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Второй мурал с изображением Александра Невского появился в Екатеринбурге. Первый обещают убрать
Работа стала продолжением истории трёхлетней давности, когда изображение святого появилось на площадке, определённой под другую работу
Фото: Дмитрий Чабанов / Stenograffia
Мурал с изображением Александра Невского появился в Екатеринбурге. Теперь в городе их два — в том числе на поверхности, которую три года назад отняли у «Стенограффии».
Мурал с изображением князя Александра Невского, который в РПЦ причислен к лику святых, был нанесён на фасад дома в Университетском переулке, 11. Автор работы — художник из города Вязники (Владимирская область) Кирилл Ведерников, она выполнена в рамках международного фестиваля уличного искусства Stenograffia.
Работа на стене дома в Университетском переулке стала продолжением истории трёхлетней давности, когда появление мурала с Александром Невским в Екатеринбурге обернулось конфузом — в июне 2021 года лик великого князя владимирского и киевского появился на здании на улице 8 марта, рядом с Театром эстрады. Появление изоражения Александра Невского стало тогда полной неожиданностью для организаторов фестиваля Stenograffia, поскольку эта же стена была согласована для размещения фестивальной работы в жанре мокьютектуры. Вскоре выяснилось, что Александр Невский на Театре эстрады появился по заказу властей Свердловской области — сделано это было «по случаю 800-летия со дня рождения "защитника земли русской"». Нанесла его на фасад государственного учреждения Свердловской области команда «Граффити 24», которая за год до этого провела в Екатеринбурге фестиваль Public Art.
Впрочем, затем организаторы Stenograffia уладили недопонимание, из-за которого одна стена оказалась согласована городскими и областными властями для разных работ, и договорились дальше сотрудничать с командой «Граффити 24», заявляла в 2021 году депутат Екатеринбургской гордумы от «Единой России» и, по её собственному признанию, организатор появления мурала с Александром Невским у Театра эстрады Анастасия Немец.
Результатом этого сотрудничества должно стать то, чтобы на улице 8 марта всё-таки появился арт-объект в жанре мокьютектуры.
Фото: Stenograffia
Мурал с изображением князя Александра Невского, который в РПЦ причислен к лику святых, был нанесён на фасад дома в Университетском переулке, 11. Автор работы — художник из города Вязники (Владимирская область) Кирилл Ведерников, она выполнена в рамках международного фестиваля уличного искусства Stenograffia.
Фото: Stenograffia
Работа на стене дома в Университетском переулке стала продолжением истории трёхлетней давности, когда появление мурала с Александром Невским в Екатеринбурге обернулось конфузом — в июне 2021 года лик великого князя владимирского и киевского появился на здании на улице 8 марта, рядом с Театром эстрады. Появление изоражения Александра Невского стало тогда полной неожиданностью для организаторов фестиваля Stenograffia, поскольку эта же стена была согласована для размещения фестивальной работы в жанре мокьютектуры. Вскоре выяснилось, что Александр Невский на Театре эстрады появился по заказу властей Свердловской области — сделано это было «по случаю 800-летия со дня рождения "защитника земли русской"». Нанесла его на фасад государственного учреждения Свердловской области команда «Граффити 24», которая за год до этого провела в Екатеринбурге фестиваль Public Art.
Мурал с Александром Невским, появившийся в июне 2021 года у Театра эстрады. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Впрочем, затем организаторы Stenograffia уладили недопонимание, из-за которого одна стена оказалась согласована городскими и областными властями для разных работ, и договорились дальше сотрудничать с командой «Граффити 24», заявляла в 2021 году депутат Екатеринбургской гордумы от «Единой России» и, по её собственному признанию, организатор появления мурала с Александром Невским у Театра эстрады Анастасия Немец.
Результатом этого сотрудничества должно стать то, чтобы на улице 8 марта всё-таки появился арт-объект в жанре мокьютектуры.
Кирилл Ведерников воссоздал облик Александра Невского в более подходящем по смыслу и контексту пространстве. Этим местом стал фасад здания возле входа в Александро-Невский собор на Университетском переулке, 11. Следующий этап — появление мокьютектуры от SPEKTR на ул. 8 марта, 13, где сейчас находится другое изображение святого.
— написали сегодня в официальном канале фестиваля Stenograffia.
— написали сегодня в официальном канале фестиваля Stenograffia.
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