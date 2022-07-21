Пластиковая жизнь: в России не перерабатываются до 90% твёрдых отходов

Что такое пластик

Пластик — основной загрязнитель

Среди самых частых одноразовых загрязнителей — окурки, фильтры которых состоят из пластиковых волокон (около 30%), пакеты от чипсов и сладостей (около 10%), пэт-бутылки (около 9%), пластиковые крышки (около 8%), кусочки пластика (5,5%), влажные салфетки и пакеты-майки (по 5%).



Объёмы переработки ТКО, в том числе пластика

Раздельный сбор мусора в России пока не распространен. Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Взгляд правительства на проблему отходов

Алиса Мелехова, экоактивист, Удмуртская республика, Узей-Тукля: «Я не могу сказать однозначно, нужен ли в России запрет на одноразовый пластик. Запретить-то — это легко, а потом как-то заместить ведь нужно, потому что это было придумано для комфорта людей, экономии времени. Поэтому если бы были заводы и вообще система налажена, чтобы люди могли легко сортировать мусор, сдавать его, то не было бы таких проблем».

Таисия Грэй, экоактивист, Москва: «Думаю, было бы здорово ограничить использование одноразового пластика в нескольких сферах. Например, сократить количество производимых пластиковых пакетов. Некоторым вещам стоит остаться одноразовыми».

Дарья Блинова, экоактивист, Свердловская область, Екатеринбург: «Не думаю, что запрет поможет. Количество мусора, конечно, сократится, но проблем не станет меньше. Куда лучше поможет, например, установка контейнеров для раздельного сбора мусора в каждом дворе или популяризация экологичных товаров».

Бутылки от воды лучше сдавать отдельно от крышек - так как крышки - это другой вид пластика.

Как в мире регулируют производство и потребление одноразового пластика

Алиса Мелехина, экоактивист, Удмуртская республика, Узей-Тукля: «Мы, когда в Германии были, наблюдали такую систему: ты покупаешь бутылку газировки или какого-нибудь напитка, и если возвращаешь, например, стеклянную бутылку или банку, тебе евро возвращают. У нас в Ижевске появились дома, где можно сдать мусор и неплохие деньги получить. Те же самые банки от Coca-Cola: за 1 кг можно выручить 25 рублей. Это как бы довольно нормально, но это самая большая сумма».

Что может сделать каждый, чтобы уменьшить количество одноразового пластика, и какие законодательные инициативы может принять государство

— Очень распространённый сейчас, кстати, и во многих городах России такой подход, который говорит о том, что человек в своей обычной бытовой жизни может значительно сократить количество отходов, которые он производит, просто изменив несколько свои привычки. Это прежде всего покупка многоразовых вещей, например, этих фляжек, многоразовых, для питья, потому что человек, купив такую фляжку, уже не будет покупать одноразовые бутылки. Это и покупка круп и других продуктов на развес в многоразовых мешочках, которые сегодня тоже доступны всем, потому что пакеты — это, кстати, тоже проблема очень большая.<…> Второй большой момент — это поиск альтернатив. <…> В России сейчас идёт мусорная реформа, во многих населённых пунктах уже появились контейнеры для раздельного сбора, появились очень крупные сортировочные комплексы, перерабатывающая промышленность достаточно хорошо развивается, — добавляет Владимир Сидоров.

Полина Мерекина, экоактивист, Подмосковье: «Думаю, люди не сортируют мусор, потому что они не понимают, как это делать и зачем это нужно. Также отсутствует поддержка со стороны государства — малое количество контейнеров и баков, которые находятся далеко и в неудобных местах».

