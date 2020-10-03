Команда Андрея Гончарова: кто помогает коммерсанту с милицейским прошлым в многочисленных странных процессах



На сайте гильдии указано одно место получения образования Эдуарда Ходака…



А на сайте частной конторы – другое.



Владимир Васильченко подал в правоохранительные органы заявление о незаконном строительстве, хотя на момент начала работ сам занимал должность директора в той же компании.



Это не погром, как может показаться на первый взгляд, а обыск под руководством следователя Владлена Кузьменко.



Владлен Кузьменко почему-то вызывает свидетелей на допрос через мессенджер.



Несмотря на довольно странные методы проведения следствия Елизавета Епифанцева удостоилась награды в тысячу рублей.

Судя по всему, кредитор и должник ведут вполне непринужденную беседу.[/size]



Владимир Васильченко предложил оппонентам Андрея Гончарова «услуги» некоего посредника, который мог бы «решить» судебные и иные вопросы.

Бывший претендент на кресло сити-менеджера Первоуральска сказал, что приобрел землю у экс-кандидата в депутаты Екатеринбургской гордумы.

Вадим Плахтий после встречи с Андреем Гончаровым.

Денис Стрельцов © Вечерние ведомости

Ранее мы подробно рассказывали о довольно странном гражданском деле, участниками которого стали бывший замначальника управления материально-технического и хозяйственного обеспечения свердловского ГУВД Андрей Гончаров и крупная девелоперская компания. Полковник милиции в отставке требовал выплатить ему 50 млн рублей, не предоставив ни договор займа, ни расписку. Кировский районный суд иск удовлетворил, но областной и Седьмой кассационные суды признали правоту ответчиков.Попытками получить круглую сумму заинтересовались следователи отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу. По факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело. Этот факт нам подтвердили и в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, но от подробных комментариев воздержались в интересах следствия.С момента возбуждения уголовного дела прошло уже несколько месяцев. По нашей информации, дело переквалифицировали с части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в значительном размере) на часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). При этом уголовное дело до сих пор остается бесфигурантным, хотя прошло уже несколько месяцев.Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника РПТО ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу Ивана Белова.«Пока идет следствие, я не могу ничего комментировать», – сказал руководитель следственного подразделения.Также мы обратились к прокурору Кировского района Александру Гоголевскому.«Прокуратура надзирает за всеми уголовными делами», – сказал он, на чем разговор был закончен.Примечательно, что подобный иск в биографии Андрея Гончарова не первый. В прошлом он взыскивал суммы, исчисляемые с десятками миллионов рублей, а также выступал как кредитор бывших компаньонов. Обстоятельства некоторых дел также выглядели довольно странными, но тогда суды удовлетворяли его требования и ходатайства, а правоохранительные органы на данные дела не обращали внимание. Являются ли все эти дела просто совпадением или Андрей Викторович и его юристы решили поставить заработок через суды на поток, сказать трудно. Как бы то ни было, в случае с девелоперской компанией Андрей Гончаров потерпел неудачу.Помимо правоохранительных органов оппоненты Андрея Гончарова обратились и в Свердловскую областную гильдию адвокатов (СОГА), в которой состоит Эдуард Ходак, представлявший в процессе интересы истца.«В одной из наших дружеских и доверительных бесед с Вашим членом Ходаком, Ходак довел до меня информацию, что намерен «получить нужные решения судов против меня» с использованием Вашего лоббистского ресурса – обращается автор письма к главе гильдии Андрею Каюрову. – В частности, обсуждался судебный процесс в Кировском суде по иску Гончарова о взыскании с меня лично и группы компаний 750 тысяч долларов США. Ходак представлял в суде Гончарова. И решением суда первой инстанции (судья Голова) иск был удовлетворен».