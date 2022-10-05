«Может сложиться ощущение, что здесь вам рады». Колонка релоканта из Екатеринбурга в одну из стран Центральной Азии
Общество
Александр Зыков. Фото: Вечерние ведомости
В последнее время многие россияне уехали в Казахстан, а кто-то и дальше — в другие страны Центральной Азии. Один из них – екатеринбургский общественник, градозащитник Александр Зыков. К слову, автор ряда текстов на «Вечерних ведомостях», посвящённых объектам культурного наследия. Именно после обращений Зыкова удавалось привлекать внимание к плачевному состоянию памятников архитектуры в Свердловской области, в ряде случаев органы реагировали и выносили предписания их собственникам. А в августе Зыков добился своим обращением приостановки точечной застройки во дворе «Республике Лодыгина».
Сейчас Зыков находится в республике Кыргызстан, куда проехал через территорию Казахстана. Как он сам признаётся, его отъезд оказался в чём-то случайным и даже спонтанным. О своём опыте пересечения границ он поделился в колонке на «Вечерних ведомостях». Далее – текст «от первого лица» Александра Зыкова.
Сейчас много пишут про переход через границу на чей-то чужой машине или вообще на своих двоих. Зачем люди это делают, мне непонятно. Очень популярный маршрут, которым я воспользовался – в Петропавловск через погранпункт Петухово в Курганской области. Добраться до автомобильной очереди из Кургана в Петухово на такси стоит 5000 рублей. Затем нужно несколько километров идти пешком к началу очереди. Затем проситься в машину в начале очереди и платить несколько тысяч за то, чтобы взяли. Затем несколько часов ожидания. Потом унизительный осмотр и опрос, после которого, допустим, вас пропускают. После этого нужно потратить еще несколько тысяч рублей на такси, чтобы добраться до Петропавловска. А если вам откажут, то вы, раздавленный, униженный и изможденный, должны вернуться назад. Зачем такие сложности?
Я выбрал другой вариант – выехал на поезде, и мне это обошлось в 2 тысячи рублей. Половина этой суммы – стоимость билета на автобус от Екатеринбурга до Кургана, вторая половина – билет на плацкарт от Кургана до Петропавловска. До Кургана можно доехать на «Ласточке», ведь несколько часов в душном микроавтобусе – так себе удовольствие. Можно купить билет до Петропавловска напрямую из Екатеринбурга. Ехать поездом, на мой взгляд, гораздо дешевле и комфортнее, чем пересекать границу пешком или на машине. Есть, конечно, риск, что вас снимут на границе и высадят в Петухово. Из нашего вагона действительно сняли одного парня. По злой иронии судьбы именно с ним я познакомился в Кургане. Мы вместе покупали билеты и гуляли по центру города до отправления. Остальные из нашего вагона – покидавших Россию было подавляющее большинство – проехали.
Вокзал отличный – хоть живи. На первом этаже можно круглосуточно менять валюту. Курс невыгодный, колеблется от 7.2 до 7.3 тенге за рубль. В самом городе можно обменять рубли выгоднее – по 7.5 тенге за рубль.
На втором этаже есть хостелы или, как их называют, комнаты ожидания. Попасть туда непросто, но есть один способ: нужно спросить у сотрудников, когда освобождается ближайшая койка, и забронировать её. Бронь стоит 600 тенге. Сутки пребывания в четырёхместной комнате стоят 2500 тенге (около 350 рублей).
Делить комнату с тремя незнакомыми людьми, когда у тебя в сумке документы, билеты и наличные, поначалу было боязно. Но в зале ожидания во время моего приезда толпились молодые интеллигентные люди. В основном айтишники. Довольно быстро я понял, что за свое имущество можно не опасаться. Если бы пришлось столкнуться с другими постояльцами, я бы, наверно, воспользовался камерой хранения.
В «комнату ожидания» заселяют при условии, если у вас есть билет на поезд. На то она и «комната ожидания», что вы дожидаетесь в ней рейса, а не живете. Но мой сосед по комнате нашёл следующее решение – купил за 800 тенге билет на поезд, который отправляется через три дня и заселился по нему. Этот билет потом он сдал в кассе с относительно небольшой комиссией. Такую операцию мой сосед намеревался «провернуть» несколько раз.
На вокзале также есть бесплатный вай-фай, но есть одна загвоздка.
