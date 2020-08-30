«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу

Об упадке кооператива красноречиво свидетельствуют фотографии

Иван Морозов, Максим Бойков © Вечерние ведомости

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Путиловский», расположенный в Алапаевском районе, прогремел на всю Свердловскую область в конце 2017 года, когда на предприятии была выявлена вспышка туберкулеза коров, а на территории объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под нож пошло 1 869 голов из стада СХПК «Путиловский», и еще 59 голов из личных хозяйств в ближайших пяти населенных пунктах. Убытки СХПК «Путиловский» из-за вспышки туберкулеза оценили в 53 млн. рублей.На помощь кооперативу тогда пришло региональное правительство, которое в 2018 году выделило из средств областного бюджета 72 миллиона рублей в виде субсидий на строительство нового животноводческого комплекса (два двора по 200 голов) и 48 миллионов рублей на покупку животных. Ещё 66 миллионов рублей в виде кредита выдал Сбербанк.В декабре 2018 года в Останино на открытие нового корпуса (старый пришлось снести в связи со вспышкой туберкулеза) приезжал лично вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, которому показали не более чем красивую картинку. Местные сетуют, что часть бетонных плит, из которых были построены корпуса, привезли с бывшего недостроенного бесхозного здания в центре поселка, которое разобрали и использовали как стройматериалы – куда делись приобретенные на областные средства плиты, неизвестно.Спустя три года не удалось установить и истинную причину вспышки туберкулеза. Как сообщала газета «Аргументы и Факты», одной из видимых причин вспышки стали покупаемые предприятием биодобавки в корм для животных. На непонятные «присадки в еду» указали как специалисты из регионального Минсельхоза, так и местные жители. По словам одного из пайщиков СХПК «Путиловский», биодобавки по бросовой цене и без ветеринарного сопровождения приобретались в Екатеринбурге. Впрочем, эта версия официально не подтверждена.Между тем, еще за год до вспышки туберкулеза руководство кооператива в лице председателя Вадима Хорькова (был избран в 2015 году) могло предотвратить одну из возможных причин ЧП. Так, в августе 2016 года в адрес СХПК «Путиловский» было вынесено предписание в срок до 01.10.2017 г. оборудовать при въезде на территорию молочно-товарных ферм СХПК «Путиловский» (Останинская, Верхний Яр, Путиловская, Кабаковская) въездные дезинфекционные барьеры.После того, как 20 октября того же года распоряжением губернатора Свердловской области территории с. Останино, д. Верхний Яр, д. Бучина были признаны неблагополучными пунктами по туберкулезу крупного рогатого скота, в кооператив снова приехали сотрудники контрольно-надзорных органов. Было установлено, что предписание не выполнено, более того, изгородь по периметру не обеспечивает недопущение посторонних лиц и диких животных на территории ферм. Решением суда от 19 декабря 2017 года деятельность СХПК была приостановлена за нарушения на 90 суток.Несмотря на выявленные нарушения, областные власти продолжали поддерживать кооператив. Так, в августе 2018 года в качестве субсидии на оказание поддержки в целях возмещения фактически понесенных затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почвы СХПК было выделено 1,2 миллиона рублей.Согласно соглашению, «Путиловский» должен был сохранить размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами на уровне 4980 гектаров, однако в ходе проверки установлено, что соответствующие показатели не достигнуты, площадь, занятая сельхозкультурами составила 2531 гектар (50% от плана). Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области потребовало от кооператива вернуть часть субсидии, но чиновникам было отказано, после чего было принято решение обратиться в Арбитражный суд, который взыскал с СХПК более 600 тысяч рублей (рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 14 октября).