Сдача многострадального «ЕвроСИЗО» в Камышлове вновь откладывается
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Сроки сдачи масштабного проекта свердловского ГУФСИН – нового здания СИЗО №7 в Камышлове – вновь откладываются. Контракт с очередным, уже пятым подрядчиком на объекте, расторгнут, следует из документов на сайте госзакупок. Таким образом, комплекс зданий, который ещё прозвали «ЕвроСИЗО», уже точно не будет введён в эксплуатацию в этом году. При том, что возводить его начали ещё в 2012-м году, а обещали сдать в 2016-м.
На этот раз подрядчиком по контракту выступало ООО «Сити Билдинг», возглавляемое депутатом гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Виталием Чачиным. Контракт стоимостью 154,08 млн рублей с ним был подписан 9 сентября этого года, но его расторгли «по соглашению сторон». Причиной, согласно официальному комментарию пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, является сокращение федерального финансирования.
При этом ГУФСИН по Свердловской области разместило новый аукцион на возведение того же объекта, но стоимостью на 40 миллионов рублей меньше — заявки принимаются до 7 ноября. В задание включено завершение тех же строительных объектов, которые не суждено было завершить компании Виталия Чачина – административного здания с гаражом для квадрациклов (орфография закупочной документации сохранена – прим.ред.), КПП с бюро пропусков и узла водопроводных сооружений (насосной станции). Найдётся ли подрядчик, который готов выполнить работы за такую сумму, большой вопрос. Так или иначе, теперь это вряд ли произойдёт ранее 30 ноября 2023 года — именно эта дата завершения работ указана в условиях госконтракта.
Возводить новый СИЗО между городом Камышловом и деревней с символичным названием Бутырки начали в далёком 2012-м. О нём было заявлено как о первом в России следственном изоляторе, обустроенном по европейским стандартам. В зданиях пенитенциарного учреждения предусмотрены пандусы и лифты, двухместные и четырёхместные камеры с телевизорами и холодильниками, обустроенные из расчёта семь квадратных метров на человека (а не четыре, как в большинстве действующих СИЗО), изолированные туалеты со стенами, покрытыми кафелем, просторные прогулочные дворики. Сотрудники ФСИН должны были передвигаться по территории СИЗО на квадроциклах. Комплекс предполагалось завершить в 2016 году.
Но первым российским «ЕвроСИЗО» камышловскому изолятору стать было не суждено – в 2016—2017 аналогичные комплексы были сданы в а Абакане (Хакасия) и Сосновоборске (Красноярский край), а объект в Свердловской области превратился в долгострой.
Хотя в 2016 году «ЕвроСИЗО» в Камышлове был готов на 91%, но, когда до завершения, казалось бы, осталось совсем немного, стройку заморозили – первый подрядчик, иркутское ФГУП «СМУ-38 ФСИН» накопило долги и не смогло вести строительные работы. Впоследствии «СМУ-38 ФСИН» было признано банкротом.
В 2017 году, когда работы на объекте почти не велись, озвучивалась информация о долгах подрядчика перед рабочими. Рабочие, которым месяцами не платили зарплату, обращались к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.
Мерзлякова после этого взяла на контроль завершение строительства «ЕвроСИЗО» – в начале 2021 года на её официальном сайте сообщалось о том, что до конца 2021-го года новый изолятор должен принять арестантов. Однако в 2021 году этого так и не случилось.
В 2021 году ГУФСИН по Свердловской области разыгрывало несколько закупок на отдельные этапы работ. В апреле ведомство заключило контракт с СК «Стройинжиниринг», но летом 2021-го в одностороннем порядке расторгло его. В сентябре ГУФСИН нашло нового подрядчика — СК «Строй-СТ», но и с ним соглашение было расторгнуто. Поэтому открытия свердловского «ЕвроСИЗО» в обещанном Уполномоченным по правам человека 2021 году так и не случилось. Как не случится и в 2022-м.
«ЕвроСИЗО» в Бутырках начали строить в том числе и для того, чтобы разгрузить другие изоляторы в Свердловской области, которые часто бывают переполнены – в частности, СИЗО-1 в Екатеринбурге и СИЗО-4 в Камышлове. Ко всему прочему эти здания довольно старые – екатеринбургское СИЗО №1 построено в 1830 году, а Камышловское СИЗО-4 — и вовсе в 1784-м. После достройки ЕвроСИЗО в Бутырке камышловское СИЗО-4 планировалось закрыть, а из его сотрудников планировалось создать основной костяк коллектива нового учреждения ФСИН. Сейчас СИЗО-4, которому в этом году исполнилось 238 лет, принимает отправленных под уголовный арест из семи районов Свердловской области: Пышмиского, Богдановичского, Сухоложского, Камышловского, Белоярского, Заречного, а также из Еланского военного гарнизона.
