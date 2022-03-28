О чём говорят результаты выборов 27 марта и что ожидать от этого электорального года в Свердловской области. Мнение политолога

Сергей Мошкин объяснил взлёт «Единой России», падение КПРФ и предсказал возможные сценарии губернаторских выборов в Свердловской области

21.25 Понедельник, 28 марта 2022
Политика
Сергей Мошкин. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге завершились дополнительные выборы в городскую думу. Несмотря на то что выбирали депутатов всего по двум округам, это были крупнейшие выборы в России между двумя Едиными днями голосования — в этих округах проживает суммарно более 135 тысяч избирателей. Также дополнительные выборы прошли по одному округу в думу Качканара. Во всех случаях победили кандидаты от «Единой России», причём победили за явным преимуществом, набрав 60,33%, 72,4% и 84,5% соответственно. Выборы в Екатеринбурге отметились крайне низкой явкой, в округе №2 (Верх-Исетский район) даже был установлен антирекорд по явке за всю историю екатеринбургских выборов – 6,5%. При этом больше половины этой явки было обеспечено на досрочном голосовании.

«Вечерние ведомости» поговорили с политологом, доктором политических наук Сергеем Мошкиным о причинах столь высоких результатов «Единой России», и о том, какой может быть электоральная картина в стране в ближайшем будущем в свете внешнеполитических факторов и разговорах об отмене прямых выборов губернаторов.

— «Единая Россия» показала нетипично высокие результаты для Свердловской области на этих выборах. Ведь как правило, партия власти набирала у нас в регионе порядка 30% – 35%, максимум 45%. С чем это может быть связано?

— Мне кажется, что явка здесь – ключевой показатель. Именно через процент явки можно вскрыть картину прошедших выборов. Во-первых, это довыборы, интерес к которым всегда гораздо менее выражен, чем на плановых выборах. Выборы локальные, которые не подогреваются общегородской тематикой. На таких всегда начинает вступать в силу закон соревнований электоральных машин. И здесь очень важный момент – кто из реальных соперников вступит в эту борьбу. Для «Единой России» они обеспечили явку за счёт административного ресурса, в первую очередь приведя лояльных администрации города избирателей. Другие политические силы понимали, что сладость этого мандата не столь велика, что срок ограничен полутора годами, и тратить деньги на столкновение с административной машиной было бы для них опрометчивым шагом. Мне кажется, что представители других партий просто уклонились от борьбы. Понимая бессмысленность мандата на столь короткий срок. Высокая досрочка — очевидный признак мобилизационной машины админресурса.


Результаты довыборов в гордуму Качканара


Поэтому, когда мы говорим о фантастическом результате «Единой России», что ж тут удивляться – доля проголосовавших за них велика, но при такой низкой явке портрет избирателя становится совершенно очевиден. Это люди, мобилизованные городскими властями. А городские власти сейчас могут мобилизовать только за партию власти.

— При этом явка в округах №2 и №10 отличалась почти в два раза.

— В Академическом явка повыше только за счёт того, что там мобилизационная машина своя, она не административная, она корпоративная. Он отстроена лучше. И результат это показал – как по явке, так и по набранному кандидатом проценту они выше. Порога явки, конечно, нет, но чтобы выборы выглядели в глазах общества состоявшимися, нужна более-менее приличная явка. Что касается Верх-Исетского района с шестью процентами, мы же понимаем, какой уровень легитимности этого мандата.

— И всё же довыборы в ту же гордуму Екатеринбурга в 2017 и 2020 году были весьма непредсказуемыми, с высокой конкуренцией. Будут ли, на ваш взгляд, ещё конкурентные выборы в Екатеринбурге?

— Сейчас об этом говорить сложно. Россия впала в достаточно турбулентный период, связанный с внешнеполитическими историями.

— А что ожидаете от выборов губернатора, которые должны пройти в Свердловской области в сентябре этого года?

— Сегодня наиболее обсуждаемый вопрос, сохранятся ли прямые выборы губернаторов. С одной стороны, если выборы будут прямые, действующему губернатору Евгению Куйвашеву ничего не стоит их выиграть. Соперников-то никого не будет в любом случае. Поляна зачищена. Ройзман уже оказался. Другие, кто бы мог выступить потенциальным конкурентом, стали губернаторами в других регионах.

При этом Куйвашев ничего не потеряет, если выборы даже будут отменены, и если его изберёт Законодательное собрание. Уровень доверия к нему достаточен. Я думаю, решение по этому поводу будет приниматься на Старой площади. Но Куйвашев и в том, и в другом случае ничем не рискует. Он в любом случае легко выиграет эти выборы. Его уровень поддержки по области где-то в районе 60%.


Результаты довыборов в гордуму Екатеринбурга


— Вернёмся к прошедшим 27 марта выборам. Если смотреть на партийную принадлежность кандидатов, то лично мне бросается глаза падение поддержки КПРФ по сравнению с сентябрьскими выборами. Неужели рейтинг партии сейчас настолько опустился? (кандидаты от КПРФ заняли в своих округах на довыборах в Екатеринбурге лишь четвёртые места, набрав 4% и 6% соответственно — Прим. Ред.)

— Я не живу в этих округах и не следил за этими выборами, поэтому не могу точно сказать, но КПРФ, скорее всего, уклонились от борьбы.

— А сыграла ли роль нынешняя внешнеполитическая ситуация в таком результате компартии? Ведь рейтинги власти всегда повышаются, когда в повестке появляется «внешний враг». Может, из-за происходящего на территории Украины потенциальные голоса КПРФ как раз перетекли «Единой России»?

— Безусловно, спецоперацию «Единая Россия» поддержала. Турчак не вылазит из Донецка. Они эту нишу застолбили. И рейтинг президента, и рейтинг партии власти в первое время после начала спецоперации поднялись. В данном случае остальные партии, если они подключаются к этой тематике, то они становятся вторичны.

— Но ведь КПРФ даже выступила вперёд «Единой России» по поводу признания ДНР и ЛНР?

— И в этом случае КПРФ всё равно становится вторичной. Потому что когда включается международная, внешнеполитическая и патриотическая тематика, то любая критика властей по поводу местных дел, она может быть встречена неуместной. «Что ты о тротуарах, когда у нас страна в опасности». Вы понимаете, насколько ограничены становятся коммунисты в своей традиционной социальной риторике.

Причём, если начнётся ухудшение социально-экономического положения внутри страны — они тоже не смогут этим воспользоваться. Не будут же они власть обвинять в том, что довела, как говорится, до ручки. В данном случае 15 лет никто не отменял, я имею ввиду последние принятые законы. Но многие факторы, которые могут быть, могут наступить, пока не наступили. Сейчас многие последствия санкций обыватель ещё не прочувствовал, но будет в мае-июне, мы не знаем.

На данный момент можно говорить о том, что коммунистам, видимо, не удастся воспользоваться патриотической риторикой, а если они будут ей пользоваться, они будут вторичны, они будут жалким подобием «Единой России».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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