История памятника Чебурашке в Екатеринбурге, установку которого одобрил лично Эдуард Успенский

Эдуард Николаевич Успенский (1937 — 2018) — советский и российский писатель, автор детских книг, драматург, сценарист, телеведущий.

Среди популярных персонажей, придуманных Успенскимим, — крокодил Гена и Чебурашка, пёс Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, братья Колобки.



Гиндуллин до сих пор бережно хранит письмо от Эдуарда Успенского.

Марат Гиндуллин и конкурс детских рисунков

Беседовал Владислав Постников © Вечерние ведомости

В то время как в Екатеринбурге проходят заседания «Совета неравнодушных», на которых занимаются поиском идей для благоустройства города и возможностей популяризации местных достопримечательностей, а региональные власти планируют создать подобие эндаумент-фонда, житель Екатеринбурга Марат Гиндуллин еще в 2011 году разработал механизм, позволяющий активным горожанам реализовывать свои идеи в этом направлении.Стартовым проектом должна была стать установка скульптуры Чебурашки в парке имени Маяковского, на создание которой дал добро лично Эдуард Успенский. Автор легендарного персонажа так и написал в письме Марату, в то время работавшему в ЦПКиО: «Желаю успешной реализации проекта по обеспечению неуклонного роста дружеских отношений между екатеринбуржцами, екатеринбурженками, екатеринбуржатами и всеми гостями Вашего замечательного города».Кстати, Успенский обещал приехать на открытие памятника. Но, к сожалению, детский писатель и мультипликатор умер ровно четыре года назад – 14 августа 2018 года, так и не дождавшись установки скульптуры.Не дождались пока и жители Екатеринбурга. Марат Гиндуллин уже не работает в ЦПКиО, но не оставляет надежды реализовать проект – для него уже всё готово, не хватает лишь инвестора.«Вечерние ведомости» задали несколько вопросов Марату Гиндуллину о истории с установкой скульптуры екатеринбургского Чебурашки.— Проект был направлен на привлечение внимания жителей города к каким-либо проблемам и поиск возможностей их решения. Если есть идея, устраивается конкурс, люди предлагают свои варианты, а инвесторы (город, частные компании или лица) помогают реализовывать проект в обмен на упоминание о себе.— Потому что он искал друзей и нашёл их, создал много нового и хорошего. Дружба объединяет.— Директор парка дал согласие, тем более бюджетные средства не тратились. Начальнику городского управления культуры Татьяне Ярошевской этот проект тоже понравился, она обещала обустроить территорию вокруг скульптуры. Сказала: если всё удачно сложится, в открытии скульптуры, кроме неё, примет участие мэр города. Я отправил письмо губернатору, но его, видимо, направили вниз по вертикали – начальнику управления культуры, потом директору парка, и мне в очередной раз сказали: денег не дадим!— Персонажа выбрали благодаря жителям, в том числе юным, Екатеринбурга. Дети прислали на конкурс десятки рисунков, поделок из пластилина. Информацию и эскизы публиковали в городских СМИ. В итоге победителем конкурса стал вариант с Чебурашкой и крокодилом Геной на скамейке, где Гена играет на гармошке – он отражает наиболее известный эпизод из мультфильма, плюс меньше всего подвержен возможным действиям вандалов.— На тот момент скульптуру оценили в 2 миллиона рублей, сейчас, наверное, стоимость выросла.— Чебурашку решили сделать из бронзы, поскольку она долговечна – может прослужить не менее 300 лет. Кстати, за работу должна была взяться литейная мастерская Дубровина, именно её специалисты изготавливали ротонды на двух берегах Городского пруда, которые уже успели стать одними из символов города.— Предполагалось, что он сможет нанести на постамент логотип своего бренда или компании, либо какой-то слоган или вообще то, что посчитает нужным — в рамках приличного, конечно.— Всё возможно, если кто-то пожелает сделать такой подарок городу и вписать свое имя в историю. По поводу парка Маяковского: главное – найти деньги, тогда, думаю, руководство города или области сможет дать разрешение на установку скульптуры хоть в парке, хоть в любом другом месте, где она будет более уместна.— Чебурашка и крокодил Гена – это про дружбу, про добро. Сейчас общество расколото, люди озлоблены друг на друга. Мне кажется, сейчас будет очень уместно напомнить о тех качествах, которые были у этих добрых персонажей Эдуарда Успенского. Именно в наше непростое время, да.