Сдача многострадального «ЕвроСИЗО» в Камышлове вновь откладывается

История грандиозного долгостроя

Коробки зданий были возведены ещё летом 2014 года, но за 8 лет довести их «до ума» так и не удалось. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Внутренняя отделка «ЕвроСИЗО» также уже 7 лет находится в высокой степени готовности.

Проезжая мимо внешне готового здания СИЗО, можно подумать, что оно уже функционирует, но это не так. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости