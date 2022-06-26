Поездка в Москву на два дня: что посмотреть, чему удивиться
Нестандартные выходные в столице
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня жители России все чаще путешествуют по стране. Помимо пляжного отдыха на популярных курортах туристы выбирают и поездки в крупные и наполненные историей города. Одним из направлений для путешествий становится Москва. Как сделать отдых в столице России интересней – читайте в материале «Вечерних ведомостей».
«Чего я не видел в этой Москве». Недавно в Екатеринбурге на улице Вайнера появился мобильный туристический информационный центр «Москва», на стенах которого написана именно эта фраза. Мы решили проверить, действительно ли стоит отправляться отдыхать в столицу. У нас на всю поездку всего 1,5 дня. В планах – посещение Красной площади, парка Зарядье, Александровского сада. Это довольно стандартные точки привлечения туристов. А из нестандартного – выставка «Закрыть гештальт?!» в Art Play, Центр современного искусства «Винзавод» и отель «Националь».
Первым местом для посещения стал Центр Дизайна Art Play – креативный кластер, занимающий огромное пространство, где расположились архитектурные и дизайнерские бюро, шоурумы, офисы, университет креативных индустрий, выставки, студии, кафе и другие предприятия. Art Play с 2008 года находится на территории бывшей промзоны в районе Курского вокзала. Сейчас там проходит множество выставок, но в том числе «Закрыть гештальт?!» в зале «Лаборатория».
Автор проекта – культуролог и искусствовед Галина Мажейкина. Именно она проводила экскурсию по выставке. По словам культуролога, сейчас популярна фраза «закрыть гештальт». Она означает выполнение главной цели, завершение образа до идеала. Главный вопрос выставки – закрытый гештальт – это стагнация или мотивация к новому другому в динамике.
Всего на выставке представлены работы семи художников: Клары Голицыной, Анастасии Куликовой, Игоря Копейкина, Сурена Айвазяна, Аслана Оразаева, Ирины Ивы, Анны Зиминой.
У каждого из представленных художников есть свой стиль, по которому автора легко опознать. Например, Ирина Ива занимается йогой, и это заметно в ее картинах. Занимательны ее работы, связанные с Тибетом. В одной из них заметны полосы на холсте. По словам экскурсовода, для Ирины важно, чтобы краска ложилась на холст так, чтобы процесс был не рукотворный. Она берет грунтованный холст, воду и разведенный акрил и льет краску на холст. Так краска сама создает полосы, поверх которых затем появляется изображение.
Также привлекают внимание работы Клары Голицыной. В 95-летнем возрасте она продолжает творить. Художница экспериментирует с линиями и фигурами в пространствах картины. Главное в ее творчестве – максимально обобщить форму до образа.
Вторая точка приобщения к прекрасному – Центр современного искусство «Винзавод». Раньше на этом месте находился пивоваренный завод, а впоследствии – винный комбинат «Московская Бавария». Центр современного искусства открылся на месте бывшего завода в 2007 году. С тех пор здесь располагаются различные выставочные залы и галереи, а также проводятся лекции и дискуссии.
Экскурсовод Алена проводит нас по Бродильному Цеху и Большому винному хранилищу. В нескольких метров под землей царит удивительная атмосфера. Температура воздуха составляет 15°С. Такая температура необходима была для хранения вина. Проходя по хранилищу, представляется, как раньше все это пространство занимали огромные бочки с вином. Сейчас там уже пусто, но часто в хранилище проходят театральные постановки и мультимедийные выставки.
Сейчас на винзаводе есть несколько выставок, которые ярко связаны с текущей повесткой. Одна из них – проект Ивана Новикова «Нет.». Художник обозначает неустойчивое положение искусства. Он показывает проблему диалога зрителя и художника, который не может состояться, так как находится под запретом или исключен из актуальной повестки. Экспозиция сделана так, чтобы показать состояние отмененного для зрителя искусства и отсутствие возможности для слова или художественного образа.
Следующее место для посещения – пятизвездочная гостиница «Националь». Нет, направляемся туда не для заселения. Туристы могут посетить гостиницу и по другой причине – ради иммерсионного шоу.
