Возрастное ограничение 18+

Спикер думы Ревды обратился к жителям города накануне рассмотрения решения о самороспуске думы

Решение будет беспрецедентным за последние 9 лет.

18.43 Вторник, 28 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Гордума Ревды может самораспуститься уже завтра. Вопрос о самороспуске, внесённый накануне с подачи руководителя фракции «Единой России» Юрия Мячина, будет рассмотрен на заседании думы в среду, 29 января.

Председатель думы Вениамин Таров рассказал Вечерним ведомостям, что будет голосовать против роспуска думы. По словам спикера, если у депутатов от «Единой России» есть желание сложить мандат, то «у него есть чистые бланки, хватит на всех». А отказавшимся от мандатов депутатам он предложил больше не подавать документы в избирательную комиссию.

Таров подчеркнул, что он не голосовал за «антинародные» решения — о повышении тарифов ЖКХ (дума направила в областное правительство просьбу повысить их сверх предельного уровня — прим.
), а также выступает против реконструкции площади Победы (конфликт вокруг этого развернулся из-за несогласия части ревдинцев с переносом памятника Ленину).

«В городских и областных СМИ разгорелся очередной информационный скандал. «Единая Россия» хочет прекратить полномочия действующей думы Ревды. Самораспустить депутатов, избранных народом.
Я, как председатель Думы и как один из тех депутатов, кто не голосовал за антинародные решения – по поднятию тарифов, я не голосовал за бюджет, который не предусматривал ремонт дорог и строительство детских площадок. Я выступаю против реконструкции площади Победы в связи с тем, что не учитывается мнение жителей города. Хочу пояснить нашу общую позицию: мы будем голосовать против роспуска думы. Нас выбирали люди!
В настоящее время инициировать информационный шум решили именно те депутаты, которые показали своё истинное лицо – не раз голосовали за повышение тарифов жителей нашего города, хотя не раз жители города говорили «народ против этих решений!». Люди собирали тысячи подписей.
Но зачем единороссам слушать и слышать своих избирателей, если они не хотят работать на благо нашего города, на благо наших жителей? Пускают пишут заявления, слагают свои полномочия по собственному желанию – у меня на руках есть чистые бланки — хватит на всех! Приходите, пишите заявления — я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены. И надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию, так как любые выборы — это дополнительные траты из бюджета ревдинских налогоплательщиков»,

— сказал председатель думы в обращении к жителям Ревды.


Обращение Вениамина Тарова в видеоформате можно посмотреть в телеграм-канале Вечерних ведомостей.

Лидер фракции единороссов в думе Юрий Мячин в разговоре с Вечерними ведомостями отверг доводы Тарова.

«Врёт он всё, он врёт», — сказал единоросс.

На предложение подробнее озвучить претензии к Тарову и поддерживающим его депутатам из фракций СР и КПРФ Мячин сослался на усталость.

«А я всё рассказал "Ревдинскому рабочему", можете прочитать в Telegram. Я просто устал очень уже сегодня, заканчиваю рабочий день, прошу прощения, сегодня я уже не могу давать комментарии»,

— сказал
Мячин.


Судя по всему, Мячин имеет в виду этот его комментарий — в нём он также обвинил Тарова во лжи и заявил, что из-за его действий две школы Ревды не попали в программу капремонта.

Отметим, что в последний раз муниципальная дума распускалась в Свердловской области 9 лет назад — тогда это произошло с гордумой Режа. Из-за конфликта с областными властями и нежелания большинства думы принимать поправки в устав муниципалитета (в Ревде, к слову, апофеозом конфликта в 2024 году тоже было нежелание оппозиционно настроенных депутатов принимать поправки в устав) разгонять думу пришлось с помощью многоступенчатой схемы, на реализацию которой ушло почти два года — сначала прокурор подал в суд, оспаривая принятое думой решение, затем, когда суд удовлетворил иск прокурора, губернатор Евгений Куйвашев внёс в ЗакСО законопроект о роспуске думы Режа, после чего решение о роспуске приняли областные депутаты. В марте 2016 в Реже прошли внеочередные досрочные выборы, результатом которых стало избрание лояльной исполнительной власти думы.

В случае, если дума Ревды распустится, досрочные выборы могут пройти уже в апреле этого года. Впрочем, для принятия этого решения необходимо квалифицированное большинство списочного состава депутатов.

Если досрочного роспуска не состоится, полномочия депутатов гордумы Ревды истекут только в сентябре 2026 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
СК проверяет думу Каменска-Уральского после сообщений о фальсификациях
26 января 2025
Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
24 января 2025
Преподавателя УрФУ пытались «развести» мошенники — позвонив от имени замглавы Екатеринбурга
25 января 2025
Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
23 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
19:55 В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей
19:38 В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев
19:19 Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты
18:59 На шедевр Достоевского глазами разных художников предложит взглянуть Ельцин Центр
18:30 В мэрии Екатеринбурга рассказали о меню по выбору в 36 школах
17:57 Под Ачитом не справился с управлением и перекрыл дорогу водитель фуры
17:09 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге
16:24 Екатеринбурженка стала донором костного мозга и спасла жизнь москвичу
15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
20:32 В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество
19:14 Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные
18:52 В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
Все новости Свердловской области
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
Все новости России и мира
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
19:55 В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей
19:38 В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев
19:19 Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты
18:59 На шедевр Достоевского глазами разных художников предложит взглянуть Ельцин Центр
18:30 В мэрии Екатеринбурга рассказали о меню по выбору в 36 школах
17:57 Под Ачитом не справился с управлением и перекрыл дорогу водитель фуры
17:09 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге
16:24 Екатеринбурженка стала донором костного мозга и спасла жизнь москвичу
15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
20:32 В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество
19:14 Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные
18:52 В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK