Мэр и священник умерли страшной смертью, когда инициировали переименование «бесовского» посёлка на Урале После этого идею о переименовании Нейво-Шайтанского оставили

Город бесов, область шайтанов?

Откуда на Урале столько шайтанов?

Камень Шайтан на реке Чусовой напротив Нижнего Села в 1912 году. Фото: Сергей Прокудин-Горский

«В сей части Сибири (Урал в русских документах тогда ещё не выделялли в отдельный регион и относили к Сибири – прим. veved.ru) много ручьёв, гор и урочищ, известных под именем Шайтанка или Шайтанская, понеже тамо вогульцы идолопоклонствовали, и идолы их от россиян общим наречием шайтан назывались».

Страшные трагедии на фоне неудавшегося переименования

Храм Петра и Павла в Нейво-Шайтанском, в котором был зверски убит иерей Олег Ступичкин. Фото: © Evgeniy Smirnov, Wikimedia Commons

На Алапаевскую землю батюшка Олег (Ступичкин) попасть не планировал. Но однажды было ему видение: Царь Николай призвал его на Урал и по благословению духовника семьи схииеромонаха Сергия (Романова) он написал прошение с просьбой отпустить на служение в Екатеринбургскую епархию, на что и получил благословение во дни работы Архиерейского Собора 2004 году. В день Покрова Божией Матери отец Олег прибыл в Екатеринбургскую епархию на послушание Христово, где пробыл два с половиной месяца при монастыре царских страстотерпцев великомучеников и в основном служил на подворье. Потом владыка Викентий направил его в поселок Нейво-Шайтанский для того, чтобы восстановить духовную жизнь поселка и храма.

Иерей Олег (Ступичкин) и его похороны. Фото: «Благовест»





— писала местная газета. Глава поселка Кузнецов погиб страшным образом. Дома в гараже на него наехала собственная машина. Свидетелей не было.

Александр Кузнецов во время своего последнего интервью. Через день он погибнет при странных обстоятельствах. Скриншот записи программы «Алапаевской телевизионной компании»

Шайтанские названия несовместимы с православием?

Фотография конца XIX века Висимо-Шайтанского завода – родины Дмитрия Мамина-Сибиряка

Или с исламом?





— резюмировал имам Нашему обществу, очевидно, нужно в первую очередь поменять систему ценностей, а менять названия населенных пунктов – дело второстепенное





— сказал муфтий История распорядилась так, что многие арабские или тюркские слова и названия «прикреплены» к разным городам, речкам, озёрам и просто местам. Если название реки Шайтанки будоражит общественное мнение, то моя позиция как члена Общественной палаты и религиозного деятеля следующая: решение по переименованию должны принимать жители этого города

Шайтан Көҙәй ырыуы в переводе с башкирского – Род Шайтан-кудея. Фото: Вечерние ведомости

Шайтан-машина в городе бесов

Скала Чёртов Стул на реке Пышма. Открытка начала XX века.

Листопроковочный молот с Нейво-Шайтанского завода, установленный в Историческом сквере Екатеринбурга

Владислав Постников © Вечерние ведомости