Пятизвездочный отель, возведенный в 1903 году архитектором Александром Ивановым, считается образцом имперской архитектуры в историческом центре Москвы. В отеле проводится спектакль-экскурсия «Заблудшие». Гостей встречают у входа в гостиницу и провожают в небольшую комнату с антикварной мебелью, где предлагается немного отдохнуть и угоститься напитками. Через несколько минут приходит девушка-гид. Она раздает гостям наушники и предлагает отправиться в увлекательное путешествие по истории отеля.
Так проходит 1,5 часа. Мы ходим по разным этажам и помещениям гостиницы, параллельно слушая аудиогида. Экскурсию сопровождают актеры. Сначала нашему взору предстает прекрасное выступление балерины. Как раз в этот момент аудиогид рассказывает о балерине Анне Павлове, которая любила останавливаться в «Национале». Нам даже удалось посетить номер, в котором останавливалась Анна Павлова. А вот номер, где в 1918 году жил и работал Владимир Ленин, посетить не удалось. Оказалось, что на момент экскурсии он был заселен.
Участникам спектакля-экскурсии удается даже посетить помещение, куда не пускают постояльцев. Речь идет о комнате, где в прошлом веке проходили «спиритические сеансы». Там нас тоже встречает актер, играющего «собеседника с духами».
После столь насыщенной программы остается не так много сил. Поэтому последней в этот день достопримечательностью становится исторический центр Москвы, а именно Красная площадь, парк Зарядье и Александровский сад. Думаю, не стоит рассказывать историю этого места, все более или менее знают о Красной площади и Кремле.
Также мы пошли на прогулку по Александровскому саду. Непременно там стоило дойти до памятника Неизвестному солдату и почтить память минутой молчания.
Парк Зарядье, который посетили далее, ничуть не меньше поразил нас. Множество зелени, а в начале парка – туристско-информационный центр, похожий по форме на планетарий. Внутри находится огромное количество небольших экранов, на которых можно узнать информацию о той или иной достопримечательности Москвы.
В Зарядье есть амфитеатр, где показывали трансляцию Московской недели моды. А, спустившись ниже, можно было своими глазами увидеть это событие. Модели в нарядах шли по парящему мосту – стеклянной смотровой площадке над Москвой-рекой. А вдоль моста и вблизи него расположились зрители. Так закончился наш первый день в Москве.
Следующий и заключительный в Москве день начался с автобусной экскурсии по главным достопримечательностям города. На комфортном Mercedes Sprinter едем по Новому Арбату на смотровую площадку с панорамой на Москву-Сити. Самым интересным сооружением мне показалась «Башня Эволюция» – 55-этажное здание, закрученное в спираль. А самым высоким зданием в этом районе является «Башня Федерация» высотой 374 метра. На 89 этаже там открыта смотровая площадка.
В целом есть разные мнения про комплекс Москва-Сити. Кому-то нравятся эти строения, кто-то считает, что их вообще не стоило возводить. Лично у меня Москва-Сити не вызвала большого восторга. Хотя, если бы я поднялась на смотровую площадку одной из башен, возможно, мое мнение изменилось.
Второй остановкой был парк Победы. В начале парка располагается Поклонная гора. Именно на этой горе в сентябре 1812 года Наполеон ждал депутацию с ключами от Кремля. Сейчас от когда-то довольно высокой горы остался лишь небольшой холм. Восточную часть Поклонной горы срыли в 1950-1960-е годы при строительстве Кутузовского проспекта и жилого квартала. А большую часть западной половины горы использовали в 1980-1990-е годы при устройстве парка Победы.
Сам парк является одним из крупнейших в России комплексов, посвященных победе в Великой Отечественной войне. На площади Победителей находится обелиск высотой 141,8 метров. Эта цифра напоминает о 1418 днях и ночах войны. На той же площади находится Музей Победы, в котором хранятся около 50 тысяч экспонатов. Помимо памятников, посвященным Великой Отечественной войне, в парке Победы также располагается Памятник героям Первой мировой войны.
