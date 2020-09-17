«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве

22.16 Вторник, 22 сентября 2020
Общество
В Верхнепышминском городском суде Свердловской области продолжается разбирательство между природоохранной прокуратурой с одной стороны, и ООО «Птицефабрика Среднеуральская» с другой. Надзорное ведомство требует от предприятия прекратить загрязнять сточными водами окружающую среду и возместить причиненный природе ущерб. Позицию силовиков поддерживает администрация Среднеуральска, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и сотни жителей, проживающих в непосредственной близости от птицефабрики. Периодически они вынуждены дышать удушающей вонью, и пишут коллективные письма в разные инстанции, чтобы птицефабрика прекратила отравлять им жизнь.

Исковое заявление свердловского межрайонного природоохранного прокурора, Минприроды и администрации Среднеуральска к ООО «Птицефабрика Среднеуральская» поступило в суд еще в январе этого года, но сначала заседания откладывались из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем в связи с назначенной судом экспертизой, инициатором проведения которой была птицефабрика.

По мнению предприятия, отбор проб почвы с территории, куда стекали стоки, был проведен неправильно, как и неверно применена формула, по которой был подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. Речь идет об ущербе, нанесенном в декабре 2019 года в результате излива сточных вод на рельеф местности земельного участка, прилегающего к территории птицефабрики. Рабочих тогда поймали буквально за руку – уже в присутствии сотрудников прокуратуры они принялись отключать насосы и убирать шланги, из которых текла едкая для обоняния жидкость.

На заседании, которое состоялось 22 сентября, выступили сотрудники ведомств, ранее принимавших участие в проверке: специалисты Росприроднадзора, Россельхознадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО», а также приглашенные эксперты, часть из которых не поленились далее прилететь из Москвы.

В ходе обсуждения, как отмечают присутствовавшие, судья и представитель прокуратуры неоднократно делали замечания экспертам, которые не стеснялись в выражениях и в оскорбительной форме сравнивали сотрудницу администрации Среднеуральска с «обезьяной с гранатой», хотя по факту пришли на заседание ответить на вопросы, а вовсе не разглагольствовать. Эксперты неоднократно перебивали представителей мэрии и прокуратуры, периодически даже повышая голос, а их выводы больше напоминали защитную позицию птицефабрики, что даже вызвало удивление.

«То, что вы говорите, это демагогия. Где зарыта ваша ангажированность?», – спросила сотрудница администрации Среднеуральска у экспертов, отметив, что их выводы основаны на предположениях, а в своих заключениях они опирались не на нормативно-правовые акты, а на некие «методические рекомендации».

Специалист ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» в ответ на возражения экспертов заявил, что пробы взяты без нарушений, по результатам их исследования наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей и фоновых значений. Сами эксперты, не отрицая излива стоков на почву, охарактеризовали действия птицефабрики весьма кратко: «Это безобразие, что они натворили».

Что весьма характерно, вопросы к экспертам были только у прокуратуры и администрации Среднеуральска, тогда как юристы, представляющие интересы птицефабрики, заявили, что вопросов у них нет, что весьма удивило сидящих в зале заседаний слушателей и журналистов. И не только их.

«Это весьма странно», – отметила судья Ольга Карасева.

Добавим, что на сегодняшнем заседании присутствовал председатель региональной общественной организации «Защита природы» Юрий Камаев, который еще с 2017 года пытается добиться от птицефабрики соблюдения природоохранного законодательства.

«В 2017 году мы выезжали на поля, где складировали птичий помет с птицефабрики, потому что пометохранилища были переполнены. Тогда также была привлечена к ситуации прокуратура, депутат Госдумы Андрей Альшевских, проведена внеплановая проверка должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на внимание со стороны компетентных ведомств, нарушения не устранялись, и ситуация с изливом стоков очередной тому пример. На предприятии отсутствуют локальные очистные сооружения, на которые было бы выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, поэтому не исключаю, что птицефабрика продолжает «поливать» близлежащие территории своими сточными водами, потому что вывозить их крайне затратно. На мой личный взгляд, в судебном процессе вина птицефабрики полностью доказана, и будем надеяться, что суд поддержит требования прокурора», – рассказал Юрий Камаев.

Председатель региональной общественной организации «Защита природы» Юрий Камаев


Напомним, что ранее в судах разного уровня уже озвучивалось, что ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в течение длительного времени функционировало с грубыми нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, в части требований к сточным водам.

«Бездействие птицефабрики, выражающееся в неприятии мер по организации очистки сбрасываемой сточной воды в болото Молебское нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», – указывала прокуратура.

Кроме разбирательства в Верхнепышминском городском суде, в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается исковое заявление Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о взыскании с птицефабрики ущерба в размере 19,5 миллионов рублей. В этом процессе птицефабрика также возражает против методики расчета вреда, причиненного почвам. По делу назначена судебная экспертиза, следующее заседание назначено на 18 ноября.

Что же касается указанного выше пометохранилища (речь идет об объекте 1973 года постройки, сейчас по сути это обычная бетонная яма), то ООО «Птицефабрика Среднеуральская» добивается от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области передачи птицеводам в собственность земельного участка, расположенного под ним. Арбитражный суд Свердловской области отказал птицефабрике в требованиях (решение еще не вступило в законную силу, но и не обжаловано), при этом было отмечено, что площадь пометохранилища составляет 9600 кв.м., тогда как птицефабрика хочет оформить в собственность территорию в 30 тыс. «квадратов», расположенных, помимо всего прочего, на территории лесничества.

Следующее заседание по иску прокуратуры к ООО «Птицефабрика Среднеуральская» назначено на 25 сентября. Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.
Иван Морозов, Максим Бойков © Вечерние ведомости
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