После того как областной суд отменил решение Юлии Головой, Эдуард Ходак, со слов автора письма, вновь предупредил оппонентов о том, что Андрей Каюров обладает достаточным количеством связей, в том числе в Челябинской области, что позволит стороне истца выиграть процесс в Седьмом кассационном суде, который располагается именно в столице Южного Урала.«Со слов Ходака, он внес Вам оплату в размере семь миллионов рублей наличными (которые предоставил ему его доверитель Гончаров) для получения выигрышного (в сторону Гончарова) решения данного суда», – продолжает автор письма.Когда же и кассационный суд отказал Андрею Гончарову, Эдуард Ходак, по словам автора письма, объяснил это тем, что процесс «наслуху», никто не стал с ним «связываться», с учетом огласки, «челябинцы не захотели участвовать в явном беспределе» (по словам автора письма, именно так и выразился адвокат его оппонента).Председатель гильдии подтвердил, что получил такое письмо.«Я сейчас провожу проверку по этому документу, и в ближайшее время свяжусь с человеком, который его отправил, – сказал Андрей Каюров. – До завершения проверки я воздержусь от комментариев».Сам Эдуард Ходак дал следующий комментарий:«Я пока не видел письмо, и мне сложно о чем-либо говорить. Как только я с ним ознакомлюсь, я свяжусь с вами».Пока сложно сказать, имели ли место подобные разговоры, и кто был их инициатором: Андрей Гончаров или сам Эдуард Ходак. Как показало громкое уголовное дело Михаила Ефремова в российской адвокатуре встречаются персонажи, готовые прибегать к не самым этичным методам, которые не только не улучшают положение их доверителей, но, наоборот, играют против них.Как бы то ни было, у потенциальных клиентов Эдуарда Ходака есть повод задуматься о целесообразности обращения к данному специалисту.Примечательно, что на сайте СОГА в качестве альма-матер Эдуарда Ходака указан Уральский институт экономики, управления и права, в то время как на сайте adv96.ru – Уральская государственная юридическая академия. По словам адвоката, местом его образования является все-таки частный вуз.«Вероятно, это ошибка программистов, – сказал Эдуард Викторович. – Я посмотрю в ближайшее время, и мы исправим ее».Упомянутый сайт преподносится как сайт адвоката Юлии Карелиной. Помимо нее самой и Эдуарда Ходака на сайте представлен еще третий адвокат – Александр Пугачев. Как мы сообщали ранее Александр Пугачев также представляет интересы Андрея Гончарова в судебных процессах, а Юлия Карелина в суде по 50 млн рублей представляла интересы Елены Сухановой (Вопиловой), которая проходила по иску Андрея Гончарова в качестве третьего лица. При этом офис адвоката Карелиной находится в бизнес-центре «Самолет», где размещается и офис ООО «Тирекс-групп», основным учредителем которого является в т Андрей Гончаров (50 %). До недавнего времени 25 %-я доля принадлежала Эдуарду Ходаку.Неожиданно правоохранители решили наведаться к потерпевшей стороне. Хотя формальные поводы на первый взгляд не связаны с завершившимися судебными разбирательствами, некоторые обстоятельства наводят на подозрения, что все события – звенья одной цепи.В конце августа прокуратура Октябрьского района начала проверку в отношении организации, которая входит в группу компаний девелоперов. Данное предприятие занимается возведением коммерческой недвижимости в черте города. Заявитель указал, что строительство объектов ведется без разрешительной документации.Примечательно, что проверка проводится по заявлению Владимира Васильченко, который в начале года обратился в ГУ МВД по Свердловской области. Как мы рассказывали в прошлом материале, Владимир Васильченко может входить в окружение Андрея Гончарова. В прошлом он был директором ООО «СТС-Строй». В настоящее время единственным владельцем компании является уже упоминаемое нами ООО «Тирекс-групп».Еще более интересен тот факт, что в прошлом Владимир Васильченко был директором компании, против которой он и написал заявление. На документах, касающихся строительства спорных объектов (копии имеются в распоряжении редакции), стоит именно его подпись.Известно, что проверку проводит помощник прокурора Лейла Абдуллаева.