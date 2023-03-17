Возрастное ограничение 18+
Мэр и священник умерли страшной смертью, когда инициировали переименование «бесовского» посёлка на Урале
После этого идею о переименовании Нейво-Шайтанского оставили
Общество
Фото: Скриншот из документального фильма НТВ
Михаил Мишустин на днях подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанка в реку Преображенка. Эта река находится в Ямало-Ненецком автономном округе и протекает через город Салехард, где на её берегу уже много лет строится храм Преображения Господня. Храм-долгострой планируют открыть в этом году, и, по данным издания «Ямал-Медиа», инициатором переименования реки накануне освящения храма мог стать патриарх РПЦ Кирилл, которому не понравилось соседство с объектом, имеющим такое неблагозвучное название.
Для жителей Свердловской области эта новость может быть интересна тем, что наш регион занимает первое место в России по числу топонимов с корнем «шайтан» – он присутствует в названиях более трёх десятков рек, скал, деревень и посёлков.
И в нашей области тоже не так давно была предпринята попытка переименования «шайтанского» названия по инициативе священника РПЦ – посёлок Нейво-Шайтанский хотели переименовать в посёлок Сусанский. Закончилась она крайне трагически для её инициаторов – настоятеля храма, выдвинувшего инициативу, убили в в Рождественскую ночь, а глава посёлка, продолживший после этого продвигать идею о переименовании, в том же году странным образом погиб под колёсами собственного автомобиля. С тех пор планы по переименованию Нейво-Шайтанского решили отложить…
Подробнее об этих смертях, а также о том, почему на Урале больше всего Шайтанов – в материале «Вечерних ведомостей».
К Екатеринбургу с лёгкой руки телепропагандиста Владимира Соловьёва приклеилось прозвище «Города бесов» – в городских магазинах уже даже можно встретить мерч с этим словосочетанием.
Но то лишь прозвище. При этом в Свердловской области есть масса вполне официальных названий с корнем «шайтан», что в переводе с арабского и тюркских языков означает примерно то же самое – «злой дух». В исламском богословии Шайтан отождествляется с Дьяволом, Сатаной, Иблисом.
Если посмотреть на карту, то названия с корнем «шайтан» распространены, в основном, на Урале и в Западной Сибири. Ещё Шайтан – это караимская фамилия, и, скорее всего, поэтому одно село (а также река) с названием Шайтанка есть в Украине, но это единичные случаи.
Даже по меркам Урала и Западной Сибири, где распространены названия с корнем «шайтан», Свердловская область – безусловный чемпион по числу «шайтанских» топонимов.
Сейчас в Свердловской области, согласно данным на Википедии, имеются:
• 13 рек с названием Шайтанка;
• река Большая Шайтанка;
• река Малая Шайтанка;
• река Шайтан;
• 4 озера с названием Шайтанское;
• 3 болота с названием Шайтанское;
• Шайтанское водохранилище;
• Верхне-Шайтанское водохранилище;
• Нижне-Шайтанское водохранилище;
• посёлок Шайтанка (в Новолялинском городском округе);
• деревня Шайтанка (в Тавдинском городском округе);
• остановочный железнодорожный пункт Шайтанка (в селе Николо-Павловское);
• посёлок Нейво-Шайтанский под Алапаевском;
• скалы Шайтан на берегу реки Реж;
• Шайтан-Камень – скала на берегу Чусовой.
Итого как минимум 32 «шайтанских» топонима. И это при том, что частичная «дешайтанизация» уже проходила в нашем регионе в советское время. Ряд населённых пунктов, имевших в своём названии корень «шайтан», был переименован. Среди них:
• город Первоуральск (до 1920 года назывался Васильевско-Шайтанский завод);
• село Чусовое (до 1941 называлось Шайтанка, до 1920-х – Шайтанский завод);
• село Октябрьское (до 1941 года называлось Шайтанское);
• посёлок Висим (до 1933 года назывался Висимо-Шайтанский завод).
В XVIII–XIX веках на Среднем Урале был целый Шайтанский посессионный горный округ. «Шайтанские» названия тесно связаны с династией Демидовых – так, Васильевско-Шайтанский завод получил своё название в честь сына Никиты Никитича Демидова – Василия. Висимо-Шайтанский завод был так назван Акинфием Демидовым, поскольку заводская плотина была построена им на одной из многочисленных уральских речек Шайтанок – в месте, где также сливаются реки Висим и Межевая Утка.
