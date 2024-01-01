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В Екатеринбурге снесли усадьбу XIX века, связанную с известной семьёй
Девелопер намерен возвести здесь высотки
Фото: Вечерние ведомости
Праздничные дни в Екатеринбурге зачастую отмечаются сносом исторических зданий — не стали исключением и новогодние каникулы-2024. Вечером 5 января на улице Розы Люксембург начали сносить бывший дом врача Виктора Туржанского — двухэтажный особняк, построенный во второй половине XIX века известной в дореволюционном Екатеринбурге семьёй Туржанских.
Сносимое здание, имеющее адрес Розы Люксембург, 32, в прошлом году экспертиза отказалась признавать объектом культурного наследия.
Примечательно, что по соседству (по адресу Розы Люксембург, 30) до недавнего времени располагался ещё один особняк XIX века, принадлежавший когда-то семье Туржанских — дом выдающегося русского художника Леонарда Туржанского, причём он был внесён в реестр ОКН. Однако этот дом в конце 1980-х пришёл в запустение, в конце 1990-х сильно пострадал от пожара, а в 2000-е был разрушен практически окончательно — что дало повод Михаилу Мишустину летом 2023 года исключить его из реестра ОКН (отметим, что в последнее время в Екатеринбурге поставлена на поток практика исключения из реестра объектов культурного наследия находящихся в плохом состоянии либо руинированных памятников — хотя до этого единственным законным вариантом развития событий в таких случаях было лишь воссоздание здания). Экспертизу по исключению дома Туржанского из реестра ОКН заказал застройщик «Брусника». Она была выполнена экспертной комиссией под председательством воронежского эксперта Шарпудина Хаутиева, чья подпись стоит уже под несколькими актами, обосновывающими лишение тех или иных зданий в Екатеринбурге признаков исторической ценности.
Территорию на месте разрушенных домов семейства Туржанских планирует застраивать девелопер «Брусника». В самой «Бруснике» заявили, что приобрели здание в 2021 году — сразу с целью его сноса.
Добавим, что в конце 1980-х годов существовал проект организации в Екатеринбурге музея Леонарда Туржанского, в качестве вариантов его размещения как раз рассматривались здания по Розы Люксембург, 30 и 32, однако этот проект так и не был реализован.
Сносимое здание, имеющее адрес Розы Люксембург, 32, в прошлом году экспертиза отказалась признавать объектом культурного наследия.
Так выглядело снесённое здание. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Примечательно, что по соседству (по адресу Розы Люксембург, 30) до недавнего времени располагался ещё один особняк XIX века, принадлежавший когда-то семье Туржанских — дом выдающегося русского художника Леонарда Туржанского, причём он был внесён в реестр ОКН. Однако этот дом в конце 1980-х пришёл в запустение, в конце 1990-х сильно пострадал от пожара, а в 2000-е был разрушен практически окончательно — что дало повод Михаилу Мишустину летом 2023 года исключить его из реестра ОКН (отметим, что в последнее время в Екатеринбурге поставлена на поток практика исключения из реестра объектов культурного наследия находящихся в плохом состоянии либо руинированных памятников — хотя до этого единственным законным вариантом развития событий в таких случаях было лишь воссоздание здания). Экспертизу по исключению дома Туржанского из реестра ОКН заказал застройщик «Брусника». Она была выполнена экспертной комиссией под председательством воронежского эксперта Шарпудина Хаутиева, чья подпись стоит уже под несколькими актами, обосновывающими лишение тех или иных зданий в Екатеринбурге признаков исторической ценности.
Дом художника Леонарда Туржанского (Розы Люксембург, 30), разрушенный около 20 лет назад. Фото: документация акта историко-культурной экспертизы
Территорию на месте разрушенных домов семейства Туржанских планирует застраивать девелопер «Брусника». В самой «Бруснике» заявили, что приобрели здание в 2021 году — сразу с целью его сноса.
Мы приобрели это здание еще в 2021 году. И изначально предполагали, что оно будет демонтировано. Дом не признан памятником архитектуры и с точки зрения экспертов не представляет исторической ценности. Много лет в нём располагались офисные помещения, арендаторы и собственники которых не заботились о техническом состоянии здания. В итоге оно стало непригодным для любой функции. Из-за физического износа восстанавливать этот дом в принципе нецелесообразно. Его пришлось бы разбирать и заново строить. Мы крайне внимательно относимся к ценным архитектурным объектам. Мы реконструируем дом фабриканта Злоказова, комплекс золотосплавной лаборатории и дом рабочих первой екатеринбургской электростанции. Фактически закончили восстановление дома Фомина на Розы Люксембург, 26 и завершили проект на Горького 49.
— сказали в пресс-службе «Брусники»
Добавим, что в конце 1980-х годов существовал проект организации в Екатеринбурге музея Леонарда Туржанского, в качестве вариантов его размещения как раз рассматривались здания по Розы Люксембург, 30 и 32, однако этот проект так и не был реализован.
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01 января 2024