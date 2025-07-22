Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок
На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Фото: Сила Берёзовского в людях
Спустя полгода после резонансного решения думы Берёзовского избрать мэром начальницу отдела инвестиционного развития городской администрации и супругу водителя мэра Юлию Маслакову в думе прошло новое голосование по выбору главы.
Кандидатами вновь был действующий руководитель муниципалитета Евгений Писцов и сотрудник администрации, считавшийся «техническим» — на этот раз в роли «спарринг-партнёра» выступил заместитель главы по социальным вопросам Артур Садреев. На этапе подачи документов было ещё три кандидата, но комиссия их «отфильтровала», не допустив до депутатского голосования.
На заседании в поддержку Писцова выступил даже спикер думы Алексей Горевой, который зимой имел амбиции возглавить муниципалитет (но тоже тогда не был допущен комиссией).
Кроме того, Горевой попросил не поддаваться на провокации неких «недожурналистов», не упомянув название медиа, которое он имеет в виду.
В итоге из 18 присутствовавших на заседании депутатов 16 отдали голос за Писцова, 2 — испортили бюллетень. Садреев голосов не получил.
Таким образом, Евгений Писцов назначен главой Берёзовского муниципального округа на очередной пятилетний срок.
Сложности при переназначении мэра Берёзовского, как сообщалось ранее, произошли из-за конфликта Писцова и бывшего главы Берёзовского, крупного бизнесмена и депутата ЗакСО от «Единой России» Вячеслава Брозовского (считается, что он оказывает влияние на большинство депутатов в Берёзовской думе). Собеседник , знакомый с политическим раскладом в Берёзовском, предполагает, что областные власти убедили Брозовского не препятствовать в этот раз переназначению Писцова, в обмен открыв дорогу для бизнес-проектов депутата. Так ли это, неизвестно, однако отметим, что в прошлом месяце Вячеслав Брозовский стал гендиректором Среднеуральской птицефабрики, а его компания заявила об одобренном проекте по строительству агропарка на месте закрытого птицеводческого производства.
Кандидатами вновь был действующий руководитель муниципалитета Евгений Писцов и сотрудник администрации, считавшийся «техническим» — на этот раз в роли «спарринг-партнёра» выступил заместитель главы по социальным вопросам Артур Садреев. На этапе подачи документов было ещё три кандидата, но комиссия их «отфильтровала», не допустив до депутатского голосования.
Артур Садреев на презентации своей программы. Фото: Сила Берёзовского в людях / Вконтакте
На заседании в поддержку Писцова выступил даже спикер думы Алексей Горевой, который зимой имел амбиции возглавить муниципалитет (но тоже тогда не был допущен комиссией).
«В области сменился руководитель. И Денис Владимирович чётко дал нам понять свою позицию по партийной линии и, пусть не лично, через представителей нашего муниципалитета в областном парламенте. Решающим значением было, конечно же, мнение руководителя области. Потому что мы поддерживаем руководителя Дениса Владимировича Паслера»,
— сказал председатель думы.
Кроме того, Горевой попросил не поддаваться на провокации неких «недожурналистов», не упомянув название медиа, которое он имеет в виду.
«Хочу сказать, чтобы вы не поддавались на провокации. Я понимаю, что сейчас многие в недоумении смотрят на меня, и ,может быть, я буду подвергнут критике, но я говорю об этом открыто. Прошу не поддаваться на критики в СМИ, потому что есть ещё у нас отдельные недожурналисты, которые употребляют слова «усмирение» или что-то ещё — я вообще считаю их недопустимыми на уровне хулиганства, прошу не поддаваться на эти слова»,
— сказал он.
В итоге из 18 присутствовавших на заседании депутатов 16 отдали голос за Писцова, 2 — испортили бюллетень. Садреев голосов не получил.
Таким образом, Евгений Писцов назначен главой Берёзовского муниципального округа на очередной пятилетний срок.
Сложности при переназначении мэра Берёзовского, как сообщалось ранее, произошли из-за конфликта Писцова и бывшего главы Берёзовского, крупного бизнесмена и депутата ЗакСО от «Единой России» Вячеслава Брозовского (считается, что он оказывает влияние на большинство депутатов в Берёзовской думе). Собеседник , знакомый с политическим раскладом в Берёзовском, предполагает, что областные власти убедили Брозовского не препятствовать в этот раз переназначению Писцова, в обмен открыв дорогу для бизнес-проектов депутата. Так ли это, неизвестно, однако отметим, что в прошлом месяце Вячеслав Брозовский стал гендиректором Среднеуральской птицефабрики, а его компания заявила об одобренном проекте по строительству агропарка на месте закрытого птицеводческого производства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Денис Паслер назначил нового главу Режа
22 июля 2025
22 июля 2025
Дума Дегтярска отказалась назначать мэром рекомендованного областными властями кандидата
25 июля 2025
25 июля 2025