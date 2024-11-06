«Здесь ты по умолчанию что-то нарушаешь». Уральский бизнесмен Иван Зайченко об открытии бизнеса в ОАЭ

Первый магазин Ивана Зайченко, открывшийся в Дубае. Фото: соцсети Ивана Зайченко

Чтобы открыть бизнес в ОАЭ, нужно получить лицензию в муниципалитете. Причём в каждом муниципалитете они разные. Фото: соцсети Ивана Зайченко

Салон магазина в Дубае и его персонал. Фото: соцсети Ивана Зайченко

В Дубае Ивана Зайченко поразило, что посетители летних веранд могут оставлять дорогостоящие гаджеты и личные вещи хоть на весь день без присмотра. Фото: соцсети Ивана Зайченко



Фото: Вечерние ведомости

100-й по счёту «Жизньмарт» открылся в Екатеринбурге в марте 2023 года. Сейчас только в уральской столице магазинов «Жизньмарт» и «Жизньмарт Мини» более двухсот. Фото: соцсети Ивана Зайченко

Иван Зайченко. Фото предоставлено героем интервью

Пока в Екатеринбурге «ЁЮ» пытается приобщить россиян к корейской кухне, жителям и гостям Дубая «Жизньмарт» предлагает попробовать кухню русскую. Фото: соцсети Ивана Зайченко.

Разметка для электросамокатов, которую нанесли на тротуары в Екатеринбурге по инициативе компании «Сушкоф». Фото: Вечерние ведомости

Иван Зайченко и команда, открывавшая «Жизньмарт» в Дубае. Фото: соцсети Ивана Зайченко

