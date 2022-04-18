Администрация Екатеринбурга забыла свои обещания установить забор жителям дома во Втузгородке

Жители самостоятельно оградили газон, однако эти ограждения прослужили недолго. Фото: Яндекс.Панорамы

— Припаркованные машины закрывают обзор, и при заезде во двор не видно пешеходов. Это приводит к аварийным ситуациям. Соседи говорят, что видели, как машина кого-то сбила. Парковка на газоне мешает выезжать из нашего двора и затрудняет проезд по Гагарина, так как, когда газон забит до отказа, хвосты машин свешиваются над проезжей частью и нашим выездом. Я не единственный, кто писал про эту парковку на газоне – мой сосед отправлял обращение в ГИБДД. Он предложил, чтобы её закрыли и продлили забор до поворота в наш двор, исключив тем самым какую-либо парковку со стороны Гагарина. Но из ГИБДД тишина, — прокомментировал «Вечерним ведомостям» ситуацию житель дома по Гагарина Александр Багно.

Владислав Постников © Вечерние ведомости