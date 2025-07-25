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В Екатеринбурге хотят внести очередные изменения в устав города
Уже назначена дата публичных слушаний
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Изменить устав в Екатеринбурге хотят для возможности введения ставки ещё одного первого заместителя главы, следует из постановления на официальном сайте администрации.
Сейчас у главы Екатеринбурга Алексея Орлова один первый заместитель (должность занимает Игорь Сутягин). После изменения устава будет два первых заместителя.
В мэрии объясняют, что введение должности второго первого заместителя обусловлено «объективной необходимостью оптимизации структуры исполнительно-распорядительного органа в условиях значительного увеличения объема и сложности задач в сфере градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры».
Слушания состоятся в здании мэрии 15 августа в 15.00, желающим на них выступить необходимо до 8 августа подать заявку лично в мэрию, либо на портале Госуслуг.
Предыдущий раз устав Екатеринбурга меняли летом 2024 года — тогда поправки касались изменения названия муниципалитета (старое «муниципальное образование „город Екатеринбург“» заменили на новое — «городской округ муниципальное образование „город Екатеринбург“»), освобождения мэра от ответственности за конфликт интересов в ряде случаев и лишения городских депутатов мандата за получение статуса иноагента.
Два года назад в Екатеринбурге внесли схожие изменения в устав муниципалитета, но касающиеся не администрации, а гордумы — введя должность двух первых заместителей председателя думы. В результате этого в текущем созыве гордумы присутствуют, помимо спикера Анны Гурарий, два вице-спикера (должности занимают Михаил Матвеев и Илья Бондарев), в предыдущем же у спикера Игоря Володина был лишь один заместитель (Виктор Тестов).
Собеседник в городской администрации считает, что наиболее вероятным претендентом на должность ещё одного первого замглавы Екатеринбурга после изменения устава является вице-мэр Рустам Галямов.
Сейчас у главы Екатеринбурга Алексея Орлова один первый заместитель (должность занимает Игорь Сутягин). После изменения устава будет два первых заместителя.
В мэрии объясняют, что введение должности второго первого заместителя обусловлено «объективной необходимостью оптимизации структуры исполнительно-распорядительного органа в условиях значительного увеличения объема и сложности задач в сфере градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры».
«Указанные направления приобрели стратегическую значимость для устойчивого развития муниципального образования «город Екатеринбург» <...> Введение второй должности первого заместителя Главы Екатеринбурга позволит обеспечить необходимое внимание, координацию и управленческий ресурс для эффективного решения ключевых инфраструктурных задач, требующих высшего уровня оперативного управления и ответственности»,
— говорится в пояснительной записке
Слушания состоятся в здании мэрии 15 августа в 15.00, желающим на них выступить необходимо до 8 августа подать заявку лично в мэрию, либо на портале Госуслуг.
Предыдущий раз устав Екатеринбурга меняли летом 2024 года — тогда поправки касались изменения названия муниципалитета (старое «муниципальное образование „город Екатеринбург“» заменили на новое — «городской округ муниципальное образование „город Екатеринбург“»), освобождения мэра от ответственности за конфликт интересов в ряде случаев и лишения городских депутатов мандата за получение статуса иноагента.
Два года назад в Екатеринбурге внесли схожие изменения в устав муниципалитета, но касающиеся не администрации, а гордумы — введя должность двух первых заместителей председателя думы. В результате этого в текущем созыве гордумы присутствуют, помимо спикера Анны Гурарий, два вице-спикера (должности занимают Михаил Матвеев и Илья Бондарев), в предыдущем же у спикера Игоря Володина был лишь один заместитель (Виктор Тестов).
Собеседник в городской администрации считает, что наиболее вероятным претендентом на должность ещё одного первого замглавы Екатеринбурга после изменения устава является вице-мэр Рустам Галямов.
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