Тогда же, в 2018-2019 гг. начались увольнения членов и работников кооператива, несогласных с позицией Вадима Хорькова. Неугодные вскоре лишились работы, в том числе и те, кто начал обращаться на него с заявлениями в прокуратуру и полицию по факту злоупотреблений. Так, по словам членов кооператива, имущество СХПК распиливалось на металлолом, при этом вырученные средства не приходовались в кассе предприятия. Лом сдавался на площадку ОАО «Челябвтормет», расположенную у железнодорожной станции Синячиха. Работникам, которые при сдаче согласились предъявить свой личный паспорт, на руки выдавали по 500 рублей.В поисках правды сельчане обратились к депутату Государственной думы РФ (фракция «Справедливая Россия») Дмитрию Ионину, после запросов которого в октябре 2019 года в отношении Вадима Хорькова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, но работники кооператива беспокоятся, что он уйдет от ответственности – спустя почти год дело так и не передали в суд. Уголовное дело расследуется следственным отделом по г. Алапаевск СУ Следственного комитета по Свердловской области, но там пока не комментируют информацию о ходе расследования. Сам Вадим Хорьков свою вину не признает.Обострение отношений между рядовыми членами кооператива и Вадимом Хорьковым произошло в начале этого года. 14 февраля в клубе СХПК на внеочередное общее собрание собралось 41 человек. Приехал туда и депутат Госдумы Дмитрий Ионин, но ни его, ни нескольких членов и работников кооператива внутрь не пустили – на входе стоял Вадим Хорьков и несколько «абмалов-охранников». Присутствовавшая на месте полиция никак не реагировала на происходящее.В ходе заседания было принято решение досрочно лишить полномочий Вадима Хорькова и избрать председателем СХПК «Путиловский» механизатора Андрея Рудакова. Данное решение Вадим Хорьков оспорил через суд, который признал решение собрания неправомочным. Сам же Хорьков, признавая наличие корпоративного конфликта, поспешил обвинить ряд членов кооператива в попытке «рейдерского» захвата предприятия. Суд встал на сторону Хорькова в том числе потому, что на собрание не удалось пройти пяти членам кооператива – как мы уже писали выше, вход им преградили охранники.Спустя некоторое время механизатор Андрей Рудаков, пользующийся уважением в коллективе кооператива, и за которого проголосовали как за нового председателя его коллеги, был уволен. Такая же судьба постигла и нескольких его коллег, в том числе разнорабочего зерносклада, который рассказал следователям о том, как за определенную плату в 2019 году его принуждали грузить по ночам зерно в фуры, платя за работу «копейки».В марте этого года было проведено новое собрание, уже инициированное группой поддержки Вадима Хорькова, в ходе которого срок его полномочий был продлен на пять лет. С данным решением некоторые члены кооператива не согласились, обратившись с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области, требуя признать недействительными решения общих собраний, прошедших 6 и 7 марта. По мнению членов кооператива, часть доказательств, представленных СХПК, фальсифицированы, о чем сделано соответствующее заявление в рамках судебного процесса. Следующее заседание по данному делу назначено на 25 сентября.«На собрание в марте Хорьков собрал и пайщиков и не пайщиков. Они на передние ряды сели, их корреспондент сфотографировал в местную газету, мы снимок увеличили, так там вообще не знаем никого. И голосование должно быть тайное, а он как коршун сидел, смотрел на них. Подвоз рабочих был, автобусы он организовал», – рассказывают бывшие работники.К слову, ранее один из автобусов 1999 года выпуска, на котором возили доярок, распилили на металлолом. Никого не смутило, что транспортное средство является имуществом муниципального образования «Алапаевское».«Был клубный автобус муниципальный, его передавали совхозу на три года для перевозки доярок. В апреле 2019 года его распилили. У меня копии документов на него сохранились, потому что я техосмотр сам ездил, проходил. Меня сотрудники ОЭБиПК опрашивали по этому факту, сотрудники СК были поставлены в курс дела», – говорит бывший водитель автобуса, которого также уже уволили.