Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам

Однако размер компенсации пострадавшим от такого промедления оставляет желать лучшего.

09.18 Понедельник, 14 марта 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В действующей российской Конституции прописано, что Россия – социальное государство. Одной из социальных гарантий для незащищённых слоёв населения является гарантия на предоставление жилого помещения детям-сиротам. Согласно статье 8 Федерального закона №159 от 21 декабря 1996 года, по достижении 18-летнего возраста таким лицам государство обязано по заявлению в письменной форме предоставлять жилое помещение.

Однако на практике это жилое помещение оказывается получить не так-то просто – даже если сирота через суд добился от государства такого права, государственные органы годами не исполняют судебные решения. И людям приходится вновь обращаться в суд, чтобы заставлять государство это сделать. Вместе с такими исками поступают также требования о взыскании компенсации за длительное неисполнение решения, однако суды, хоть и удовлетворяют их, компенсации присуждают весьма скромные.

Ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам в Свердловской области


Власти Свердловской области регулярно отчитываются о предоставлении жилья детям-сиротам – об этом рапортуют как правительство и заксобрание, так и областной Минстрой, непосредственно исполняющий такие решения. Однако о наличии бесконечной очереди власти при этом молчат. Как не спешат говорить и о том, что предоставляемое жильё порой не соответствует прописанным в законе параметрам.

В Свердловский областной суд в последние месяцы поступил ряд исков от прокуратуры о взыскании с областных министерств в пользу бывших детдомовцев компенсации за неисполнение судебных решений о предоставлении им жилья. Срок неисполнения впечатляет: от четырёх до шести лет со дня вступления решений в законную силу.

Корреспондент «Вечерних ведомостей» посетил заседание, где рассматривался один из таких исков.

В России, согласно законодательству, выигравшая дело сторона имеет право требовать компенсацию, если решение суда не исполнено в разумный срок. В 2017 году Свердловский областной суд обязал власти выделить бывшему детдомовцу Льву В. жильё площадью 17 квадратных метров в Среднеуральске. В реальности же со Львом заключили договор социального найма только в августе 2018 года. По этому договору ему выделили комнату в общежитии в Среднеуральске площадью 7,6 квадратных метров. Лев сообщил, что ему не разъяснили, как исполнять судебное решение – и он ждал два года, но власти решение о выделении помещения в 17 квадратных метров так и не исполнили.

В 2019 году по заявлению Льва судебные приставы возбудили в отношении Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области исполнительное производство. Однако на практике судебные приставы ничего сделать не смогли. Трижды областному Минстрою выносились предупреждения – в 2019, 2020 и 2021 годах. Судебный пристав также вынес постановление о взыскании с Минстроя исполнительского сбора. Однако в феврале 2021 года Кировский районный суд отменил это постановление. К слову, на сайте Кировского районного суда есть целый ряд таких решений об освобождении областного Минстроя от исполнительского сбора.

Лишь вмешательство прокуратуры сдвинуло дело с мёртвой точки


Тогда Лев обратился в прокуратуру, которая вышла с иском в Свердловский областной суд о взыскании в пользу Льва с областных Минстроя и и с Минфина компенсации за неисполнение судебного акта в разумный срок.


Сотрудница прокуратуры в процессе по делу Льва В.


Размер компенсации в иске прокуратура определила в 400 тысяч рублей. Автору этих строк представитель прокуратуры пояснила, что такой размер компенсации определил сам Лев в заявлении, а прокуратура связана его позицией. Перед судебным заседанием представитель прокуратуры активно консультировала Льва.

В судебном заседании представитель прокуратуры указала, что со Львом (сейчас ему уже 40 лет) в одной комнатке проживают жена и сын. При этом у Льва есть кредитные обязательства, в связи с чем представитель прокуратуры сообщила, что компенсация будет ему помощью.

Представители областных министерств в суд не явились, но направили отзыв, в котором отказывались признавать свою вину в неисполнении решения, ссылаясь на нехватку бюджетных средств.

Кроме того, на запрос Свердловского областного суда Министерство социальной политики Свердловской области ответило 28 января 2022 года, что в 2020 – 2021 годах в Среднеуральске, где Льву должны были выделить жильё, торги с подрядчиками не объявлялись. Вместо этого было принято решение о выделении 17-ти человекам жилья в Верхней Пышме, для чего провели торги. В ответе содержалось обещание выделить Льву жильё надлежащей площади до конца первого квартала 2022 года.

В настоящее время Лев по-прежнему проживает с женой и сыном в маленькой комнате общежития.

Просрочки долгие, компенсации – скромные


В итоге за четыре года неисполнения своего решения Свердловский областной суд взыскал в пользу Льва 60 тысяч рублей. Представитель прокуратуры сообщила корреспонденту veved.ru, что в плане обжалования связана позицией Льва. Последний ответил, что обжаловать данное решение не будет.


Судья Оксана Кориновская. Фото: Иван Абатуров для Вечерних ведомостей


Данное решение, хоть и не вступило в законную силу, будет обращено к немедленному исполнению. Судья разъяснила, что это значит: Свердловский областной суд направит решение в областной Минфин на исполнение. Тем более, что в материалах дела есть банковские реквизиты Льва.

Четыре года – далеко не рекордный срок неисполнения судебного решения о предоставлении жилья. Из опубликованных на сайте Свердловского областного суда текстов решений по аналогичным искам прокуратуры следует, что порой решения не исполняют гораздо дольше. Так, суд взыскал с обоих областных министерств (тех же Минстроя и Минфина) в октябре 2021 года компенсацию за неисполнение судебного решения аж 2015 года – по которому жильём должны были обеспечить воспитанницу детдома Анну Боброву. При этом шесть лет неисполнения решения областной суд тогда оценил в 180 тысяч рублей (по 30 тысяч рублей за каждый год).

Дел, аналогичных делу Льва, много. С сентября 2021 года согласно сайту Свердловского областного суда, к областным Минстрою и Минфину поступило более ста исков о взыскании компенсации за длительное неисполнение Минстроем судебных решений.

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Иван Абатуров, Владислав Постников © Вечерние ведомости
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