«В настоящее время проверка находится на стадии изучении документации», – сообщила представитель надзорного ведомства нашему корреспонденту.Мы обратились за комментариями к самому Владимиру Васильченко. Тот сначала спросил, из каких именно документов нам стало известно, что он был директором указанной компании во время заключения контрактов на строительство, а, услышав ответ, подтвердил, что подписывал их.«На тот момент говорилось, что все формальности будут улажены позже, – сказал экс-директор. – Поскольку этого так и не было сделано, я обратился с заявлением».Примерно за месяц до начала прокурорской проверки в офис компании, которая проходила ответчиком по иску Андрея Гончарова, заявились следователи Ленинского районного отдела СК Елизавета Епифанцева и Владлен Кузьменко, а такжесотрудники подразделения экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу. Они сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в некоем ООО «Константа». Потерпевшей по делу проходила Екатерина Кузнецова. В своем заявлении она пояснила, что работала менеджером в «Константе», но не получила положенных денег. Сначала гражданка Кузнецова взыскала через гражданский иск не только зарплату за два месяца, но также пени и неустойку. Суммарно ООО «Константа» должно было выплатить бывшей сотруднице порядка 160 тысяч рублей.Примечательно, что в открытых источниках нет никакой информации о том, что ООО «Константа» каким-то образом связано с девелоперской компанией либо с ее учредителями. Единственным владельцем и директором «Константы» является некая Светлана Жильцова, которая во всех открытых источниках как руководитель и учредитель других организаций не значится.По словам руководителя девелоперской компании, на вопрос, какое отношение имеют долги «Константы» к нему и его бизнесу, следователь Владлен Кузьменко дал совершенно странный ответ. Якобы изначально следователь пришел к Владимиру Васильченко, который в прошлом фактически руководил деятельностью «Константы», на что тот указал, что он является «номиналом».Согласитесь, что такой ответ должен был насторожить следователя, ведь за назначением номинального руководителя зачастую стоят сомнительные махинации. Но вместо того, чтобы разбираться с реальным владельцем компании-должника следователь Владлен Кузьменко внезапно решает наведаться в абсолютно постороннюю структуру.К тому, как прошли обыски в офисе девелоперской компании и других аффилированных с ней структур, также есть множество вопросов. В распоряжении редакции есть фотографии, сделанные в офисных помещениях на улице Крестинского сразу же после ухода оперативно-следственной группы. Последствия визита правоохранителей более напоминают следы погрома. В беспорядочную кучу свалены документы и оргтехника. По словам одной из сотрудниц, стражи порядка выломали дверь, вывернули камеры наблюдения, рассыпали кофе и разлили жидкое мыло. Какие вещественные доказательства они надеялись добыть таким способом, совершенно непонятно.Удивила сотрудников, находившихся в офисе, и манера поведения следователя и оперативников. На время то ли обыска, то ли погрома работникам было запрещено отлучаться в туалетную комнату и даже пить воду, хотя одной сотруднице от волнения потребовалось принять таблетки.Есть вопросы и к соблюдениюуголовно-процессуального кодекса. По словам директора, следователи не предъявили постановление о проведении обыска, что было отражено в замечаниях к протоколу. При этом в самом протоколе указано, что обыск проводился по постановлению следователя, а не суда. Такая процедура действительно предусмотрена УПК РФ, но только в исключительных случаях, например, если есть основания полагать, что вещественные доказательства могут быть уничтожены. Преступление, которое расследует Ленинский следственный отдел, было совершено два года назад. Даже если предположить гипотетическую ситуацию, что руководство девелоперской компании и располагало какими-либо уликами (что маловероятно, учитывая отсутствие явной связи с предприятием-должником), то вздумай директор уничтожить их, у него было целых два года.