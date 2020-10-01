Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск

Он утверждает, что в суд против него представили поддельные документы

10.21 Вторник, 6 октября 2020
Общество
В 2016 году житель Екатеринбурга Николай Улитин попал в ДТП не по своей вине, и за помощью в получении страховой компенсации решил обратиться в местную юридическую фирму. Однако вместо квалифицированной работы он получил две повестки в суд и даже остался должен юристам. Николай утверждает – в суде против него представили поддельные документы, а судья не приняла это во внимание. Вот уже четыре года он не может добиться справедливости, а полиция, прокуратура и СК никаким образом не выходят с ним на связь и только перекладывают его дело друг на друга. Подробности – в материале veved.ru.

Ногами открыли дверь ГАИ

Весной 2016 года Николай Улитин попал в ДТП в двух километрах от Орджоникидзевского ГИБДД. Вместе с виновником аварии они на разбитых машинах самостоятельно поехали в Госавтоинспекцию. Возле входа к ним подошли молодые люди, которые представились сотрудниками ООО «Партнер 66». Они начали расспрашивать его о том, что случилось, и кто виноват в аварии. Когда Николай рассказал им свою историю, они начали убеждать его в том, что страховая компания начислит ему сумму, которая не покроет полностью ремонт автомобиля и предложили сотрудничество.

«Они предложили решить все проблемы в ГАИ без долгих очередей, а также начать судиться с моей страховой компанией для увеличения суммы компенсации. Пообещали, что по итогу я получу не 40-45 тысяч, а в пределах 120 тысяч, которых точно хватит на ремонт. Я повелся, потому что тогда сильно переживал после аварии. У меня у самого автосервис, и я видел, что за 45 тысяч машину восстановить не смогу», – рассказал Николай Улитин.

После этого разговора, утверждает Улитин, молодые люди «ногами открыли дверь» ГАИ и без всяких очередей прошли вместе с ним необходимые процедуры по оформлению ДТП. После этого они сфотографировали его машину и попросили подписать документ, который он полностью читать не стал. Как рассказал Николай, это было договор, в котором было прописано, что он должен отдать фирме 12 тысяч за работу, а сотрудники фирмы, в свою очередь, должны будут участвовать в судах вместо него.

Сотрудники юридической фирмы пообещали Николаю, что будут поддерживать с ним связь, однако, когда через несколько дней после аварии с ним никто не связался, он сам поехал в страховую компанию. Там ему провели страховой анализ и, как и заверяли юристы конторы, начислили 45 тысяч рублей компенсации. А уже после получения компенсации «партнеровцы» вышли с Николаем на связь с неожиданной новостью о том, что теперь он должен им 12 тысяч рублей.

«После начисления компенсации я услышал их во второй раз. Они мне позвонили и сказали, что я должен 12 тысяч. Когда я спросил за что, они сказали почитать условия договора. Я напомнил, что они обещали, что будут самостоятельно заниматься процедурой оформления компенсации, но при этом в страховую ездил я сам», – отметил Николай.


Фото уже отремонтированной машины Николая

После этого разговора пострадавшему в аварии пришла повестка в Ленинский суд Екатеринбурга, и он поехал оспаривать претензии юридической фирмы и иск в 12 тысяч рублей, который суд в итоге отклонил.

В 2018 году «Партнер 66» снова подал в суд на Улитина, но на этот раз он не стал судиться самостоятельно и нанял адвоката, которому заплатил порядка 30 тысяч рублей. Тогда суд постановил, что пострадавший в аварии должен выплатить сотрудникам юрфимы 45 тысяч рублей, то есть полную сумму страховой выплаты.

По словам Николая, сотрудники «Партнера» представили в суде поддельные документы, в которых утверждалось, что Улитин работал в организации, название которой тогда увидел в первый раз. Кроме того, по словам Улитина, юристы «Партнера» предоставили в суде доверенность, которую он, по его заверению, им не предоставлял. В суде он утверждал, что его подпись на этом документе подделана, как и на справке с места работы в ООО «Спас», однако заявление о фальсификации документов тогда не подал.

«Когда мы судились, судья почему-то закрыл глаза на мои утверждения о том, что все мои подписи подделаны, в том числе в доверенность «Партнеру», которую я не подписывал и которой я не давал. Они предоставили документы, якобы я работал экспедитором в каком-то ООО «Спас», хотя я всю жизнь проработал в ООО «Формула Икс», являюсь директором и никогда отсюда себя не увольнял. Я так и не узнал, что за контора ООО «Спас», но в суде сказал, что не работал в ней и предоставил справки о том, что я работал на единственном месте. Это прописано и в трудовой книжке», – сообщил Николай.


«Партнер 66». Фото: 2gis.ru

После оглашения решения суда Николай понял, что продолжать бороться с юристами бесполезно, и просто не стал выплачивать 45 тысяч компенсации. После этого сотрудники «Партнера» начали приезжать на его место работы и приносить письма о том, что они собираются взыскивать деньги с его организации через налоговую службу. Тогда, в феврале 2020 года, Николай Улитин обратился в полицию. Он пошел в Орджоникидзевское РУВД и, по его словам, написал заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и заведомо ложных показаний в суде, а также предоставления поддельных документов. Полицейские приняли к рассмотрению дело, начали заниматься, но после этого никак не связывались с Николаем больше года – в августе 2020 года он сам начал разбираться, на какой стадии находится разбирательство по его делу.

Когда он приехал с этим вопросом в полицию, его направили в Следственный отдел по Орджоникидзевскому району, сказав, что дело было перенаправлено туда. Там, в свою очередь, ему дали бумагу о том, что дело перенаправлено обратно в отдел полиции на Машиностроителей – туда, куда он приезжал с самого начала.

