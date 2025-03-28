Заявление редакции в связи с «административной каруселью» главного редактора Владислава Постникова

«Сотрудники МВД фактически поставили меня в ситуацию, когда в день приезда нового губернатора, я не занимаюсь своей работой и не освещаю встречу первых лиц Свердловской области, а вынуждена обращаться к ним же через СМИ».

редакция Вечерних ведомостей © Вечерние ведомости

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В связи с попытками парализовать работу издания Вечерние ведомости, а также безальтернативных попыток лишить свободы через «карусельные аресты» нашего главного редактора Владислава Постникова, неоднократно заявлявшего о своей готовности удалить посты многолетней давности, наша редакция публикует своё заявление.Мы считаем данный факт абсурдного преследования не только сведением неких личных счётов, но и воспрепятствованием законной журналисткой деятельности, а кроме того, попыткой отдельных лиц в главке МВД дестабилизировать политическую ситуацию в преддверии кампании по выборам губернатора Свердловской области.Отметим, что попытка незаконного удержания без каких-либо документов в моменте в Нижнем Тагиле выглядит как провокация в чистом виде, более того, Постников, являясь спецсубъектом – членом избирательной комиссии, напрямую, должен принимать непосредственное участие в процессе подготовки к выборам губернатора.Подчеркнём, что директор издания Гузель Аиткулова вынуждена была обратиться и к полпреду президента Артёму Жоге, и к новому главе региона Денису Паслеру:Мы обращаемся к представителям власти Свердловской области с просьбой остановить провокации.Подчеркнём, что Постников явится в отдел полиции тогда, когда будут законные основания, а не фактическое давление и попытка без законных оснований лишать его свободы. «Карусельные аресты» являются незаконными, даже по КоАП любые аресты не должны суммироваться, в данной же ситуации речь идёт об очевидной попытке воспрепятствовать не только к доступу Постникова в его соцсети, но и его прямой журналисткой деятельности и деятельности его как члена участковой избирательной комиссии.