Названий, образованных от слова «шайтан», особенно много в горнозаводской части Среднего Урала, между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Эта территория к XV веку была заселена преимущественно народом манси. Но постепенно манси стали вытесняться на северо-восток другими народами – в первую очередь башкирами.
Екатеринбургский лингвист, специалист в области уральской и северорусской диалектной лексики и субстратной топонимики Александр Матвеев писал в 1979 году в журнале «Уральский следопыт», что заселявшие эти края башкиры и татары называли языческие святилища манси шайтанами – словом арабского происхождения, означавшим «злой дух», «чёрт», это слово к тому времени уже укоренилось и в тюркских языках. Оно выражало отношение тюрок-мусульман к языческим мансийским религиозным объектам. Затем, в ходе колонизации Урала русскими, названия перекочевали и в русский язык.
Вообще, русские, тоже побывавшие к тому времени на древних землях манси, называли их святилища идолами, но тюркское именование усвоилось в русском языке лучше – возможно, из-за того, что от него легче образовывать производные – Шайтанка, Шайтанское, и т.п.
Работавший на службе у русского царя немецкий учёный-энциклопедист Пётр Симон Паллас писал в конце XVIII века:
Паллас упоминал в своих трудах также про волость Шайтан-кудей и деревню Шайтан-аул на Южном Урале – в Башкирии. По сообщению Палласа, о названии Шайтан-кудей «рассказывают башкирцы басенку, будто предок сея волости нашёл в пещере поблизу лежащия горы дочь горного духа или шайтана, на ней женился и сие потомство с нею расплодил».
После 1941 года «шайтанские» топонимы в Свердловской области не переименовывали. По крайней мере «Вечерние ведомости» никаких упоминаний об этом не нашли. А вот в постсоветское время вопрос об этом поднялся – в посёлке Нейво-Шайтанский, что под Алапаевском.
Посёлок этот был основан в 1730 году в месте впадения в реку Нейва небольшой речки Сусанка. Были среди его жителей ряд известных личностей – здесь родился историк Сибири Пётр Словцов, работал мастер Пётр Трофимов, изготовивший резной иконостас для Исаакиевского собора в Петербурге, а заводской мастер Игнатий Сафонов изобрёл первую на Урале водяную турбину.
Сафонов работал как раз на Нейво-Шайтанском заводе, пущенном в 1825 году и давшем название посёлку. До этого на его территории работали Верхне-Сусанский и Нижне-Сусанский железоделательные заводы, а населённый пункт именовался Сусанским заводом. Однако в 1828 году Сусанские заводы были закрыты, и заводской посёлок с тех пор называли только Нейво-Шайтанским.
В Нейво-Шайтанском с 1754 года действовал православный храм Петра и Павла. И именно его настоятель, иерей Олег Ступичкин поднял в середине 2000-х вопрос о переименовании посёлка с «бесовским» названием.
Сам Ступичкин был родом не из Нейво-Шайтанского. Он родился в городе Усолье Пермского края и с двух лет жил в Оренбурге. В начале 2000-х Ступичкин служил в церкви Казанской иконы Божией Матери в Соль-Илецке. А оказался в посёлке с «бесовским» названием под Алапаевском после видения с Николаем II Романовым и благословения… схиигумена Сергия (в миру – также Николая Романова). Да, известный ныне опальный священник, отбывающий срок по целому ряду статей УК РФ, поучаствовал в этом, как оказалось, роковом переезде. После которого жизнь иерея Олега Ступичкина оборвалась в результате страшного убийства – так же, как когда-то на Среднем Урале в результате страшного убийства оборвалась жизнь Николая II.
Вот что писала автор сайта «Стихи.ру» Виктория Чемоданова в далёком 2008 году, когда схиигумена Сергия ещё мало кто знал:
Новый настоятель храма Петра и Павла выдвинул инициативу переименования посёлка.
«Батюшка с таким названием мириться не хотел. Дьявольское, говорил он, имя, бесовское. Надо его менять. Выходил к общественности, уговаривал местные власти. И почти уже добился, чтобы вернули поселку его исконное красивое название – Сусанка», — писала про Олега Ступичкина «Российская газета».
