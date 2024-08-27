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Источник: замдиректора екатеринбургской гимназии, применивший силу к подростку, ранее работал замначальника ИК-2

16.36 Вторник, 3 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Появились новые подробности истории с конфликтом в екатеринбургской гимназии №37. Родители обсуждают в школьных чатах бывшее место работы заместителя директора, который применил силу к подростку. Как утверждают сразу три наших источника, ранее он был заместителем начальника ИК-2 Екатеринбурга. Эта колония в СМИ получила известность как “фабрика пыток”.

Напомним, накануне в СМИ обсуждали конфликт между сотрудником гимназии и подростком. Видео опубликовал телеграм-канал “Свет Екатеринбург”. По данным канала, замдиректора по безопасности якобы “напал на бывшего ученика из-за того, что тот не хотел покидать здание учебного заведения”. Парень, как сообщается, пришел повидаться со своими бывшими одноклассниками.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина действительно в жесткой форме удерживает молодого человека, хватает его за шею, после чего тот опускается на пол. Рядом стоит, по-видимому, охранник гимназии и тоже пытается удержать молодого человека. Все это происходит на глазах у детей.

После публикации видео в соцсетях и школьных чатах появилось несколько версий произошедшего. Многие ученики, которые наблюдали происходящее, утверждают, что конфликт спровоцировал подросток, не реагировал на требование покинуть здание школы и якобы пытался ударить сотрудника. Другие пишут, что замдиректора по безопасности “всегда отличался жесткими требованиями к поведению и внешнему виду школьников” и якобы “мог сделать замечание в грубой форме”. Старшеклассники также утверждают, что у некоторых из них случались конфликты с замдиректора и что они “не удивлены потасовкой”.

Между тем, в родительских чатах сегодня обсуждают не только сам конфликт, но и бывшее место работы сотрудника. Так, некоторые родители гимназистов утверждают, что Юрий Едунов ранее работал заместителем начальника исправительной колонии №2 Екатеринбурга. Эту информацию “Вечерним ведомостям” подтвердили источники. Напомним, небезызвестную ИК-2, или так называемую “двойку”, в СМИ называли “фабрикой пыток”.

В открытых источниках полный тезка сотрудника гимназии, Едунов Юрий Владимирович, действительно представлен как заместитель начальника ФКУ ИК-2 (по данным за 2014 год). Также в сети в открытом доступе есть заключение ОНК за 2013 год о посещении ИК-2, в котором отмечается, что “при проведении проверки на режимной территории присутствовал заместитель начальника ИК-2 подполковник Едунов Юрий Владимирович” (например, в тексте среди прочего указано, что в камере ШИЗО “кабина туалета выполнена таким образом, что ущемляет достоинство осужденных”, однако подчеркнем, что подлинность документа мы подтвердить не можем).

Сам Юрий Едунов ситуацию в СМИ не комментирует. Между тем, в разговоре с родителями он не скрывает, что действительно работал в колонии, однако это “никак не отражается на его компетенции”. Об этом нашему изданию рассказала мама ученицы, вчера девочка стала свидетельницей потасовки.

“После случившегося я позвонила в школу и сказала, что меня волнует тема безопасности, - рассказывает мама школьницы. - Обсуждали это с мужем и с дочкой, которая видела произошедшее, всю эту потасовку с грубыми словами и заломами. Вряд ли это можно назвать здоровой атмосферой в школе. Юрий Владимирович по телефону очень вежливо со мной поговорил. По его словам, парень вел себя неадекватно, пришел в школу в длинном черном плаще и капюшоне, под которым мог пронести все, что угодно. Я спросила, а где в этот момент был охранник? Как бывший ученик вообще зашел в школу? У всех учеников есть пропуски, даже родителей не пускают в школу просто так, нужно договариваться с учителем, ставить роспись на входе… Но парень как-то прошел! Мне сказали, что охраннику объявили взыскание, но вообще вся эта ситуация вызывает много вопросов, у нас столько антитеррористических требований, а тут, оказывается, так просто может прийти человек с улицы”.

Со слов родительницы, версия замдиректора по безопасности выглядит так: парень прошел в школу через турникет “в толпе бывших одноклассников, которые его как бы зажали между собой и он там затесался”, вел себя неадекватно, скрывал лицо. Ему якобы делали замечания другие родители, а он в ответ грубил и хамил. Также сотрудники гимназии говорят, что бывший ученик якобы “всегда вызывал определенное беспокойство” и “очень много раз конфликтовал не только с учащимися, но и с преподавателями”.

Родители школьников считают, что в этой ситуации компетентным органам следует разобраться не только непосредственно с потасовкой и применением силы к подростку, но и в принципе с охраной учебного заведения, так как вместо бывшего ученика в толпе людей на входе мог “затесаться” злоумышленник.

Между тем, в полиции Екатеринбурга нашему изданию сообщили, что обращений по поводу конфликта в гимназии к ним не поступало, однако “сотрудники территориального ОВД проверяют опубликованную информацию”. В свою очередь глава СКР Бастрыкин сегодня потребовал доклад о проверке “по факту противоправных действий сотрудника образовательной организации”.

“В соцмедиа распространено видео, на котором в одной из гимназий Екатеринбурга заместитель директора применил физическую силу в отношении бывшего учащегося, пытаясь выгнать его из образовательного учреждения. По данному факту в следственном управлении СК России по Свердловской области проводится проверка. Председатель СК России запросил у и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах”, - говорится в сообщении СК РФ.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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