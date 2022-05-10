В Свердловской области у общественника, который судится с местными чиновниками, сгорел дом почти дотла

Общественник опасается, что полиция не будет расследовать причины уничтожения дома

14.09 Пятница, 13 мая 2022
Политика
Все документы Андрея Федорчука и его семьи сгорели в пожаре. Фото предоставлено общественником
В Заречном городском округе у общественника, помощника независимого депутата Александра Заторского, Андрея Федорчука сгорел дом в ночь на 4 мая. По словам Федорчука, это уже не первая попытка спалить его. Так, его дом уже поджигали, однако тогда его удалось быстро потушить. В этот же раз дом и баня фактически выгорели полностью.

С момента пожара прошло уже почти 10 дней, однако следственные действия полицейскими до сих пор не проведены – так, никаких экспертиз еще не было, и это при том, что руины дома пора бы уже разобрать – так как это может являться потенциальной угрозой для безопасности окружающих. Но разбирать дом до следственных действий нельзя, подчёркивает Федорчук. При этом дознаватель местного МЧС передал информацию в полицию, что обнаружил признаки поджога, рассказал общественник. Кроме того, Федорчук и сам написал заявление на имя начальника местного отдела МВД Заречного Федора Сажина с просьбой возбудить уголовное дело по факту поджога.

Поражает в этой истории то, что это уже не первая попытка поджога. Сам Федорчук уже много лет занимается общественной деятельностью, он пытается заставить местных чиновников работать по прямому назначению – в интересах жителей.

Самой большой конфликтной ситуацией в текущем моменте Федорчук называет судебные разбирательства с чиновниками Заречного района. Так, в 2017 года Федорчук был на приеме в общественной приемной президента Владимира Путина в Екатеринбурге. Проблема, с которой он пришел, – это проблема многих жителей деревни Гагарка в Заречном городском округе. Много лет там на нескольких улицах не было нормального дорожного покрытия, ездить по такой неасфальтированной дороге совершенно невыносимо, рассказывает Федорчук.

«Дорог практически не было, и никто особо содержанием не занимался», — рассказывает Андрей Федорчук.

В Свердловской области у общественника, который судится с местными чиновниками, сгорел дом почти дотла
В страшном пожаре сгорело практически все. Семья потеряла любимую кошку в этой трагедии

Также он рассказал, что раньше, пока улицы были не заасфальтированы, большой проблемой становилось то, что дома просто могли «всплыть» из-за сильных осадкой весной и грязи.

После его посещения приемной президента, дело сдвинулось с мертвой точки – местный прокурор обратился в суд, после чего суд обязал чиновников сделать дорогу. Чиновники начали «ремонтировать» дорогу (по документам это был именно ремонт, не строительство), сделали техзадание на проект, однако присвоили двум тупиковым улицам категорию проезда, то есть двустороннее движение по одной полосе шириной 3 метра.

«Как говорится, “вы нас смогли заставить, а теперь попробуйте заставьте сделать нормально”», – рассказывает Андрей Федорчук.

То есть на двух тупиковых улицах протяженностью 600 метров сделали двустороннее движение по одной полосе, при этом улицам обозначили категорию проезда – из-за этого жители деревни испытывают определённые трудности при передвижении по этим участкам.

«Я обращался в прокуратуру для понуждения администрации в исполнении своих прямых обязанностей в интересах жителей деревни. Прокуратура по моим обращениям обращалась в суд. Было несколько решений судов, которые в полном объеме не исполнены до настоящего времени», – добавляет общественник.

Кроме того, Андрей Федорчук решил провести независимую строительную экспертизу по качеству и объемам произведенных работ. Он рассказывает, что не уверен в качестве и полноте выполнения работ, и хочет добиться того, чтобы выделение бюджетных средств (то есть денег налогоплательщиков) было перепроверено.

«Думаю, что последней каплей могло стать то, что я собираюсь за свой счет проводить экспертизу», — считает Федорчук.

«Прошла первая инстанция суда, которая почему-то поддержала такое [решение по организации двустороннего движения по однополосной улице]. У нас на первое июня процесс, во второй инстанции будет бороться дальше»,— рассказал общественник.

Сейчас, по мнению общественника, расследование причин пожара может быть «вялым» или вообще не быть. Андрей Федорчук считает, что дом могли поджечь.

Федорчук написал заявление в полицию в день пожара, однако рассказал, что экспертиз до сих пор не было

В страшном пожаре сгорело практически все – от дома остались, по сути, только фундамент и разрушенные стены, в огне погибла любимая кошка семьи Федорчука.

Также общественник рассказал, у него уже был случай поджога его дома пару лет назад. Однако тогда все удалось быстро потушить – дом практически не пострадал. Причем в прошлый раз поджог пытались совершить коктейлями Молотова.

«Это было в феврале, в мороз. 70 % бутылок не разбились, а в сугробах фитили потухли, а то, что разбилось и загорелось, мы смогли потушить огнетушителями», — вспоминает Федорчук.

Сейчас общественник надеется, что правоохранительные органы все-таки проведут расследование, выяснят и причины пожара, и найдут виновных. По последним данным, дознаватель МЧС обнаружил признаки поджога и передал информацию в полицию.
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Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости
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