Действия губернатора Свердловской области по продаже ценного исторического документа просят проверить в прокуратуре

«Что послужило основанием выставления столь ценного документа на аукцион, пусть и благотворительный?»

– сказал «Вечерним ведомостям» сотрудник одного из государственных музеев Екатеринбурга.

«Я в шоке. Реально не ожидал, что такое появится на аукционе»,