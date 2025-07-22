В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

«В области сменился руководитель. И Денис Владимирович чётко дал нам понять свою позицию по партийной линии и, пусть не лично, через представителей нашего муниципалитета в областном парламенте. Решающим значением было, конечно же, мнение руководителя области. Потому что мы поддерживаем руководителя Дениса Владимировича Паслера»,

— сказал он.

«Хочу сказать, чтобы вы не поддавались на провокации. Я понимаю, что сейчас многие в недоумении смотрят на меня, и ,может быть, я буду подвергнут критике, но я говорю об этом открыто. Прошу не поддаваться на критики в СМИ, потому что есть ещё у нас отдельные недожурналисты, которые употребляют слова «усмирение» или что-то ещё — я вообще считаю их недопустимыми на уровне хулиганства, прошу не поддаваться на эти слова»,