Советы от тех, кто сортирует мусор

Контейнеры, в которых была еда, необходима мыть перед сдачей в переработку

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

По данным Счётной палаты, в 2019 году в России было образовано около 65 млн тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По прогнозам, этот показатель будет расти на 1-2% каждый год. Если не повлиять на ситуацию, то к 2050 году ежегодная доля коммунальных отходов на каждого россиянина будет составлять около 100 млн тонн, по подсчетам аналитиков.В 2020 году половину всех ТКО составлял пластик. Разбираемся, какое будущее у переработки пластика, разговариваем с теми, кто его добровольно сортирует, рассказываем о неожиданном пластике, который практически никто не выбрасывает в переработку (и мало, кто знает, в чем он содержится), публикуем предложения экологов о решении проблем с пластиком и советы экоактивистов для каждого россиянина.Пластик — это материал, который состоит из синтетических или полусинтетических полимеров. Они состоят из мономерных звеньев, которые соединяются в макромолекулы благодаря координационным или химическим связям. Он самый производимый в мире материал из-за простоты и дешевизны в изготовлении, широкого спектра эксплуатационных возможностей. Пластмассы стойки к щёлочи и кислотам, обладают водоустойчивостью, не подвержены коррозии, плохо проводят тепло и электричество.Всего есть 7 видов пластика: ПЭТ (бутылки от молочной продукции, растительного масла, напитков, контейнеры-ракушки, подложки от конфет); ПНД (флаконы от бытовой химии, шампуней, бутылочки от питьевого йогурта); ПВХ (блистеры, пластиковые карты, контейнеры для тортов, стройматериалы (подоконники, гофротрубы)); ПВД (упаковка от туалетной бумаги, пакеты-майки, упаковочная плёнка); ПП (стаканчики от сметаны и йогурта, мягкая упаковка от хлеба или макарон, одноразовые подложки, контейнеры, вёдра от майонеза, одноразовая посуда); ПС (стаканчики от сметаны и йогурта (с алюминиевой крышкой), контейнеры-ракушки, крышки от стаканов для кофе, контейнеры для яиц, подложки для мяса и фасовки, одноразовые столовые приборы и посуда); О(ther) (упаковка от сыра, мясной и рыбной продукции, от корма для животных).По подсчётам Всемирного фонда дикой природы (WWF), от 5 до 12 млн тонн пластика ежегодно попадает в мировой океан. Треть мусора составляет микропластик, который попадает в организмы живых существ вместе с пищей.По данным Greenpeace в России, количество ежегодно образующихся ТКО выросло с 30 до 60 млн тонн за период 1998-2013 годов. В 2000 году на одного человека в среднем приходилось около 220 кг ТКО в год. А сейчас — более 400 кг. Более половины этих отходов — пластик.В 2019 году экспедиция Greenpeace в России и волонтёры из 171 населённого пункта России провели 275 проверок пластикового загрязнения в 61 субъекте РФ. Они изучали уровень пластикового загрязнения на берегах Белого, Чёрного, Охотского, Японского морей, Байкала и Ладожского озера и крупных российских рек: Оби, Лены, Енисея, Волги, Дона, Камы, Иртыша, Туры, Оки, Кубани, Невы, Северной Двины. Из всего собранного мусора 68% составлял пластик. Его большая часть — 96% — это одноразовый пластик, который не подлежит переработке, поскольку он слишком дешёвый и его невозможно использовать дважды.При общем количестве коммунальных отходов — 65 млн тонн за 2019 год — на переработку попадало только 7%, по подсчетам экологов. Это всего 4,5 млн тонн. Остальные отходы — более 90% — отправлялись на полигоны. Ещё часть — утилизируется в мусоросжигательных заводах (МСЗ), которых в России пока около десятка. Однако до 2027 года планируют построить еще несколько десятков МСЗ в разных регионах страны. Это означает, что относительно безопасные отходы, которым можно было найти повторное применение, будут выделяет парниковые газы и токсичную золу, для который будут нужны новые полигоны. Исследователи Greenpeace подсчитали, что из 1 тонны коммунальных отходов, утилизированных на МСЗ, образуется 330 кг токсичной золы и шлака.По данным Минпромторга России, из всех перерабатываемых пластмассовых отходов вторсырья получается: из отходов полиэтилена — 20%, полипропилена — 17%, поливинилхлорида — 10%, полистирола — 12%, термопластика —12%.Более 2 млн тонн пластика, по некоторым подсчетам, ежегодно попадает в окружающую среду. В 2021 году Минприроды сообщало, что в России работает 80 заводов по переработке пластика. Причём они функционируют лишь на 60% из-за нехватки сырья. Это при том, что на большинстве пластмассовых товаров есть маркировка о принадлежности к той или иной категории пластика. Благодаря этой маркировке каждый может сортировать отходы дома. Это упростит приём и переработку пластика.Алиса Мелехина, экоактивист, Удмуртская республика, Узей-Тукля: «Сначала мы начали сортировать мусор, который можно в дальнейшем переработать, потому что появились специальные баки возле нашего дома. Но они есть не везде. Туда, например, можно выкинуть пластиковые бутылки, тетрапак и всё, что соответствует маркировке 1, 2, 4. И есть один, по-моему, в нашем городе специальный центр первичной сортировки и обработки мусора, который потом отвозят, скорее всего, в Ижевск».