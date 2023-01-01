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В Екатеринбурге снесли флигель старинной усадьбы
Часть территории бывшей усадьбы Александра Волкова планирует застроить тюменская компания
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рабочие начали сносить западный флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99, сообщила «Вечерним ведомостям» архитектор Полина Иванова.
Экскаватор сегодня заметили в первой половине дня, и за несколько часов он превратил одноэтажное здание флигеля в груду кирпичей и досок.
Усадьба купца Александра Волкова, частью которой был снесённый флигель, была построена в 1880-х годах. Волков был известным в дореволюционном Екатеринбурге купцом 2-й гильдии, держал два ренсковых погреба, где торговал виноградным вином, а также доходный дом. У Волкова в городе было две усадьбы, обе занимали угловое положение на в городских кварталах — первая на углу нынешних улиц Малышева и Гоголя (ранее — Покровский проспект и Разгуляевская улица соответственно), вторая – на углу Куйбышева – Луначарского (ранее – Сибирский проспект и Васенцовская улица).
Южный фасад усадьбы на Сибирском проспекте считался парадным, флигель являлся его продолжением. В советский период все постройки были национализированы и приспособлены под коммунальное жильё. В постсоветское время здания усадьбы сдавались под торговые точки, во дворе располагался рынок «Садовод».
Комплекс зданий бывшей усадьбы Волкова был выставлен на продажу в 2018 году, но покупатель для него нашёлся только в 2022-м.
Новым собственником здания стало ООО «Куйбышева 99». Судя по названию, совпадающего с адресом в Екатеринбурге, оно было создано под конкретный проект. При этом юрлицо зарегистрировано в Тюмени и аффилировано с тюменским застройщиком «Ньютон» – учредителями ООО «Куйбышева 99» являются ООО «Ньютон Хаб» (99,5%), а также депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин и тюменский бизнесмен Никита Куликов (по 0,5%). В Екатеринбурге это первый проект тюменской компании — судя по сайту застройщика, в Тюмени им было построено несколько жилых комплексов. Параметры проекта на Куйбышева, 99 в Екатеринбурге ещё неизвестны, указано лишь, что строительство начнётся в 2023 году. Судя по всему, дом будет построен во дворе бывшей усадьбы, вплотную к оставшимся историческим строениям – они внесены в реестр объектов культурного наследия и не могут быть снесены.
Согласно актуальному реестру ОКН, под охраной государства находятся только северный флигель и главный дом усадьбы. Снесённый сегодня западный флигель был включён в число выявленных объектов культурного наследия, но под охрану поставлен так и не был. Причина – отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертиза была проведена за месяц – с 30 августа по 30 сентября 2022 года. Её заказчиком было то самое связанное с тюменским девелопером ООО «Куйбышева 99», а исполнителем – эксперт Людмила Михайлова.
Примечательно, что ранее на Михайлову жаловались градозащитники из-за её постоянных отрицательных экспертиз, а Минкультуры России после жалоб даже лишало её статуса эксперта.
Кроме того, Людмила Михайлова известна в качестве руководителя свердловского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), после ряда громких историй со сносом исторических зданий в Екатеринбурге Центральный совет ВООПИК приостановил деятельность свердловского отделения.
Несмотря на это, в декабре 2021 года Михайловой удалось вернуть себе статус государственного эксперта и, таким образом, она получила возможность выполнить экспертизу выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Выводы этой экспертизы вновь оказались отрицательными.
Перед Новым годом «Вечерние ведомости» выпускали большой материал по поводу другой исторической усадьбы – усадьбы Беленькова, которая, в отличие от флигеля усадьбы Волкова, в полном составе долгие годы находилась в реестре ОКН, но также оказалась выведена из под охраны из-за историко-культурной экспертизы, раскритикованной градозащитниками. В ходе разговоров с «Вечерними ведомостями» архитекторы высказывали опасения, что новогодние праздники, как и в прежние годы, могут отметиться сносом исторических зданий в Екатеринбурге.
