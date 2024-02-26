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Сообщение редакции

12.47 Понедельник, 4 марта 2024
21 февраля не стало владельца нашего издания «Вечерние ведомости», Игоря Викторовича Сычёва. Многие из вас наверняка уже видели эту новость в других СМИ. Мы ничего не публиковали, поскольку тяжело было собраться с мыслями — сложно найти слова, чтобы описать степень важности для «Вечерних ведомостей» и для каждого члена нашей редакции этого Человека. И для некоторых в редакции это до сих пор слишком сложно – сказать, насколько мы ему благодарны, и как сильно любим его. Собрать слова в предложения.

Игорь Викторович был не просто владельцем юрлица-учредителя нашего издания, он был неотъемлемой частью нашей команды — очень эрудированным человеком, интереснейшим собеседником, разбирающимся в самых разных темах. Он не только давал советы, но иногда даже писал тексты для «Вечерних ведомостей». Он был учителем, другом, покровителем. И даже когда у кого-то из журналистов не совпадали с ним взгляды по политическим вопросам, он всегда давал нам выбор поступать так, как мы считаем важным и нужным.

Возможно, вы обратили внимание, что просьбами о финансовой поддержке вас, наши дорогие читатели, мы беспокоили лишь тогда, когда приходилось собирать средства на неправосудные (по нашему и многих других убеждению) штрафы, назначенные за самую обычную журналистскую деятельность. Дело в том, что Игорь Викторович покрывал большую часть расходов на работу издания. При этом не вмешивался в редакционную политику, предоставив полную свободу выбора журналистскому коллективу. Выше всего он ценил правду и свободу. «Вечерние ведомости» принципиально не заключали контракты с государственными и муниципальными структурами, чтобы объективно освещать проблемы в органах власти.

Игорь Викторович всегда старался помогать наименее защищённым, регулярно жертвовал в фонды помощи животным и людям. Поддерживал культурные и социальные проекты. И никогда не говорил об этом публично, и просил нас не рассказывать ничего, так как делал это не для «обеления» собственного имени, а потому, что не мог не помогать, не мог не создавать, он всегда старался сделать этот мир лучше, хотя бы на каплю, но лучше.

Сейчас «Вечерним ведомостям» придётся существовать в новых условиях. Несмотря на тяжесть утраты, мы не намерены останавливаться и продолжим освещать происходящие в регионе, стране и мире события для вас, уважаемые читатели. Редакционную политику менять мы не планируем. И будем работать столько, сколько сможем, сохраняя принципы профессии, этику и то, за что вы полюбили нас – за уважение к мнению каждого нашего читателя, вне зависимости от того, согласны мы с этим мнением или нет.

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12:41 В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с двумя чемоданами духов
12:03 В Полевском пропал 17-летний юноша
11:39 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве мужчины, которого скинули с балкона
11:02 В свердловском Минобре прокомментировали сбой при записи детей в загородные лагеря
10:30 Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице в Свердловской области
09:53 Мэр Екатеринбурга проведёт пресс-конференцию, посвящённую реформированию общественного транспорта
09:43 Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына
09:19 В Екатеринбурге третий день ищут подростка с Эльмаша
21:13 Сысертцы вновь собрались для подачи заявки на референдум о судьбе мусорного полигона в своём районе
16:48 Во время полицейской погони автомобиль с ребенком перевернулся в Екатеринбурге
15:58 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 3 и 4 марта
15:52 Свердловской джаз-хор вышел в финал конкурса на федеральном телеканале
15:29 Еще шесть видеокамер установили возле контейнерных площадок в Первоуральске
14:39 Жительницы Екатеринбурга хотят цветы, путешествия и деньги на 8 марта
13:43 В Свердловской области спасли пенсионерку из глуши с кровотечением
12:35 Общественники собираются обсудить вырубку деревьев в Екатеринбурге
11:43 В Екатеринбурге полиция прошла по улицам ВИЗа, чтобы найти нарушителей
10:52 В Екатеринбурге выявлено 16 очагов кори
09:58 Две новые «скорые» раздавило при обрушении гаража в Свердловской области
21:26 «Автомобилист» уверенно выиграл второй матч серии против «Ак Барса» в Казани
19:04 Двух бабушек спасли волонтеры «ЛизаАлерт» за одну ночь
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