Когда Николай снова приехал в отдел полиции, ему сказали, что его дело находится в прокуратуре.

«Полиция за все это время ни разу не вызвала меня ни на опрос, ни на допрос, ни на освидетельствование, ни на очную ставку. Когда я попросил поговорить с начальником полиции, мне сказали, что либо он в отпуске, либо ушел куда-то в Среднеуральск работать, я так и не понял. Четких ответов мне никаких не дали. На сегодняшний день, как я понимаю, дело находится в прокуратуре, но оттуда мне также никто не звонит и не сообщает по нему никакой информации. Что дальше делать, я просто не знаю», – отметил Николай Улитин.

Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск


«Я так думаю, что очень вероятно, что эта юридическая фирма, которая находится в этом бермудском треугольнике рядом с ГАИ и полицией, работает на эту полицию и на это ГАИ, либо полиция на них. Там отмываются деньги доверчивых людей. Если они с каждого из 10-20 человек в день имеют по 12 тысяч рублей, это очень хорошие деньги, сколько миллионов проходит через эту фирму – неизвестно. Я один такой дурак, который начал с ними воевать. Но война заканчивается тем, что от меня отмалчиваются, отпинываются и делать ничего не хотят», – рассказал Улитин.

«Наживаются на незнании и неопытности людей»

На сайтах для сбора отзывов об организациях мнения бывших клиентов «Партнер 66» слишком сильно расходятся. Многие положительные отзывы строятся по одной схеме, что заставляет сомневаться в их правдоподобности – кажется, что их писали сотрудники организации для рекламы своей деятельности.

Почти в каждом таком отзыве сначала человек пишет о том, что не имеет юридического образования и поэтому решил обратиться к грамотным юристам, обязательно указывает название компании и даже адрес, по которой расположен офис. Кроме того, детали случившегося часто не приводятся, в отличии от историй пострадавших клиентов, которые в подробностях расписывают действия юристов.



Главные проблемы, о которых писали люди в негативных отзывах, перекликаются с историей Николая Улитина. Многие пишут, что первым делом фирма обещает в разы увеличить сумму страховой выплаты, которая после суда все равно оказывается минимальной, а клиент теряет деньги за оплату работы горе-юристов. Некоторые бывшие клиенты заявляют о том, что долгое время сотрудники компании не выходят с ними на связь и не рассказывают, как продвигается дело. Звонить и приглашать в офис они начинают только для того чтобы потребовать деньги за свою работу.





Кроме того, из отзывов становится ясно, что Николай Улитин – не первый, с кем «Партнер 66» стал судиться. Пользователь Данил в своем отзыве рассказал о том, что компания подала в суд на его маму, с требованием возместить им 18 тысяч рублей. Ранее юристы утверждали, что это деньги, потраченные на экспертизу, которую должна была оплатить страховая компания.



На одном из автолюбительских форумов Екатеринбурга весной этого года была опубликована запись под заголовком «Ищу пострадавших от компании ООО "Партнер 66"».

Как ясно из рассказа автора этой записи, сотрудники «Партнера 66» действительно используют схему привлечения клиентов, как и в истории Николая Улитина – подходят к пострадавшим автомобилистам, когда те после аварии приезжают в отделение ГИБДД.
Как утверждает автор истории, в его деле юристы не смогли получить дополнительную компенсацию со страховой компании, поэтому обратились с иском непосредственно к виновнику ДТП, чего пострадавший не хотел. Когда после этого инцидента он отказался продолжать работу с этой компанией, сотрудники потребовали возместить компенсацию 37 тысяч рублей, а также сумму госпошлины, которую он, по его утверждению, сам ранее уже оплачивал.



Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал «Вечерним ведомостям», что история о фальсификации в суде подпадает под целых 2 статьи уголовного кодекса РФ:

«Формально, в действиях тех физических лиц, которые представили в суд поддельные документы, состав преступления предусмотрен статьей 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
Юридическое лицо само по себе все равно само документы не печатает. Их все равно делает какой-то человек. Соответственно, если этот человек установлен, ответственность будет нести он. Если этот человек не установлен, но факт фальсификации документов все равно установлен, то преступление налицо. В любом случае, дело по поводу фальсификации доказательств должно быть возбуждено и дальше уже разбирательство – подозреваемым является тот, кто документы представил в суд, он должен показать пальцем на того, кто подделал документы, и так далее. Приговор суда по уголовному делу является основанием пересмотра решения по гражданскому делу.
По-честному, по закону, должно быть возбуждено уголовное дело по 303 статье УК РФ, расследовался виновный – это не так сложно, на самом деле – представитель в суде должен пальцем показать, кто ему эти бумажки дал. Процедура такая – если поступает заявление о фальсификации, то либо проводится экспертиза, либо сторона просто отзывает эти доказательства и суд рассматривает дело без них. Но заявление о фальсификации гражданский суд не может оставить без надлежащей проверки», – рассказал Сергей Колосовский.

Адвокат также отметил, что проблема, с которой стукнулся Николай Улитин – не единичная, а системная:

«Эта история отражает очень большую системную проблему, которая заключается в том, у нас большая доля дел по 303 статье УК приходится на Арбитражный суд Свердловской области, который расположен на территории Кировского района Екатеринбурга. И Следственный комитет Кировского района умышленно, всеми способами прячет эти заявления. У нас есть другая ситуация с 303 статьей – они это дело пинали между Следственным комитетом и полицией», – отметил он.

Согласно ч. 1. статьи 159 УК РФ «Мошенничество», правонарушитель наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Еще одна статья, под которую могут подпадать действия сотрудников юрфирмы – ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». По ней правонарушитель наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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