Сдача многострадального «ЕвроСИЗО» в Камышлове вновь откладывается

16.32 Среда, 2 ноября 2022
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Сроки сдачи масштабного проекта свердловского ГУФСИН – нового здания СИЗО №7 в Камышлове – вновь откладываются. Контракт с очередным, уже пятым подрядчиком на объекте, расторгнут, следует из документов на сайте госзакупок. Таким образом, комплекс зданий, который ещё прозвали «ЕвроСИЗО», уже точно не будет введён в эксплуатацию в этом году. При том, что возводить его начали ещё в 2012-м году, а обещали сдать в 2016-м.

На этот раз подрядчиком по контракту выступало ООО «Сити Билдинг», возглавляемое депутатом гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Виталием Чачиным. Контракт стоимостью 154,08 млн рублей с ним был подписан 9 сентября этого года, но его расторгли «по соглашению сторон». Причиной, согласно официальному комментарию пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, является сокращение федерального финансирования.

При этом ГУФСИН по Свердловской области разместило новый аукцион на возведение того же объекта, но стоимостью на 40 миллионов рублей меньше — заявки принимаются до 7 ноября. В задание включено завершение тех же строительных объектов, которые не суждено было завершить компании Виталия Чачина – административного здания с гаражом для квадрациклов (орфография закупочной документации сохранена – прим.ред.), КПП с бюро пропусков и узла водопроводных сооружений (насосной станции). Найдётся ли подрядчик, который готов выполнить работы за такую сумму, большой вопрос. Так или иначе, теперь это вряд ли произойдёт ранее 30 ноября 2023 года — именно эта дата завершения работ указана в условиях госконтракта.

История грандиозного долгостроя



Возводить новый СИЗО между городом Камышловом и деревней с символичным названием Бутырки начали в далёком 2012-м. О нём было заявлено как о первом в России следственном изоляторе, обустроенном по европейским стандартам. В зданиях пенитенциарного учреждения предусмотрены пандусы и лифты, двухместные и четырёхместные камеры с телевизорами и холодильниками, обустроенные из расчёта семь квадратных метров на человека (а не четыре, как в большинстве действующих СИЗО), изолированные туалеты со стенами, покрытыми кафелем, просторные прогулочные дворики. Сотрудники ФСИН должны были передвигаться по территории СИЗО на квадроциклах. Комплекс предполагалось завершить в 2016 году.

Сдача многострадального «ЕвроСИЗО» в Камышлове вновь откладывается

Коробки зданий были возведены ещё летом 2014 года, но за 8 лет довести их «до ума» так и не удалось. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области


Но первым российским «ЕвроСИЗО» камышловскому изолятору стать было не суждено – в 2016—2017 аналогичные комплексы были сданы в а Абакане (Хакасия) и Сосновоборске (Красноярский край), а объект в Свердловской области превратился в долгострой.

Хотя в 2016 году «ЕвроСИЗО» в Камышлове был готов на 91%, но, когда до завершения, казалось бы, осталось совсем немного, стройку заморозили – первый подрядчик, иркутское ФГУП «СМУ-38 ФСИН» накопило долги и не смогло вести строительные работы. Впоследствии «СМУ-38 ФСИН» было признано банкротом.

В 2017 году, когда работы на объекте почти не велись, озвучивалась информация о долгах подрядчика перед рабочими. Рабочие, которым месяцами не платили зарплату, обращались к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

Мерзлякова после этого взяла на контроль завершение строительства «ЕвроСИЗО» – в начале 2021 года на её официальном сайте сообщалось о том, что до конца 2021-го года новый изолятор должен принять арестантов. Однако в 2021 году этого так и не случилось.


Внутренняя отделка «ЕвроСИЗО» также уже 7 лет находится в высокой степени готовности.


В 2021 году ГУФСИН по Свердловской области разыгрывало несколько закупок на отдельные этапы работ. В апреле ведомство заключило контракт с СК «Стройинжиниринг», но летом 2021-го в одностороннем порядке расторгло его. В сентябре ГУФСИН нашло нового подрядчика — СК «Строй-СТ», но и с ним соглашение было расторгнуто. Поэтому открытия свердловского «ЕвроСИЗО» в обещанном Уполномоченным по правам человека 2021 году так и не случилось. Как не случится и в 2022-м.


Проезжая мимо внешне готового здания СИЗО, можно подумать, что оно уже функционирует, но это не так. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


«ЕвроСИЗО» в Бутырках начали строить в том числе и для того, чтобы разгрузить другие изоляторы в Свердловской области, которые часто бывают переполнены – в частности, СИЗО-1 в Екатеринбурге и СИЗО-4 в Камышлове. Ко всему прочему эти здания довольно старые – екатеринбургское СИЗО №1 построено в 1830 году, а Камышловское СИЗО-4 — и вовсе в 1784-м. После достройки ЕвроСИЗО в Бутырке камышловское СИЗО-4 планировалось закрыть, а из его сотрудников планировалось создать основной костяк коллектива нового учреждения ФСИН. Сейчас СИЗО-4, которому в этом году исполнилось 238 лет, принимает отправленных под уголовный арест из семи районов Свердловской области: Пышмиского, Богдановичского, Сухоложского, Камышловского, Белоярского, Заречного, а также из Еланского военного гарнизона.

За 10 лет в стройку «ЕвроСИЗО» в Камышлове вложили более 2,5 млрд рублей. Но итоговая сумма, очевидно, окажется ещё больше.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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