Следующей остановкой стали Воробьевы горы, расположенные напротив Лужников. Они считаются одними из Семи холмов Москвы. С Воробьевых гор открывается прекрасный вид на всю Москву. Вдалеке виднеется стадион Лужники, Москва-Сити и несколько сталинских высоток. Но одна из этих высоток находится гораздо ближе – в ней располагается знаменитый Московский государственный университет.
Примечательно, что МГУ имеет большую территорию, засаженную деревьями и кустарниками. Ощущение, что там все утопает в зелени. В целом такое ощущение складывается на всем Юго-Западе Москвы. А вот север и восток столицы считаются более индустриальными, там зелени не так много.
После Воробьевых гор была экскурсия по стадиону «Лужники». И это было самое запоминающееся событие. Приблизившись к стадиону, понимаешь, насколько он огромен. Вместимость его составляет 81 тысячу зрителей. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион «Лужники» стал главной футбольной ареной страны. Напомним, что матчи чемпионата также проходили на Екатеринбург-Арене в уральской столице.
Гид провел нас по маршруту, по которому обычно идет одна из команд, участвующих в матче. Сначала проходим в раздевалку команды. Это довольно большая комната, где расположены десятки шкафчиков и стол в центре. Как рассказал экскурсовод, именно этот стол сломала команда Франции, когда праздновала победу на чемпионате мира 2018 года. Из раздевалки выходит дверь в еще одну небольшую комнату, где спортсмены могут размяться перед игрой. Отмечается, что раздевалки обеих команд-участниц чемпиона находятся на равном расстоянии от выхода на поле.
Затем было самое интересное – проход на поле, через который и проходит команда-участница чемпионата мира по футболу. Незабываемые ощущения, будто чувствуешь себя одним из игроков.
Однако самое впечатляющее было дальше. Нас пропустили в президентскую ложу и разрешили занять любое место. Именно в этой ложе на чемпионате сидели десять глав государств, среди которых были президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Гид рассказал, что на самом стадионе сейчас проводится не так много спортивных мероприятий. В основном его арендуют для выступлений звезд. Для проведения матчей он оказывается слишком огромным, а у большинства клубов есть свои стадионы.
После посещения президентской ложи отправляемся на крышу стадиона «Лужники». Примерно за 15 минут можно обойти полный круг, сделав фотографии прекрасных видов, открывающихся с высоты около 57 метров.
Последняя достопримечательность Москвы, которую удается посетить до отъезда – канатная дорога Воробьевы горы – Лужники. Проезд на канатке подходит даже тем, кто боится высоты. Кабинки закрытые и крепко закреплены на канатной дороге. Пока кабинка медленно движется на следующую станцию, появляется время насладиться открывшимся пейзажем, снять видео и вновь сделать фотографии.
Выходные в Москве завершились на этой прекрасной ноте. Дальше был трансфер в аэропорт Домодедово, откуда мы возвращались в родной Екатеринбург. Можно сказать точно – выходные в Москве получились незабываемыми и нестандартными. Советуем посетить столицу и вам.
Путешествие в Москву можно спланировать с помощью туристического сервиса RUSSPASS. С апреля этого года RUSSPASS стал площадкой для прямого бронирования гостиниц. На этом ресурсе можно забронировать отели, авиа- и ж/д билеты, арендовать автомобиль, посмотреть уникальные туристические маршруты, объекты культурного и исторического наследия регионов РФ и многое другие. С июля 2020 года к услугам RUSSPASS обратились более четырех миллионов пользователей.
В январе прошлого года в туристическом сервисе появился онлайн-журнал RUSSPASS Mag. Там можно найти советы и подборки про путешествия, авторские маршруты и впечатления тревел-блогеров.
Добавим, что событийный календарь и главные новости Москвы ежедневно обновляются на сайте discovermoscow.com. Этот сайт запустили в июне прошлого года. Discover Moscow – туристический портал о культурной и новостной повестке Москвы для путешественников.
Сейчас Комитет по туризму Москвы реализует несколько ключевых проектов, охватывающие разные направления. Один из них направлен на взаимодействие с регионами страны. Это офлайн и онлайн встречи, которые Москва проводит с ноября 2021 года. На них презентуется туристический потенциал города, новые объекты показа, рассказывают о богатой гастрономической повестке, о сезонных предложениях и разбирают запросы туристов.
«Чего я не видел в этой Москве». Недавно в Екатеринбурге на улице Вайнера появился мобильный туристический информационный центр «Москва», на стенах которого написана именно эта фраза. Мы решили проверить, действительно ли стоит отправляться отдыхать в столицу. У нас на всю поездку всего 1,5 дня. В планах – посещение Красной площади, парка Зарядье, Александровского сада. Это довольно стандартные точки привлечения туристов. А из нестандартного – выставка «Закрыть гештальт?!» в Art Play, Центр современного искусства «Винзавод» и отель «Националь».
Погрузись в современное искусство
Первым местом для посещения стал Центр Дизайна Art Play – креативный кластер, занимающий огромное пространство, где расположились архитектурные и дизайнерские бюро, шоурумы, офисы, университет креативных индустрий, выставки, студии, кафе и другие предприятия. Art Play с 2008 года находится на территории бывшей промзоны в районе Курского вокзала. Сейчас там проходит множество выставок, но в том числе «Закрыть гештальт?!» в зале «Лаборатория».
Автор проекта – культуролог и искусствовед Галина Мажейкина. Именно она проводила экскурсию по выставке. По словам культуролога, сейчас популярна фраза «закрыть гештальт». Она означает выполнение главной цели, завершение образа до идеала. Главный вопрос выставки – закрытый гештальт – это стагнация или мотивация к новому другому в динамике.
Всего на выставке представлены работы семи художников: Клары Голицыной, Анастасии Куликовой, Игоря Копейкина, Сурена Айвазяна, Аслана Оразаева, Ирины Ивы, Анны Зиминой.
У каждого из представленных художников есть свой стиль, по которому автора легко опознать. Например, Ирина Ива занимается йогой, и это заметно в ее картинах. Занимательны ее работы, связанные с Тибетом. В одной из них заметны полосы на холсте. По словам экскурсовода, для Ирины важно, чтобы краска ложилась на холст так, чтобы процесс был не рукотворный. Она берет грунтованный холст, воду и разведенный акрил и льет краску на холст. Так краска сама создает полосы, поверх которых затем появляется изображение.
Также привлекают внимание работы Клары Голицыной. В 95-летнем возрасте она продолжает творить. Художница экспериментирует с линиями и фигурами в пространствах картины. Главное в ее творчестве – максимально обобщить форму до образа.
Винзавод – это где наливают?
Вторая точка приобщения к прекрасному – Центр современного искусство «Винзавод». Раньше на этом месте находился пивоваренный завод, а впоследствии – винный комбинат «Московская Бавария». Центр современного искусства открылся на месте бывшего завода в 2007 году. С тех пор здесь располагаются различные выставочные залы и галереи, а также проводятся лекции и дискуссии.
Экскурсовод Алена проводит нас по Бродильному Цеху и Большому винному хранилищу. В нескольких метров под землей царит удивительная атмосфера. Температура воздуха составляет 15°С. Такая температура необходима была для хранения вина. Проходя по хранилищу, представляется, как раньше все это пространство занимали огромные бочки с вином. Сейчас там уже пусто, но часто в хранилище проходят театральные постановки и мультимедийные выставки.
Сейчас на винзаводе есть несколько выставок, которые ярко связаны с текущей повесткой. Одна из них – проект Ивана Новикова «Нет.». Художник обозначает неустойчивое положение искусства. Он показывает проблему диалога зрителя и художника, который не может состояться, так как находится под запретом или исключен из актуальной повестки. Экспозиция сделана так, чтобы показать состояние отмененного для зрителя искусства и отсутствие возможности для слова или художественного образа.
Атмосфера Золотого века России
Следующее место для посещения – пятизвездочная гостиница «Националь». Нет, направляемся туда не для заселения. Туристы могут посетить гостиницу и по другой причине – ради иммерсионного шоу.
Пятизвездочный отель, возведенный в 1903 году архитектором Александром Ивановым, считается образцом имперской архитектуры в историческом центре Москвы. В отеле проводится спектакль-экскурсия «Заблудшие». Гостей встречают у входа в гостиницу и провожают в небольшую комнату с антикварной мебелью, где предлагается немного отдохнуть и угоститься напитками. Через несколько минут приходит девушка-гид. Она раздает гостям наушники и предлагает отправиться в увлекательное путешествие по истории отеля.