Но при жизни Ступичкин нового названия посёлка так и не увидел: поздним вечером 6 января 2007 года его убили после проведённой службы прямо в храме Петра и Павла. Убили жестоким образом – забили металлической трубой и попытались сжечь, устроив пожар в храме. Убийцами оказались 33-летний Роман Сухачев и 32-летний Сергей Давлятчин. Они были наркоманами и пошли на преступелние, надеясь похитить и продать церковные иконы. Вскоре они оба были задержаны, а спустя четыре месяца, в мае 2007 года Свердловский областной суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы – каждый получил более 20 лет колонии строгого режима.
Однако к тому времени идею о переименовании посёлка не оставили. Между убийством священника в Рождественскую ночь и приговором успели провести публичные слушания по вопросу переименования. В качестве названия было предложено Сусанский или Сусанка – как посёлок назывался в первые свои годы.
Продвигать идею о переименовании продолжил глава посёлка, Александр Кузнецов. Но его жизнь оборвалась в результате несчастного случая в том же 2007 году.
Эта смерть произошла через день после того как Кузнецов дал интервью алапаевскому телевидению. Запись этого интервью осталась в интернете. Он закончил его словами: «Обязательно наступит время, когда наш посёлок все будут называть Сусанским».
Однако посёлок по-прежнему называется Нейво-Шайтанский – после двух трагедий инициативы по переименованию посёлка с «бесовским» названием затихли. Может, оно и к лучшему?
В случае с уже свершившимся переименованием реки Шайтанки в ЯНАО и так и не осуществившимся переименованием Нейво-Шайтанского посёлка в Свердловской области одними из инициаторов были представители РПЦ. Но всегда ли у православной церкви была такая нетерпимость к «шайтанской» топонимике?
В дореволюционной России религия имела куда большее значение в жизни общества. Да и доля воцерковлённых людей была несоизмеримо больше, чем сейчас. Однако разговоры о недопустимости «шайтанских» названий почему-то пошли именно в наше время.
В XVIII-XX веках православные храмы действовали в многочисленных уральских заводских посёлках, имевших в своих названиях корень «шайтан». Кстати, известный уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк родился в посёлке Висимо-Шайтанский в семье священника. Его отец Наркис Матвеевич Мамин служил в Анатолие-Николаевской церкви Висимо-Шайтанского завода. И в творчестве Мамина-Сибиряка ничего не сказано про диссонанс существования православного храма в посёлке с «бесовским» названием.
Православие это одно, но шайтан – это всё-таки термин из исламского богословия (к слову, надо отметить, что помимо Преображенского храма на берегу переименованной Шайтанки в Салехарде также построили мечеть).
Может, именно представители этой религии выступают категорически против «шайтанских» наименований. Судя по их заявлениям, это не совсем так.
В 2007 году, комментируя инициативу переименования посёлка Нейво-Шайтанского, имам Медной мечети Верхней Пышмы Айрат Мухаметзянов сказал: «Возможно, названия ряда населенных пунктов играют какую-то отрицательную роль, однако, если приглядеться, мало ли других названий – городов, поселков, областей, краев, названных в честь тех, кто устраивал кровавые революции, топил собственный народ в крови».
В истории с переименованием Шайтанки в Преображенку в ЯНАО мусульманское духовенство тоже высказывалось. Так, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов в разговоре с информагентством РИА Новости обозначил свою позицию следующим образом:
В единственном на Урале регионе, где проживает население с преимущественно исламскими традициями – Башкортостане – тоже, по всей видимости, терпимо относятся к топонимам со словом «шайтан», хоть там их и существенно меньше, чем в Свердловской области.
Здесь можно вспомнить и хребет Шайтан-тау на юге Башкирии, и упомянутый выше шайтан-кудейский род. Название последнего, к слову, запечатлено на одном из холмов в Салаватском районе Башкортостана – его хорошо видно проезжающим мимо на автомобиле.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что «шайтанские» топонимы существуют на Урале уже много веков, и нет свидетельств, чтобы их наличие когда-то беспокоило широкие массы. Информации о том, чем руководствовались, когда проводили частичную «дешайтанизацию» в советское время, в открытом доступе не сохранилось, однако в постсоветское время идеи о переименовании исходили, как правило, от чиновников или религиозных деятелей, которые при нынешнем уровне воцерковлённости и религиозности представляют, скорее, малую часть населения. Сложно судить о том, находили ли они однозначную поддержку в обществе – особенно учитывая принципы принятия решений в современной России.