Ничего не осталось и от совхозного «Камаза» – весной 2018 года была продана кабина грузовика (её приобрел житель Алапаевска за 40 тысяч рублей), а осенью ушел «налево» за 40 тысяч рублей и двигатель. «Всего незаконными действиями за последние 3-4 года причинен ущерб кооперативу на сумму более 10 миллионов рублей», – писали ранее в письме Дмитрию Ионину члены СХПК.Но если имущество дело наживное, то работников, которыми буквально разбрасывается руководство СХПК «Путиловский», будет найти уже проблематично. Если в 2017 году в СХПК работало 220 человек, то сейчас всего около 70. К уволенным сотрудникам у Вадима Хорькова отношение тоже особенное – несмотря на полагающиеся им выплаты, добиться защиты своих прав им удается только через суд.Так, в марте этого года по собственному желанию пришлось уволиться продавцу магазина Татариновой В.А. (ранее заведовала столовой кооператива), которая проработала с 1987 г. После увольнения она неоднократно обращалась в кооператив с требованием выдать ей документы о трудовых отношениях, но работодатель ей в этом отказывал. Из содержания коллективного договора СХПК «Путиловский» на 2017-2020 гг. ей стало известно, что предусмотрено выплачивать материальную помощь работникам кооператива, имеющим необходимый непрерывный стаж в размере 4 минимальных размеров оплаты труда.В день увольнения Татариновой В.А. указанная материальная помощь выплачена не была, хотя она проработала в кооперативе в течение 32 лет. Она направила в СХПК «Путиловский» заявление о необходимости произвести ей выплату материальной помощи, но ей было отказано. Женщина обратилась с исковым заявлением о взыскании задолженности по выплате материальной помощи в Алапаевский городской суд, который удовлетворил её требования.Обращаться в суд за взысканием материальной помощи при выходе на пенсию за непрерывный стаж работы в кооперативе пришлось и трактористу Леониду Панову, уволенному по сокращению штата. Мужчине не дали доработать до достижения 60- летнего возраста 15 месяцев, хотя должность, с которой его сократили, не была исключена из штата, и его место занял другой работник. По его мнению, сократили его по причине несогласия с действиями Хорькова. «Все вышеуказанное делалось и делается умышленно, во вред ему ввиду того, что он подвергает руководство кооператива критике», – указано в материалах суда.После выхода на пенсию Леонид Панов обратился к председателю СХПК «Путиловский» Вадиму Хорькову с вопросом о вышеуказанных выплатах, но получил отказ, хотя проработал в хозяйстве 36 лет. Он направлял в СХПК заявление о выплате ему материальной помощи и заявление о предоставлении копий документов, связанных с его трудовой деятельностью, но ответа не дождался. Суд, изучив предоставленные материалы, постановил взыскать с СХПК « Путиловский» в пользу Панова не только материальную помощь, но и компенсацию за задержку выплаты.Уволиться недавно пришлось и трактористу, которому, по его мнению, Хорьков специально не давал работу, предлагая мести гаражи. На днях (24 сентября) будет сокращена уборщица, несмотря на то, что у нее несовершеннолетний сын, а последние месяцы ей сделали ставку всего по два рабочих часа в день.«Увольняют потому, что много говорим, говорим правду матушку, какая бы она не была, горькая или сладкая. И в прокуратуру и в Следственный комитет писали, но у Хорькова все везде хорошо. Он живет не по доходам. В 2015 году, когда встал вопрос об избрании нового председателя, нам сказали, что по закону нужен человек с высшим образованием, мы и проголосовали за Хорькова, у нас тут на селе много ли людей с дипломами. Когда мы в 90-е годы пахали в полях на чистом энтузиазме, чтобы сохранить совхоз, Хорьков бегал похмелялся, а сейчас нас чуть за шиворот не выкидывает с территории. Нечего тут, мол, делать, хотя у нас паи есть. Люди запуганы. Вот раньше костяк был, всех уволили, молодежь одна работает. У меня дочь работает, ей после прошлого собрания, на которое я ходил, зарплату убавили. Сейчас вам все рассказал, наверное, вообще уволят», – рассказал изданию один из членов кооператива.Бывшие работники и пайщики СХПК «Путиловский» написали коллективное письмо в адрес депутата Госдумы Дмитрия Ионина, в надежде, что на ситуацию обратят внимание на федеральном уровне (копия обращения есть в редакции).