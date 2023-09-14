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Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION — о лучших российских фильмах, авторском кино и фестивале в Екатеринбурге

11.44 Суббота, 23 сентября 2023
Фото предоставлено Игорем Мишиным
На этой неделе в Екатеринбурге завершился международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая».

Шесть фильмов (в том числе те, премьеры которых для массового зрителя только запланированы) представил медиаменеджер, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, которого жители Екатеринбурга знают прежде всего как основателя телекомпании «Четвертый канал».

Игорь Мишин ответил на несколько вопросов «Вечерних ведомостей». Например, о том, какие современные российские фильмы стоило бы посмотреть тем, кто слабо верит в отечественный кинематограф (это не «Чебурашка»).

— Игорь Николаевич, какие современные российские фильмы вы бы посоветовали посмотреть человеку, который в принципе не смотрит современные российские фильмы?

— Во-первых, конечно, из больших блокбастеров — «Сердце Пармы», это экранизация знаменитого романа пермского писателя Алексея Иванова.

Обязательно стоит посмотреть удивительно доброе семейное кино, фантастику «Мира».

Если говорить о камерных картинах, то, скорее всего, для меня авторским камерным фильмом этого года является фильм Натальи Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Есть проблемы с его выпуском, пока ему не дают прокатного удостоверения, но, если этот фильм станет доступен в прокате, — всем рекомендую обязательно.

— В последнее время российское кино, откровенно говоря, много копировало с зарубежным площадок. Netflix, HBO, все эти, например, детективные сериалы... А что в российском кино сегодня есть исключительно своего?

— Знаете, мне не нравится, когда говорят, что мы якобы что-то «копировали». Есть понятие школа. Например, есть в мире школа больших развлекательных блокбастеров, которые созданы голливудскими студиями. Они основали традицию, и в рамках этой традиции сегодня снимают кино не только в России, но и в любой другой стране. То есть тот, кто достигает наибольшего успеха, всегда является примером, к которому стремятся те, кто приходит в профессию чуть позже. Как мне кажется, это естественный процесс.

А в слове «копирование» есть немножко уничижительный оттенок. Я бы сказал так: продолжаем традицию, заложенную большими голливудскими студиями.

— В какую сторону движется российское кино? Что нового можно ожидать?

— Понятно, что авторское кино, большие человеческие социальные драмы, артовое кино — эти традиции у нас развиты лучше и больше. Как правило, эти фильмы сложны для проката , то есть на них очень сложно зарабатывать.

Мы как онлайн-платформа поддерживаем дебютные экспериментальные проекты. Конечно, всегда есть мейнстрим, на котором делается бизнес. Но в мейнстрим ребята приходят через свои художественные высказывания, через дебюты, это очень сильно взаимосвязано. Поэтому мы, с одной стороны, делаем большие коммерческие проекты типа «Жизнь по вызову», с другой — поддерживаем авторское художественное кино.

Большой плюс в том, что в России существует целая система государственных субсидий, которые поддерживают анимационное, детское, авторское кино. Это очень важно. В части авторского кино Россия сегодня достаточно сильна.

— Недавно была громкая история, когда фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» неожиданно назвали «не соответствующими российским духовно-нравственным ценностям». Как вы считаете, может ли государство вот в таком ключе регулировать, что смотреть российскому зрителю?

— Каждое государство регулирует программную политику того, что показывается, что субсидируется. Здесь есть свои нормы, законы. Ведь вся система кинопроката — это не какая-то авантюрная анархия. В странах правила могут отличаться с учетом географии, с учетом религиозных особенностей, уклада жизни, ментальности и традиций. Поэтому в том, что государство регулирует показ — в самом этом факте нет ничего удивительного.

Но вопрос в том, что иногда возникают какие-то более жесткие требования, которые чрезмерны, излишни. Да, с этим приходится сталкиваться. Но это наша жизнь, и через преодоление несправедливости происходит развитие чего-либо.

— С развитием онлайн-кинотеатров традиционные кинотеатры уйдут в прошлое?

— Нет. Я не верю, что может произойти полная замена. Ну, вот, появились самолеты, разве при этом исчезли поезда?

С одной стороны, очевидно, что онлайн-кинотеатр — это такой бизнес, который идет на замену традиционным кинотеатрам. Но я уверен, что любители смотреть кино на большом экране с качественным большим звуком будут всегда.

За два пандемийных года, когда были проблемы с обычными кинотеатрами, у нас накопилась традиция, когда онлайн-площадки действительно оказались к месту. Был взрывообразный рост аудитории. И сейчас аудитория онлайн-кинотеатров еженедельно увеличивается. Отчасти это происходит благодаря эксклюзивному контенту, который есть только на онлайн-платформах. Приходят новые подписчики и зрители, которых надо удерживать.

— Сегодня конкуренция с прокатом и между площадками большая?

— Это конкуренция за зрительское время. Потому что у современного человека есть ограниченное количество часов в неделю, которое он может потратить на просмотр кино. И он выбирает варианты — пойти в привычный большой зал кинотеатра или посмотреть фильм дома. В этом отношении у онлайн-площадок много преимуществ.

Вообще, когда обостряется конкуренция — повышается качество, появляется большее разнообразие жанров. И в итоге выигрывает зритель. Конкуренция всегда благо для зрителя и всегда большая сложность для индустрии.

К слову, в Европе есть Netflix и очень маленькие локальные онлайн-кинотеатры, буквально несколько платформ. В России их — десять.