Если увлекаться логикой избавления от всего «бесовского», то можно далеко зайти – в окрестностях того же Екатеринбурга, помимо Шайтанок, есть, например, известные скалы Чёртово городище, Чёртов стул, Чёртов палец. Которые уже стали неотъемлемой частью уральской истории и топонимики.
Да что там далеко ходить – в самом центре города, в Историческом сквере, на уличной экспозиции стоит машина с того самого Нейво-Шайтанского завода. С соответствующей табличкой, информирующей об этом. Завода уже давно нет, а его «шайтанский» механизм перевезли в самое сердце «города бесов».
Впрочем, не раз бывало, кода инициативами о переименовании чего-либо граждан удавалось отвлекать от куда более реальных, осязаемых проблем. Сейчас вот получилось, что переименование речки в Салехарде обсуждает едва ли не вся страна – тема вырвалась в федеральную повестку. Не исключено, что власти возьмут этот «приём» на заметку и для использования в будущем.
Для жителей Свердловской области эта новость может быть интересна тем, что наш регион занимает первое место в России по числу топонимов с корнем «шайтан» – он присутствует в названиях более трёх десятков рек, скал, деревень и посёлков.
И в нашей области тоже не так давно была предпринята попытка переименования «шайтанского» названия по инициативе священника РПЦ – посёлок Нейво-Шайтанский хотели переименовать в посёлок Сусанский. Закончилась она крайне трагически для её инициаторов – настоятеля храма, выдвинувшего инициативу, убили в в Рождественскую ночь, а глава посёлка, продолживший после этого продвигать идею о переименовании, в том же году странным образом погиб под колёсами собственного автомобиля. С тех пор планы по переименованию Нейво-Шайтанского решили отложить…
Подробнее об этих смертях, а также о том, почему на Урале больше всего Шайтанов – в материале «Вечерних ведомостей».
Город бесов, область шайтанов?
К Екатеринбургу с лёгкой руки телепропагандиста Владимира Соловьёва приклеилось прозвище «Города бесов» – в городских магазинах уже даже можно встретить мерч с этим словосочетанием.
Но то лишь прозвище. При этом в Свердловской области есть масса вполне официальных названий с корнем «шайтан», что в переводе с арабского и тюркских языков означает примерно то же самое – «злой дух». В исламском богословии Шайтан отождествляется с Дьяволом, Сатаной, Иблисом.
Если посмотреть на карту, то названия с корнем «шайтан» распространены, в основном, на Урале и в Западной Сибири. Ещё Шайтан – это караимская фамилия, и, скорее всего, поэтому одно село (а также река) с названием Шайтанка есть в Украине, но это единичные случаи.
Даже по меркам Урала и Западной Сибири, где распространены названия с корнем «шайтан», Свердловская область – безусловный чемпион по числу «шайтанских» топонимов.
Сейчас в Свердловской области, согласно данным на Википедии, имеются:
• 13 рек с названием Шайтанка;
• река Большая Шайтанка;
• река Малая Шайтанка;
• река Шайтан;
• 4 озера с названием Шайтанское;
• 3 болота с названием Шайтанское;
• Шайтанское водохранилище;
• Верхне-Шайтанское водохранилище;
• Нижне-Шайтанское водохранилище;
• посёлок Шайтанка (в Новолялинском городском округе);
• деревня Шайтанка (в Тавдинском городском округе);
• остановочный железнодорожный пункт Шайтанка (в селе Николо-Павловское);
• посёлок Нейво-Шайтанский под Алапаевском;
• скалы Шайтан на берегу реки Реж;
• Шайтан-Камень – скала на берегу Чусовой.
Итого как минимум 32 «шайтанских» топонима. И это при том, что частичная «дешайтанизация» уже проходила в нашем регионе в советское время. Ряд населённых пунктов, имевших в своём названии корень «шайтан», был переименован. Среди них:
• город Первоуральск (до 1920 года назывался Васильевско-Шайтанский завод);
• село Чусовое (до 1941 называлось Шайтанка, до 1920-х – Шайтанский завод);
• село Октябрьское (до 1941 года называлось Шайтанское);
• посёлок Висим (до 1933 года назывался Висимо-Шайтанский завод).
