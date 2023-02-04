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Суд в Екатеринбурге снова прекратил дело главы ДЭУ, построившего за счёт города дорогу к своему коттеджу
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Юрий Горланов, будучи начальником ДЭУ Железнодорожного района – муниципального учреждения, финансируемого из бюджета Екатеринбурга – летом 2021 года узнал от директора ООО «СНТ-Строй» Владимира Петрова, что его фирма будет укладывать асфальт в посёлке Канал, расположенного на берегу канала Чусовая – Исеть под Екатеринбургом. После этого Горланов решил заасфальтировать дорогу к своему дому в расположенном по соседству коттеджном посёлке Волчиха. С ООО «Аквалинк» он заключил контракт на поставку более 500 тонн асфальтобетона и битума на общую сумму 1 миллион 508 тысяч рублей – всё это было оплачено за счёт бюджетного учреждения, следует из документов дела.
Дорога была заасфальтирована в августе 2021 года. Однако тот факт, что работы были произведены не на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга, а на территории другого города (коттеджный посёлок Волчиха находится на территории Первоуральского городского округа), не остался незамеченным — 21 октября 2021 года в коттедж к Горланову приехали с обыском сотрудники ФСБ. Вероятно, зная об этом, Горланов за несколько дней до визита силовиков уволился с поста начальника ДЭУ, которое возглавлял пять лет.
Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Однако в сентябре 2022 года его прекратили – представители ДЭУ заявили, что Горланов возместил муниципальному учреждению весь ущерб в июле 2022 года, и претензий к экс-начальнику они не имеют — в итоге дело было прекращено судьей Евгением Мухориным «в связи с примирением сторон».
Постановление о прекращении уголовного дела обжаловала прокуратура, и оно вновь поступило в Железнодорожный суд – к судье Роману Шевченко. И вновь было прекращено – на этот раз в связи с признанием вины и раскаянием Горланову был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает ЕАН.
Несмотря на то, что дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, Горланов считается несудимым, поскольку судебный штраф не является приговором – это мера уголовно-правового характера. Понятие судебного штрафа ввели в Уголовно-процессуальный кодекс России в 2016 году – он может быть назначен при совершении преступления небольшой или средней тяжести в случае признания подсудимым вины и возмещением ущерба или вреда, причинённых преступлением, уголовное преследование в отношении него в таком случае прекращается. Вопрос о том, откуда у экс-чиновника нашлись 1,5 миллиона рублей, которые он перевёл МБУ для прекращения уголовного дела, следствием не рассматривался.
Отметим, что максимальное наказание по вменённой экс-начальнику Железнодорожного ДЭУ части 1 статьи 285 УК составляет четыре года лишения свободы. Также отметим, что в 2021 году в отставку «по собственному желанию» ушёл глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин. Как позже стало известно, прокуратура нашла у чиновника недвижимость, о покупке которой он вовремя не отчитался и, более того, не смог объяснить, откуда у него взялись средства на приобретение двух двухкомнатных квартир и трёх машиномест общей стоимостью 15,2 миллиона рублей в элитном ЖК «Крыловъ» – эта сумма превышала совокупный доход семьи чиновника за несколько лет. Курочкин отделался гражданской ответственностью – прокуратура сначала взыскала с него и его супруги Марины Шевченко в пользу бюджета 7,4 миллиона рублей, но экс-чиновник сумел снизить сумму в апелляции до 3,2 миллиона рублей.
Дорога была заасфальтирована в августе 2021 года. Однако тот факт, что работы были произведены не на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга, а на территории другого города (коттеджный посёлок Волчиха находится на территории Первоуральского городского округа), не остался незамеченным — 21 октября 2021 года в коттедж к Горланову приехали с обыском сотрудники ФСБ. Вероятно, зная об этом, Горланов за несколько дней до визита силовиков уволился с поста начальника ДЭУ, которое возглавлял пять лет.
Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Однако в сентябре 2022 года его прекратили – представители ДЭУ заявили, что Горланов возместил муниципальному учреждению весь ущерб в июле 2022 года, и претензий к экс-начальнику они не имеют — в итоге дело было прекращено судьей Евгением Мухориным «в связи с примирением сторон».
Постановление о прекращении уголовного дела обжаловала прокуратура, и оно вновь поступило в Железнодорожный суд – к судье Роману Шевченко. И вновь было прекращено – на этот раз в связи с признанием вины и раскаянием Горланову был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает ЕАН.
Несмотря на то, что дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, Горланов считается несудимым, поскольку судебный штраф не является приговором – это мера уголовно-правового характера. Понятие судебного штрафа ввели в Уголовно-процессуальный кодекс России в 2016 году – он может быть назначен при совершении преступления небольшой или средней тяжести в случае признания подсудимым вины и возмещением ущерба или вреда, причинённых преступлением, уголовное преследование в отношении него в таком случае прекращается. Вопрос о том, откуда у экс-чиновника нашлись 1,5 миллиона рублей, которые он перевёл МБУ для прекращения уголовного дела, следствием не рассматривался.
Отметим, что максимальное наказание по вменённой экс-начальнику Железнодорожного ДЭУ части 1 статьи 285 УК составляет четыре года лишения свободы. Также отметим, что в 2021 году в отставку «по собственному желанию» ушёл глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин. Как позже стало известно, прокуратура нашла у чиновника недвижимость, о покупке которой он вовремя не отчитался и, более того, не смог объяснить, откуда у него взялись средства на приобретение двух двухкомнатных квартир и трёх машиномест общей стоимостью 15,2 миллиона рублей в элитном ЖК «Крыловъ» – эта сумма превышала совокупный доход семьи чиновника за несколько лет. Курочкин отделался гражданской ответственностью – прокуратура сначала взыскала с него и его супруги Марины Шевченко в пользу бюджета 7,4 миллиона рублей, но экс-чиновник сумел снизить сумму в апелляции до 3,2 миллиона рублей.
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