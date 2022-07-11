Верх-Нейвинский металлургический завод отметил три своих юбилея выплавкой свинца
Ходим по заводу, знакомимся с его историей и заглядываем внутрь часов в «доме-графине»
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня Верх-Нейвинский филиал производства сплавов цветных металлов «Уралэлектромедь» отметил три своих юбилея, среди которых 260-летие завода, плавкой свинца, а его мастера рассказали корреспонденту «Вечерних ведомостей» о достопримечательностях предприятия, его достижениях и фильтрах, которые сохраняют воздух над посёлком чистым.
В 1762 году Верх-Нейвинский завод был основан Прокофием Демидовым. Тогда металл изготовлялся полукустарным способом. В 1765 году Демидов продаёт предприятие, и оно переходит в управление Савве Яковлеву. Новый владелец достроил завод и запустил доменную печь в эксплуатацию.
Уже в 1767 году, 255 лет назад, завод выдаёт первое железо – это стало второй знаковой датой для филиала производства сплавов цветных металлов (ПСЦМ).
И ровно 250 лет назад, 13 июля 1772 года, Верх-Нейвинский завод производит первый промышленный металл. Здание, в котором находилась первая доменная печь сохранилась до нашего времени и сейчас выполняет функцию центрального склада.
Также сегодня посёлок Верх-Нейвинский отмечает своё 365-летие.
На сегодняшний день ПСЦМ – это современное предприятие, которое производит марочный свинец и сплавы по передовым технологиям. Так, в металлургическом цехе установлены коротко-барабанные печи с уникальной системой аспирации.
Он также рассказал, что на сегодняшний день Верх-Нейвинский завод занимается переработкой полупродуктов, получаемых на других металлургических предприятиях УГМК.
На территории промышленной площадки действует плотина, строительство которой началось сразу после того, как в 1762 году Прокофий Демидов получил от Брег-коллегии разрешение на строительство в этих местах металлургического завода. Плотина знаменита каменной кладкой, выложенной по принципу строительства египетских пирамид, при которой каждый камень заклинивался без раствора. Её протяженность составляет порядка одного километра.
Это здание 1773-1775 годов постройки является достопримечательностью Верх-Нейвинского посёлка. Изначально оно строилось как контора управления Верх-Нейвинского завода. Почему она такой круглой формы никто не знает. Местным оно напоминает графин. В то время такие здания строились по всей России, но именно в качестве заводской конторы было построено только оно, что делает его уникальным.
Достопримечательностью конторы являются толстые стены и часовая башня, которая расположена на самом верху.
Часы были изготовлены мастерами на Невьянском заводе. Они были нужны для того, чтобы организовывать население, чтобы люди вовремя приходили на работу и уходили с неё. Такие часы также изготавливались для Нижнетагильского завода и храма Святителя Николая.
В 1962 году их модернизировали, поставили электроприводы, и сейчас вмешательства человека в работу часов почти не требуется. Сейчас обслуживанием часов занимается бывший работник предприятия Георгий Кочнев. Он заверят, что часы идут хорошо, но иногда немножечко отклоняются.
В 1762 году Верх-Нейвинский завод был основан Прокофием Демидовым. Тогда металл изготовлялся полукустарным способом. В 1765 году Демидов продаёт предприятие, и оно переходит в управление Савве Яковлеву. Новый владелец достроил завод и запустил доменную печь в эксплуатацию.
Уже в 1767 году, 255 лет назад, завод выдаёт первое железо – это стало второй знаковой датой для филиала производства сплавов цветных металлов (ПСЦМ).
И ровно 250 лет назад, 13 июля 1772 года, Верх-Нейвинский завод производит первый промышленный металл. Здание, в котором находилась первая доменная печь сохранилась до нашего времени и сейчас выполняет функцию центрального склада.
«Это самое старое здание нашего завода. Оно сохранилось немного в измененном виде. Несколько лет назад мы реконструировали кузнечное отделение, которое находится с другой стороны этого здания. Нам пришлось частичного разобраться стену. Раствор для кладки оказался насколько крепким, что ломался сам кирпич, но не раствор между ними», – рассказала помощник директора филиала ПСЦМ по связям с общественностью Наталия Соскова.
Также сегодня посёлок Верх-Нейвинский отмечает своё 365-летие.
На сегодняшний день ПСЦМ – это современное предприятие, которое производит марочный свинец и сплавы по передовым технологиям. Так, в металлургическом цехе установлены коротко-барабанные печи с уникальной системой аспирации.
«Наше предприятие сильно выросло в плане экологии. Раньше все газы выходили в атмосферу. Сейчас газы, которые идут от расплавленного метала, попадают в фильтр. Он очищает их от пыли и выпускает в атмосферу», – объяснил начальник металлургического цеха Александр Волков.
Он также рассказал, что на сегодняшний день Верх-Нейвинский завод занимается переработкой полупродуктов, получаемых на других металлургических предприятиях УГМК.
«Здесь из этих полупродуктов мы получаем свинец и продолжаем доизвлекать все сопутствующие металлы — это сурьма, олово, висмут и, соответственно, драгоценные металлы, которые мы также извлекаем из полупродуктов. Дальше мы получаем золото и серебро», – сказал Волков.
На территории промышленной площадки действует плотина, строительство которой началось сразу после того, как в 1762 году Прокофий Демидов получил от Брег-коллегии разрешение на строительство в этих местах металлургического завода. Плотина знаменита каменной кладкой, выложенной по принципу строительства египетских пирамид, при которой каждый камень заклинивался без раствора. Её протяженность составляет порядка одного километра.
«Плотина выполняет свою функцию уже более двух с половиной веков. После окончания строительства река Нейва разлилась в искусственное водохранилище, образовав Верх-Нейвинский пруд», – сообщил начальник участка собственной генерации энергоцеха Илья Ежов.
«В 2017 году мы произвели благоустройство данной платины, было выполнено укрепление берегов бетоном, установлены дополнительные металлоконструкции, также было установлено водяное колесо в память о водяных колесах. В данное колесе также установлен генератор, который вырабатывает порядка 10 киловатт электрической энергии. Этой электроэнергии хватает на освещение прилегающей территории, а также вывески металлургического цеха», – подчеркнул Ежов.
Это здание 1773-1775 годов постройки является достопримечательностью Верх-Нейвинского посёлка. Изначально оно строилось как контора управления Верх-Нейвинского завода. Почему она такой круглой формы никто не знает. Местным оно напоминает графин. В то время такие здания строились по всей России, но именно в качестве заводской конторы было построено только оно, что делает его уникальным.
«Есть легенда, что эта контора демидовская, но на самом деле её строили уже после того, как Демидов продал завод Савве Яковлеву, поэтому контору называть правильно Яковлевской», – обратила внимание помощник директора завода по связям с общественностью Наталия Соскова.
Достопримечательностью конторы являются толстые стены и часовая башня, которая расположена на самом верху.
«Примечательно, что незадолго до Великой Отечественной войны в эту башню ударила молния. Часы остановились, и их не могли починить до 1962 года. Только в 200-летие предприятия заводские умельцы смогли механизм починить. Они ходили плохо, но ходили. Потом их неоднократно ремонтировали», – сказала Соскова.
Часы были изготовлены мастерами на Невьянском заводе. Они были нужны для того, чтобы организовывать население, чтобы люди вовремя приходили на работу и уходили с неё. Такие часы также изготавливались для Нижнетагильского завода и храма Святителя Николая.
В 1962 году их модернизировали, поставили электроприводы, и сейчас вмешательства человека в работу часов почти не требуется. Сейчас обслуживанием часов занимается бывший работник предприятия Георгий Кочнев. Он заверят, что часы идут хорошо, но иногда немножечко отклоняются.
«Приходится сюда приезжать, немного корректировать, что-то ремонтировать в процессе. Тем не менее, восстановили. Часы идут, и, надеюсь, они ещё долго будут работать. Мы делаем всё, чтобы сохранить это сокровище для посёлка», − рассказал Георгий Кочнев.
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