Проблема с вокзальным вай-фаем в том, что пароль для доступа к нему могут выслать только на местную симку. Купить её можно было с рук. Казахстанские таксисты навязчиво предлагали симки «Билайн» за 2 тысячи рублей. Это только за симку, тариф нужно оплачивать отдельно. Хотя достаточно было пройти 30 метров от железнодорожного до автовокзала и оформить симку напрямую у оператора. Таксисты просто пользовались растерянностью россиян. Это заметили волонтёры, которые развернули на вокзале пункт поддержки для прибывших. Сначала волонтёры принесли кучу симок от «Билайна» и начали раздавать всем желающим по себестоимости и помогать с подключением. На следующий день по приглашению волонтеров на вокзале стоял пункт подключения к оператору «Теле-2». После таких мер предложение «симок» за 2 тысячи рублей пропало.
Другая услуга таксистов – непосредственно извоз. Из озвученных маршрутов была только Астана. Наверно, можно уехать в другой город, но для этого нужно договариваться индивидуально. Но я изучил расписание поездов и автобусов, благо автовокзал находится в 30 метрах от ж/д вокзала. Автобус до Астаны стоит 10 тысяч тенге (около 1400 рублей). Таксисты могут «подбросить» за 3000 рублей. К сожалению, автобус ходит нечасто – один рейс через день, но вам может повезти и этот день будет ваш. Также местные волонтёры могут помочь: они сориентируют по здешним расценкам на частный извоз и помогут «сбить» цену. В этом плане они, также как с симками, являются своеобразной «костью в горле» у таксистов. Некоторые извозчики этим недовольны и предъявляют волонтерам претензии. Но есть и те, которые предпочитают с волонтерами сотрудничать, так как это облегчает поиск клиентов, который волонтеры берут на себя.
На вокзале в центре зала ожидания меня ждал приятный сюрприз – стол с бесплатным чаем и печеньем для всех желающих. Это было в 5 утра. Стол организовали волонтеры из числа местных русских. Помимо закусок волонтеры помогают, как я уже сказал, подключиться к местной связи, помогают с организацией поездок и даже могут помочь с жильем. По крайней мере, введут в курс дела. Когда сталкиваешься с таким, может сложиться ощущение, что вам здесь рады. Это, мягко говоря, не совсем так.
Да, приехавшие из России привезли в Петропавловск кучу денег. Кому-то удалось на этом озолотиться. Аренда квартир подскочила в пять (!) раз. До объявления в России частичной мобилизации квартиру в Петропавловске можно было снять за 10 тысяч рублей. Теперь она стоит 50 тысяч. Владельцы даже выгнали прежних съёмщиков, чтобы пересдать квартиры приехавшим из России. Но возможность сдавать квартиру есть далеко не у всех. Большинство из местных не получили от пришествия беженцев из России ничего. Напротив, они видят, как русские кутят в дорогих ресторанах и ведут себя как хозяева жизни. Это не вяжется с образом несчастного беженца, которого хочется обогреть. Раздражение к «понаехавшим» наблюдается как со стороны казахов, так и со стороны местных русских. Это я узнал из разговора с Ольгой, у которой из-за волонтерства случился конфликт на работе. Узнав, что Ольга покупает еду для прибывших, начальница предложила сократить ей зарплату. Но, несмотря на непонимание со стороны местных, волонтеры намерены продолжать свою миссию. Пока поток бегущих россиян не иссякнет.
Самый волнительный момент. Я ожидал расспросов вроде «служил/не служил?», «в курсе ли про мобилизацию?» и т.п. Но российские пограничники ничего подобного не задали, военный билет не спрашивали. Возможно, дело в том, что проверкой занимались всего два человека на вагон или даже несколько вагонов, потому что их пришлось ждать. Времени у них было немного: пока поезд шел от Макушино до Петухово. Поэтому багаж не досматривали, а единственной опасностью было оказаться в базе данных, по которой они «пробивали» ФИО пассажиров. Мой курганский знакомый, похоже, там оказался и его сняли. Причину не назвали: то ли из-за неоплаченной задолженности на госуслугах, как он сказал, то ли по запросу военкомата. С казахстанскими пограничниками проблем не возникло вообще. Поставили отметку в загранпаспорте и всё.
Другое дело – казахстанские погранцы на границе с Киргизией. Тут все было по полной программе: остановка поезда минут на сорок, с десяток пограничников, опрос, осмотр вещей и собака. Животное провели через вагон три раза. Ничего не нашли. Забавно вышло, когда пёс пропустил чемодан одного из моих соседей. Пограничник достал красный мячик и постучал им по чемодану. Пес подбежал и старательно его обнюхал. У киргизских коллег было проще: собаки не было, а осмотр вещей был, скорее, «для галочки». Некоторые сумки соседей по плацкартной ячейке даже не попросили открыть. Разве что пограничник во время опроса спросил об отношении к мобилизации и потребовал честный мужской ответ – я честно ему и ответил.