Выбор вещей, изъятых в ходе обыска, также кажется более чем странным. У одной сотрудницы следователи изъяли личные деньги и телефон, хотя их значимость как улик по делу о невыплате зарплаты в сторонней организации мягко говоря неочевидна. Спустя несколько дней следователь Владлен Кузьменко произвел выемку водительского удостоверения у директора девелоперской компании, мотивировав свои действия только тем, что оно похоже на поддельное. В ответ на попытки предпринимателя возразить, Кузьменко предупредил, что может вызвать на допрос его жену и несовершеннолетних детей. Это коммерсант воспринял как давление. К слову, экспертиза, которую назначил Владлен Кузьменко, подтвердила подлинность водительского удостоверения. Для чего тогда их было изымать, непонятно. Не для того ли, чтобы надавить на предпринимателя или ухудшить ему жизнь? Другие версии, по крайней мере, придумать трудно.К слову, на допрос в качестве свидетеля предприниматель был также вызван довольно странным способом. Вместо повестки он получил вызов от Владлена Кузьменко…в мессенджере«Вотсап». Несмотря на столь мягко говоря неформальный способ приглашения следователь писал свидетелю, что в случае неявки его приведут принудительно.Примечательно, что в итоге уголовное дело было закрыто в связи с так называемым деятельным раскаянием. Руководитель фирмы-должника признала свою вину, и дело по ходатайству следователя было прекращено с назначением судебного штрафа. Долги гражданке Кузнецовой были выплачены.Вероятно, на методы следователей Епифанцевой и Кузьменко следовало бы обратить внимание их коллегам из вышестоящих подразделений СК. Из рассказа свидетелей и имеющихся документов складывается впечатление, что в действиях данных сотрудников могут содержаться признаки превышения должностных полномочий. Но по итогам расследования руководство областного СК приняло решение…наградить Елизавету Епифанцеву премией в одну тысячу рублей. В приказе, копия которого имеется в нашем распоряжении, говорится о «грамотно спланированной тактике расследования», «оперативно проведенных следственных действиях», а также «многочисленных положительных отзывах общественности».Приказ о поощрении подписал исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин, а представление внес старший помощник (по взаимодействию со СМИ) Александр Шульга.Объяснить, с чем связано поощрение Елизаветы Епифанцевой Александр Владимирович затруднился.Что ж, защита трудовых прав – одна из функций государства, и за быстрое решение проблем наемного работника следователь, наверное, заслуживает поощрения. Но как быть с тем фактом, что следователи Епифанцева и Кузьменко пришли вообще не в ту организацию, которая задолжала деньги, и провели обыск так, что последствия их работы больше напоминали следы погрома? Неужели такая работа заслуживает награды?Несмотря на довольно странные методы проведения следствия Елизавета Епифанцева удостоилась награды в тысячу рублей.Получить комментарии от самой Елизаветы Епифанцевой не удалось. Известный редакции телефон оказался недоступен. Попытки связаться с Ленинским отделом СК также ни к чему не привели: на протяжении двух дней никто не подходил к стационарному телефону, который указан на сайте свердловского СУ СКР. Остается только догадываться, с какими трудностями сталкивается человек, который пытается сообщить в указанный отдел информацию о совершенном преступлении.Наш корреспондент попытался получить комментарии также и у Владлена Кузьменко, но тот от общения с представителем СМИ отказался.То, что обыски и прокурорская проверка состоялись вскоре после того как Седьмой кассационный суд поставил точку в споре девелоперов с Андреем Гончаровым, со стороны выглядит не просто как совпадение.Во-первых, есть основания полагать, что ООО «Константа» связано с бывшим силовиком. По некоторым данным, Светлана Жильцова является женой Владимира Васильченко, который, в свою очередь, как уже говорилось, может входить в окружение Гончарова.