В XVIII–XIX веках на Среднем Урале был целый Шайтанский посессионный горный округ. «Шайтанские» названия тесно связаны с династией Демидовых – так, Васильевско-Шайтанский завод получил своё название в честь сына Никиты Никитича Демидова – Василия. Висимо-Шайтанский завод был так назван Акинфием Демидовым, поскольку заводская плотина была построена им на одной из многочисленных уральских речек Шайтанок – в месте, где также сливаются реки Висим и Межевая Утка.
Откуда на Урале столько шайтанов?
Названий, образованных от слова «шайтан», особенно много в горнозаводской части Среднего Урала, между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Эта территория к XV веку была заселена преимущественно народом манси. Но постепенно манси стали вытесняться на северо-восток другими народами – в первую очередь башкирами.
Екатеринбургский лингвист, специалист в области уральской и северорусской диалектной лексики и субстратной топонимики Александр Матвеев писал в 1979 году в журнале «Уральский следопыт», что заселявшие эти края башкиры и татары называли языческие святилища манси шайтанами – словом арабского происхождения, означавшим «злой дух», «чёрт», это слово к тому времени уже укоренилось и в тюркских языках. Оно выражало отношение тюрок-мусульман к языческим мансийским религиозным объектам. Затем, в ходе колонизации Урала русскими, названия перекочевали и в русский язык.
Вообще, русские, тоже побывавшие к тому времени на древних землях манси, называли их святилища идолами, но тюркское именование усвоилось в русском языке лучше – возможно, из-за того, что от него легче образовывать производные – Шайтанка, Шайтанское, и т.п.
Камень Шайтан на реке Чусовой напротив Нижнего Села в 1912 году. Фото: Сергей Прокудин-Горский
Работавший на службе у русского царя немецкий учёный-энциклопедист Пётр Симон Паллас писал в конце XVIII века:
«В сей части Сибири (Урал в русских документах тогда ещё не выделялли в отдельный регион и относили к Сибири – прим. veved.ru) много ручьёв, гор и урочищ, известных под именем Шайтанка или Шайтанская, понеже тамо вогульцы идолопоклонствовали, и идолы их от россиян общим наречием шайтан назывались».
Паллас упоминал в своих трудах также про волость Шайтан-кудей и деревню Шайтан-аул на Южном Урале – в Башкирии. По сообщению Палласа, о названии Шайтан-кудей «рассказывают башкирцы басенку, будто предок сея волости нашёл в пещере поблизу лежащия горы дочь горного духа или шайтана, на ней женился и сие потомство с нею расплодил».
Страшные трагедии на фоне неудавшегося переименования
После 1941 года «шайтанские» топонимы в Свердловской области не переименовывали. По крайней мере «Вечерние ведомости» никаких упоминаний об этом не нашли. А вот в постсоветское время вопрос об этом поднялся – в посёлке Нейво-Шайтанский, что под Алапаевском.
Посёлок этот был основан в 1730 году в месте впадения в реку Нейва небольшой речки Сусанка. Были среди его жителей ряд известных личностей – здесь родился историк Сибири Пётр Словцов, работал мастер Пётр Трофимов, изготовивший резной иконостас для Исаакиевского собора в Петербурге, а заводской мастер Игнатий Сафонов изобрёл первую на Урале водяную турбину.
Сафонов работал как раз на Нейво-Шайтанском заводе, пущенном в 1825 году и давшем название посёлку. До этого на его территории работали Верхне-Сусанский и Нижне-Сусанский железоделательные заводы, а населённый пункт именовался Сусанским заводом. Однако в 1828 году Сусанские заводы были закрыты, и заводской посёлок с тех пор называли только Нейво-Шайтанским.
В Нейво-Шайтанском с 1754 года действовал православный храм Петра и Павла. И именно его настоятель, иерей Олег Ступичкин поднял в середине 2000-х вопрос о переименовании посёлка с «бесовским» названием.
Храм Петра и Павла в Нейво-Шайтанском, в котором был зверски убит иерей Олег Ступичкин. Фото: © Evgeniy Smirnov, Wikimedia Commons
Сам Ступичкин был родом не из Нейво-Шайтанского. Он родился в городе Усолье Пермского края и с двух лет жил в Оренбурге. В начале 2000-х Ступичкин служил в церкви Казанской иконы Божией Матери в Соль-Илецке. А оказался в посёлке с «бесовским» названием под Алапаевском после видения с Николаем II Романовым и благословения… схиигумена Сергия (в миру – также Николая Романова). Да, известный ныне опальный священник, отбывающий срок по целому ряду статей УК РФ, поучаствовал в этом, как оказалось, роковом переезде. После которого жизнь иерея Олега Ступичкина оборвалась в результате страшного убийства – так же, как когда-то на Среднем Урале в результате страшного убийства оборвалась жизнь Николая II.