Экскаватор сегодня заметили в первой половине дня, и за несколько часов он превратил одноэтажное здание флигеля в груду кирпичей и досок.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Предыстория сноса
Усадьба купца Александра Волкова, частью которой был снесённый флигель, была построена в 1880-х годах. Волков был известным в дореволюционном Екатеринбурге купцом 2-й гильдии, держал два ренсковых погреба, где торговал виноградным вином, а также доходный дом. У Волкова в городе было две усадьбы, обе занимали угловое положение на в городских кварталах — первая на углу нынешних улиц Малышева и Гоголя (ранее — Покровский проспект и Разгуляевская улица соответственно), вторая – на углу Куйбышева – Луначарского (ранее – Сибирский проспект и Васенцовская улица).
Южный фасад усадьбы на Сибирском проспекте считался парадным, флигель являлся его продолжением. В советский период все постройки были национализированы и приспособлены под коммунальное жильё. В постсоветское время здания усадьбы сдавались под торговые точки, во дворе располагался рынок «Садовод».
Снесённый флигель усадьбы (на переднем плане) на Google-панораме 2021 года
Комплекс зданий бывшей усадьбы Волкова был выставлен на продажу в 2018 году, но покупатель для него нашёлся только в 2022-м.
Очередной тюменский застройщик
Новым собственником здания стало ООО «Куйбышева 99». Судя по названию, совпадающего с адресом в Екатеринбурге, оно было создано под конкретный проект. При этом юрлицо зарегистрировано в Тюмени и аффилировано с тюменским застройщиком «Ньютон» – учредителями ООО «Куйбышева 99» являются ООО «Ньютон Хаб» (99,5%), а также депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин и тюменский бизнесмен Никита Куликов (по 0,5%). В Екатеринбурге это первый проект тюменской компании — судя по сайту застройщика, в Тюмени им было построено несколько жилых комплексов. Параметры проекта на Куйбышева, 99 в Екатеринбурге ещё неизвестны, указано лишь, что строительство начнётся в 2023 году. Судя по всему, дом будет построен во дворе бывшей усадьбы, вплотную к оставшимся историческим строениям – они внесены в реестр объектов культурного наследия и не могут быть снесены.
После сноса флигеля. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кто позволил снести дореволюционный флигель?
Согласно актуальному реестру ОКН, под охраной государства находятся только северный флигель и главный дом усадьбы. Снесённый сегодня западный флигель был включён в число выявленных объектов культурного наследия, но под охрану поставлен так и не был. Причина – отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертиза была проведена за месяц – с 30 августа по 30 сентября 2022 года. Её заказчиком было то самое связанное с тюменским девелопером ООО «Куйбышева 99», а исполнителем – эксперт Людмила Михайлова.
Примечательно, что ранее на Михайлову жаловались градозащитники из-за её постоянных отрицательных экспертиз, а Минкультуры России после жалоб даже лишало её статуса эксперта.
Семь лет назад Минкультуры РФ лишало Людмилу Михайлову статуса эксперта
Кроме того, Людмила Михайлова известна в качестве руководителя свердловского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), после ряда громких историй со сносом исторических зданий в Екатеринбурге Центральный совет ВООПИК приостановил деятельность свердловского отделения.
Несмотря на это, в декабре 2021 года Михайловой удалось вернуть себе статус государственного эксперта и, таким образом, она получила возможность выполнить экспертизу выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Выводы этой экспертизы вновь оказались отрицательными.
Историко-мемориальная ценность здания отсутствует, архитектурно-градостроительная ценность здания низка, <...> включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99, не обоснованно.
выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99, не обоснованно.
— гласит заключение экспертизы
Перед Новым годом «Вечерние ведомости» выпускали большой материал по поводу другой исторической усадьбы – усадьбы Беленькова, которая, в отличие от флигеля усадьбы Волкова, в полном составе долгие годы находилась в реестре ОКН, но также оказалась выведена из под охраны из-за историко-культурной экспертизы, раскритикованной градозащитниками. В ходе разговоров с «Вечерними ведомостями» архитекторы высказывали опасения, что новогодние праздники, как и в прежние годы, могут отметиться сносом исторических зданий в Екатеринбурге.
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