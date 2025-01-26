Спикер думы Ревды обратился к жителям города накануне рассмотрения решения о самороспуске думы

— сказал председатель думы в обращении к жителям Ревды.

«В городских и областных СМИ разгорелся очередной информационный скандал. «Единая Россия» хочет прекратить полномочия действующей думы Ревды. Самораспустить депутатов, избранных народом.Я, как председатель Думы и как один из тех депутатов, кто не голосовал за антинародные решения – по поднятию тарифов, я не голосовал за бюджет, который не предусматривал ремонт дорог и строительство детских площадок. Я выступаю против реконструкции площади Победы в связи с тем, что не учитывается мнение жителей города. Хочу пояснить нашу общую позицию: мы будем голосовать против роспуска думы. Нас выбирали люди!В настоящее время инициировать информационный шум решили именно те депутаты, которые показали своё истинное лицо – не раз голосовали за повышение тарифов жителей нашего города, хотя не раз жители города говорили «народ против этих решений!». Люди собирали тысячи подписей.Но зачем единороссам слушать и слышать своих избирателей, если они не хотят работать на благо нашего города, на благо наших жителей? Пускают пишут заявления, слагают свои полномочия по собственному желанию – у меня на руках есть чистые бланки — хватит на всех! Приходите, пишите заявления — я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены. И надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию, так как любые выборы — это дополнительные траты из бюджета ревдинских налогоплательщиков»,