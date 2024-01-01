В Екатеринбурге снесли усадьбу XIX века, связанную с известной семьёй

— сказали в пресс-службе «Брусники»

Мы приобрели это здание еще в 2021 году. И изначально предполагали, что оно будет демонтировано. Дом не признан памятником архитектуры и с точки зрения экспертов не представляет исторической ценности. Много лет в нём располагались офисные помещения, арендаторы и собственники которых не заботились о техническом состоянии здания. В итоге оно стало непригодным для любой функции. Из-за физического износа восстанавливать этот дом в принципе нецелесообразно. Его пришлось бы разбирать и заново строить. Мы крайне внимательно относимся к ценным архитектурным объектам. Мы реконструируем дом фабриканта Злоказова, комплекс золотосплавной лаборатории и дом рабочих первой екатеринбургской электростанции. Фактически закончили восстановление дома Фомина на Розы Люксембург, 26 и завершили проект на Горького 49.