Так проходит 1,5 часа. Мы ходим по разным этажам и помещениям гостиницы, параллельно слушая аудиогида. Экскурсию сопровождают актеры. Сначала нашему взору предстает прекрасное выступление балерины. Как раз в этот момент аудиогид рассказывает о балерине Анне Павлове, которая любила останавливаться в «Национале». Нам даже удалось посетить номер, в котором останавливалась Анна Павлова. А вот номер, где в 1918 году жил и работал Владимир Ленин, посетить не удалось. Оказалось, что на момент экскурсии он был заселен.
Участникам спектакля-экскурсии удается даже посетить помещение, куда не пускают постояльцев. Речь идет о комнате, где в прошлом веке проходили «спиритические сеансы». Там нас тоже встречает актер, играющего «собеседника с духами».
Место, пропитанное историей
После столь насыщенной программы остается не так много сил. Поэтому последней в этот день достопримечательностью становится исторический центр Москвы, а именно Красная площадь, парк Зарядье и Александровский сад. Думаю, не стоит рассказывать историю этого места, все более или менее знают о Красной площади и Кремле.
Также мы пошли на прогулку по Александровскому саду. Непременно там стоило дойти до памятника Неизвестному солдату и почтить память минутой молчания.
Парк Зарядье, который посетили далее, ничуть не меньше поразил нас. Множество зелени, а в начале парка – туристско-информационный центр, похожий по форме на планетарий. Внутри находится огромное количество небольших экранов, на которых можно узнать информацию о той или иной достопримечательности Москвы.
В Зарядье есть амфитеатр, где показывали трансляцию Московской недели моды. А, спустившись ниже, можно было своими глазами увидеть это событие. Модели в нарядах шли по парящему мосту – стеклянной смотровой площадке над Москвой-рекой. А вдоль моста и вблизи него расположились зрители. Так закончился наш первый день в Москве.
Точка притяжения или точка отторжения?
Следующий и заключительный в Москве день начался с автобусной экскурсии по главным достопримечательностям города. На комфортном Mercedes Sprinter едем по Новому Арбату на смотровую площадку с панорамой на Москву-Сити. Самым интересным сооружением мне показалась «Башня Эволюция» – 55-этажное здание, закрученное в спираль. А самым высоким зданием в этом районе является «Башня Федерация» высотой 374 метра. На 89 этаже там открыта смотровая площадка.
В целом есть разные мнения про комплекс Москва-Сити. Кому-то нравятся эти строения, кто-то считает, что их вообще не стоило возводить. Лично у меня Москва-Сити не вызвала большого восторга. Хотя, если бы я поднялась на смотровую площадку одной из башен, возможно, мое мнение изменилось.
В память о Великой Отечественной войне
Второй остановкой был парк Победы. В начале парка располагается Поклонная гора. Именно на этой горе в сентябре 1812 года Наполеон ждал депутацию с ключами от Кремля. Сейчас от когда-то довольно высокой горы остался лишь небольшой холм. Восточную часть Поклонной горы срыли в 1950-1960-е годы при строительстве Кутузовского проспекта и жилого квартала. А большую часть западной половины горы использовали в 1980-1990-е годы при устройстве парка Победы.
Сам парк является одним из крупнейших в России комплексов, посвященных победе в Великой Отечественной войне. На площади Победителей находится обелиск высотой 141,8 метров. Эта цифра напоминает о 1418 днях и ночах войны. На той же площади находится Музей Победы, в котором хранятся около 50 тысяч экспонатов. Помимо памятников, посвященным Великой Отечественной войне, в парке Победы также располагается Памятник героям Первой мировой войны.
Вид свысока
Следующей остановкой стали Воробьевы горы, расположенные напротив Лужников. Они считаются одними из Семи холмов Москвы. С Воробьевых гор открывается прекрасный вид на всю Москву. Вдалеке виднеется стадион Лужники, Москва-Сити и несколько сталинских высоток. Но одна из этих высоток находится гораздо ближе – в ней располагается знаменитый Московский государственный университет.