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Иван Зайченко, основатель известных в Екатеринбурге сетей «Сушкоф» и «Жизньмарт», в 2022 году решил распространить свой бизнес на Дальнее Зарубежье и начал с ОАЭ. Чуть более полугода назад открылся первый его магазин в Дубае. В интервью Вечерним ведомостям Зайченко рассказал, чем принципиально отличаются процедуры запуска бизнеса в России и ОАЭ, а также немного о принципах и проблемах «Жизньмарта» в Екатеринбурге.— Да, это так, и для меня это было вообще удивление. Может показаться, что я буду сейчас специально петь дифирамбы России, но в России и правда сильно больше сделано для развития малого бизнеса, чем в Дубае. Взять, например, аренду помещений. В Дубае очень сложно договориться об аренде помещений – собственники не хотят тебе сдавать в аренду, здесь сложилась практически олигополия на коммерческую недвижимость в хороших местах.Всеми первыми этажами в Дубае владеют девелоперы. И когда ты здесь хочешь что-то арендовать, то ты даже объявлений о сдаче в аренду помещений не найдёшь. То есть тебе нужно приходить в отдел продаж к девелоперам и там говорить «Привет, я вот такой-то Иван с Урала, хочу открыть «Жизньмарт», пожалуйста, найдите мне какое-нибудь помещение». В России тебе бы сказали: «пожалуйста, у нас такая выборка, такая вот стоимость, давай дерзай». А в Дубае не так. Там мне говорят: пришли нам презентацию своего проекта, мы посмотрим и подумаем. И мы в результате прислали презентацию двум крупнейшим здесь девелоперам, и один нам просто сказал: «Нет, нам это не интересно вообще, мы вам сдавать помещение в аренду не будем».— Фактически, да, говорят «ты нам неинтересен». А почему, что, как, презентация им не понравилась или там действительно нет места для нашего формата на рынке, не понятно. Я тогда этого не понимал, поэтому для начинающего предпринимателя в стране это был своего рода удар. Но второй девелопер созвонился с нами, его представитель с нами встретился, поспрашивал про помещения, видимо, поизучали они и наши соцсети в России, и в итоге сказали «Нам интересно, давайте попробуем подобрать». Но и этот девелопер поначалу не предлагал нам хороших мест, они предлагали всякую ерунду, которая не подходила концептуально «Жизньмарту». И всё изменилось благодаря случаю — как-то мы ехали с представителем девелопера по набережной в Дубае на электрокаре, и у него села батарея. И он такой говорит: «Ой, извините, извините, у меня села батарея, вот тут рядом дорога, можете поймать такси, а я как-то буду решать свою проблему». Мы такие: «не, мы тебе сейчас будем помогать». И мы вышли из машины, дотолкали её до ближайшей зарядки, он там подключился, позаряжался, смотрит на нас и говорит: «Вы, парни, видимо, нормальные, я вам сейчас буду показывать хорошие помещения».— На следующий день мы с ним встретились, и он нам уже показывает совершенно другие объекты. И в этот раз уже реально было сложно выбрать из множества хороших мест. Но одно мы в итоге выбрали. Поэтому нормальное помещение мы нашли, можно сказать, благодаря удаче.У нас действует в России для малого бизнеса фактически презумпция невиновности, презумпция добросовестности – то есть тебя не будут проверять, пока ты чего-то там не натворишь. А здесь наоборот - здесь ты по умолчанию что-то нарушаешь, и поэтому тебя нужно хорошенько проверять. До открытия здесь необходимо согласовывать всю проектную документацию. Это первое. Потом тебе нужно согласовать с девелопером, кто у тебя ремонт будет делать – потому что не каждого ремонтника вообще пустят ремонтировать помещение девелопера. Потом тебе нужно пройти кучу согласований, лицензии нужно купить в муниципалитете. И в итоге каждый этап стройки ты должен будешь согласовывать, сдавать фактически работы застройщику. И застройщик не всегда это принимает – иногда говорит, что вот здесь и здесь нужно что-то переделать.И очень много проверок, их прям безумное количество. Но самое интересное, что на эти проверки даже коммунальщики приходят. То есть электросетевая компания к нам приходит в помещение и начинает проверять всю схему электроснабжения. Это уму непостижимо для бизнеса в России, но вот тут, в Дубае так. К нам, например, три раза выходил проверяющий из местной электроснабжающей организации, три раза до нас он не доходил почему-то, и мы поэтому не могли нормально работать. Но в конце концов он всё-таки дошёл, сказал нам, чтó нужно исправить, мы это быстро исправили, и в четвёртый раз он схему принял.С одной стороны, эти проверки, конечно, хороши, потому что ты не накосячишь нигде, не построишь неправильную планировку. С другой стороны, это сильно удлиняет процесс открытия. В России «Жизньмарт» сейчас можно открыть за два месяца, а в Дубае мы на первый магазин потратили полтора года. И это только на открытие – чтобы просто первый чек пробить.Надо отметить, что в ОАЭ тебя проверяют, не придираясь – то есть нет ощущения, что проверяющие испытывают сильную ответственность за принятое ими решение и пытаются использовать любой нюанс, чтобы ты не открылся. Как правило, проверяющий приходит, смотрит минут 10 на твой план и говорит «всё нормально, идите дальше». То же самое с местным органом – аналогом нашего Роспотребнадзора – их проверяющий как-то пришёл к нам, не предупреждая. И он у нас нашёл нарушение. А мы тогда только две недели как открылись, у нас много народу, мы не полностью выстроили ещё процесс, у нас условно, назовём это, завал. И мы ему даже документы не смогли предоставить, которые мы обязаны предоставить – медицинский минимум так называемый, который можно сравнить с российскими санитарными книжками. У нас их на месте не было, и в России в таком случае нас, скорее всего, закрыли бы – приостановка деятельности, штрафы и так далее. Здесь же нам просто дали категорию безопасности «C», что обидно, но работать дальше можно.Нам даже не выписали штраф, просто сказали, что придут ещё через полгода – здесь стандартно проверки два раза в год проводят.Мы нарушения устранили, исправили, всё подготовили, позвонили им и пригласили на повторную проверку – сказали, что хотим категорию «А» получить, проверяйте нас. Но нам ответили, что проверка только два раза в год, и что сейчас к нам никто выезжать не будет.По сути ничем, просто морально неприятно.Дело в том, что тут нет соцналогов, пенсионных отчислений и НДФЛ. То есть налоги с зарплаты вообще никакие не берутся. Но зато здесь нужно покупать лицензию на сотрудников. То есть если ты хочешь кого-то нанять, то ты должен заплатить государству определённую сумму и, купив эту лицензию, можешь приглашать работника – лицензия даёт право этому сотруднику оформить рабочую визу и жить в Дубае дольше, чем три месяца, которые здесь могут находиться туристы.— На самом деле эта схема крутая – потому что сколько ты зарплату платишь, столько сотрудники и получают, не надо думать о дополнительных отчислениях (в России при выплате зарплаты сотруднику работодатель платит до 43% от этой суммы в бюджет – прим. ред.). Что касается суммы, за которую придётся покупать лицензию, то именно она зависит от гражданства сотрудников. Именно гражданство сотрудников определяет категорию работодателя. Работодатели высокой категории не имеют права нанимать индусов. Как раз в случае с нашей категорией, к которой мы и хотим относиться. Работодатель нашей категории платит 5 000 дирхамов за получение лицензии на одного сотрудника. А вот если мы решим нанимать индусов, то лицензия на каждого работника для нас уже будет стоить 7 000 дирхамов, причём для сотрудника с любым гражданством. Соответственно, принятие на работу индусов понижает категорию работодателя.— Я слышал только про индусов. Пакистанцы, бангладешцы – по-моему, нет. Но ещё важный момент – в ОАЭ такая специфика, что тут нет чётких правил, где бы было конкретно та или иная норма прописана. В России с этим чётче. Приведу пример. Нам нужно было, чтобы открываться, получить лицензию на вид деятельности. В ОАЭ каждый вид деятельности лицензируется, и у каждой лицензии своя стоимость. И мы ходили в четыре разных муниципалитета – и в этих муниципалитетах мы получили четыре разных ответа, какой вид лицензии нам купить. Поэтому чётких ответов в Дубае нет. В одном месте тебе скажут, что нанимая индусов, ты попадаешь в другую категорию, но придя в какой-то другой муниципалитет, может выясниться, что там и пакистанцы с бангладешцами повлекут изменение категории. Хотя у нас пакистанцы, насколько я помню, работают.Причём лицензию работодатель покупает на конкретного сотрудника, и если сотрудник увольняется, то лицензия сгорает, и, нанимая на его место нового сотрудника, работодатель снова должен платить всю сумму. Для работодателя это достаточно некомфортно, потому что это не мотивирует сотрудника лучше работать – и если сотрудник плохо работает, ты всё равно до последнего его держишь, потому что увольнение повлечёт необходимость снова платить 5 000 дирхамов (~133 000 рублей – прим. ред.). Но с другой стороны, здесь совершенно другой рынок труда, и, мне кажется, в этом очень большой секрет экономического успеха Дубая – здесь на одну вакансию претендует до 1 000 человек, и такого вопроса «нам нужно нанять сотрудников, но мы не можем их найти» здесь просто не существует. Ни на каком уровне – ни топ-менеджеров, ни менеджеров среднего звена, ни линейных сотрудников.