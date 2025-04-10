Возрастное ограничение 18+

Заброшенное здание в Екатеринбурге на сверхконкурентных торгах выкупила компания владельца сети клиник

За 92-летнее здание развернулась нешуточная борьба

22.46 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Памятник эпохи конструктивизма, внесённый в реестр объектов культурного наследия как «Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал учёный-лесохимик В.Н. Козлов», является самым крупным заброшенным зданием на главном проспекте Екатеринбурга. По разным данным, оно было построено в период между 1930 и 1933 годами. В 2017 году здание включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области.

Химико-технологический факультет УГЛТУ съехал из здания по проспекту Ленина, 79 более 20 лет назад. С тех пор строение забросили, и оно начало приходить в упадок — в нём разбили стёкла, из него вытащили металлические перила (вероятно, для сдачи на металлолом), периодически здесь стали селиться бездомные, возникали пожары, местами обвалилась крыша.

В 2018 году здание передали в бессрочное пользование ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы» — таможенники установили решётки на оконным и дверных проёмах и заявили о планах по реставрации здания для его последующей эксплуатации как медицинского учреждения. Однако эти планы так и не были реализованы.

В марте 2025 года госкорпорация Дом.рф выставила здание и земельный участок под ним на торги с начальной ценой 36,1 млн рублей. Судя по данным с сайта torgi.gov.ru, они получились очень конкурентными: цена поднялась более чем в четыре раза — до 145,122 млн рублей.

Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик "Ривьера-Инвест-Екб"» — компания бизнесмена Валерию Малышеву, владеющего сетью частных клиник «Здоровье 365». Компания Малышева ненамного опередила ООО «Сателлит-Сервис» из Березников Пермского края, принадлежащее екатеринбургскому бизнесмену Игорю Смирнову — его компания предложила за недвижимость 144,761 млн рублей. Чуть меньшую цену предлагал предприниматель, директор ООО «МАН» Борис Мильман (к слову, недавно осуждённый за махинации при ремонте казарм для управления Росгвардии по Свердловской области) — 139,707 млн рублей. Ещё один девелопер, экс-хоккеист Павел Дацюк хотел выкупить здание за 111,188 млн рублей. ООО «Специализированный застройщик "Атом-КЭ"», связанное с «Атомстройкомплексом», предлагало цену 99,636 млн рублей. ООО «Ариал Систем Инвест» предлагало 86,64 млн рублей, ООО «Специализированный застройщик "СК Актив"» — 73,644 млн рублей, ООО «Пронедвижимость» — 67,507 млн рублей, ООО «Геолекс» — 47,652 млн рублей, следует из протокола о результатах торгов.

Высокая конкуренция, вероятно связана с тем, что локация — на центральном проспекте города — очень привлекательна для возведения жилого или офисного здания. Несколько лет назад на соседнем участке — в квартале Ленина — Мичурина — Первомайская — Восточная — было снесено другое здание 1930-х годов постройки, и на его месте возведён 23-этажный жилой дом. Правда, в том случае здание не было внесено в реестр ОКН. Однако и этот факт, как показывает практика последних лет, может не являться преградой — уже несколько зданий в Екатеринбурге были исключены из реестра охраняемых новыми собственниками под предлогом плохой сохранности и, соответственно, утраты историко-культурной ценности.

Представитель группы компаний «Ривьера Инвест Екатеринбург» заявил изданию «Коммерсант», что пока рано говорить о планах на строительство и работе с ОКН на данном участке. В документации торгов, к слову, уточнялось, что вид разрешённого использования земельного участка – общественно-деловая застройка.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
10 апреля 2025
В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
14 апреля 2025
Свердловские пожары минувшего понедельника наделали бед
15 апреля 2025
Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
09 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:04 Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик
20:41 Ссора на почве ревности обернулась покушением на убийство в Артёмовском
20:08 Сбившую ребёнка самокатчицу разыскивают в Екатеринбурге
19:33 Екатеринбуржцы смогут бесплатно избавиться от «лысой резины»
19:30 Свердловские пожары минувшего понедельника наделали бед
18:38 В Екатеринбурге поищут ответ на вопрос «Обязательно ли любить природу?»
18:03 Экс-главу свердловской налоговой объявили в розыск
17:49 В Артёмовском на улице Мира между двумя грузовиками зажало легковушку
16:52 Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
14:38 Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
12:41 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся восемь маршрутов общественного транспорта
12:07 В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма
11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
10:21 Летевший в Екатеринбург самолёт экстренно развернулся в воздухе из-за разгерметизации
10:10 На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки
09:55 Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице
09:40 В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
20:47 Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает
20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
21:04 Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик
20:41 Ссора на почве ревности обернулась покушением на убийство в Артёмовском
20:08 Сбившую ребёнка самокатчицу разыскивают в Екатеринбурге
19:33 Екатеринбуржцы смогут бесплатно избавиться от «лысой резины»
19:30 Свердловские пожары минувшего понедельника наделали бед
18:38 В Екатеринбурге поищут ответ на вопрос «Обязательно ли любить природу?»
18:03 Экс-главу свердловской налоговой объявили в розыск
17:49 В Артёмовском на улице Мира между двумя грузовиками зажало легковушку
16:52 Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
14:38 Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
12:41 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся восемь маршрутов общественного транспорта
12:07 В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма
11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
10:21 Летевший в Екатеринбург самолёт экстренно развернулся в воздухе из-за разгерметизации
10:10 На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки
09:55 Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице
09:40 В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
20:47 Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает
20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK