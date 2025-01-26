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Спикер думы Ревды обратился к жителям города накануне рассмотрения решения о самороспуске думы
Решение будет беспрецедентным за последние 9 лет.
Фото: Вечерние ведомости
Гордума Ревды может самораспуститься уже завтра. Вопрос о самороспуске, внесённый накануне с подачи руководителя фракции «Единой России» Юрия Мячина, будет рассмотрен на заседании думы в среду, 29 января.
Председатель думы Вениамин Таров рассказал Вечерним ведомостям, что будет голосовать против роспуска думы. По словам спикера, если у депутатов от «Единой России» есть желание сложить мандат, то «у него есть чистые бланки, хватит на всех». А отказавшимся от мандатов депутатам он предложил больше не подавать документы в избирательную комиссию.
Таров подчеркнул, что он не голосовал за «антинародные» решения — о повышении тарифов ЖКХ (дума направила в областное правительство просьбу повысить их сверх предельного уровня — прим. ), а также выступает против реконструкции площади Победы (конфликт вокруг этого развернулся из-за несогласия части ревдинцев с переносом памятника Ленину).
Обращение Вениамина Тарова в видеоформате можно посмотреть в телеграм-канале Вечерних ведомостей.
Лидер фракции единороссов в думе Юрий Мячин в разговоре с Вечерними ведомостями отверг доводы Тарова.
«Врёт он всё, он врёт», — сказал единоросс.
На предложение подробнее озвучить претензии к Тарову и поддерживающим его депутатам из фракций СР и КПРФ Мячин сослался на усталость.
Судя по всему, Мячин имеет в виду этот его комментарий — в нём он также обвинил Тарова во лжи и заявил, что из-за его действий две школы Ревды не попали в программу капремонта.
Отметим, что в последний раз муниципальная дума распускалась в Свердловской области 9 лет назад — тогда это произошло с гордумой Режа. Из-за конфликта с областными властями и нежелания большинства думы принимать поправки в устав муниципалитета (в Ревде, к слову, апофеозом конфликта в 2024 году тоже было нежелание оппозиционно настроенных депутатов принимать поправки в устав) разгонять думу пришлось с помощью многоступенчатой схемы, на реализацию которой ушло почти два года — сначала прокурор подал в суд, оспаривая принятое думой решение, затем, когда суд удовлетворил иск прокурора, губернатор Евгений Куйвашев внёс в ЗакСО законопроект о роспуске думы Режа, после чего решение о роспуске приняли областные депутаты. В марте 2016 в Реже прошли внеочередные досрочные выборы, результатом которых стало избрание лояльной исполнительной власти думы.
В случае, если дума Ревды распустится, досрочные выборы могут пройти уже в апреле этого года. Впрочем, для принятия этого решения необходимо квалифицированное большинство списочного состава депутатов.
Если досрочного роспуска не состоится, полномочия депутатов гордумы Ревды истекут только в сентябре 2026 года.
Председатель думы Вениамин Таров рассказал Вечерним ведомостям, что будет голосовать против роспуска думы. По словам спикера, если у депутатов от «Единой России» есть желание сложить мандат, то «у него есть чистые бланки, хватит на всех». А отказавшимся от мандатов депутатам он предложил больше не подавать документы в избирательную комиссию.
Таров подчеркнул, что он не голосовал за «антинародные» решения — о повышении тарифов ЖКХ (дума направила в областное правительство просьбу повысить их сверх предельного уровня — прим. ), а также выступает против реконструкции площади Победы (конфликт вокруг этого развернулся из-за несогласия части ревдинцев с переносом памятника Ленину).
«В городских и областных СМИ разгорелся очередной информационный скандал. «Единая Россия» хочет прекратить полномочия действующей думы Ревды. Самораспустить депутатов, избранных народом.
Я, как председатель Думы и как один из тех депутатов, кто не голосовал за антинародные решения – по поднятию тарифов, я не голосовал за бюджет, который не предусматривал ремонт дорог и строительство детских площадок. Я выступаю против реконструкции площади Победы в связи с тем, что не учитывается мнение жителей города. Хочу пояснить нашу общую позицию: мы будем голосовать против роспуска думы. Нас выбирали люди!
В настоящее время инициировать информационный шум решили именно те депутаты, которые показали своё истинное лицо – не раз голосовали за повышение тарифов жителей нашего города, хотя не раз жители города говорили «народ против этих решений!». Люди собирали тысячи подписей.
Но зачем единороссам слушать и слышать своих избирателей, если они не хотят работать на благо нашего города, на благо наших жителей? Пускают пишут заявления, слагают свои полномочия по собственному желанию – у меня на руках есть чистые бланки — хватит на всех! Приходите, пишите заявления — я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены. И надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию, так как любые выборы — это дополнительные траты из бюджета ревдинских налогоплательщиков»,
Я, как председатель Думы и как один из тех депутатов, кто не голосовал за антинародные решения – по поднятию тарифов, я не голосовал за бюджет, который не предусматривал ремонт дорог и строительство детских площадок. Я выступаю против реконструкции площади Победы в связи с тем, что не учитывается мнение жителей города. Хочу пояснить нашу общую позицию: мы будем голосовать против роспуска думы. Нас выбирали люди!
В настоящее время инициировать информационный шум решили именно те депутаты, которые показали своё истинное лицо – не раз голосовали за повышение тарифов жителей нашего города, хотя не раз жители города говорили «народ против этих решений!». Люди собирали тысячи подписей.
Но зачем единороссам слушать и слышать своих избирателей, если они не хотят работать на благо нашего города, на благо наших жителей? Пускают пишут заявления, слагают свои полномочия по собственному желанию – у меня на руках есть чистые бланки — хватит на всех! Приходите, пишите заявления — я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены. И надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию, так как любые выборы — это дополнительные траты из бюджета ревдинских налогоплательщиков»,
— сказал председатель думы в обращении к жителям Ревды.
Обращение Вениамина Тарова в видеоформате можно посмотреть в телеграм-канале Вечерних ведомостей.
Лидер фракции единороссов в думе Юрий Мячин в разговоре с Вечерними ведомостями отверг доводы Тарова.
«Врёт он всё, он врёт», — сказал единоросс.
На предложение подробнее озвучить претензии к Тарову и поддерживающим его депутатам из фракций СР и КПРФ Мячин сослался на усталость.
«А я всё рассказал "Ревдинскому рабочему", можете прочитать в Telegram. Я просто устал очень уже сегодня, заканчиваю рабочий день, прошу прощения, сегодня я уже не могу давать комментарии»,
— сказал Мячин.
Судя по всему, Мячин имеет в виду этот его комментарий — в нём он также обвинил Тарова во лжи и заявил, что из-за его действий две школы Ревды не попали в программу капремонта.
Отметим, что в последний раз муниципальная дума распускалась в Свердловской области 9 лет назад — тогда это произошло с гордумой Режа. Из-за конфликта с областными властями и нежелания большинства думы принимать поправки в устав муниципалитета (в Ревде, к слову, апофеозом конфликта в 2024 году тоже было нежелание оппозиционно настроенных депутатов принимать поправки в устав) разгонять думу пришлось с помощью многоступенчатой схемы, на реализацию которой ушло почти два года — сначала прокурор подал в суд, оспаривая принятое думой решение, затем, когда суд удовлетворил иск прокурора, губернатор Евгений Куйвашев внёс в ЗакСО законопроект о роспуске думы Режа, после чего решение о роспуске приняли областные депутаты. В марте 2016 в Реже прошли внеочередные досрочные выборы, результатом которых стало избрание лояльной исполнительной власти думы.
В случае, если дума Ревды распустится, досрочные выборы могут пройти уже в апреле этого года. Впрочем, для принятия этого решения необходимо квалифицированное большинство списочного состава депутатов.
Если досрочного роспуска не состоится, полномочия депутатов гордумы Ревды истекут только в сентябре 2026 года.
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