Администрация Екатеринбурга забыла свои обещания установить забор жителям дома во Втузгородке
Общество
Из-за отсутствия ограждения водители круглый год паркуются на газоне
Администрация Екатеринбурга ежегодно устанавливает вдоль дорог километры заборов, целесообразность которых ставится под сомнение урбанистами и рядовыми горожанами. Но где-то властям трудно установить несколько метров ограждения, которое бы решило проблемы жителей одного дома.
Речь идёт о жилом доме на Гагарина, 22 в уральской столице, жители которого уже три года не могут добиться установки ограждения, которое защитило бы их газон от незаконной парковки.
Глядя на то, как при попустительстве ГИБДД и квартальных незаконно паркующиеся автомобили растаскивают с газона грязь, жители дома на Гагарина написали в 2019 году в городскую администрацию обращение – с просьбой установить физические ограждения, которые защитили бы газон от нерадивых автомобилистов.
На первое обращение администрация ответила, что планов по установке ограждений нет:
Жители решили своими силами обозначить, что парковаться на газоне нельзя, однако, по их словам, администрация раз за разом убирала эти самовольные ограждения.
В 2020 году районная администрация всё же пообещала рассмотреть вопрос об установке физических препятствий:
И даже заявила о том, что выполнит работы в 2021 году:
Затем сменился глава района – после уголовного дела, допросов и обысков в Кировской райадминистрации на место Александра Лошакова пришёл Владимир Боликов.
И администрация будто забыла о своих обещаниях, заявив, что никаких работ на 2021-й год не запланировано:
В конце 2021 года новоиспеченный глава района ещё раз подтвердил, что, вопреки обещаниям его предшественника, никаких работ по установке ограждения запланировано не было. Добавив при этом, что в адрес ГИБДД чиновники направили письмо с просьбой более активно бороться с незаконной парковкой:
А уже в этом году администрация ответила, что ограждения стоит ждать не раньше 2023 года:
Хотя, казалось бы, речь идёт всего о каких-то нескольких метрах забора. Который бы защитил тот небольшой участок зелёного газона, который ещё не срезали под парковочные карманы.
Речь идёт о жилом доме на Гагарина, 22 в уральской столице, жители которого уже три года не могут добиться установки ограждения, которое защитило бы их газон от незаконной парковки.
Глядя на то, как при попустительстве ГИБДД и квартальных незаконно паркующиеся автомобили растаскивают с газона грязь, жители дома на Гагарина написали в 2019 году в городскую администрацию обращение – с просьбой установить физические ограждения, которые защитили бы газон от нерадивых автомобилистов.
На первое обращение администрация ответила, что планов по установке ограждений нет:
Жители решили своими силами обозначить, что парковаться на газоне нельзя, однако, по их словам, администрация раз за разом убирала эти самовольные ограждения.
Жители самостоятельно оградили газон, однако эти ограждения прослужили недолго. Фото: Яндекс.Панорамы
В 2020 году районная администрация всё же пообещала рассмотреть вопрос об установке физических препятствий:
И даже заявила о том, что выполнит работы в 2021 году:
Затем сменился глава района – после уголовного дела, допросов и обысков в Кировской райадминистрации на место Александра Лошакова пришёл Владимир Боликов.
И администрация будто забыла о своих обещаниях, заявив, что никаких работ на 2021-й год не запланировано:
В конце 2021 года новоиспеченный глава района ещё раз подтвердил, что, вопреки обещаниям его предшественника, никаких работ по установке ограждения запланировано не было. Добавив при этом, что в адрес ГИБДД чиновники направили письмо с просьбой более активно бороться с незаконной парковкой:
А уже в этом году администрация ответила, что ограждения стоит ждать не раньше 2023 года:
Хотя, казалось бы, речь идёт всего о каких-то нескольких метрах забора. Который бы защитил тот небольшой участок зелёного газона, который ещё не срезали под парковочные карманы.
— Припаркованные машины закрывают обзор, и при заезде во двор не видно пешеходов. Это приводит к аварийным ситуациям. Соседи говорят, что видели, как машина кого-то сбила. Парковка на газоне мешает выезжать из нашего двора и затрудняет проезд по Гагарина, так как, когда газон забит до отказа, хвосты машин свешиваются над проезжей частью и нашим выездом. Я не единственный, кто писал про эту парковку на газоне – мой сосед отправлял обращение в ГИБДД. Он предложил, чтобы её закрыли и продлили забор до поворота в наш двор, исключив тем самым какую-либо парковку со стороны Гагарина. Но из ГИБДД тишина, — прокомментировал «Вечерним ведомостям» ситуацию житель дома по Гагарина Александр Багно.
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