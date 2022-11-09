Павел НЕГАНОВ: «Коллекцию я собирал для Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы люди могли подышать воздухом того времени»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Год 2022-й, помимо прочего, впишется в историю Екатеринбурга появлением на культурной карте города очень мощной «точки притяжения». Именно такой точкой успел стать Музей Андеграунда, который, едва открылся, моментально привлёк внимание ценителей изобразительного искусства, да и просто «светских тусовщиков», которых тянет ко всему необычному, яркому, нескучному.Уже можно сказать, что Музей Андеграунда становится местом очень популярным. Его активно посещают. И посещают не по одному разу — в небольшом, казалось бы, с виду доме на улице Добролюбова разместилось такое множество экспонатов, что посмотреть их все за одно посещение вряд ли возможно. И сложно поверить, что все эти многочисленные полотна, выполненные в разных техниках и жанрах, все эти причудливые скульптуры (представленные в гораздо меньшем количестве) 15 лет собирались в единую коллекцию одним человеком, к тому же человеком, для которого коллекционирование — не основной вид деятельности, а, скорее, хобби для души.— говорит бизнесмен, учредитель крупнейшей строительной компании и основатель Музея Андеграунда Павел Неганов. —