Верх-Нейвинский металлургический завод отметил три своих юбилея выплавкой свинца

Ходим по заводу, знакомимся с его историей и заглядываем внутрь часов в «доме-графине»

21.40 Среда, 13 июля 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня Верх-Нейвинский филиал производства сплавов цветных металлов «Уралэлектромедь» отметил три своих юбилея, среди которых 260-летие завода, плавкой свинца, а его мастера рассказали корреспонденту «Вечерних ведомостей» о достопримечательностях предприятия, его достижениях и фильтрах, которые сохраняют воздух над посёлком чистым.



В 1762 году Верх-Нейвинский завод был основан Прокофием Демидовым. Тогда металл изготовлялся полукустарным способом. В 1765 году Демидов продаёт предприятие, и оно переходит в управление Савве Яковлеву. Новый владелец достроил завод и запустил доменную печь в эксплуатацию.



Уже в 1767 году, 255 лет назад, завод выдаёт первое железо – это стало второй знаковой датой для филиала производства сплавов цветных металлов (ПСЦМ).



И ровно 250 лет назад, 13 июля 1772 года, Верх-Нейвинский завод производит первый промышленный металл. Здание, в котором находилась первая доменная печь сохранилась до нашего времени и сейчас выполняет функцию центрального склада.



«Это самое старое здание нашего завода. Оно сохранилось немного в измененном виде. Несколько лет назад мы реконструировали кузнечное отделение, которое находится с другой стороны этого здания. Нам пришлось частичного разобраться стену. Раствор для кладки оказался насколько крепким, что ломался сам кирпич, но не раствор между ними», – рассказала помощник директора филиала ПСЦМ по связям с общественностью Наталия Соскова.




Также сегодня посёлок Верх-Нейвинский отмечает своё 365-летие.



На сегодняшний день ПСЦМ – это современное предприятие, которое производит марочный свинец и сплавы по передовым технологиям. Так, в металлургическом цехе установлены коротко-барабанные печи с уникальной системой аспирации.



«Наше предприятие сильно выросло в плане экологии. Раньше все газы выходили в атмосферу. Сейчас газы, которые идут от расплавленного метала, попадают в фильтр. Он очищает их от пыли и выпускает в атмосферу», – объяснил начальник металлургического цеха Александр Волков.




Он также рассказал, что на сегодняшний день Верх-Нейвинский завод занимается переработкой полупродуктов, получаемых на других металлургических предприятиях УГМК.



«Здесь из этих полупродуктов мы получаем свинец и продолжаем доизвлекать все сопутствующие металлы — это сурьма, олово, висмут и, соответственно, драгоценные металлы, которые мы также извлекаем из полупродуктов. Дальше мы получаем золото и серебро», – сказал Волков.




На территории промышленной площадки действует плотина, строительство которой началось сразу после того, как в 1762 году Прокофий Демидов получил от Брег-коллегии разрешение на строительство в этих местах металлургического завода. Плотина знаменита каменной кладкой, выложенной по принципу строительства египетских пирамид, при которой каждый камень заклинивался без раствора. Её протяженность составляет порядка одного километра.



«Плотина выполняет свою функцию уже более двух с половиной веков. После окончания строительства река Нейва разлилась в искусственное водохранилище, образовав Верх-Нейвинский пруд», – сообщил начальник участка собственной генерации энергоцеха Илья Ежов.




«В 2017 году мы произвели благоустройство данной платины, было выполнено укрепление берегов бетоном, установлены дополнительные металлоконструкции, также было установлено водяное колесо в память о водяных колесах. В данное колесе также установлен генератор, который вырабатывает порядка 10 киловатт электрической энергии. Этой электроэнергии хватает на освещение прилегающей территории, а также вывески металлургического цеха», – подчеркнул Ежов.




Это здание 1773-1775 годов постройки является достопримечательностью Верх-Нейвинского посёлка. Изначально оно строилось как контора управления Верх-Нейвинского завода. Почему она такой круглой формы никто не знает. Местным оно напоминает графин. В то время такие здания строились по всей России, но именно в качестве заводской конторы было построено только оно, что делает его уникальным.



«Есть легенда, что эта контора демидовская, но на самом деле её строили уже после того, как Демидов продал завод Савве Яковлеву, поэтому контору называть правильно Яковлевской», – обратила внимание помощник директора завода по связям с общественностью Наталия Соскова.


Достопримечательностью конторы являются толстые стены и часовая башня, которая расположена на самом верху.



«Примечательно, что незадолго до Великой Отечественной войны в эту башню ударила молния. Часы остановились, и их не могли починить до 1962 года. Только в 200-летие предприятия заводские умельцы смогли механизм починить. Они ходили плохо, но ходили. Потом их неоднократно ремонтировали», – сказала Соскова.


Часы были изготовлены мастерами на Невьянском заводе. Они были нужны для того, чтобы организовывать население, чтобы люди вовремя приходили на работу и уходили с неё. Такие часы также изготавливались для Нижнетагильского завода и храма Святителя Николая.



В 1962 году их модернизировали, поставили электроприводы, и сейчас вмешательства человека в работу часов почти не требуется. Сейчас обслуживанием часов занимается бывший работник предприятия Георгий Кочнев. Он заверят, что часы идут хорошо, но иногда немножечко отклоняются.



«Приходится сюда приезжать, немного корректировать, что-то ремонтировать в процессе. Тем не менее, восстановили. Часы идут, и, надеюсь, они ещё долго будут работать. Мы делаем всё, чтобы сохранить это сокровище для посёлка», − рассказал Георгий Кочнев.




Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева, фото автора © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Рабочие Баранчинского электромеханического завода недополучили 20 миллионов рублей зарплаты
11 июля 2022
АО «Уралэлектромедь» стало победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
04 июля 2022
В больнице скончался рабочий, получивший травму на заводе в Серове
12 июля 2022
Директор института спорта УрФУ Евгений Шурманов останется в СИЗО
04 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права