— Если мы сейчас говорим про малый бизнес, то я бы не сказал, что это так очевидно, потому что в России, хоть и есть соцналоги, но есть и упрощёнка – налоговый режим, при котором можно платить там 6% с доходов или чуть больший процент с суммы «доходы минус расходы». Это всё-таки супер-льготный режим. В Дубае же ты становишься плательщиком НДС в размере 5% почти сразу же – если у тебя оборот за год больше 100 000 дирхамов. Соответственно, налоговая нагрузка в таком случае не меньше, чем в России. А 100 000 дирхамов в год – это совсем уж мелкий бизнес – это оборот примерно 250 000 рублей в месяц в переводе на наши деньги.— Аналогов нет, но здесь в целом зрелый рынок ритейла, здесь есть, конечно же, другие сети.— У них немножко по-другому построена идеология – у них очень мало местного производства. Скажу так, формат «Вкусвилла» здесь есть – 100% натуральные продукты, под СТМ (собственная торговая марка – прим. ред.) –такие магазины здесь присутствуют, но они мёртвые все, то есть буквально на ладан дышат. Потому что здесь люди не готовы переплачивать за такую категорию товаров.— Я советовал знакомым соучредителям «Галамарта» открываться в Дубае – потому что такие форматы, умеющие работать с очень низким ценником, с массовым продуктом, в Дубае залетят. Это прям точно. Здесь, например, есть продуктовая сеть Viva – это жесткий дискаунтер. Эта сеть типа нашего даже не «Чижика» а «Светофора» – и она здесь очень популярна. Потому что, хоть Дубай в представлении россиян и считается очень богатым городом, но 80% населения здесь получает, прямо скажем, не слишком большую зарплату. Я где-то статистику видел, что только 20% населения Дубая – это состоятельные люди, а остальные 80% – это по сути обслуживающий персонал, люди с достаточно небольшим доходом, и они считают деньги при покупке повседневных товаров, стараются не переплачивать лишнего. Вот здесь, например, таксист зарабатывает 3 – 3,5 тысячи дирхамов или 80 – 90 тысяч, если переводить на рубли. В России таксисты и побольше могут зарабатывать. А на еду здесь нужно сильно больше тратить, она здесь дороже. Поэтому, если по покупательской способности сравнивать доходы, то здесь супер-низкие доходы у большого количества людей.— Меня очень сильно вдохновляет здесь мультинациональность. Мы как-то посмотрели статистику по использованию банковских карт в нашем магазине не из ОАЭ – и откуда там только нет людей: там и Великобритания, и Испания, и США, и страны Латинской Америки, и Ближний Восток. То есть это люди, которые живут в других странах, пользуются нашими услугами, и потенциально, если у нас финансовая модель сойдётся, и мы будем успешны, то можем взаимодействовать с этими людьми в плане развития «Жизньмарта» в этих странах.— Фактически да. Потому что о нас уже будут знать во многих странах, и так легче будет договариваться. Где ещё можно получить доступ к такому обширному международному рынку? Это разве что ещё Лондон, Нью-Йорк, или Гонконг. Или вот Дубай – ближайший и относительно недорогой вариант.— Первый российский «Жизньмарт» мы месяцев семь-восемь дорабатывали. То есть где-то через полгода было плюс-минус понятно, что к чему.В Дубае, к сожалению, всё медленнее. И любые изменения, которые мы хотим внести, вязнут из-за безответственно подхода к работе многих подрядчиков, и поэтому мы не так быстро можем двигаться. Пока быть уверенными, что мы сможем открыться в других местах, и при этом не будем терять деньги, мы не можем.— Да, вообще здесь в Дубае очень большой рынок доставки, люди заказывают доставку всего подряд и не очень любят ходить по магазинам.— Безусловно, постоянная жара, конечно, отражается на привычках. Здесь всегда сильно проще заказать всё в онлайне. И различных доставок здесь очень много, поскольку много мигрантов и, соответственно, недорогая рабочая сила, поэтому по той же цене, что и в магазине, заказ привезут за 15-20 минут быстро и с очень хорошим сервисом.— Я бы сказал, что в России люди как раз готовы переплачивать дороже за доставку. Относительно доходов я бы не сказал, что в России сильно дешёвый труд, и мы из-за этого можем налево и направо доставку организовывать. Я могу точно сказать, что у нас стоимость проданного товара в магазине гораздо ниже, чем стоимость продажи товара через доставку – просто у нас люди готовы за это переплачивать. Конечно, есть некоторые сервисы, которые берут небольшую стоимость за доставку, но тут очень дорогая аренда, её стоимость намного выше, чем в России и, может быть, доставлять будет даже дешевле, потому что компания, которая тебе доставляет заказ, не будет нести расходы на аренду дополнительных помещений.Поэтому я бы так в лоб наверное, не сравнивал, но в целом, я не считаю, что в России сильно дешёвый труд, и россияне имеют большую экономию, когда заказывают доставку.— В России онлайн/оффлайн распределяется примерно 25% на 75%. В Дубае пока 5-7% приходится на доставку, мы ещё недостаточно развиты в этом направлении. Но я в Дубае разговаривал с рестораторами – и у них в ресторанах до 60 % от оборота – доставка.— Можно сказать так – это фактически автоматизация работы ресторанов для того, чтобы можно было организовать собственную доставку. Этим проектом я по сути даю возможность ресторану выбрать – развивать собственную доставку, или работать через агрегатора. Либо работать одновременно через агрегатора и через собственную доставку. Сейчас такого выбора у ресторанов нет. Кроме нас такой инфраструктуры на рынке никто предоставить не может.— Уже более пятисот.— По всей России. От Калининграда до Владивостока.— Я с этим не сталкивался до тех пор, пока меня однажды не пригласили в администрацию города и сказали, что «Жизньмарты» размещаются в павильонах, которые не согласованы. Для меня это, честно говоря, был сюрприз. Я тогда созвонился с управляющим партнёром, который всем этим занимается, и она мне сказала, что все документы перед размещением проверяются. После этого я состыковал своего СЕО с администрацией города, чтобы таких недопониманий не возникало. Может быть, нам арендодатели предоставляли документы поддельные, я не знаю – у нас же нет реестра нестационарных объектов, мы не знаем, какие законные, а какие незаконные, а по документам, которые мы видели, всё было законно. Но после того случая мы перед открытием созваниваемся с администрацией города, чтобы точно разместиться только в законном павильоне. Нам рисковать тоже не хочется, потому что мы дорогостоящий ремонт делаем такого объекта, и если его завтра снесут, это будет довольно обидно.— Примерно одинаково, существенной разницы нет.— У нас всё очень сильно зависит от магазина. У нас есть магазин, где у нас не устроиться, потому что там только открывается вакансия, и люди в очередь встают, хотят попасть. А есть магазины, которые действительно испытывают дефицит кадров. Тут всё зависит от репутации магазина, от работодателя, от темпов карьерного роста людей в этом магазине По условиям труда мы требуем, чтобы зарплаты одинаковые были по рынку, поэтому это какие-то уже нематериальные факторы, но есть и материальные – дополнительные премии.— У нас в «Жизньмарте» нет курьеров как таковых, то есть мы не берём человека на должность курьера, только если в исключительных случаях, или если это автокурьер, которые у нас имеются в небольшом количестве. В большинстве своём мы берём людей, которые приходят на универсальную должность. Это сотрудник магазина, который работает и продавцом, и бариста, и доставляет заказы. За счёт того, что у них очень насыщенные рабочие обязанности, они очень много учатся и очень быстро учатся, а когда человек достаточно хорошо обучен, его очень легко повышать дальше. И с учётом роста сети у нас очень мощный рост сотрудников. Нам постоянно требуются старшие продавцы, директора магазинов, наставники. Если же человек работает курьером у кого-то из агрегаторов, то у него фактически, путь один – дальше работать курьером в агрегаторе. Тогда работник не накапливает компетенций. У нас же можно быстро вырастать с начальной должности вплоть до собственников магазинов. У нас есть такая программа, она называется «От стажёра до партнёра», когда люди приходят к нам обычными сотрудниками, растут по карьерной лестнице, и в какой-то момент у них появляется возможность стать директором магазина, а таких кейсов очень много, а все успешные директора магазинов – это супер-сотрудники, которых все хотят к себе. И обычно людей такого уровня, которые умеют управлять магазинами, «хантят» к себе не зарплатами, а долей в бизнесе, в открывающемся магазине. Есть такое правило – ты можешь открыть магазин только с управляющим партнёром, не с наёмным директором, а управляющий партнёр – это тот, у кого доля есть.Ну и, соответственно, у нас получилось так, что человек работает директором, потом кто-то из инвесторов владельцев франшизы хочет открыть магазин, встречается с этим директором и говорит. «Вот давай я буду открывать магазин, а ты становись моим партнёром». Ну и всё, они заключают партнёрское соглашение, а сотрудник получает долю в открывающемся магазине, управляет им и, соответственно, инвестор получает дивиденды. В итоге есть пример, когда у нас человек вырос по карьерной лестнице из самой низкой должности до совладельца бизнеса, который он может в любой момент продать, заработав тем самым достаточно большую сумму. Или не продавать и получать дивиденды. А успешные магазины можно продать за выгодную сумму – у нас разные обстоятельства бывают – собственники покупают и продают магазины, и недавно была сделка, в которой магазин продали за 50 миллионов рублей. То есть даже если у тебя доля 10% за управление, ты можешь получить 5 миллионов рублей. И это поверх зарплаты и дивидендов.