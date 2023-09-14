Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

О фестивале и о фильмах

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На этой неделе в Екатеринбурге завершился международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая».Шесть фильмов (в том числе те, премьеры которых для массового зрителя только запланированы) представил медиаменеджер, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, которого жители Екатеринбурга знают прежде всего как основателя телекомпании «Четвертый канал».Игорь Мишин ответил на несколько вопросов «Вечерних ведомостей». Например, о том, какие современные российские фильмы стоило бы посмотреть тем, кто слабо верит в отечественный кинематограф (это не «Чебурашка»).— Во-первых, конечно, из больших блокбастеров — «Сердце Пармы», это экранизация знаменитого романа пермского писателя Алексея Иванова.Обязательно стоит посмотреть удивительно доброе семейное кино, фантастику «Мира».Если говорить о камерных картинах, то, скорее всего, для меня авторским камерным фильмом этого года является фильм Натальи Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Есть проблемы с его выпуском, пока ему не дают прокатного удостоверения, но, если этот фильм станет доступен в прокате, — всем рекомендую обязательно.— Знаете, мне не нравится, когда говорят, что мы якобы что-то «копировали». Есть понятие школа. Например, есть в мире школа больших развлекательных блокбастеров, которые созданы голливудскими студиями. Они основали традицию, и в рамках этой традиции сегодня снимают кино не только в России, но и в любой другой стране. То есть тот, кто достигает наибольшего успеха, всегда является примером, к которому стремятся те, кто приходит в профессию чуть позже. Как мне кажется, это естественный процесс.А в слове «копирование» есть немножко уничижительный оттенок. Я бы сказал так: продолжаем традицию, заложенную большими голливудскими студиями.— Понятно, что авторское кино, большие человеческие социальные драмы, артовое кино — эти традиции у нас развиты лучше и больше. Как правило, эти фильмы сложны для проката , то есть на них очень сложно зарабатывать.Мы как онлайн-платформа поддерживаем дебютные экспериментальные проекты. Конечно, всегда есть мейнстрим, на котором делается бизнес. Но в мейнстрим ребята приходят через свои художественные высказывания, через дебюты, это очень сильно взаимосвязано. Поэтому мы, с одной стороны, делаем большие коммерческие проекты типа «Жизнь по вызову», с другой — поддерживаем авторское художественное кино.Большой плюс в том, что в России существует целая система государственных субсидий, которые поддерживают анимационное, детское, авторское кино. Это очень важно. В части авторского кино Россия сегодня достаточно сильна.— Каждое государство регулирует программную политику того, что показывается, что субсидируется. Здесь есть свои нормы, законы. Ведь вся система кинопроката — это не какая-то авантюрная анархия. В странах правила могут отличаться с учетом географии, с учетом религиозных особенностей, уклада жизни, ментальности и традиций. Поэтому в том, что государство регулирует показ — в самом этом факте нет ничего удивительного.Но вопрос в том, что иногда возникают какие-то более жесткие требования, которые чрезмерны, излишни. Да, с этим приходится сталкиваться. Но это наша жизнь, и через преодоление несправедливости происходит развитие чего-либо.— Нет. Я не верю, что может произойти полная замена. Ну, вот, появились самолеты, разве при этом исчезли поезда?С одной стороны, очевидно, что онлайн-кинотеатр — это такой бизнес, который идет на замену традиционным кинотеатрам. Но я уверен, что любители смотреть кино на большом экране с качественным большим звуком будут всегда.За два пандемийных года, когда были проблемы с обычными кинотеатрами, у нас накопилась традиция, когда онлайн-площадки действительно оказались к месту. Был взрывообразный рост аудитории. И сейчас аудитория онлайн-кинотеатров еженедельно увеличивается. Отчасти это происходит благодаря эксклюзивному контенту, который есть только на онлайн-платформах. Приходят новые подписчики и зрители, которых надо удерживать.— Это конкуренция за зрительское время. Потому что у современного человека есть ограниченное количество часов в неделю, которое он может потратить на просмотр кино. И он выбирает варианты — пойти в привычный большой зал кинотеатра или посмотреть фильм дома. В этом отношении у онлайн-площадок много преимуществ.Вообще, когда обостряется конкуренция — повышается качество, появляется большее разнообразие жанров. И в итоге выигрывает зритель. Конкуренция всегда благо для зрителя и всегда большая сложность для индустрии.К слову, в Европе есть Netflix и очень маленькие локальные онлайн-кинотеатры, буквально несколько платформ. В России их — десять.Отрадно, что все десять онлайн-кинотеатров снимают собственный контент, собственные оригинальные сериалы и фильмы. И они повысили градус творческой конкуренции.Сегодня в каждом онлайн-кинотеатре — тысячи часов определенного контента. В России лидеры индустрии имеют от 10 до 20 тысяч наименований разных фильмов и сериалов.У кинозрителя еще никогда не было такого огромного выбора.— С трудом. То количество часов фильмов и сериалов, которое сегодня доступно российскому зрителю, — такой ситуации не было никогда. Это взрывообразный рост, это геометрическая прогрессия, это рост в десятки раз. И если эта тенденция сохранится, а нет никаких причин для того, чтобы она не сохранилась, то будет огромный поток все нового и нового. Такова природа человека, ему хочется все время смотреть новинки. Люди не хотят выпадать из контекста.А так как нового все больше и больше, то смотреть на платформах какое-то кино или сериал, которые были произведены три-семь лет назад… Думаю, это будет вряд ли.— Нет, не верю. Если это случится, то это будет действительно приятным исключением.— Это индустрия на сегодня. Она перемалывает всё здесь и сейчас.Второй международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» прошел в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября. В конкурсной программе было представлено более 20 игровых и документальных фильмов, в том числе картины из Германии, Франции, Китая, Израиля, Южной Кореи и др.По словам Игоря Мишина, фестиваль в целом — для той «специальной аудитории», которая всё же «готова к сложным фильмам, сложным драмам и социальным высказываниям». В этом году программа фестиваля собрала достойную коллекцию, говорит продюсер.— Мы представили здесь шесть картин, — рассказал он журналистам перед закрытием фестиваля. — Это две премьеры, которые выйдут эксклюзивно у нас на платформе KION. Фильм, который пригласили в главный конкурс фестиваля, — дебют режиссера из Якутии Анастасии Борисовой «Краш-тест» (по итогам фестиваля картина стала победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль» — прим. ред.) Это очень любопытная история про девочек, которые только окончили школу, у них первое взрослое лето со всеми вытекающими последствиями. К слову, художественными руководителями этого фильма выступили большие режиссеры Борис Хлебников и Авдотья Смирнова.Также мы показали большую драму, которая упакована в триллер, фильм Алисы Хазановой «Белый список». Это мощное социальное высказывание, которое сделано как абсолютно жанровый, интересный, со всеми загадками и со всеми правилами триллер. Премьера состоится 23 ноября, но жители Екатеринбурга увидели его раньше.Часть из представленных фильмов — это такая «ретроспектива продюсера Игоря Мишина». Это хорошо знакомые всем «Овсянки» Алексея Федорченко, без них я вообще никак и никуда. Это режиссерский дебют Ромы Васьянова «Общага». Кстати, фильм получил в свое время лучший дебют на «Кинотавре». События в этом фильме происходят в 1984 году в общаге Уральского университета в Свердловске. Там особая атмосфера, музыка «Урфин Джюс»…Еще один фильм — «Оторви и выбрось», это вторая картина (но в кинематографии считается, что второй фильм тоже дебютный) Кирилла Соколова, молодого режиссера, самородка, самоучки, который вообще никогда нигде не учился режиссуре. Он пишет и снимает в очень-очень редком для российского кино жанре черной комедии. Все это у нас на платформе можно посмотреть.Также мы показали документальный фильм «Бутырка». Мы ведем любопытный цикл «История российских тюрем», всего снято три картины — «Кресты», «Бутырка», «Владимирский централ». Они все разные по настроению, по атмосфере, их делали разные авторы, но продюсерская команда одна. Кстати, эти фильмы выпускает студия Сергея Мирошниченко, одного из выдающихся режиссеров-документалистов современной России, который много лет жил и работал Екатеринбурге.По словам Мишина, на фестивале в Екатеринбурге для любителей хорошего кино была возможность посмотреть то, что «неизвестно когда окажется в прокате или на онлайн-платформе». Такие мероприятия становятся брендовыми для города, привлекают новые имена, новые города. Первый фестиваль «Одна шестая» прошел в Екатеринбурге в прошлом году. Но, по словам Мишина, нужно еще пару лет, чтобы «город начал жить фестивалем».— Пока, увы, в Екатеринбурге нет ощущения, что город живет фестивалем. Хотелось бы больше людей. Но все-таки кинофестиваль как событие, как явление формируется на третий-четвертый год, это ключевые этапы. Поэтому, я уверен, есть все шансы на то, что в следующем году он станет супер-сильным событием.