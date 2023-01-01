В Екатеринбурге снесли флигель старинной усадьбы

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Предыстория сноса

Снесённый флигель усадьбы (на переднем плане) на Google-панораме 2021 года

Очередной тюменский застройщик

После сноса флигеля. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

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выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99, не обоснованно.



— гласит заключение экспертизы Историко-мемориальная ценность здания отсутствует, архитектурно-градостроительная ценность здания низка, <...> включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерациивыявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99, не обоснованно.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости