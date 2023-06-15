Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Металлическую проволоку натянули прямо на деревья

Фрагмент ответа земельного комитета Администрации Екатеринбурга

Перекладывание ответственности и нежелание принимать меры

В полиции посоветовали обратиться для сноса незаконного забора в городскую главархитектуру

В МУГИСО также назвали ответственными по вопросу сноса незаконного забора городские власти

Городские власти горой встали за забор

Признан капитальным сооружением, но не поставлен на учёт

Фрагмент заключения прокуратуры

В январе 2023 года администрация Чкаловского района внезапно изменила позицию

И прокурорское представление мэру не повод?

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Уже более года екатеринбургские чиновники придумывают разные отговорки, чтобы не сносить незаконный забор, который установили в лесной зоне рядом с Нижне-Исетским лесопарком. Недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов даже получил представление от прокуратуры из-за бездействия в этом вопросе, но несмотря на это, дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Подробнее – в материале «Вечерних ведомостей».Странный забор был обнаружен ещё в 2021 году. Он ограждает довольно обширную территорию. Большая часть этой территории, согласно кадастровой карте – неразграниченные земли, то есть земельные участки здесь не сформированы и собственность на них не оформлена.При этом за забором, судя по внешним признакам, находятся капитальные сооружения и здания производственного назначения. Законность постройки этих зданий вызывает сомнения. Однако, чтобы подобраться к этому вопросу, нужно сначала решить вопрос с забором. И подобраться здесь в буквальном смысле не так-то просто – помимо забора огорожен колючей проволокой оказался и прилегающий к нему участок леса.После выявления забора, который, ко всему прочему, преграждает жителям близлежащего микрорайона путь в Нижне-Исетский лесопарк, «Вечерние ведомости» запросили комментарий у администрации Екатеринбурга и природоохранной прокуратуры. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений (Главархитектура) в ответ на запрос сообщил, что ограждение не согласовывал, и направил информацию в земельный комитет мэрии, а природоохранная прокуратура перенаправила обращение к МУГИСО – как органу, который распоряжается неразграниченными землями.В конце апреля 2022 года специалисты земельного комитета провели выездное обследование территории, после которого признали факт размещения несогласованного ограждения и направили информацию об этом в отдел полиции №13.В это же время ответил городской комитет по экологии (забор, надо отметить, частично заходит на территорию, отнесённую к городским лесам) – ведомство Артура Зиганшина (накануне ушедшего в отставку) тоже усмотрело нарушение земельного законодательства – ввиду того, что забор не совпадает с границами земельных участков, а также поручило муниципальной «Инспекции охраны окружающей среды» проверить факт наличия промышленного производства за забором.Далее началось самое интересное – МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» ответило, что «на территории размещено ограждение, натянута колючая проволока, определить факт промышленного производства на огороженной территории не представляется возможным». Больше похоже на нежелание принимать меры, чем на стремление установить истину и решить проблему.Следом пришёл ответ из отдела полиции №13 – полицейские сообщили, что опросили жителей соседних домовладений, но никто из них не назвал инициатора строительства забора. В связи с чем полиция отказала в возбуждении административного дела о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП) по причине истечения сроков давности. Логика крайне сомнительная – да, срок давности привлечения по административным статьям не может превышать одного года, однако в иных случаях полиция расценивает куда более спорные вещи (например, публикации в интернете) как длящиеся правонарушения – что, собственно, и наблюдается здесь: забор никуда не делся и продолжает незаконно ограждать территорию общего пользования.Тем не менее полиция также признала факт незаконной установки ограждения и порекомендовала обратиться в главархитектуру для его демонтажа.МУГИСО, в которое был переадресован запрос природоохранной прокуратурой, также признало забор незаконным – указав, что ограничение доступа на неразграниченные земли не предусмотрено. Но и областное министерство не стало брать на себя ответственность — перенаправив обращение для разрешения вопроса в городскую администрацию.Когда круг вновь замкнулся на городской администрации, чиновники мэрии всё же решили ответить по существу – заявив в июне 2022 года, что демонтаж забора и наказание лиц, самовольно занявших земельный участок и совершивших тем самым правонарушение, не относится к их компетенции. Как позже выяснится, это не совсем так.В августе 2022 года прокуратура Екатеринбурга назвала преждевременным постановление ОП №13 об отказе в возбуждении дела по статье о самовольном занятии земельного участка и вынесла протест на это постановление, указав, что надлежащим образом не была проведена проверка по выявлению обстоятельств установки незаконного забора.Пока, к слову, складывается впечатление, что прокуратура – единственный орган, стремящийся устранить нарушение закона в случае с забором, но его поручений и представлений недостаточно, чтобы чиновники зашевелились. Что это, если не саботаж?13 сентября 2022 года пришёл ответ из администрации Чкаловского района Екатеринбурга, в котором за подписью районного главы Евгения Шипицына сообщалось, что «мероприятия по демонтажу вышеуказанного забора будут проводится в 2023 году» (оригинальная орфография сохранена – прим. ред).Запомним это заявление. Позже Шипицын ответит совершенно иначе.В ноябре 2022 года по поручению прокуратуры Екатеринбурга прокуратурой Чкаловского района совместно с МУГИСО был проведён ещё один осмотр территории. В ходе которого было ещё и документально зафиксировано, что забор частично является капитальным строением (об этом изначально заявлялось в обращениях, поскольку в основании он имел бетонные фундаменты, но городские чиновники в течение полугода не спешили это признавать). Прокуратура указала администрации Екатеринбурга на необходимость постановки объекта на учёт как бесхозяйное имущество с целью последующего списания, демонтажа и утилизации.Казалось бы, прокуратура указала на нарушение – что ещё нужно для того, чтобы начать действовать? Но у чиновников на это оказался припасён проверенный способ не осуществлять работы – якобы отсутствие возможностей профинансировать снос. Так, в январе 2023 года глава Чкаловского района Евгений Шипицын заявил, что в этом году «не предусмотрено финансирование работ по демонтажу ограждения».И это при том, что о факте наличия незаконного забора чкаловской администрации было известно как минимум за 8 месяцев до этого, а в сентябре Шипицын официально сообщал, что в 2023 году ограждение будет снесено. Почему же тогда не запланировали средства в бюджете? И ведь не сказать, что их нет – к примеру, в городком бюджете нашли аж 107 миллионов рублей на отнюдь не обязательную замену подсветки здания мэрии, а в бюджете того же Чкаловского района заложили 1,2 млн рублей на празднование 80-летия района.Не смогла администрация ответить и на повторный запрос – о том, когда всё-таки запланирован демонтаж незаконного забора. На это чиновники лишь сообщили, что разработана предварительная дефектная ведомость и локально-сметный расчёт.В апреле 2023 года вновь ясно обозначила позицию прокуратура – вынеся в адрес главы города Алексея Орлова представление из-за того, что постановка объекта на учёт для последующего сноса, о необходимости которой было заявлено ещё в ноябре 2022 года, так и не была осуществлена.Однако в городской и районной администрациях и на этот раз нашли способ не исполнять поручение надзорного ведомства – сообщив, что некий коллектив граждан обратился в МУГИСО «с целью сохранения и содержания указанного забора», поскольку ограждение... «способствует дополнительным мерам противопожарной защиты домовладений в данном квартале».Похоже, что трагедию лесных пожаров, свалившуюся на Свердловскую область, кто-то пытается использовать как повод для легализации незаконного сооружения. Довод о якобы противопожарных функциях забора видится как минимум странным ещё и потому, что, во-первых, для пресечения распространения огня вспахивают минполосы, а не ставят забор, часть которого, ко всему прочему, сделана из дерева, а во-вторых, что мешает жителям поставить забор по границам своих участков? Почему обязательно нужно было незаконно ограждать немалую часть общедоступной территории?К слову, авторы обращения коллектива граждан (есть в распоряжении редакции) прямо говорят о том, что решение о строительстве незаконного забора было принято жителями близлежащей улицы Павла Зыкова, и даже называют данные лица, кто возводил этот забор. Так, может быть, отделу полиции №13 вернуться к вопросу о возбуждении административного дела – ведь то, что не смог установить полицейский в 2022 году, в 2023 году рассказали сами жители в официальном обращении в орган государственной власти. А у администрации района, учитывая поступившие от жителей сведения, есть повод подать коллективный иск, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности инициаторов и исполнителей строительства ограждения, чтобы получить с них средства за демонтаж – тогда и из городского бюджета платить за снос незаконного сооружения не придётся.Сейчас районная администрация отказывается принимать меры по демонтажу забора, ссылаясь на ожидание ответа от МУГИСО на обращение граждан. Что придумают чиновники в следующий раз (мы почему-то уверены, что они непременно что-то придумают), покажет очередная серия саги с забором в Нижне-Исетске... О ней мы напишем в следующий раз. А заодно озвучим наши предположения о том, чью собственность так оберегает глава Чкаловского района Евгений Шипицын, не желая сносить незаконный забор.