Журналисты и общественники из Екатеринбурга посетили Дагестан, чтобы почтить память павших в борьбе с терроризмом

10.09 Вторник, 27 октября 2020
Общество
Герой России Сергей Воронин и отец героя России Магомеда Нурбагандова Нурбаганд Магомедович с военнослужащими 136-й гвардейской мотострелковой бригады.
В 2020 году исполнился 21 год с начала Второй чеченской войны, прологом к которой стало нападение боевиков на Дагестан. Также прошло четыре года с момента героической гибели от рук террористов лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Вместе с героем России Сергеем Ворониным журналисты и общественники посетили расположение 136-й гвардейской мотострелковой бригады, в составе которой офицер в уже далеком 1999 году удостоился золотой звезды, и почтили память мирных жителей, погибших в результате теракта в Буйнакске. Также мы встретились с родными и близкими Магомеда Нурбагандова, чьи слова «Работайте, братья», сказанные перед лицом смерти в 2016 году, стали девизом стражей порядка не только России, но и других стран.

Организатором поездки выступил президент ассоциации «Центр межконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко. Программа нашего тура оказалась настолько обширной, что мы решили разбить нашу публикацию на две части.

Главными героями публикаций станут Сергей Воронин и Магомед Нурбагандов, которого, увы, уже нет с нами. С одной стороны, это люди абсолютно разные, с другой – их судьбы удивительно похожи. Оба носили погоны: один – вооруженных сил, другой – полиции, жизнь обоих оказалась связана с Республикой Дагестан: у одного по службе, у другого – по рождению.

Объединяет полковника Воронина и лейтенанта Нурбагандова и то, что оба столкнулись лицом к лицу с одним из главных врагов современной России и всего цивилизованного мира – международным терроризмом. И оба вышли из схватки с золотой звездой Героя России, только один награду получил сам, а другому она была присвоена посмертно.

Между подвигами Сергея Воронина и Магомеда Нурбагандова – разница в 17 лет. В этом материале мы уделим основное внимание событиям 1999 года.

Герои прошлого и настоящего

Пятничным вечером самолет доставил свердловскую делегацию в аэропорт Махачкалы. Воздушная гавань дагестанской столицы носит имя дважды героя Советского Союза Ахмет-Хана Султана.

В аэропорту нас встречает Нурбаганд Нурбагандов, отец Магомеда Нурбагандова. Несмотря на почтенный возраст и пережитое горе, Нурбаганд Магомедович и сегодня полон сил. За время нашей поездки плотный график даже для нас, куда более молодых, иногда был утомителен. Нурбаганд Магомедович же старался каждый день нас удивить чем-нибудь, рассказать что-то новое, что у педагога с многолетним стажем получалось блестяще.


На улицах Махачкалы.




В первый же день мы направились в Буйнакск, где дислоцируется 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада. Данное подразделение официально было создано в 1993 году, но ведет свою «родословную» (бригадное знамя и исторический формуляр) еще с 1942 года. Во время Великой Отечественной войны гвардейцы-мотострелки проявили себя во многих операциях, включая Варшавско-Познанскую и Берлинскую.


По дороге из Махачкалы в Буйнакск.



У ворот воинской части нас встречают заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник Алексей Аврамченко и старшина Мирвет Фаталиев, которые приглашают нас пройти на территорию подразделения. На центральной аллее располагаются стелы, посвященные воинам, удостоенным звания героев Советского Союза и России и мемориал павшим гвардейцам. Именно здесь и состоялось первое мероприятие нашего тура.




Недавно бригада получила пополнение. Новобранцам только еще предстоит пройти обучение военному делу. Кто-то из них уже через год вернется домой, а кто-то, возможно, решит связать свою дальнейшую жизнь с вооруженными силами. Вероятно, они уже немало слышали о подвигах гвардейцев, тем более что их портреты, сопровождаемые кратким описанием, могут наблюдать на аллее каждый день. Теперь же у них выпала возможность лично пообщаться с человеком, в честь которого установлена одна из стел Сергеем Ворониным, а также с отцом другого героя Нурбагандом Нурбагандовым.



Тревожный август

События, о которых рассказал новобранцам Сергей Воронин, произошли в августе 1999 года, когда многие из слушателей еще даже не родились, но их родители, скорее всего, помнят тревожные сводки новостей о вторжении тысяч боевиков с территории Чечни в Дагестан. Против боевиков, среди которых было немало наемников, включая известных арабских полевых командиров Хаттаба и Абу-Джафара, сражались не только военнослужащие и милиционеры, но и простые жители Дагестана, записавшиеся в ополчение. В гуще событий оказалась и 136-я бригада.