— Да, кризис с рыбой меня, конечно, сильно демотивировал это запускать. И цены к уровню 2021 года так и не вернулись. Мы и в «Сушкоф» уже пересмотрели товарную матрицу. Мы относительно меньше рыбы стали продавать – то есть мы рыбу покупаем по сей день, и даже в бóльших количествах, чем раньше, доля продаж блюд из рыбы на один ресторан сильно меньше, чем была тогда.— У нас поставщики из России, из Мурманска. Мы и до 2022 года оттуда рыбу заказывали, хотя в какие-то периоды и был дефицит. Но в определённый момент, несмотря на перебои в поставках, мы решили остановиться только на Мурманске.— Да, но рыба в Мурманске растёт в морской воде – просто эти фермы представляют собой огромные садки в море. В России есть и речной лосось, но его, во-первых, и готовить дополнительно надо – из-за того, что он вырос в пресной воде, выше вероятность паразитов, а во-вторых, его производители не могут объёмы поставить необходимые. Я знаю, что и на Урале лосось выращивают, но она не вырастает до таких размеров, которые нам нужны – скажем, она достигает веса только 1 кг, а нам нужны рыбы по 4-5 килограммов.— «ЁЮ» повторил в этом плане судьбу «Жизньмарта» в Дубае. Когда и открываться страшно, и не открыться уже невозможно.Корейская кухня достаточно непростая, и я хочу, чтобы меню было таким, чтобы попробовав блюдо, нашему посетителю обязательно захотелось ещё и ещё приходить к нам. Я, честно говоря, всего один раз пробовал корейскую кухню — в аэропорту, и она в оригинале не очень привычна людям из России, её у нас не понимают, поэтому нужно хорошо её адаптировать.Сейчас проект стабильно работает в техническом режиме. Реализовано еще не все, но зайти и познакомиться с проектом возможно. Мы будем дорабатывать ещё дальше продукт, до тех пор, пока вообще идеальный вкус не получится. И только после того, как уже совсем будет идеально отлажено качество еды, мы только тогда откроемся официально.— Мне очень неприятно по городу ходить. И, как мне кажется, не мне одному – многие люди от этого тоже страдают, потому что несущийся на скорости 80-100-килограммовый дядька, а иногда и двое таких, вообще не добавляют удовольствия от прогулок по городу. Сейчас, когда идёшь по тротуару, порой такое же ощущение, как будто ты идёшь по проезжей части. Вот едет он на тебя, и ты не знаешь, что он сделает – отвернёт ли, затормозит ли, или просто продолжит ехать прямо на тебя. Я один раз шёл, и парень на электросамокате отвлёкся на телефон – он, хоть и ехал очень медленно, прямо въехал в меня, так нормально въехал.Это же какой-то идиотизм. Почему нельзя сделать отдельные дорожки? У нас же автомобили не ездят вместе с пешеходами в одном потоке. Так и электросамокаты, я считаю, не должны быть в одном потоке с пешеходами. Если у нас городская среда не приспособлена, чтобы разделить потоки, давайте сначала приспособим, а потом вернёмся к тому, чтобы зарабатывать на этом деньги. Сейчас это всё выглядит очень нецивилизованно, травмоопасно, я ни в одной стране мира подобного не видел.— В Дубае все абсолютно нормально с этим. Здесь где отсутствуют велодорожки, нет бизнеса по аренде самокатов. Там где есть дорожки, там есть и самокаты. На набережной, во многих спальных районах кикшеринг есть. В остальной части города, где не обустроены дорожки, ты самокат не найдёшь.Один из российских кикшеринговых сервисов, насколько я знаю, вышел на IPO и показал рентабельность 40% от оборота. Можно ведь выделить из этих 40% сумму и потратить на создание инфраструктуры, дорожек. Если это ваша финансовая модель, сделайте дорожки и гоняйте по ним – пусть в этих местах гоняют сколько угодно.— И случайно, и не случайно. Тут достаточно много людей из Екатеринбурга. Уральские предприниматели приезжали сюда и раньше меня, прощупывали рынок на предмет открываться / не открываться здесь.— Потенциально Дубай может стать центром, из которого франчайзинговые «Жизньмарты» будут распространяться по всему миру. После занятия рынка ОАЭ и Саудовской Аравии у нас в планах развитие собственной сети в стране с невероятно быстро развивающейся экономикой и гигантским населением — в Индии. Индия к 2031 году, по прогнозам, может стать третьей экономикой в мире, и нам бы очень хотелось там быть. Сейчас мы ищем инвестора для масштабирования, у которого в случае успеха будет возможность либо получать стабильный дивидендный доход в долларах, либо вместе с нами поучаствовать в IPO с высокой оценкой. Я считаю, что «Жизньмарт» ждут отличные перспективы на международном рынке.