Легальных полигонов в России насчитывается свыше 15 тысяч. Сейчас свалки мусора занимают площадь, сравнимую с территорией Швейцарии. Через год, по подсчетам Greenpeace, в 17 регионах на полигонах закончится место, через 3 года — ещё в 15. Экоактивисты считают, что причина в непродуманной государственной политике – вплоть до 2014 года она была направлена на размещение отходов на полигонах за плату. В итоге — перегруженность полигонов и рост их числа. Больше всего полигонов на востоке и юге России. Туда поступают отходы с центральной части страны.Национальный проект «Экология» предполагает увеличить показатели переработки отходов: к 2030 году необходимо сортировать 100% отходов, а перерабатывать — 49,5%. Однако только переработкой проблему не решить. Например, по данным Greenpeace, в большинстве стран Европейского союза перерабатывают не более 50% пластиковой упаковки, а в США — менее 10%. Оставшееся отправляют на полигоны или сжигают. Поэтому нужно сокращать количество производства и потребления отходов.Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ предотвращает образование новых отходов. Он устанавливает высшие приоритеты государственной политики в области обращения с отходами: максимальное использование исходных сырья и материалов и предотвращение образования отходов. Важные поправки были внесены в этот закон в 2014 году, когда впервые заговорили о том, что нужно уменьшать количество полигонов и наращивать переработку вторсырья.Однако в России пока нет запрета или ограничения на производство и потребление одноразового пластика, который составляют наибольшую часть пластмассовых отходов. Из-за этого — бесконтрольное производство товаров из одноразового пластика, который заготовители отходов не берут на переработку.В ноябре 2019 года команда Greenpeace, проводившая экспедиции на Байкале и Куршской косе, направила письмо главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину с предложением поэтапно ограничить оборот одноразового пластика на уровне закона. В марте 2020 года члены экспедиции отправили в Минприроды петицию за законодательное ограничение одноразового пластика, которую подписали более 120 тысяч человек. Минприроды ответило, что «концептуально поддерживает инициативу» и что вообще-то с этим вопросом — к Минпромторгу. Команда отправила письмо и в это министерство.В ноябре 2020 года команда Greenpeace запустила петицию на имя вице-премьера, куратора нацпроекта «Экология» Виктории Абрамченко. Петицию подписало 150 тысяч человек. В декабре 2021 года Аббрамченко заявила о том, что одноразовый пластик можно запретить уже через год. На заседании Совета по правам человека (СПЧ) во вступительной речи президент России Владимир Путин сказал о необходимости ограничения производства одноразового пластика. Он добавил, что это глобальный тренд, и правительство сейчас работает над законом.Как сообщал ТАСС в декабре 2021 года, глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил: «Запрет предлагаем вводить постепенно, чтобы производства успели перестроиться. В 2024 году он должен быть окончательным». Пока это всё находится в «подвешенном» состоянии, поскольку более не было предпринято никаких действий со стороны правительства РФ. Кроме того, к 2024 году планируется построить 210 заводов по переработке пластика.По данным агентства Reuters, 75% опрошенных в мире хотят запретить одноразовый пластик. Пока в России закон об ограничении производства и использования одноразового пластика находится на стадии разработки, в странах Европы 5 июня 2019 года приняли директиву об одноразовом пластике. Согласно ей:Экологи считают, что, помимо предотвращения отходов и ограничения производства одноразового пластика, необходимо, во-первых, стандартизировать тару и упаковку. Так заготовителям отходов будет проще принимать вторсырьё.Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру раздельного сбора мусора. По данным Greenpeace, доступ к придомовым контейнерам для раздельного сбора есть всего у 18% населения страны.В-третьих, необходимо обновить требования к маркировке упаковки. Сейчас не на всех упаковках указано, что их можно перерабатывать. Более того, на некоторых есть знак переработки, но на самом деле такая упаковка не перерабатывается. Обновить маркировку нужно затем, чтобы потребитель знал, что упаковка не подлежит переработке, и делал более осознанный выбор.В-четвёртых, по мнению экологов, нужно отказаться от мусоросжигания.Для обычных людей существует правило 5R: отказаться (refuse), сократить (reduce), повторно использовать (reuse), перерабатывать (recycle) и компостировать (rot). Это включает: использование вместо пакетов экосумок и экомешочков, выбор одной большой упаковки вместо нескольких маленьких, сортировку отходов, осознанное отношение к потребляемым продуктам. Если каждый начнёт не выбрасывать, а отправлять на переработку хотя бы одну пластиковую бутылку в неделю, это значительно поможет экологии всей планеты.«Советую мыть грязные упаковки. Если упаковка не отмывается, то не стоит её класть в общий контейнер. Купите авоську и положите её к себе в сумку или в коридоре. Авоськи очень вместительные и удобные. Они заменят кучу пластиковых пакетов».«Главное при сортировке мусора — не думать, что вы делаете недостаточно. Вы начали, а это уже большой шаг. Не начинать сразу сортировать всё, а делать это постепенно. Так будет вырабатываться привычка, а вам будет комфортнее. Всё придёт, главное терпение и желание!».«Важно не бояться показаться глупым! Да, вы моете банку из-под йогурта с мылом. Да, у вас на верёвке по соседству с носками сохнет пакет из-под молока. Нет, вы не соли с ума. Вы сортируете мусор».