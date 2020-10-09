Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

22.36 Пятница, 16 октября 2020
Политика
В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, зачем подала резонансное заявление об отставке председатель Арбитражного суда Свердловской области, кого обокрали в Екатеринбурге студенты СИНХа, кто из свердловских полицейских получил новое назначение и за кем придут в мэрию Нижнего Тагила оперативники ФСБ.

В свердловском арбитраже ждут судьбоносного для председателя заседания

Нашумевшая «отставка» председателя Арбитражного суда Свердловской области Светланы Цветковой может не состояться – для начала заявление должна рассмотреть Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (обсуждается, что оно будет рассмотрено на заседании в конце ноября). По слухам, Светлана Цветкова не собирается покидать пост, а заявление для нее это лишь желание получить одобрение текущей деятельности. Наиболее вероятный сценарий, шепчутся слухмейкеры, что ВККС предложит Цветковой остаться и продолжить работу до окончания полномочий в 2023 году.

Мотивы принятия решения суда по прекращению банкротства ЖСК «Западный-1» проверят силовики

Между тем, в сферу внимания правоохранителей может попасть судья Арбитражного суда Свердловской области Елена Берсенева, которая на днях утвердила мировое соглашение в рамках банкротства жилищно-строительного кооператива «Западный-1». По слухам, мотивы принятия решения, которое вызвало недоумение, как в юридических кругах, так и у ряда кредиторов, проверят силовики.

Мировое соглашение было предложено организациями, которые входят в сферу влияния бизнесмена Владимира Михеева – основателя ЖСК «Западный-1». Процедура банкротства длилась три года, но теперь, согласно утвержденной редакции мирового соглашения, прощением долга прекращаются обязательства ЖСК на сумму более 300 миллионов рублей.

В Екатеринбурге обокрали известного адвоката, защищающего интересы депутата Заксобрания

В Екатеринбурге известный адвокат, ранее представлявший интересы депутата Заксобрания Геннадия Ушакова, лишился крупной суммы денег. Известно, что в его семейной квартире на улице Февральской революции,15 в ночь с 10 на 11 октября собрался сын со своими друзьями – двумя молодыми людьми и девушкой, студенткой УрГЭУ-СИНХ.

Когда сын адвоката, изрядно злоупотребив алкоголем, лег спать, его друзья вытащили из сейфа 12 тысяч евро. Полицейские спустя несколько дней нашли и самих подростков, и часть похищенных денег, которые они не успели «прогулять». После того, как материалы передали в Следственный комитет, следователями было возбуждено уголовное дело о краже. Теперь студентам грозит наказание на срок до 10 лет.

В полиции Свердловской области усилился еще один выходец из Астрахани

В ГУ МВД России по Свердловской области незаметно состоялось важное кадровое назначение. В главке усилился Сергей Ремезков, который перевелся вслед за начальником Александром Мешковым из Астрахани в Екатеринбург в январе этого года. Сначала он был назначен заместителем начальника полиции ГУ МВД, курируя дежурные части. Однако теперь Ремезков занял должность замначальника полиции по охране общественного порядка, которая освободилась после выхода на пенсию Эдуарда Бородина. Между тем, отношение к Ремезкову среди личного состава крайне неоднозначное – есть мнение, что Мешков чересчур опекает подопечного, тем самым развязывая ему руки.

Начальник УМВД по Екатеринбургу оскандалился

Смерть заместителя начальника кадров управления МВД Екатеринбурга Данила Халимова, который скончался от коронавируса, стало поводом для обсуждения среди полицейских соблюдения мер безопасности. В здании УМВД на Фрунзе, 74 почти все сотрудники ходят в медицинских масках и регулярно пользуются антисептиками, однако часть полицейских позволяет себе нарушать санитарные порядки.
По слухам, избегает ношения маски начальник УМВД Игорь Озеров, требуя при этом от подчиненных совершенно обратного, и в самой жесткой приказной форме. Так ли это на самом деле выяснить непросто – попасть гражданскому человеку в служебные кабинеты УМВД с недавних пор непростая задача.

Администрацию Березовского заставят пойти на уступки

История с выселением общества инвалидов в Берёзовском из муниципального помещения, которое они занимали на протяжении 17 лет (на их защиту встал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин), дошла до Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. Федеральный чиновник был крайне удивлён, что в условиях, когда поправки в Конституции наоборот гарантировали защиту прав людей с ограниченными возможностями здоровья, небольшой уральский город выглядит «белой вороной». По слухам, на следующей неделе администрации Березовского придется ответить на ряд вопросов, которые уже для нее готовят контрольно-надзорные органы и региональное правительство. Отмолчаться чиновникам мэрии не получится.

Начальник свердловского УЭБиПК наладил связи с бывшим руководителем УМВД

Бывший начальник УМВД уральской столицы, заместитель генерального директора по корпоративному развитию и правовым вопросам МУП «Екатеринбурэнерго» Марат Бисинбаев налаживает связи с руководителем Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Рашидом Даулетовым. Инсайдеры склонны считать, что Бисинбаева и Даулетова прежде всего сблизили национальные корни, нежели чем какой-то иной интерес, хотя нельзя исключать, что в последующем от одной из сторон поступят любопытные предложения.

Замглавы Нижнего Тагила попросят вспомнить прошлое

Обыски в ГИБДД Нижнего Тагила, проведенные с участием оперативников ФСБ в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, лишь начало большой разработки, которую начали сотрудники органов госбезопасности. Её связывают с заменой начальника отдела УФСБ России по Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, которая произошла в прошлом году. Есть мнение, что экс-начальник был близок к команде мэра Пинаева, тогда как новая команда готова показать достойный результат. По слухам, в ближайшее время появится множество вопросов к заместителю главы администрации города по финансово-экономической политике Алексею Бурдилову, который работает в мэрии на разных должностях уже более 11 лет и наверняка знает многие «серые» схемы, реализованные коллегами.

Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
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