Во-вторых, Андрей Гончаров в значительной степени мог получить выгоду от прошедших обысков. В ходе них, в частности, были изъяты нотариальные доверенности, причем составленные от имени не юридического лица, а директора девелоперской компании. В настоящее время он является участником ряда арбитражных процессов как физическое лицо, в которых активно участвует и Андрей Гончаров, и изъятие доверенностей могло затруднить представительство в данных процессах.В ходе обысков были изъяты также документы, печати, банковские и налоговые ключи, без которых девелоперская компания и близкие ей фирмы на какое-то время не могли осуществлять законную деятельность, включая выплату зарплаты и перечисление налогов, а также расчеты с контрагентами. За время проведения следственных действий, несколько сделок было приостановлено, а для возобновления переводов пришлось провести значительный объем работы с банком.В случае с самовольным строительством, начатым Владимиром Васильченко, единственным виновным может оказаться его бывший работодатель. Дело в том, что в августе арбитражный суд Свердловской области признал Владимира Викторовича банкротоми начал реализацию его имущества. Это значит, что, если штраф выпишут работодателю, то он попросту не сможет в регрессивном порядке истребовать эти деньги с Васильченко, так как в отношении банкрота действует трехлетний мораторий. К слову, заявление о банкротстве Васильченко подал никто иной как Андрей Гончаров.О том, что процесс банкротства Владимира Васильченко является довольно странным, может свидетельствовать и тот факт, что недавно его видели возле БЦ «Самолет», где располагается офис «Тирекс-групп», в компании Андрея Гончарова, причем общение выглядело довольно непринужденным.Сам Владимир Васильченко ничего подозрительного тут не видит.«У нас город со спичечный коробок, – сказал он. – Какая разница, рядом с чем и когда я находился? Я, например, сейчас стою возле резиденции губернатора. Что, получается, я с губернатором встречался?»Примечательно, что, по словам одного из учредителей девелоперской компании, Владимир Васильченко предлагал ему через посредника «договориться» по ряду судебных споров с участием Андрея Гончарова и даже назвал конкретные расценки. Подобными предложениями предприниматель не заинтересовался.Впрочем, заявление Владимира Васильченко о том, что Екатеринбург – «тесный» город, имеет долю правды. Так, возле того же БЦ «Самолет» удалось увидеть общение Андрея Гончарова с небезызвестным в области бизнесменом Вадимом Плахтием. Ранее Вадим Плахтий попадал в публикации СМИ, касающиеся фальсификации документов, предоставленных в Росреестр для разделения участка, на котором стоят дома ЖСК «Молодежный» в Арамиле. Кроме того, Вадим Плахтий получил известность как участник конкурса на должность сити-менеджера Первоуральска в 2013 году (в том же году, к слову, Андрей Гончаров пытался безуспешно избраться в городскую думу).«Я действительно встречался с Андреем Викторовичем, – сказал Вадим Плахтий по телефону. – Я приобрел у него землю под строительство, этим общение с ним и ограничилось».По некоторым данным, требующим дополнительной проверки, между Вадимом Плахтием и Андреем Гончаровым заключалась сделка на участок площадью 35 гектаров в поселке Малый Исток. Обстоятельства данной сделки потом стали предметом судебных разбирательств. О том ли участке идет речь или нет, неизвестно. Но согласитесь: обсуждать покупку земли не в кабинете, а на улице довольно странно.Согласитесь, что нынешний предприниматель – бывший силовик Андрей Гончаров, притязания которого на 50 млн рублей с трудом удалось отбить в рамках гражданского процесса, теоретически может иметь видимые основания желать проблем для своих оппонентов. Остается надеяться, что и в случае с нынешними сомнительными действиями правоохранительных органов, удастся восстановить справедливость. Каким бы ни было обоснованным возбуждение уголовное по факту невыплаты зарплаты, связь данного преступления с коммерческими структурами, в офисах которых прошли обыски, так и не была установлена. Да и в случае со спорными земельными объектами есть все основания полагать, что ответственность за нарушение законодательства должен нести совсем другой человек или даже целая команда, на подозрительную деятельность которой, вероятно, и стоило бы обратить внимание правоохранительным органам.