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Из-за дороги длиной 190 метров администрация, депутаты и приставы в посёлке Малышева увязли в судах
ФССП даже инициировала возбуждение против главы Малышева уголовного дела, но пока безрезультатно
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлке городского типа Малышева, который славится на всю страну своим месторождением изумрудов, из-за нежелания ремонтировать одну из городских улиц уже третий год идут судебные тяжбы. Если быть точнее, администрация Малышевского городского округа и муниципальная «Административно-хозяйственная служба» считают, что отремонтировали дорогу, исполнив тем самым решение суда. Но инициаторы требований о ремонте дороги – в том числе депутат Малышевской думы Надежда Ренёва – настаивают на том, что необходимые работы не выполнены. На их сторону встала и ФССП. Подробности истории – в материале Вечерних ведомостей.
Как рассказала Вечерним ведомостям депутат гордумы Малышевского округа Надежда Ренёва, с инициативой о ремонте проезжей части улицы Гоголя она вышла к администрации округа после обращений жителей. Администрация согласилась сделать ремонт, была сделана предварительная смета, однако в итоге ремонт, по словам Ренёвой, делать отказались. Депутат предполагает, что её коллега по думе, депутат Вадим Чучалин, являющийся по совместительству директором муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба» (именно это предприятие выполняет требуемые ремонтные работы в посёлке), мог занять такую позицию из-за имевшегося между парламентариями личного конфликта.
Однако в итоге Асбестовский городской суд в октябре 2022 года обязал администрацию Малышевского округа отремонтировать дорогу. В ходе суда, правда, пришлось отказаться от требований по асфальтированию улицы Гоголя – как выяснилось, категория дороги не предполагает обязательного устройства твёрдого покрытия.
С исполнением решения суда возникли проблемы. Срок, установленный судьёй Александром Филимоновым для завершения ремонта, был – до 31 декабря 2023 года. К работам приступили в октябре 2023 года, когда уже выпал снег. Местные жители сняли на видео, как эти работы выполнялись – щебёнку высыпали и ровняли трактором вперемешку со снегом.
На следующий год жители остались недовольны качеством работ – на ещё одном видео, снятом на улице Гоголя в 2024 году, видно, что под тяжестью проезжавших грузовиков мелкий щебень выдавило на обочину и образовалась колея.
Мнение жителей разделяет Федеральная служба судебных приставов – в апреле 2024 года ФССП передала документы в Следственный комитет, усмотрев в действиях главы Малышевского городского округа Марии Рубцовой признаки уголовного преступления, предусмотренного статьёй 315 УК РФ («неисполнение решения суда»).
Как сообщила veved.ru Надежда Ренёва, следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела, причём в отношении Вадима Чучалина, а не в отношении Марии Рубцовой. Ренёва подала в суд, и это постановление, по её словам, было отменено.
Тем временем администрация Малышевского городского округа подала иск в суд к приставу-исполнителю – чтобы та закрыла производство. Иск поступил в суд в этот понедельник, 23 сентября. Однако он не принят к производству – судья Сергей Заровнятных оставил его без движения, что означает, что администрация округа не смогла корректно составить исковое заявление.
Корреспондент Вечерних ведомостей нашёл в на сайте ФССП сразу несколько производств в отношении администрации Малышевского городского округа. Одно из них касается дороги по улице Гоголя.
В администрации Малышева считают, что решение суда исполнено. В телеграм-боте обратной связи с главой округа Марией Рубцовой жительница посёлка получила такой ответ:
При этом у истца и ответчика на руках две экспертизы от разных экспертов, которые пришли к разным выводам: одна – о соответствии состояния улицы требованиям ГОСТа, другая – о несоответствии, рассказала Вечерним ведомостям Ренёва.
Отметим, что длина улицы Гоголя в посёлке Малышева – всего около 190 метров. По словам депутата Надежды Ренёвой, в бюджете Малышевского городского округа были даже заложены средства на её ремонт, но администрация при этом ходатайствовала об отложении исполнения суда. Ренёва связывает это со сведением счётов с ней со стороны сотрудников администрации Рубцовой и Чучалина, поскольку она живёт на этой улице.
Вечерние ведомости продолжат следить за развитием судебного процесса между Малышевской администрацией и ФССП. Мы запросили более подробный комментарий о сложившейся ситуации у администрации Малышевского городского округа. Мы опубликуем его как только получим ответ.
Как рассказала Вечерним ведомостям депутат гордумы Малышевского округа Надежда Ренёва, с инициативой о ремонте проезжей части улицы Гоголя она вышла к администрации округа после обращений жителей. Администрация согласилась сделать ремонт, была сделана предварительная смета, однако в итоге ремонт, по словам Ренёвой, делать отказались. Депутат предполагает, что её коллега по думе, депутат Вадим Чучалин, являющийся по совместительству директором муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба» (именно это предприятие выполняет требуемые ремонтные работы в посёлке), мог занять такую позицию из-за имевшегося между парламентариями личного конфликта.
Однако в итоге Асбестовский городской суд в октябре 2022 года обязал администрацию Малышевского округа отремонтировать дорогу. В ходе суда, правда, пришлось отказаться от требований по асфальтированию улицы Гоголя – как выяснилось, категория дороги не предполагает обязательного устройства твёрдого покрытия.
С исполнением решения суда возникли проблемы. Срок, установленный судьёй Александром Филимоновым для завершения ремонта, был – до 31 декабря 2023 года. К работам приступили в октябре 2023 года, когда уже выпал снег. Местные жители сняли на видео, как эти работы выполнялись – щебёнку высыпали и ровняли трактором вперемешку со снегом.
Кадры из видео, на котором запечатлены ремонтные работы в октябре 2023 года.
На следующий год жители остались недовольны качеством работ – на ещё одном видео, снятом на улице Гоголя в 2024 году, видно, что под тяжестью проезжавших грузовиков мелкий щебень выдавило на обочину и образовалась колея.
Кадры из видео, на котором запечатлено состояние дороги в 2024 году
Мнение жителей разделяет Федеральная служба судебных приставов – в апреле 2024 года ФССП передала документы в Следственный комитет, усмотрев в действиях главы Малышевского городского округа Марии Рубцовой признаки уголовного преступления, предусмотренного статьёй 315 УК РФ («неисполнение решения суда»).
Постановление о передаче сообщения о преступлении в отношении главы Малышева Марии Рубцовой в СК.
Как сообщила veved.ru Надежда Ренёва, следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела, причём в отношении Вадима Чучалина, а не в отношении Марии Рубцовой. Ренёва подала в суд, и это постановление, по её словам, было отменено.
Тем временем администрация Малышевского городского округа подала иск в суд к приставу-исполнителю – чтобы та закрыла производство. Иск поступил в суд в этот понедельник, 23 сентября. Однако он не принят к производству – судья Сергей Заровнятных оставил его без движения, что означает, что администрация округа не смогла корректно составить исковое заявление.
Корреспондент Вечерних ведомостей нашёл в на сайте ФССП сразу несколько производств в отношении администрации Малышевского городского округа. Одно из них касается дороги по улице Гоголя.
Скриншот с сайта ФССП по состоянию
В администрации Малышева считают, что решение суда исполнено. В телеграм-боте обратной связи с главой округа Марией Рубцовой жительница посёлка получила такой ответ:
При этом у истца и ответчика на руках две экспертизы от разных экспертов, которые пришли к разным выводам: одна – о соответствии состояния улицы требованиям ГОСТа, другая – о несоответствии, рассказала Вечерним ведомостям Ренёва.
Отметим, что длина улицы Гоголя в посёлке Малышева – всего около 190 метров. По словам депутата Надежды Ренёвой, в бюджете Малышевского городского округа были даже заложены средства на её ремонт, но администрация при этом ходатайствовала об отложении исполнения суда. Ренёва связывает это со сведением счётов с ней со стороны сотрудников администрации Рубцовой и Чучалина, поскольку она живёт на этой улице.
Улица Гоголя на карте пгт Малышева. Скриншот с «Яндекс.карт»
Вечерние ведомости продолжат следить за развитием судебного процесса между Малышевской администрацией и ФССП. Мы запросили более подробный комментарий о сложившейся ситуации у администрации Малышевского городского округа. Мы опубликуем его как только получим ответ.
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