Вот что писала автор сайта «Стихи.ру» Виктория Чемоданова в далёком 2008 году, когда схиигумена Сергия ещё мало кто знал:
На Алапаевскую землю батюшка Олег (Ступичкин) попасть не планировал. Но однажды было ему видение: Царь Николай призвал его на Урал и по благословению духовника семьи схииеромонаха Сергия (Романова) он написал прошение с просьбой отпустить на служение в Екатеринбургскую епархию, на что и получил благословение во дни работы Архиерейского Собора 2004 году. В день Покрова Божией Матери отец Олег прибыл в Екатеринбургскую епархию на послушание Христово, где пробыл два с половиной месяца при монастыре царских страстотерпцев великомучеников и в основном служил на подворье. Потом владыка Викентий направил его в поселок Нейво-Шайтанский для того, чтобы восстановить духовную жизнь поселка и храма.
Новый настоятель храма Петра и Павла выдвинул инициативу переименования посёлка.
«Батюшка с таким названием мириться не хотел. Дьявольское, говорил он, имя, бесовское. Надо его менять. Выходил к общественности, уговаривал местные власти. И почти уже добился, чтобы вернули поселку его исконное красивое название – Сусанка», — писала про Олега Ступичкина «Российская газета».
Но при жизни Ступичкин нового названия посёлка так и не увидел: поздним вечером 6 января 2007 года его убили после проведённой службы прямо в храме Петра и Павла. Убили жестоким образом – забили металлической трубой и попытались сжечь, устроив пожар в храме. Убийцами оказались 33-летний Роман Сухачев и 32-летний Сергей Давлятчин. Они были наркоманами и пошли на преступелние, надеясь похитить и продать церковные иконы. Вскоре они оба были задержаны, а спустя четыре месяца, в мае 2007 года Свердловский областной суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы – каждый получил более 20 лет колонии строгого режима.
Иерей Олег (Ступичкин) и его похороны. Фото: «Благовест»
Однако к тому времени идею о переименовании посёлка не оставили. Между убийством священника в Рождественскую ночь и приговором успели провести публичные слушания по вопросу переименования. В качестве названия было предложено Сусанский или Сусанка – как посёлок назывался в первые свои годы.
Продвигать идею о переименовании продолжил глава посёлка, Александр Кузнецов. Но его жизнь оборвалась в результате несчастного случая в том же 2007 году.
Глава поселка Кузнецов погиб страшным образом. Дома в гараже на него наехала собственная машина. Свидетелей не было.
— писала местная газета.
Эта смерть произошла через день после того как Кузнецов дал интервью алапаевскому телевидению. Запись этого интервью осталась в интернете. Он закончил его словами: «Обязательно наступит время, когда наш посёлок все будут называть Сусанским».
Александр Кузнецов во время своего последнего интервью. Через день он погибнет при странных обстоятельствах. Скриншот записи программы «Алапаевской телевизионной компании»
Однако посёлок по-прежнему называется Нейво-Шайтанский – после двух трагедий инициативы по переименованию посёлка с «бесовским» названием затихли. Может, оно и к лучшему?
Шайтанские названия несовместимы с православием?
В случае с уже свершившимся переименованием реки Шайтанки в ЯНАО и так и не осуществившимся переименованием Нейво-Шайтанского посёлка в Свердловской области одними из инициаторов были представители РПЦ. Но всегда ли у православной церкви была такая нетерпимость к «шайтанской» топонимике?
В дореволюционной России религия имела куда большее значение в жизни общества. Да и доля воцерковлённых людей была несоизмеримо больше, чем сейчас. Однако разговоры о недопустимости «шайтанских» названий почему-то пошли именно в наше время.