Возможно, написанное мною для кого-то будет интересной и полезной информацией. Я делюсь своим опытом, но не буду никого призывать «валить» из России. Решать вам.
Сейчас Зыков находится в республике Кыргызстан, куда проехал через территорию Казахстана. Как он сам признаётся, его отъезд оказался в чём-то случайным и даже спонтанным. О своём опыте пересечения границ он поделился в колонке на «Вечерних ведомостях». Далее – текст «от первого лица» Александра Зыкова.
Выезд
Сейчас много пишут про переход через границу на чей-то чужой машине или вообще на своих двоих. Зачем люди это делают, мне непонятно. Очень популярный маршрут, которым я воспользовался – в Петропавловск через погранпункт Петухово в Курганской области. Добраться до автомобильной очереди из Кургана в Петухово на такси стоит 5000 рублей. Затем нужно несколько километров идти пешком к началу очереди. Затем проситься в машину в начале очереди и платить несколько тысяч за то, чтобы взяли. Затем несколько часов ожидания. Потом унизительный осмотр и опрос, после которого, допустим, вас пропускают. После этого нужно потратить еще несколько тысяч рублей на такси, чтобы добраться до Петропавловска. А если вам откажут, то вы, раздавленный, униженный и изможденный, должны вернуться назад. Зачем такие сложности?
Я выбрал другой вариант – выехал на поезде, и мне это обошлось в 2 тысячи рублей. Половина этой суммы – стоимость билета на автобус от Екатеринбурга до Кургана, вторая половина – билет на плацкарт от Кургана до Петропавловска. До Кургана можно доехать на «Ласточке», ведь несколько часов в душном микроавтобусе – так себе удовольствие. Можно купить билет до Петропавловска напрямую из Екатеринбурга. Ехать поездом, на мой взгляд, гораздо дешевле и комфортнее, чем пересекать границу пешком или на машине. Есть, конечно, риск, что вас снимут на границе и высадят в Петухово. Из нашего вагона действительно сняли одного парня. По злой иронии судьбы именно с ним я познакомился в Кургане. Мы вместе покупали билеты и гуляли по центру города до отправления. Остальные из нашего вагона – покидавших Россию было подавляющее большинство – проехали.
Вокзал в Петропавловске
Вокзал в Петропавловске, несмотря на то, что находится в Казахстане, принадлежит Южно-Уральской железной дороге ОАО «РЖД». Взамен этого вокзал в российском Соль-Илецке принадлежит «Казахстанским железным дорогам».
Вокзал отличный – хоть живи. На первом этаже можно круглосуточно менять валюту. Курс невыгодный, колеблется от 7.2 до 7.3 тенге за рубль. В самом городе можно обменять рубли выгоднее – по 7.5 тенге за рубль.
На втором этаже есть хостелы или, как их называют, комнаты ожидания. Попасть туда непросто, но есть один способ: нужно спросить у сотрудников, когда освобождается ближайшая койка, и забронировать её. Бронь стоит 600 тенге. Сутки пребывания в четырёхместной комнате стоят 2500 тенге (около 350 рублей).
Делить комнату с тремя незнакомыми людьми, когда у тебя в сумке документы, билеты и наличные, поначалу было боязно. Но в зале ожидания во время моего приезда толпились молодые интеллигентные люди. В основном айтишники. Довольно быстро я понял, что за свое имущество можно не опасаться. Если бы пришлось столкнуться с другими постояльцами, я бы, наверно, воспользовался камерой хранения.
В «комнату ожидания» заселяют при условии, если у вас есть билет на поезд. На то она и «комната ожидания», что вы дожидаетесь в ней рейса, а не живете. Но мой сосед по комнате нашёл следующее решение – купил за 800 тенге билет на поезд, который отправляется через три дня и заселился по нему. Этот билет потом он сдал в кассе с относительно небольшой комиссией. Такую операцию мой сосед намеревался «провернуть» несколько раз.
«Комната ожидания» на вокзале, которую некоторые используют как хостел.
На вокзале также есть бесплатный вай-фай, но есть одна загвоздка.
Таксисты
Проблема с вокзальным вай-фаем в том, что пароль для доступа к нему могут выслать только на местную симку. Купить её можно было с рук. Казахстанские таксисты навязчиво предлагали симки «Билайн» за 2 тысячи рублей. Это только за симку, тариф нужно оплачивать отдельно. Хотя достаточно было пройти 30 метров от железнодорожного до автовокзала и оформить симку напрямую у оператора. Таксисты просто пользовались растерянностью россиян. Это заметили волонтёры, которые развернули на вокзале пункт поддержки для прибывших. Сначала волонтёры принесли кучу симок от «Билайна» и начали раздавать всем желающим по себестоимости и помогать с подключением. На следующий день по приглашению волонтеров на вокзале стоял пункт подключения к оператору «Теле-2». После таких мер предложение «симок» за 2 тысячи рублей пропало.
Другая услуга таксистов – непосредственно извоз. Из озвученных маршрутов была только Астана. Наверно, можно уехать в другой город, но для этого нужно договариваться индивидуально. Но я изучил расписание поездов и автобусов, благо автовокзал находится в 30 метрах от ж/д вокзала. Автобус до Астаны стоит 10 тысяч тенге (около 1400 рублей). Таксисты могут «подбросить» за 3000 рублей. К сожалению, автобус ходит нечасто – один рейс через день, но вам может повезти и этот день будет ваш. Также местные волонтёры могут помочь: они сориентируют по здешним расценкам на частный извоз и помогут «сбить» цену. В этом плане они, также как с симками, являются своеобразной «костью в горле» у таксистов. Некоторые извозчики этим недовольны и предъявляют волонтерам претензии. Но есть и те, которые предпочитают с волонтерами сотрудничать, так как это облегчает поиск клиентов, который волонтеры берут на себя.
Волонтёры
На вокзале в центре зала ожидания меня ждал приятный сюрприз – стол с бесплатным чаем и печеньем для всех желающих. Это было в 5 утра. Стол организовали волонтеры из числа местных русских. Помимо закусок волонтеры помогают, как я уже сказал, подключиться к местной связи, помогают с организацией поездок и даже могут помочь с жильем. По крайней мере, введут в курс дела. Когда сталкиваешься с таким, может сложиться ощущение, что вам здесь рады. Это, мягко говоря, не совсем так.
Да, приехавшие из России привезли в Петропавловск кучу денег. Кому-то удалось на этом озолотиться. Аренда квартир подскочила в пять (!) раз. До объявления в России частичной мобилизации квартиру в Петропавловске можно было снять за 10 тысяч рублей. Теперь она стоит 50 тысяч. Владельцы даже выгнали прежних съёмщиков, чтобы пересдать квартиры приехавшим из России. Но возможность сдавать квартиру есть далеко не у всех. Большинство из местных не получили от пришествия беженцев из России ничего. Напротив, они видят, как русские кутят в дорогих ресторанах и ведут себя как хозяева жизни. Это не вяжется с образом несчастного беженца, которого хочется обогреть. Раздражение к «понаехавшим» наблюдается как со стороны казахов, так и со стороны местных русских. Это я узнал из разговора с Ольгой, у которой из-за волонтерства случился конфликт на работе. Узнав, что Ольга покупает еду для прибывших, начальница предложила сократить ей зарплату. Но, несмотря на непонимание со стороны местных, волонтеры намерены продолжать свою миссию. Пока поток бегущих россиян не иссякнет.
Пересечение границы
Самый волнительный момент. Я ожидал расспросов вроде «служил/не служил?», «в курсе ли про мобилизацию?» и т.п. Но российские пограничники ничего подобного не задали, военный билет не спрашивали. Возможно, дело в том, что проверкой занимались всего два человека на вагон или даже несколько вагонов, потому что их пришлось ждать. Времени у них было немного: пока поезд шел от Макушино до Петухово. Поэтому багаж не досматривали, а единственной опасностью было оказаться в базе данных, по которой они «пробивали» ФИО пассажиров. Мой курганский знакомый, похоже, там оказался и его сняли. Причину не назвали: то ли из-за неоплаченной задолженности на госуслугах, как он сказал, то ли по запросу военкомата. С казахстанскими пограничниками проблем не возникло вообще. Поставили отметку в загранпаспорте и всё.
Другое дело – казахстанские погранцы на границе с Киргизией. Тут все было по полной программе: остановка поезда минут на сорок, с десяток пограничников, опрос, осмотр вещей и собака. Животное провели через вагон три раза. Ничего не нашли. Забавно вышло, когда пёс пропустил чемодан одного из моих соседей. Пограничник достал красный мячик и постучал им по чемодану. Пес подбежал и старательно его обнюхал. У киргизских коллег было проще: собаки не было, а осмотр вещей был, скорее, «для галочки». Некоторые сумки соседей по плацкартной ячейке даже не попросили открыть. Разве что пограничник во время опроса спросил об отношении к мобилизации и потребовал честный мужской ответ – я честно ему и ответил.
Возможно, написанное мною для кого-то будет интересной и полезной информацией. Я делюсь своим опытом, но не буду никого призывать «валить» из России. Решать вам.
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