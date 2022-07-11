Верх-Нейвинский металлургический завод отметил три своих юбилея выплавкой свинца

«Это самое старое здание нашего завода. Оно сохранилось немного в измененном виде. Несколько лет назад мы реконструировали кузнечное отделение, которое находится с другой стороны этого здания. Нам пришлось частичного разобраться стену. Раствор для кладки оказался насколько крепким, что ломался сам кирпич, но не раствор между ними», – рассказала помощник директора филиала ПСЦМ по связям с общественностью Наталия Соскова.

«Наше предприятие сильно выросло в плане экологии. Раньше все газы выходили в атмосферу. Сейчас газы, которые идут от расплавленного метала, попадают в фильтр. Он очищает их от пыли и выпускает в атмосферу», – объяснил начальник металлургического цеха Александр Волков.

«Здесь из этих полупродуктов мы получаем свинец и продолжаем доизвлекать все сопутствующие металлы — это сурьма, олово, висмут и, соответственно, драгоценные металлы, которые мы также извлекаем из полупродуктов. Дальше мы получаем золото и серебро», – сказал Волков.

«Плотина выполняет свою функцию уже более двух с половиной веков. После окончания строительства река Нейва разлилась в искусственное водохранилище, образовав Верх-Нейвинский пруд», – сообщил начальник участка собственной генерации энергоцеха Илья Ежов.

«В 2017 году мы произвели благоустройство данной платины, было выполнено укрепление берегов бетоном, установлены дополнительные металлоконструкции, также было установлено водяное колесо в память о водяных колесах. В данное колесе также установлен генератор, который вырабатывает порядка 10 киловатт электрической энергии. Этой электроэнергии хватает на освещение прилегающей территории, а также вывески металлургического цеха», – подчеркнул Ежов.

«Есть легенда, что эта контора демидовская, но на самом деле её строили уже после того, как Демидов продал завод Савве Яковлеву, поэтому контору называть правильно Яковлевской», – обратила внимание помощник директора завода по связям с общественностью Наталия Соскова.

«Примечательно, что незадолго до Великой Отечественной войны в эту башню ударила молния. Часы остановились, и их не могли починить до 1962 года. Только в 200-летие предприятия заводские умельцы смогли механизм починить. Они ходили плохо, но ходили. Потом их неоднократно ремонтировали», – сказала Соскова.

«Приходится сюда приезжать, немного корректировать, что-то ремонтировать в процессе. Тем не менее, восстановили. Часы идут, и, надеюсь, они ещё долго будут работать. Мы делаем всё, чтобы сохранить это сокровище для посёлка», − рассказал Георгий Кочнев.

Юлия Медведева, фото автора © Вечерние ведомости

Сегодня Верх-Нейвинский филиал производства сплавов цветных металлов «Уралэлектромедь» отметил три своих юбилея, среди которых 260-летие завода, плавкой свинца, а его мастера рассказали корреспонденту «Вечерних ведомостей» о достопримечательностях предприятия, его достижениях и фильтрах, которые сохраняют воздух над посёлком чистым.В 1762 году Верх-Нейвинский завод был основан Прокофием Демидовым. Тогда металл изготовлялся полукустарным способом. В 1765 году Демидов продаёт предприятие, и оно переходит в управление Савве Яковлеву. Новый владелец достроил завод и запустил доменную печь в эксплуатацию.Уже в 1767 году, 255 лет назад, завод выдаёт первое железо – это стало второй знаковой датой для филиала производства сплавов цветных металлов (ПСЦМ).И ровно 250 лет назад, 13 июля 1772 года, Верх-Нейвинский завод производит первый промышленный металл. Здание, в котором находилась первая доменная печь сохранилась до нашего времени и сейчас выполняет функцию центрального склада.Также сегодня посёлок Верх-Нейвинский отмечает своё 365-летие.На сегодняшний день ПСЦМ – это современное предприятие, которое производит марочный свинец и сплавы по передовым технологиям. Так, в металлургическом цехе установлены коротко-барабанные печи с уникальной системой аспирации.Он также рассказал, что на сегодняшний день Верх-Нейвинский завод занимается переработкой полупродуктов, получаемых на других металлургических предприятиях УГМК.На территории промышленной площадки действует плотина, строительство которой началось сразу после того, как в 1762 году Прокофий Демидов получил от Брег-коллегии разрешение на строительство в этих местах металлургического завода. Плотина знаменита каменной кладкой, выложенной по принципу строительства египетских пирамид, при которой каждый камень заклинивался без раствора. Её протяженность составляет порядка одного километра.Это здание 1773-1775 годов постройки является достопримечательностью Верх-Нейвинского посёлка. Изначально оно строилось как контора управления Верх-Нейвинского завода. Почему она такой круглой формы никто не знает. Местным оно напоминает графин. В то время такие здания строились по всей России, но именно в качестве заводской конторы было построено только оно, что делает его уникальным.Достопримечательностью конторы являются толстые стены и часовая башня, которая расположена на самом верху.Часы были изготовлены мастерами на Невьянском заводе. Они были нужны для того, чтобы организовывать население, чтобы люди вовремя приходили на работу и уходили с неё. Такие часы также изготавливались для Нижнетагильского завода и храма Святителя Николая.В 1962 году их модернизировали, поставили электроприводы, и сейчас вмешательства человека в работу часов почти не требуется. Сейчас обслуживанием часов занимается бывший работник предприятия Георгий Кочнев. Он заверят, что часы идут хорошо, но иногда немножечко отклоняются.