В XVIII-XX веках православные храмы действовали в многочисленных уральских заводских посёлках, имевших в своих названиях корень «шайтан». Кстати, известный уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк родился в посёлке Висимо-Шайтанский в семье священника. Его отец Наркис Матвеевич Мамин служил в Анатолие-Николаевской церкви Висимо-Шайтанского завода. И в творчестве Мамина-Сибиряка ничего не сказано про диссонанс существования православного храма в посёлке с «бесовским» названием.
Фотография конца XIX века Висимо-Шайтанского завода – родины Дмитрия Мамина-Сибиряка
Или с исламом?
Православие это одно, но шайтан – это всё-таки термин из исламского богословия (к слову, надо отметить, что помимо Преображенского храма на берегу переименованной Шайтанки в Салехарде также построили мечеть).
Может, именно представители этой религии выступают категорически против «шайтанских» наименований. Судя по их заявлениям, это не совсем так.
В 2007 году, комментируя инициативу переименования посёлка Нейво-Шайтанского, имам Медной мечети Верхней Пышмы Айрат Мухаметзянов сказал: «Возможно, названия ряда населенных пунктов играют какую-то отрицательную роль, однако, если приглядеться, мало ли других названий – городов, поселков, областей, краев, названных в честь тех, кто устраивал кровавые революции, топил собственный народ в крови».
Нашему обществу, очевидно, нужно в первую очередь поменять систему ценностей, а менять названия населенных пунктов – дело второстепенное
— резюмировал имам
В истории с переименованием Шайтанки в Преображенку в ЯНАО мусульманское духовенство тоже высказывалось. Так, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов в разговоре с информагентством РИА Новости обозначил свою позицию следующим образом:
История распорядилась так, что многие арабские или тюркские слова и названия «прикреплены» к разным городам, речкам, озёрам и просто местам. Если название реки Шайтанки будоражит общественное мнение, то моя позиция как члена Общественной палаты и религиозного деятеля следующая: решение по переименованию должны принимать жители этого города
— сказал муфтий
В единственном на Урале регионе, где проживает население с преимущественно исламскими традициями – Башкортостане – тоже, по всей видимости, терпимо относятся к топонимам со словом «шайтан», хоть там их и существенно меньше, чем в Свердловской области.
Здесь можно вспомнить и хребет Шайтан-тау на юге Башкирии, и упомянутый выше шайтан-кудейский род. Название последнего, к слову, запечатлено на одном из холмов в Салаватском районе Башкортостана – его хорошо видно проезжающим мимо на автомобиле.
Шайтан Көҙәй ырыуы в переводе с башкирского – Род Шайтан-кудея. Фото: Вечерние ведомости
Шайтан-машина в городе бесов
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что «шайтанские» топонимы существуют на Урале уже много веков, и нет свидетельств, чтобы их наличие когда-то беспокоило широкие массы. Информации о том, чем руководствовались, когда проводили частичную «дешайтанизацию» в советское время, в открытом доступе не сохранилось, однако в постсоветское время идеи о переименовании исходили, как правило, от чиновников или религиозных деятелей, которые при нынешнем уровне воцерковлённости и религиозности представляют, скорее, малую часть населения. Сложно судить о том, находили ли они однозначную поддержку в обществе – особенно учитывая принципы принятия решений в современной России.
Если увлекаться логикой избавления от всего «бесовского», то можно далеко зайти – в окрестностях того же Екатеринбурга, помимо Шайтанок, есть, например, известные скалы Чёртово городище, Чёртов стул, Чёртов палец. Которые уже стали неотъемлемой частью уральской истории и топонимики.
Скала Чёртов Стул на реке Пышма. Открытка начала XX века.
Да что там далеко ходить – в самом центре города, в Историческом сквере, на уличной экспозиции стоит машина с того самого Нейво-Шайтанского завода. С соответствующей табличкой, информирующей об этом. Завода уже давно нет, а его «шайтанский» механизм перевезли в самое сердце «города бесов».
Листопроковочный молот с Нейво-Шайтанского завода, установленный в Историческом сквере Екатеринбурга
Впрочем, не раз бывало, кода инициативами о переименовании чего-либо граждан удавалось отвлекать от куда более реальных, осязаемых проблем. Сейчас вот получилось, что переименование речки в Салехарде обсуждает едва ли не вся страна – тема вырвалась в федеральную повестку. Не исключено, что власти возьмут этот «приём» на заметку и для использования в будущем.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские власти прокомментировали ситуацию с невыполнением плана по капремонту школ
16 марта 2023
16 марта 2023