В письме, кроме уже обозначенных моментов, указываются и факты вырубки леса на участках лесного фонда, арендуемых кооперативом по договору безвозмездного пользования от 1998 года. Всего СХПК передано в аренду 4369 гектар. По данным veved.ru, часть лесных участков передана в субаренду одному из представителей местной дагестанской диаспоры.«Лес рубят по-черному, всё выпластали, после себя ничего не убирают, сучки оставляют. Им рубить можно, нам нельзя, так что ли?», – жалуются сельчане.В этом году начались и проблемы с заготовкой сена для скотины.«20 лет мы косили покосы, в этом году у нас он их забрал, хотя у нас паи, предлагают сено покупать. Мне 15 тюков сена почти в 9 тысяч рублей обошлись, хотя я тоже пайщик. Мы обнищали все. В прошлом году мне сено даже трактором не вывезли, а я всю жизнь здесь отработала, даже ветеранские не заработала, а вся бухгалтерия при льготах почему то. Лбами нас всех сталкивают. Было дружное село, сейчас поздороваться боимся. К кому еще обращаться? Нет сил терпеть этот беспредел», – еле сдерживая эмоции, рассказывают крестьяне.Они писали обращения во все инстанции, даже Президенту, но их никто не услышал.«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит. В 2018 году все сюда приезжали, и Мерзлякова приезжала (уполномоченный по правам человека в Свердловской области –прим.ред.) обещала виновных найти, и все, молчок теперь. Земли много брошено, колонки водозаборные в деревне разобрали, что случись ни колодцев, ничего, если пожар где случится. Тариф на выкачку канализации в 4 раза подняли. К кому еще обращаться? Мы ждем, когда суд по Хорькову начнется, пусть нас позовут, мы ему такую характеристику народом в суде вынесем, мало не покажется», – пообещали сельчане.Когда Следственный комитет направит в суд уголовное дело в отношении Вадима Хорькова, неизвестно. Между тем в Алапаевском городском суде в настоящее время рассматривается иск прокуратуры по другому делу – административному о привлечении СХПК «Путиловский» к ответственности по ст.17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора, следователя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»). Статья предусматривает наказание от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Вне зависимости от решения суда, складывающаяся в кооперативе ситуация грозит серьезными последствиями для продовольственной безопасности региона, в очередной раз характеризуя отношение власти к крестьянскому труду. Известно, что молоко с СХПК «Путиловский» поставляется на Кушвинский молочный завод (ООО «Молочная благодать»), где может возникнуть дефицит продукции, поставляемой в торговые сети Свердловской области. Конечно, у молзавода есть и свои фермы (в Верхотурском и Алапаевском районе), но справятся ли они с возросшей нагрузкой большой вопрос.«Ситуация с совхозом Путиловский к сожалению яркая иллюстрация тому, когда пайщики доверились одному из своих, как они думали, людей, чтобы он спасал совхоз после ситуации, связанной с заболеванием скота. Но, как мы видим, вместо того, чтобы поднимать хозяйство, происходят какие-то странные вещи. Я лично ездил в Путиловский совхоз неоднократно, вместе с жителями видел и распиленную заправку и распиленный магазин, и другие части совхоза, пришедшие в откровенный упадок за последние годы. В начале этого года мне пришлось лично идти в центральный аппарат Следственного комитета РФ, чтобы разговаривать по ситуации, связанной с волокитой вокруг расследования уголовного дела, возбужденного в отношении господина Хорькова. Видимо, сегодня нужен широкий общественный резонанс, и опять же внимание центрального аппарата СК, чтобы дело дошло до логического завершения. По крайней мере, именно об этом просят меня необоснованно уволенные сотрудники и пайщики совхоза, и мы будем эту ситуацию додавливать, чтобы все действия руководства «Путиловского» получили свою уголовную оценку, потому что сегодня ситуация в Останино и других населенных пунктах, где действует совхоз, просто аховая. У людей нет работы, у людей нет возможности заработка, и все это связано исключительно борьбой за власть внутри самого совхоза», - выразил свое мнение депутат Госдумы Дмитрий Ионин.