За 10 лет в стройку «ЕвроСИЗО» в Камышлове вложили более 2,5 млрд рублей. Но итоговая сумма, очевидно, окажется ещё больше.
На этот раз подрядчиком по контракту выступало ООО «Сити Билдинг», возглавляемое депутатом гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Виталием Чачиным. Контракт стоимостью 154,08 млн рублей с ним был подписан 9 сентября этого года, но его расторгли «по соглашению сторон». Причиной, согласно официальному комментарию пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, является сокращение федерального финансирования.
При этом ГУФСИН по Свердловской области разместило новый аукцион на возведение того же объекта, но стоимостью на 40 миллионов рублей меньше — заявки принимаются до 7 ноября. В задание включено завершение тех же строительных объектов, которые не суждено было завершить компании Виталия Чачина – административного здания с гаражом для квадрациклов (орфография закупочной документации сохранена – прим.ред.), КПП с бюро пропусков и узла водопроводных сооружений (насосной станции). Найдётся ли подрядчик, который готов выполнить работы за такую сумму, большой вопрос. Так или иначе, теперь это вряд ли произойдёт ранее 30 ноября 2023 года — именно эта дата завершения работ указана в условиях госконтракта.
История грандиозного долгостроя
Возводить новый СИЗО между городом Камышловом и деревней с символичным названием Бутырки начали в далёком 2012-м. О нём было заявлено как о первом в России следственном изоляторе, обустроенном по европейским стандартам. В зданиях пенитенциарного учреждения предусмотрены пандусы и лифты, двухместные и четырёхместные камеры с телевизорами и холодильниками, обустроенные из расчёта семь квадратных метров на человека (а не четыре, как в большинстве действующих СИЗО), изолированные туалеты со стенами, покрытыми кафелем, просторные прогулочные дворики. Сотрудники ФСИН должны были передвигаться по территории СИЗО на квадроциклах. Комплекс предполагалось завершить в 2016 году.
Коробки зданий были возведены ещё летом 2014 года, но за 8 лет довести их «до ума» так и не удалось. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Но первым российским «ЕвроСИЗО» камышловскому изолятору стать было не суждено – в 2016—2017 аналогичные комплексы были сданы в а Абакане (Хакасия) и Сосновоборске (Красноярский край), а объект в Свердловской области превратился в долгострой.
Хотя в 2016 году «ЕвроСИЗО» в Камышлове был готов на 91%, но, когда до завершения, казалось бы, осталось совсем немного, стройку заморозили – первый подрядчик, иркутское ФГУП «СМУ-38 ФСИН» накопило долги и не смогло вести строительные работы. Впоследствии «СМУ-38 ФСИН» было признано банкротом.
В 2017 году, когда работы на объекте почти не велись, озвучивалась информация о долгах подрядчика перед рабочими. Рабочие, которым месяцами не платили зарплату, обращались к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.
Мерзлякова после этого взяла на контроль завершение строительства «ЕвроСИЗО» – в начале 2021 года на её официальном сайте сообщалось о том, что до конца 2021-го года новый изолятор должен принять арестантов. Однако в 2021 году этого так и не случилось.
Внутренняя отделка «ЕвроСИЗО» также уже 7 лет находится в высокой степени готовности.
В 2021 году ГУФСИН по Свердловской области разыгрывало несколько закупок на отдельные этапы работ. В апреле ведомство заключило контракт с СК «Стройинжиниринг», но летом 2021-го в одностороннем порядке расторгло его. В сентябре ГУФСИН нашло нового подрядчика — СК «Строй-СТ», но и с ним соглашение было расторгнуто. Поэтому открытия свердловского «ЕвроСИЗО» в обещанном Уполномоченным по правам человека 2021 году так и не случилось. Как не случится и в 2022-м.
Проезжая мимо внешне готового здания СИЗО, можно подумать, что оно уже функционирует, но это не так. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«ЕвроСИЗО» в Бутырках начали строить в том числе и для того, чтобы разгрузить другие изоляторы в Свердловской области, которые часто бывают переполнены – в частности, СИЗО-1 в Екатеринбурге и СИЗО-4 в Камышлове. Ко всему прочему эти здания довольно старые – екатеринбургское СИЗО №1 построено в 1830 году, а Камышловское СИЗО-4 — и вовсе в 1784-м. После достройки ЕвроСИЗО в Бутырке камышловское СИЗО-4 планировалось закрыть, а из его сотрудников планировалось создать основной костяк коллектива нового учреждения ФСИН. Сейчас СИЗО-4, которому в этом году исполнилось 238 лет, принимает отправленных под уголовный арест из семи районов Свердловской области: Пышмиского, Богдановичского, Сухоложского, Камышловского, Белоярского, Заречного, а также из Еланского военного гарнизона.
За 10 лет в стройку «ЕвроСИЗО» в Камышлове вложили более 2,5 млрд рублей. Но итоговая сумма, очевидно, окажется ещё больше.
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