Отрадно, что все десять онлайн-кинотеатров снимают собственный контент, собственные оригинальные сериалы и фильмы. И они повысили градус творческой конкуренции.

Сегодня в каждом онлайн-кинотеатре — тысячи часов определенного контента. В России лидеры индустрии имеют от 10 до 20 тысяч наименований разных фильмов и сериалов.

У кинозрителя еще никогда не было такого огромного выбора.

— Есть образ такой — бабочки-однодневки. Вот, эти многочисленные проекты, они сегодня принесли деньги и упорхнули. Могут ли они сохраниться в истории кино?

— С трудом. То количество часов фильмов и сериалов, которое сегодня доступно российскому зрителю, — такой ситуации не было никогда. Это взрывообразный рост, это геометрическая прогрессия, это рост в десятки раз. И если эта тенденция сохранится, а нет никаких причин для того, чтобы она не сохранилась, то будет огромный поток все нового и нового. Такова природа человека, ему хочется все время смотреть новинки. Люди не хотят выпадать из контекста.

А так как нового все больше и больше, то смотреть на платформах какое-то кино или сериал, которые были произведены три-семь лет назад… Думаю, это будет вряд ли.

— Даже исключения нет?

— Нет, не верю. Если это случится, то это будет действительно приятным исключением.

— То есть это индустрия на сегодня?

— Это индустрия на сегодня. Она перемалывает всё здесь и сейчас.

О фестивале и о фильмах

Второй международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» прошел в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября. В конкурсной программе было представлено более 20 игровых и документальных фильмов, в том числе картины из Германии, Франции, Китая, Израиля, Южной Кореи и др.

По словам Игоря Мишина, фестиваль в целом — для той «специальной аудитории», которая всё же «готова к сложным фильмам, сложным драмам и социальным высказываниям». В этом году программа фестиваля собрала достойную коллекцию, говорит продюсер.

— Мы представили здесь шесть картин, — рассказал он журналистам перед закрытием фестиваля. — Это две премьеры, которые выйдут эксклюзивно у нас на платформе KION. Фильм, который пригласили в главный конкурс фестиваля, — дебют режиссера из Якутии Анастасии Борисовой «Краш-тест» (по итогам фестиваля картина стала победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль» — прим. ред.) Это очень любопытная история про девочек, которые только окончили школу, у них первое взрослое лето со всеми вытекающими последствиями. К слову, художественными руководителями этого фильма выступили большие режиссеры Борис Хлебников и Авдотья Смирнова.

Также мы показали большую драму, которая упакована в триллер, фильм Алисы Хазановой «Белый список». Это мощное социальное высказывание, которое сделано как абсолютно жанровый, интересный, со всеми загадками и со всеми правилами триллер. Премьера состоится 23 ноября, но жители Екатеринбурга увидели его раньше.

Часть из представленных фильмов — это такая «ретроспектива продюсера Игоря Мишина». Это хорошо знакомые всем «Овсянки» Алексея Федорченко, без них я вообще никак и никуда. Это режиссерский дебют Ромы Васьянова «Общага». Кстати, фильм получил в свое время лучший дебют на «Кинотавре». События в этом фильме происходят в 1984 году в общаге Уральского университета в Свердловске. Там особая атмосфера, музыка «Урфин Джюс»…

Еще один фильм — «Оторви и выбрось», это вторая картина (но в кинематографии считается, что второй фильм тоже дебютный) Кирилла Соколова, молодого режиссера, самородка, самоучки, который вообще никогда нигде не учился режиссуре. Он пишет и снимает в очень-очень редком для российского кино жанре черной комедии. Все это у нас на платформе можно посмотреть.

Также мы показали документальный фильм «Бутырка». Мы ведем любопытный цикл «История российских тюрем», всего снято три картины — «Кресты», «Бутырка», «Владимирский централ». Они все разные по настроению, по атмосфере, их делали разные авторы, но продюсерская команда одна. Кстати, эти фильмы выпускает студия Сергея Мирошниченко, одного из выдающихся режиссеров-документалистов современной России, который много лет жил и работал Екатеринбурге.

По словам Мишина, на фестивале в Екатеринбурге для любителей хорошего кино была возможность посмотреть то, что «неизвестно когда окажется в прокате или на онлайн-платформе». Такие мероприятия становятся брендовыми для города, привлекают новые имена, новые города. Первый фестиваль «Одна шестая» прошел в Екатеринбурге в прошлом году. Но, по словам Мишина, нужно еще пару лет, чтобы «город начал жить фестивалем».

— Пока, увы, в Екатеринбурге нет ощущения, что город живет фестивалем. Хотелось бы больше людей. Но все-таки кинофестиваль как событие, как явление формируется на третий-четвертый год, это ключевые этапы. Поэтому, я уверен, есть все шансы на то, что в следующем году он станет супер-сильным событием.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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10:54 Зарплата педагогов оказалась самой низкой в Свердловской области
09:32 В Свердловской области задержали мужчину из-за вызывающего поведения
21:04 Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль
20:36 За травму подростка осудят экс-директора ДК Заречного
19:52 Двух новых подопечных екатеринбургской «Кляксы» предстоит избавлять от травм
19:18 Буяна с пистолетом из Каменска-Уральского будут судить за угрозу убийством
18:45 Богдашка Топорок продолжил похождения в книге уральских авторов
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17:22 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
16:21 Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
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