Примечательно, что МГУ имеет большую территорию, засаженную деревьями и кустарниками. Ощущение, что там все утопает в зелени. В целом такое ощущение складывается на всем Юго-Западе Москвы. А вот север и восток столицы считаются более индустриальными, там зелени не так много.
Самый большой стадион России
После Воробьевых гор была экскурсия по стадиону «Лужники». И это было самое запоминающееся событие. Приблизившись к стадиону, понимаешь, насколько он огромен. Вместимость его составляет 81 тысячу зрителей. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион «Лужники» стал главной футбольной ареной страны. Напомним, что матчи чемпионата также проходили на Екатеринбург-Арене в уральской столице.
Гид провел нас по маршруту, по которому обычно идет одна из команд, участвующих в матче. Сначала проходим в раздевалку команды. Это довольно большая комната, где расположены десятки шкафчиков и стол в центре. Как рассказал экскурсовод, именно этот стол сломала команда Франции, когда праздновала победу на чемпионате мира 2018 года. Из раздевалки выходит дверь в еще одну небольшую комнату, где спортсмены могут размяться перед игрой. Отмечается, что раздевалки обеих команд-участниц чемпиона находятся на равном расстоянии от выхода на поле.
Затем было самое интересное – проход на поле, через который и проходит команда-участница чемпионата мира по футболу. Незабываемые ощущения, будто чувствуешь себя одним из игроков.
Однако самое впечатляющее было дальше. Нас пропустили в президентскую ложу и разрешили занять любое место. Именно в этой ложе на чемпионате сидели десять глав государств, среди которых были президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Гид рассказал, что на самом стадионе сейчас проводится не так много спортивных мероприятий. В основном его арендуют для выступлений звезд. Для проведения матчей он оказывается слишком огромным, а у большинства клубов есть свои стадионы.
После посещения президентской ложи отправляемся на крышу стадиона «Лужники». Примерно за 15 минут можно обойти полный круг, сделав фотографии прекрасных видов, открывающихся с высоты около 57 метров.
Поехали вверх
Последняя достопримечательность Москвы, которую удается посетить до отъезда – канатная дорога Воробьевы горы – Лужники. Проезд на канатке подходит даже тем, кто боится высоты. Кабинки закрытые и крепко закреплены на канатной дороге. Пока кабинка медленно движется на следующую станцию, появляется время насладиться открывшимся пейзажем, снять видео и вновь сделать фотографии.
Выходные в Москве завершились на этой прекрасной ноте. Дальше был трансфер в аэропорт Домодедово, откуда мы возвращались в родной Екатеринбург. Можно сказать точно – выходные в Москве получились незабываемыми и нестандартными. Советуем посетить столицу и вам.
Планировать путешествие удобно
Путешествие в Москву можно спланировать с помощью туристического сервиса RUSSPASS. С апреля этого года RUSSPASS стал площадкой для прямого бронирования гостиниц. На этом ресурсе можно забронировать отели, авиа- и ж/д билеты, арендовать автомобиль, посмотреть уникальные туристические маршруты, объекты культурного и исторического наследия регионов РФ и многое другие. С июля 2020 года к услугам RUSSPASS обратились более четырех миллионов пользователей.
В январе прошлого года в туристическом сервисе появился онлайн-журнал RUSSPASS Mag. Там можно найти советы и подборки про путешествия, авторские маршруты и впечатления тревел-блогеров.
Добавим, что событийный календарь и главные новости Москвы ежедневно обновляются на сайте discovermoscow.com. Этот сайт запустили в июне прошлого года. Discover Moscow – туристический портал о культурной и новостной повестке Москвы для путешественников.
Сейчас Комитет по туризму Москвы реализует несколько ключевых проектов, охватывающие разные направления. Один из них направлен на взаимодействие с регионами страны. Это офлайн и онлайн встречи, которые Москва проводит с ноября 2021 года. На них презентуется туристический потенциал города, новые объекты показа, рассказывают о богатой гастрономической повестке, о сезонных предложениях и разбирают запросы туристов.
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