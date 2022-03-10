Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
Однако размер компенсации пострадавшим от такого промедления оставляет желать лучшего.
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В действующей российской Конституции прописано, что Россия – социальное государство. Одной из социальных гарантий для незащищённых слоёв населения является гарантия на предоставление жилого помещения детям-сиротам. Согласно статье 8 Федерального закона №159 от 21 декабря 1996 года, по достижении 18-летнего возраста таким лицам государство обязано по заявлению в письменной форме предоставлять жилое помещение.
Однако на практике это жилое помещение оказывается получить не так-то просто – даже если сирота через суд добился от государства такого права, государственные органы годами не исполняют судебные решения. И людям приходится вновь обращаться в суд, чтобы заставлять государство это сделать. Вместе с такими исками поступают также требования о взыскании компенсации за длительное неисполнение решения, однако суды, хоть и удовлетворяют их, компенсации присуждают весьма скромные.
Власти Свердловской области регулярно отчитываются о предоставлении жилья детям-сиротам – об этом рапортуют как правительство и заксобрание, так и областной Минстрой, непосредственно исполняющий такие решения. Однако о наличии бесконечной очереди власти при этом молчат. Как не спешат говорить и о том, что предоставляемое жильё порой не соответствует прописанным в законе параметрам.
В Свердловский областной суд в последние месяцы поступил ряд исков от прокуратуры о взыскании с областных министерств в пользу бывших детдомовцев компенсации за неисполнение судебных решений о предоставлении им жилья. Срок неисполнения впечатляет: от четырёх до шести лет со дня вступления решений в законную силу.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» посетил заседание, где рассматривался один из таких исков.
В России, согласно законодательству, выигравшая дело сторона имеет право требовать компенсацию, если решение суда не исполнено в разумный срок. В 2017 году Свердловский областной суд обязал власти выделить бывшему детдомовцу Льву В. жильё площадью 17 квадратных метров в Среднеуральске. В реальности же со Львом заключили договор социального найма только в августе 2018 года. По этому договору ему выделили комнату в общежитии в Среднеуральске площадью 7,6 квадратных метров. Лев сообщил, что ему не разъяснили, как исполнять судебное решение – и он ждал два года, но власти решение о выделении помещения в 17 квадратных метров так и не исполнили.
В 2019 году по заявлению Льва судебные приставы возбудили в отношении Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области исполнительное производство. Однако на практике судебные приставы ничего сделать не смогли. Трижды областному Минстрою выносились предупреждения – в 2019, 2020 и 2021 годах. Судебный пристав также вынес постановление о взыскании с Минстроя исполнительского сбора. Однако в феврале 2021 года Кировский районный суд отменил это постановление. К слову, на сайте Кировского районного суда есть целый ряд таких решений об освобождении областного Минстроя от исполнительского сбора.
Тогда Лев обратился в прокуратуру, которая вышла с иском в Свердловский областной суд о взыскании в пользу Льва с областных Минстроя и и с Минфина компенсации за неисполнение судебного акта в разумный срок.
Размер компенсации в иске прокуратура определила в 400 тысяч рублей. Автору этих строк представитель прокуратуры пояснила, что такой размер компенсации определил сам Лев в заявлении, а прокуратура связана его позицией. Перед судебным заседанием представитель прокуратуры активно консультировала Льва.
В судебном заседании представитель прокуратуры указала, что со Львом (сейчас ему уже 40 лет) в одной комнатке проживают жена и сын. При этом у Льва есть кредитные обязательства, в связи с чем представитель прокуратуры сообщила, что компенсация будет ему помощью.
Представители областных министерств в суд не явились, но направили отзыв, в котором отказывались признавать свою вину в неисполнении решения, ссылаясь на нехватку бюджетных средств.
Кроме того, на запрос Свердловского областного суда Министерство социальной политики Свердловской области ответило 28 января 2022 года, что в 2020 – 2021 годах в Среднеуральске, где Льву должны были выделить жильё, торги с подрядчиками не объявлялись. Вместо этого было принято решение о выделении 17-ти человекам жилья в Верхней Пышме, для чего провели торги. В ответе содержалось обещание выделить Льву жильё надлежащей площади до конца первого квартала 2022 года.
В настоящее время Лев по-прежнему проживает с женой и сыном в маленькой комнате общежития.
В итоге за четыре года неисполнения своего решения Свердловский областной суд взыскал в пользу Льва 60 тысяч рублей. Представитель прокуратуры сообщила корреспонденту veved.ru, что в плане обжалования связана позицией Льва. Последний ответил, что обжаловать данное решение не будет.
Данное решение, хоть и не вступило в законную силу, будет обращено к немедленному исполнению. Судья разъяснила, что это значит: Свердловский областной суд направит решение в областной Минфин на исполнение. Тем более, что в материалах дела есть банковские реквизиты Льва.
Четыре года – далеко не рекордный срок неисполнения судебного решения о предоставлении жилья. Из опубликованных на сайте Свердловского областного суда текстов решений по аналогичным искам прокуратуры следует, что порой решения не исполняют гораздо дольше. Так, суд взыскал с обоих областных министерств (тех же Минстроя и Минфина) в октябре 2021 года компенсацию за неисполнение судебного решения аж 2015 года – по которому жильём должны были обеспечить воспитанницу детдома Анну Боброву. При этом шесть лет неисполнения решения областной суд тогда оценил в 180 тысяч рублей (по 30 тысяч рублей за каждый год).
Дел, аналогичных делу Льва, много. С сентября 2021 года согласно сайту Свердловского областного суда, к областным Минстрою и Минфину поступило более ста исков о взыскании компенсации за длительное неисполнение Минстроем судебных решений.