О том, почему в России понятие профсоюза считается устарелым, и почему это не так – в интервью с соосновательницей профсоюзного бота Викторией Гарсией-Берналь
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:53 «Росштраф» закрыл сбор денег на выплату штрафа екатеринбургской пенсионерке
20:25 Силовики съехались в мужской монастырь на Ганиной Яме
19:55 В Городском суде Первоуральска огласили приговор великовозрастному лжеминёру
19:07 С поп-звёзд 90-х отряхивают пыль и привозят на Урал ради выступлений на Днях городов Свердловской области
18:38 Известный тату-мастер Краснотурьинска разбился после падения из окна
17:53 В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
17:22 Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области
16:52 В Нижнем Тагиле временно изменится схема движения трамваев
16:27 Жителя Екатеринбурга осудят за нанесение смертельных травм пятилетней девочке
15:50 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
15:22 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
14:55 На Урале подростку-инвалиду за победу в конкурсе подарили неисправный ноутбук
14:29 В суды Екатеринбурга 241 человек пытался пронести травматическое оружие
13:53 Почти 31 миллион клещей-энтомофагов завезли в Свердловскую область
13:25 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу Сулимова
12:59 Мэрия Екатеринбурга предложила зоозащитникам самим построить приют для бездомных собак
12:23 При пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге погиб мужчина
11:54 Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя-инвалида
11:20 Разворотную петлю строят на трассе Пермь – Екатеринбург
10:52 Руководство металлургического завода поможет семье погибшего работника в Серове
10:26 Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоили номер
09:58 Еще два арт-объекта подготовили участники STENOGRAFFIA в Екатеринбурге
09:29 В Серове пенсионерка пропала в лесу
21:03 Нижний Тагил утопает в высокой траве, выросшей на уличных газонах
20:33 В Екатеринбурге строители продолжают воевать с деревьями
19:41 Вопиющее состояние моста в Полевском приводит в ужас местных жителей
Все новости Свердловской области
19:11 Смоленские сотрудники «скорой» добились перерасчета зарплаты после «итальянской» забастовки
18:29 Координатора ЛевСД Кавказского, который пришел к Басманному суду поддержать Яшина, увезли в полицию
16:59 СК: бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате
16:21 Суд в Беларуси приговорил журналистку Андрееву к 8 годам колонии, ее обвиняют в «измене государству»
14:53 СК просит суд заключить под стражу депутата Илью Яшина до 12 сентября
13:52 В Москве задержан бывший замглавы МЧС Гурович, его подозревают в должностных преступлениях
13:33 Протесты на Шри-Ланке: президент покинул страну, полиция применяет слезоточивый газ, объявлено чрезвычайное положение
12:31 В МЧС Армении созывают экстренное совещание из-за усиливающейся жары
12:02 Река Енисей стремительно мелеет, в Красноярске перестали ходить теплоходы
09:55 В Якутии город Верхоянск оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы
20:11 Шевчук рассказал подробности о концерте, после которого на него составили протокол «о дискредитации ВС»
18:32 Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права
16:47 Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
16:01 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
14:35 Депутат Мосгордумы Ступин попросил мэрию назвать адреса бомбоубежищ, но получил отказ из-за «секретности»
13:48 Журналист Дудь* оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
12:09 Роспотребнадзор: в России официально подтвержден первый случай оспы обезьян
11:57 Власти Хабаровского края просят ввести ЧС федерального значения из-за лесных пожаров
10:39 Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал ролик для жителей о том, как вести себя при ядерном ударе
09:31 Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым
18:35 Российские банки начали закупать китайские банкоматы взамен американских
17:24 Мишустин заявил, что правительство работает над федеральным реестром долгостроев
16:49 Глава Якутии сообщил, что на севшем на мель теплоходе пострадали его родственники
16:22 В Новосибирске комиссия горсовета направила в полицию материалы с доносами на депутата Каверзину
14:48 В парламент Беларуси внесли законопроект, ограничивающий выезд из страны для некоторых граждан
11:59 Шведская компания Electrolux Professional прекращает работу в России
Все новости России и мира
20:53 «Росштраф» закрыл сбор денег на выплату штрафа екатеринбургской пенсионерке
20:25 Силовики съехались в мужской монастырь на Ганиной Яме
19:55 В Городском суде Первоуральска огласили приговор великовозрастному лжеминёру
19:07 С поп-звёзд 90-х отряхивают пыль и привозят на Урал ради выступлений на Днях городов Свердловской области
18:38 Известный тату-мастер Краснотурьинска разбился после падения из окна
17:53 В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
17:22 Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области
16:52 В Нижнем Тагиле временно изменится схема движения трамваев
16:27 Жителя Екатеринбурга осудят за нанесение смертельных травм пятилетней девочке
15:50 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
15:22 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
15:15 В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей
14:55 На Урале подростку-инвалиду за победу в конкурсе подарили неисправный ноутбук
14:29 В суды Екатеринбурга 241 человек пытался пронести травматическое оружие
13:53 Почти 31 миллион клещей-энтомофагов завезли в Свердловскую область
13:25 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу Сулимова
13:19 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли построить дом в водоохранной зоне
13:12 В Пермском Политехе установили антибиотические свойства молочнокислых бактерий козьего молока
13:03 В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
12:59 Мэрия Екатеринбурга предложила зоозащитникам самим построить приют для бездомных собак
12:23 При пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге погиб мужчина
11:56 В России объявлен конкурс лучших практик работы с пожилыми людьми
11:54 Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя-инвалида
11:20 Разворотную петлю строят на трассе Пермь – Екатеринбург
10:52 Руководство металлургического завода поможет семье погибшего работника в Серове
10:26 Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоили номер
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK