскому бизнесмену Игорю Смирнову — его компания предложила за недвижимость 144,761 млн рублей. Чуть меньшую цену предлагал предприниматель, директор ООО «МАН» Борис Мильман (к слову, недавно осуждённый за махинации при ремонте казарм для управления Росгвардии по Свердловской области) — 139,707 млн рублей. Ещё один девелопер, экс-хоккеист Павел Дацюк хотел выкупить здание за 111,188 млн рублей. ООО «Специализированный застройщик "Атом-КЭ"», связанное с «Атомстройкомплексом», предлагало цену 99,636 млн рублей. ООО «Ариал Систем Инвест» предлагало 86,64 млн рублей, ООО «Специализированный застройщик "СК Актив"» — 73,644 млн рублей, ООО «Пронедвижимость» — 67,507 млн рублей, ООО «Геолекс» — 47,652 млн рублей, следует из протокола о результатах торгов.
Высокая конкуренция, вероятно связана с тем, что локация — на центральном проспекте города — очень привлекательна для возведения жилого или офисного здания. Несколько лет назад на соседнем участке — в квартале Ленина — Мичурина — Первомайская — Восточная — было снесено другое здание 1930-х годов постройки, и на его месте возведён 23-этажный жилой дом. Правда, в том случае здание не было внесено в реестр ОКН. Однако и этот факт, как показывает практика последних лет, может не являться преградой — уже несколько зданий в Екатеринбурге были исключены из реестра охраняемых новыми собственниками под предлогом плохой сохранности и, соответственно, утраты историко-культурной ценности.
Представитель группы компаний «Ривьера Инвест Екатеринбург» заявил изданию «Коммерсант», что пока рано говорить о планах на строительство и работе с ОКН на данном участке. В документации торгов, к слову, уточнялось, что вид разрешённого использования земельного участка – общественно-деловая застройка.
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