Однако на практике это жилое помещение оказывается получить не так-то просто – даже если сирота через суд добился от государства такого права, государственные органы годами не исполняют судебные решения. И людям приходится вновь обращаться в суд, чтобы заставлять государство это сделать. Вместе с такими исками поступают также требования о взыскании компенсации за длительное неисполнение решения, однако суды, хоть и удовлетворяют их, компенсации присуждают весьма скромные.
Ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам в Свердловской области
Власти Свердловской области регулярно отчитываются о предоставлении жилья детям-сиротам – об этом рапортуют как правительство и заксобрание, так и областной Минстрой, непосредственно исполняющий такие решения. Однако о наличии бесконечной очереди власти при этом молчат. Как не спешат говорить и о том, что предоставляемое жильё порой не соответствует прописанным в законе параметрам.
В Свердловский областной суд в последние месяцы поступил ряд исков от прокуратуры о взыскании с областных министерств в пользу бывших детдомовцев компенсации за неисполнение судебных решений о предоставлении им жилья. Срок неисполнения впечатляет: от четырёх до шести лет со дня вступления решений в законную силу.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» посетил заседание, где рассматривался один из таких исков.
В России, согласно законодательству, выигравшая дело сторона имеет право требовать компенсацию, если решение суда не исполнено в разумный срок. В 2017 году Свердловский областной суд обязал власти выделить бывшему детдомовцу Льву В. жильё площадью 17 квадратных метров в Среднеуральске. В реальности же со Львом заключили договор социального найма только в августе 2018 года. По этому договору ему выделили комнату в общежитии в Среднеуральске площадью 7,6 квадратных метров. Лев сообщил, что ему не разъяснили, как исполнять судебное решение – и он ждал два года, но власти решение о выделении помещения в 17 квадратных метров так и не исполнили.
В 2019 году по заявлению Льва судебные приставы возбудили в отношении Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области исполнительное производство. Однако на практике судебные приставы ничего сделать не смогли. Трижды областному Минстрою выносились предупреждения – в 2019, 2020 и 2021 годах. Судебный пристав также вынес постановление о взыскании с Минстроя исполнительского сбора. Однако в феврале 2021 года Кировский районный суд отменил это постановление. К слову, на сайте Кировского районного суда есть целый ряд таких решений об освобождении областного Минстроя от исполнительского сбора.
Лишь вмешательство прокуратуры сдвинуло дело с мёртвой точки
Тогда Лев обратился в прокуратуру, которая вышла с иском в Свердловский областной суд о взыскании в пользу Льва с областных Минстроя и и с Минфина компенсации за неисполнение судебного акта в разумный срок.
Сотрудница прокуратуры в процессе по делу Льва В.
Размер компенсации в иске прокуратура определила в 400 тысяч рублей. Автору этих строк представитель прокуратуры пояснила, что такой размер компенсации определил сам Лев в заявлении, а прокуратура связана его позицией. Перед судебным заседанием представитель прокуратуры активно консультировала Льва.
В судебном заседании представитель прокуратуры указала, что со Львом (сейчас ему уже 40 лет) в одной комнатке проживают жена и сын. При этом у Льва есть кредитные обязательства, в связи с чем представитель прокуратуры сообщила, что компенсация будет ему помощью.
Представители областных министерств в суд не явились, но направили отзыв, в котором отказывались признавать свою вину в неисполнении решения, ссылаясь на нехватку бюджетных средств.
Кроме того, на запрос Свердловского областного суда Министерство социальной политики Свердловской области ответило 28 января 2022 года, что в 2020 – 2021 годах в Среднеуральске, где Льву должны были выделить жильё, торги с подрядчиками не объявлялись. Вместо этого было принято решение о выделении 17-ти человекам жилья в Верхней Пышме, для чего провели торги. В ответе содержалось обещание выделить Льву жильё надлежащей площади до конца первого квартала 2022 года.
В настоящее время Лев по-прежнему проживает с женой и сыном в маленькой комнате общежития.
Просрочки долгие, компенсации – скромные
В итоге за четыре года неисполнения своего решения Свердловский областной суд взыскал в пользу Льва 60 тысяч рублей. Представитель прокуратуры сообщила корреспонденту veved.ru, что в плане обжалования связана позицией Льва. Последний ответил, что обжаловать данное решение не будет.
Судья Оксана Кориновская. Фото: Иван Абатуров для Вечерних ведомостей
Данное решение, хоть и не вступило в законную силу, будет обращено к немедленному исполнению. Судья разъяснила, что это значит: Свердловский областной суд направит решение в областной Минфин на исполнение. Тем более, что в материалах дела есть банковские реквизиты Льва.
Четыре года – далеко не рекордный срок неисполнения судебного решения о предоставлении жилья. Из опубликованных на сайте Свердловского областного суда текстов решений по аналогичным искам прокуратуры следует, что порой решения не исполняют гораздо дольше. Так, суд взыскал с обоих областных министерств (тех же Минстроя и Минфина) в октябре 2021 года компенсацию за неисполнение судебного решения аж 2015 года – по которому жильём должны были обеспечить воспитанницу детдома Анну Боброву. При этом шесть лет неисполнения решения областной суд тогда оценил в 180 тысяч рублей (по 30 тысяч рублей за каждый год).
Дел, аналогичных делу Льва, много. С сентября 2021 года согласно сайту Свердловского областного суда, к областным Минстрою и Минфину поступило более ста исков о взыскании компенсации за длительное неисполнение Минстроем судебных решений.
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