Сергей Воронин, в то время капитан, в начале боевых действий находился в штабе, но попросил командира бригады направить его в одно из подразделений, которое занималось эвакуацией раненных с поля боя, а затем из-за нехватки офицеров стал исполнять обязанности командира взвода.

Однажды возле занятого террористами села Тандо Ботлихского района были обнаружены снайперы противника. Для их уничтожения в тыл боевикам направилась небольшая разведгруппа из пяти человек во главе с капитаном Ворониным. Боевики заметили отряд, и Воронин принял решение занять пустующую огневую точку.

«Заходя внутрь, мы понимали, что на улице нас уже ждут, поэтому мы стали искать пути отхода, – вспоминает Сергей Воронин. – И в одном из подвальных помещений обнаружили окно, которое располагалось на уровне с землей. В это время мимо проходили два боевика. Я решил, что это снайперы решили покинуть село, и уничтожил их. Мы думали, что на этом наше задание закончилось, но внезапно на улице раздались выстрелы».


Старшина Мирвет Фаталиев, заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник Алексей Аврамченко, герой России Сергей Воронин и президент ассоциации «Центр межконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко.


Пять часов в осаде

Огневая точка оказалась в окружении. В течение пяти часов боевики, а их по голосам бойцы насчитали не менее 40, предприняли несколько попыток штурма, которые гвардейцы успешно отбили.

«В перерывах между атаками боевики пытались уговорить нас сдаться, – рассказал Сергей Воронин. – Они меняли свою тактику: то угрожали, то предлагали моим подчиненным сдать меня в обмен на жизнь, но солдаты были непоколебимы. Своим сопротивлением мы сковали противника, не давая ему начать действия против основных сил».

Несмотря на упорное сопротивление ситуация для гвардейцев постепенно становилась близкой к безнадежной. Истекали не только боезапасы, но и физические силы бойцов, не спавших к тому времени уже почти сутки. Понимая, что помощи ждать неоткуда, Сергей Воронин принял решение: идти на прорыв. Для этого разведчики решили бросить на улицу осколочные гранаты, а вслед за ними – дымовые шашки. Отчаянный план едва не был провален в самом начале: боец, бросавший гранату в дверь, угодил в стену. Как ни странно, ошибка, едва не ставшая роковой, сыграла на руку разведчикам.

«Вероятно, боевики решили, что мы решили подорвать себя, чтобы не попасть в плен, – рассказывает Сергей Николаевич. – Поэтому наш выход стал для них настолько неожиданным, что мы ушли беспрепятственно».

После возвращения на позиции своего подразделения Сергей Воронин передал собранные разведданные командованию. За выполненное без потерь задание командующий армией генерал Владимир Шаманов издал приказ о представлении капитана Воронина к золотой звезде Героя России.

После рассказа военнослужащие задавали Сергею Воронину вопросы и спрашивали совета.

«Мой главный совет – слушайте командира, – ответил полковник. – Командир плохого не посоветует».

Месть исподтишка

К сожалению, действия 136-й бригады во время дагестанской кампании, оценило не только высшее командование, но и боевики. Не сумев одолеть гвардейцев на поле боя, бандиты решили ударить в самое уязвимое место – по семьям военнослужащих.

Вечером 4 сентября 1999 года возле дома № 3 на улице Леваневского прогремел взрыв. Начиненный взрывчаткой грузовик мгновенно превратил два подъезда пятиэтажки в груду руин. Объект был выбран не случайно – жильцами этого дома были семейные военнослужащие. Из 64 жертв теракта – 23 были детьми. Погибших могло быть гораздо больше – еще одна машина со смертельным грузом ждала своего часа у госпиталя, куда свозили раненных. Но в последний момент ее удалось обезвредить.

Сегодня на карте Буйнакска дома № 3 на улице Леваневского нет. Его место занимает мемориальный комплекс, открытый через год после трагедии. Ежегодно в годовщину теракта сюда приходят родные и близкие погибших, в том числе и те, кто по-прежнему служит в бригаде.




Не посетить это место мы не могли. И на следующий день вновь отправились из Махачкалы в Буйнакск, чтобы возложить цветы к мемориалу. Ведь без памяти о трагичных днях обойтись невозможно. Это нужно в том числе для того, чтобы не дать подобным событиям повториться.



Впереди нас ждали новые мероприятия, посвященные памяти Магомеда Нурбагандова. О них мы расскажем в следующем материале, который будет опубликован 10 ноября ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

По материалам «МК-Урал»

Артем Ковальчук © Вечерние ведомости
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