Суд признал незаконным отстранение преподавателя за отказ прививаться и постановил выплатить ему компенсацию
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Внешнеполитическая повестка заставила практически забыть о коронавирусе, однако споры о вакцинации никуда не исчезли. В том числе споры судебные. Ленинский районный суд Екатеринбурга принял весьма знаковое решение – отменил приказ Екатеринбургского монтажного колледжа об отстранении от работы преподавателя в связи с его отказом от вакцинации.
Виктор Захаров – опытный преподаватель высшей категории, ему более 60 лет, работает в колледже почти на 2 ставки. Осенью 2021 года в образовательных организациях Свердловской области прошла кампания по массовой вакцинации работников от коронавирусной инфекции – во исполнение постановления главного областного санврача Дмитрия Козловских.
Захаров отказался вакцинироваться, хотя не имел для этого медотвода. В результате с 9 ноября 2021 года он приказом руководителя колледжа был отстранен от работы: без начисления заработной платы до окончания пандемии, либо до вакцинации. Его часы были перераспределены другим преподавателям.
Преподаватель вакцинироваться не стал и подал иск в суд. В судебном заседании 5 марта 2022 года он доказывал в судебном заседании, что в 2020 году работал на дистанте и ничего не мешало ему сейчас так же работать дистанционно. А в постановлении главного санитарного врача сказано, что руководители обязаны «рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим» невакцинированных работников.
От колледжа в суде выступили сразу трое представителей, включая заместителя директора по учебной работе Любовь Хоринову. Сторона колледжа рассказала суду, что Виктор «несет потенциальную угрозу» и желает получить компенсацию «лёжа на диване». Юрист колледжа заявил судье: «Ваше решение будет иметь для всей области глубоко идущие последствия!». Несмотря на громкие слова, представитель колледжа сидела в судебном заседании без маски, которую положила на сиденье.
В итоге судом приказ об отстранении был признан незаконным: с колледжа в пользу преподавателя взыскана заплата за период отстранения (около 220 тысяч рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами и 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Судья устно пояснила, что приказ был незаконен на момент его вынесения – в день издания приказа колледж был на дистанте.
Захаров сообщил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что не будет обжаловать данное решение, представители колледжа же на вопрос про возможное обжалование ничего не ответили.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим новым указом отменил практически все коронавирусные ограничения, оставив лишь масочный режим.
Виктор Захаров – опытный преподаватель высшей категории, ему более 60 лет, работает в колледже почти на 2 ставки. Осенью 2021 года в образовательных организациях Свердловской области прошла кампания по массовой вакцинации работников от коронавирусной инфекции – во исполнение постановления главного областного санврача Дмитрия Козловских.
Захаров отказался вакцинироваться, хотя не имел для этого медотвода. В результате с 9 ноября 2021 года он приказом руководителя колледжа был отстранен от работы: без начисления заработной платы до окончания пандемии, либо до вакцинации. Его часы были перераспределены другим преподавателям.
Любовь Хоринова (крайняя слева) и Виктор Захаров (крайний справа) в суде оказались по разные стороны. Фото: Екатеринбургский монтажный колледж.
Преподаватель вакцинироваться не стал и подал иск в суд. В судебном заседании 5 марта 2022 года он доказывал в судебном заседании, что в 2020 году работал на дистанте и ничего не мешало ему сейчас так же работать дистанционно. А в постановлении главного санитарного врача сказано, что руководители обязаны «рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим» невакцинированных работников.
От колледжа в суде выступили сразу трое представителей, включая заместителя директора по учебной работе Любовь Хоринову. Сторона колледжа рассказала суду, что Виктор «несет потенциальную угрозу» и желает получить компенсацию «лёжа на диване». Юрист колледжа заявил судье: «Ваше решение будет иметь для всей области глубоко идущие последствия!». Несмотря на громкие слова, представитель колледжа сидела в судебном заседании без маски, которую положила на сиденье.
Судья Анастасия Пономарёва, несмотря на уверенные речи представителей колледжа, вынесла решение в пользу преподавателя. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В итоге судом приказ об отстранении был признан незаконным: с колледжа в пользу преподавателя взыскана заплата за период отстранения (около 220 тысяч рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами и 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Судья устно пояснила, что приказ был незаконен на момент его вынесения – в день издания приказа колледж был на дистанте.
Захаров сообщил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что не будет обжаловать данное решение, представители колледжа же на вопрос про возможное обжалование ничего не ответили.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим новым указом отменил практически все коронавирусные ограничения, оставив лишь масочный режим.
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