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Сообщение редакции
21 февраля не стало владельца нашего издания «Вечерние ведомости», Игоря Викторовича Сычёва. Многие из вас наверняка уже видели эту новость в других СМИ. Мы ничего не публиковали, поскольку тяжело было собраться с мыслями — сложно найти слова, чтобы описать степень важности для «Вечерних ведомостей» и для каждого члена нашей редакции этого Человека. И для некоторых в редакции это до сих пор слишком сложно – сказать, насколько мы ему благодарны, и как сильно любим его. Собрать слова в предложения.
Игорь Викторович был не просто владельцем юрлица-учредителя нашего издания, он был неотъемлемой частью нашей команды — очень эрудированным человеком, интереснейшим собеседником, разбирающимся в самых разных темах. Он не только давал советы, но иногда даже писал тексты для «Вечерних ведомостей». Он был учителем, другом, покровителем. И даже когда у кого-то из журналистов не совпадали с ним взгляды по политическим вопросам, он всегда давал нам выбор поступать так, как мы считаем важным и нужным.
Возможно, вы обратили внимание, что просьбами о финансовой поддержке вас, наши дорогие читатели, мы беспокоили лишь тогда, когда приходилось собирать средства на неправосудные (по нашему и многих других убеждению) штрафы, назначенные за самую обычную журналистскую деятельность. Дело в том, что Игорь Викторович покрывал большую часть расходов на работу издания. При этом не вмешивался в редакционную политику, предоставив полную свободу выбора журналистскому коллективу. Выше всего он ценил правду и свободу. «Вечерние ведомости» принципиально не заключали контракты с государственными и муниципальными структурами, чтобы объективно освещать проблемы в органах власти.
Игорь Викторович всегда старался помогать наименее защищённым, регулярно жертвовал в фонды помощи животным и людям. Поддерживал культурные и социальные проекты. И никогда не говорил об этом публично, и просил нас не рассказывать ничего, так как делал это не для «обеления» собственного имени, а потому, что не мог не помогать, не мог не создавать, он всегда старался сделать этот мир лучше, хотя бы на каплю, но лучше.
Сейчас «Вечерним ведомостям» придётся существовать в новых условиях. Несмотря на тяжесть утраты, мы не намерены останавливаться и продолжим освещать происходящие в регионе, стране и мире события для вас, уважаемые читатели. Редакционную политику менять мы не планируем. И будем работать столько, сколько сможем, сохраняя принципы профессии, этику и то, за что вы полюбили нас – за уважение к мнению каждого нашего читателя, вне зависимости от того, согласны мы с этим мнением или нет.
Информация о том, как можно поддержать редакцию, с недавних пор есть под каждой новостью на этом сайте.
Берегите себя и своих близких – и помните, что любовь сильнее всего.
Игорь Викторович был не просто владельцем юрлица-учредителя нашего издания, он был неотъемлемой частью нашей команды — очень эрудированным человеком, интереснейшим собеседником, разбирающимся в самых разных темах. Он не только давал советы, но иногда даже писал тексты для «Вечерних ведомостей». Он был учителем, другом, покровителем. И даже когда у кого-то из журналистов не совпадали с ним взгляды по политическим вопросам, он всегда давал нам выбор поступать так, как мы считаем важным и нужным.
Возможно, вы обратили внимание, что просьбами о финансовой поддержке вас, наши дорогие читатели, мы беспокоили лишь тогда, когда приходилось собирать средства на неправосудные (по нашему и многих других убеждению) штрафы, назначенные за самую обычную журналистскую деятельность. Дело в том, что Игорь Викторович покрывал большую часть расходов на работу издания. При этом не вмешивался в редакционную политику, предоставив полную свободу выбора журналистскому коллективу. Выше всего он ценил правду и свободу. «Вечерние ведомости» принципиально не заключали контракты с государственными и муниципальными структурами, чтобы объективно освещать проблемы в органах власти.
Игорь Викторович всегда старался помогать наименее защищённым, регулярно жертвовал в фонды помощи животным и людям. Поддерживал культурные и социальные проекты. И никогда не говорил об этом публично, и просил нас не рассказывать ничего, так как делал это не для «обеления» собственного имени, а потому, что не мог не помогать, не мог не создавать, он всегда старался сделать этот мир лучше, хотя бы на каплю, но лучше.
Сейчас «Вечерним ведомостям» придётся существовать в новых условиях. Несмотря на тяжесть утраты, мы не намерены останавливаться и продолжим освещать происходящие в регионе, стране и мире события для вас, уважаемые читатели. Редакционную политику менять мы не планируем. И будем работать столько, сколько сможем, сохраняя принципы профессии, этику и то, за что вы полюбили нас – за уважение к мнению каждого нашего читателя, вне зависимости от того, согласны мы с этим мнением или нет.
Информация о том, как можно поддержать редакцию, с недавних пор есть под каждой новостью на этом сайте.
Берегите себя и своих близких – и помните, что любовь сильнее всего.
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