Жителям отдаленных районов Екатеринбурга обещают скоростную связь даже при большой нагрузке

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга, справившие новоселье в новых жилых комплексах в отдалении от центра, периодически жалуются на отсутствие связи в своих домах. Операторы связи начинают «заходить» на такие территории, создавая инфраструктуру для скоростного доступа «к цивилизации». При этом зачастую экосистемы создают условия даже более интересные в новостроях, а кроме того, в некоторых случаях и используются «умные системы».Так, МТС провела связь в ЖК «Каменные палатки» на ул. Владимира Высоцкого, «Хрустальные ключи» на ул. Латвийской, «Янтарная долина» на Крауля, «Квартал Конструктивизма» и «Олимпика» в Академическом районе, «Народные кварталы» и «Veer Park» на Уралмаше, «LEVELUP» в Октябрьском районе, «Южный сад» на Вторчермете, «Астон-Событие» в Ленинском со скоростью аж до 1 Гбит/сек. При этом сообщается, что инфраструктура рассчитана в том числе на большие нагрузки.«Свердловская область из года в год входит в десятку лидеров страны по вводу жилья. В 2023 году в нашей области ввели рекордные 3,2 млн квадратных метров жилья. И практически все новосёлы заезжают в «цифровой» дом, где сети, как мобильная, так и фиксированная рассчитана на максимальную нагрузку и скорости. Теперь жители новостроек имеют возможность не только подключать умную технику для дома, но и использовать минимум 3-5 устройств с выходом в интернет одновременно», — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.