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Действия губернатора Свердловской области по продаже ценного исторического документа просят проверить в прокуратуре

10.24 Четверг, 14 декабря 2023
Коллаж: «Вечерние ведомости»
Житель Берёзовского Максим Михеев написал обращение в прокуратуру с требованием проверить сделку по продаже протокола заседания канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов от 21 мая 1745 года – уникального исторического документа, рассказывающего о находке первого в России месторождения золота.

Документ был продан в минувшую пятницу на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи». На официальном сайте областного правительства говорится, что лот предоставил Евгений Куйвашев, а приобрёл его за 35 млн рублей основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский.

В обращении на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей») говорится, что «для жителей Берёзовского и всей Свердловской области – это важный, исторический документ, и мы недоумеваем, почему этот документ, государственная собственность Свердловской области, был изъят их хранилища и продан на аукционе частному лицу».

Михеев просит проверить, на каком основании протокол был изъят из государственной собственности и принять меры прокурорского реагирования.

«Что послужило основанием выставления столь ценного документа на аукцион, пусть и благотворительный?»

– сформулировал он вопрос прокурору.


Отметим, что в информации об аукционе не говорится о том, находился ли исторический документ в госсобственности. Однако историки считают, что подобный документ, судя по признакам, должен был находиться в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО).

«Я в шоке. Реально не ожидал, что такое появится на аукционе»,

– сказал «Вечерним ведомостям» сотрудник одного из государственных музеев Екатеринбурга.


«Вечерние ведомости» сделали запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой предоставить информацию об истории проданного на аукционе протокола.

Документ, о котором идёт речь, содержал сведения о том, как крепостной крестьянин из старообрядческого села Шарташ Ерофей Марков в 10 верстах от Екатеринбурга, в месте впадения реки Берёзовски в реку Пышму обнаружил кварцевые жилы с вкраплениями рудного золота. Свою находку он принёс в Горную канцелярию в Екатеринбург. Принято считать, что так было открыто было первое месторождение рудного золота в Российской империи. Берёзовский рудник функционирует до сих пор и позиционирует себя как самое старое действующее золотодобывающее предприятие в мире.

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