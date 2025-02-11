«Адвокаты не комментируют, журналисты — врут». В Екатеринбурге два профессиональных сообщества выяснили отношения

Фото предоставлено организаторами круглого стола адвокатской группой Lawguard

Адвокат Вячеслав Астафьев скептически относится к СМИ – считая, что журналисты зарабатывают на «жареных» фактах. Фото: Вечерние ведомости

Психолог и адвокат Адвокатской палаты Москвы Елена Сенина. Фото: Вечерние ведомости

Адвокат из Челябинска Николай Кошман, подвергшийся нападению во время представления интересов екатеринбургского журналиста. Фото: Вечерние ведомости

Председатель квалификационной комиссии адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Богомолов. Фото: Вечерние ведомости

Президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости

Адвокат Наталья Волкова. Фото: Вечерние ведомости

Адвокат Сергей Колосовский. Фото: Вечерние ведомости

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге накануне встретились адвокаты и журналисты — чтобы подискутировать о том, как выстраивать отношения между двумя профессиональными сообществами. Оказалось, что у обеих сторон накопилось немало претензий друг к другу (но обошлось без драк, исков и прочих инфоповодов).Участниками круглого стола, который прошёл в здании Адвокатской палаты Свердловской области, стали представители региональных и федеральных СМИ, юристы и адвокаты, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Модерировали встречу организатор круглого стола, адвокат Сергей Колосовский (со стороны юристов) и тележурналист Евгений Енин (со стороны СМИ). Дискуссия прошла в формате свободного обсуждения актуальных для обеих сторон вопросов.Так, например, одной из главных тем стали сложности коммуникации. Многие адвокаты признались, что порой неохотно делятся комментариями со СМИ, а некоторые и вовсе принципиально не общаются с прессой. Как правило, это происходит после негативного опыта, когда журналист исказил информацию или написал то, что в доверительной беседе прозвучало «не для записи».При этом большинство журналистов признали, что в целом адвокаты в сравнении с такими структурами, как МВД, СКР. ФСБ и прокуратура, более открыты для взаимодействия. И порой адвокат становится единственным источником информации, на который может рассчитывать журналист, освещающий оперативный информповод. Поэтому вполне понятно, что отказ от комментариев воспринимается сотрудником СМИ болезненно. При этом журналисту приходится добавлять в текст соответствующую фразу о том, что «адвокат от комментариев отказался», что, в свою очередь, болезненно воспринимается уже самими адвокатами., — сказал адвокат Колосовский и сразу же задал представителям СМИ провокационный вопрос: «Почему вы пишете неправду?».Журналисты на это отреагировали бурным несогласием. По их словам, никто (по крайней мере, из присутствующих на встрече) не использует осознанный обман читателей, при этом многие согласились, что в спешке и погоне за оперативной информацией порой случаются ошибки. К слову, большинство из присутствующих журналистов признались, что хотя бы раз в своей практике писали опровержения.Иногда ошибки случаются в контексте юридических вопросов, в которых журналисты, как правило, не обладают достаточными компетенциями. Впрочем, многие сотрудники редакций давно приняли за правило согласовывать сложные моменты или прямую речь спикера перед публикацией.Некоторые адвокаты пожаловались на то, что журналисты предпочитают освещать только громкие резонансные дела, которые гарантированно вызовут интерес аудитории — суды над криминальными авторитетами, коррупционные скандалы, задержания политиков и чиновников. При этом за «рядовыми» (но важными для адвокатов) процессами, по их мнению, пресса следит неохотно. Журналисты на это отвечают, что есть базовый принцип «общественного интереса», а также понятные законы медиарынка — спрос на самые читабельные темы, которые приносят редакциям просмотры, цитирования и доходы от рекламы.Также участники дискуссии обсудили такие темы как адвокатская тайна, кодекс профессиональной этики и ответственность за распространяемую информацию. К слову, в плане ответственности — обе стороны могут столкнуться с санкциями, если в публикацию ушла недостоверная информация или данные, которые могут повлиять на ход дела или навредить подзащитному. Но если журналиста, как правило, могут лишить премии или как-то иначе наказать внутри редакции, то адвокат в таких случаях порой рискует своей профессией. Именно опаской получить дисциплинарные взыскания адвокаты объяснили то, что порой неохотно дают комментарии. А что касается адвокатской тайны, то напомнили, что даже сам факт обращения доверителя (клиента) к адвокату за консультацией уже является адвокатской тайной. И перестаёт ей быть, например, когда факт работы защитников или представления интересов адвокатом всплывает в суде.Возник вопрос и по поводу тайны следствия, которую по закону вроде бы разглашать нельзя. Его прокомментировал адвокат Колосовский (к слову, бывший следователь) – по его словам, разглашение данных предварительного следствия недопустимо лишь адвокатом, должным образом об этом предупреждённом и подписавшим расписку. В иных случаях и иными адвокатами (не являющимися участниками дела) запрета разглашать данные предварительного следствия, по словам Колосовского, нет.К слову, как показала встреча, далеко не все адвокаты досконально знают законодательство о СМИ, и их опасения общаться с журналистами отчасти вызваны этим незнанием. К примеру, адвокаты жаловались, что журналисты часто приводят их слова с искажениями, либо исключая важные детали – и поэтому не дают СМИ комментарии. На это один из журналистов напомнил, что действующим законом «О средствах массовой информации» на СМИ возложена обязанность публиковать не только опровержения, но и дополнительные комментарии от тех же адвокатов, если они считают, что неполное освещение темы ущемляет права их доверителя – соответствующая обязанность закреплена в статье 46 Закона «О СМИ» под названием «Право на ответ». В таком случае нужно просто сослаться на эту норму закона и направить письмо с требованием в редакцию. И эти требования в подавляющем большинстве случаев СМИ исполняют добровольно.Как резюмировал Сергей Колосовский, у журналистов и адвокатов, которые работают в одном информационном поле, в целом одни и те же глобальные задачи — защита прав человека, работа на благо общества. Поэтому обе стороны договорились искать точки соприкосновения, следовать стандартам профессиональной этики и налаживать доверительные отношения.