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В свердловском райцентре намерены построить долгожданную систему водоснабжения

Жители много лет жаловались на очень плохое качество воды

20.16 Четверг, 20 апреля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Департамент госзакупок Свердловской области разместил аукцион на строительство системы водоснабжения в селе Байкалово. На строительство инфраструктуры водоснабжения в центре Байкаловского района из бюджета готовы выделить сумму 197,03 млн рублей.

На эти средства должны быть построены два водовода с пропускной способностью в 13,54 кубометра в час, насосные станции и фильтровальная станция. Заявки на аукцион принимаются до 27 апреля 2023 года, строительство должно быть завершено до 30 апреля 2024 года.

Жители Байкаловского района на протяжении многих лет регулярно жалуются на качество питьевой воды – только в 2023 году на мутную воду жаловались на страницах местной газеты «Районная жизнь» и на приёме у губернатора Евгения Куйвашева. Воду в Байкалово берут из артезианских скважин и колодцев, как правило, она не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Судебное решение об устранении этих проблем было вынесено ещё 10 лет назад, но оно не исполнялось из-за нехватки средств в местном бюджете.

Один из жителей Байкалово в разговоре с «Вечерними ведомостями» подтвердил наличие проблемы плохого качества питьевой воды. «По водопроводу, по сути, техническая бежит, приходится с ключа возить или покупать» — сказал он.

На минувшей неделе на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев заявил, что доля жителей Свердловской области, обеспеченных качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, превысила 83%.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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