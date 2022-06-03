«На наше собрание собственников вызвали полицию как на антивоенный митинг». Жильцы трёх домов в Екатеринбурге заявляют, что им мешают поменять управляющую компанию Законное право на смену УК реализовать оказалось не так просто...

«Теннисный» жилой комплекс

Информационный щит о строительстве Уральского теннисного центра, 2012-й год. На заднем плане строится ЖК «Миллениум». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Проект ЖК «Миллениум» с теннисным центром. Реализованы были в итоге только жилые высотки. Фото: документация проекта «Уральский теннисный центр»

Схема связей застройщика и управляющей компании

Проблемы с состоянием дома

Объявления от управляющей компании в домах жилого комплекса. Фото предоставлены жильцами ЖК «Миллениум»

Квитанция от УК «Миллениум». Фото предоставлено жильцом комплекса

Фрагмент ответа прокуратуры по поводу отчислений в фонд капремонта

Проблемы с проведением собрания по смене УК

Собрание жильцов назвали антивоенным митингом и вызвали полицию

Во время собрания жильцов полиция приехала на сообщение о том, что люди якобы готовят антивоенный митинг. Фото предоставлено жильцами

Проблемы у членов инициативной группы

Этого молодого человека, проколовшего колёса, до сих пор не нашли

Ирина говорит, что колёса на её машине прокалывали и у дома, и у работы, а недавно разбили стекло даже на платной парковке. Фото предоставлено Ириной.

Виновных по заявлениям Ирины на настоящий момент не нашли.

Позиция управляющей компании

Публикации из чата УК «Миллениум»

Объявления о якобы планах продажи в телеграм-канале УК «Миллениум»

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости