Участница «Мисс Екатеринбург» поведет «Единую Россию» на выборы

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В региональном отделении «Единой России» появился новый партийный юрист. По слухам, и стала 24-летняя Елизавета Мельникова – девушка с модельной фигурой и внешностью. О Елизавете Мельниковой известно, что является выпускницей Уральского государственного юридического университета, а в 2018 году дошла до финала конкурса «Мисс Екатеринбург». Именно Елизавета будет курировать довыборы в гордуму, и её уже видели в одном из ресторанов уральской столицы с кандидатами от «ЕР» – Антоном Швалевым и Виталием Чачиным.«Единая Россия» определилась со своим кандидатом на выборы в Заксобрание по Белоярскому округу, которые назначены на 2021 год. Ставка сделана на Вячеслава Вегнера, который давно работает на территории и является одним из самых узнаваемых политиков района. По слухам, на места уже спущена команда всячески поддерживать Вячеслава Вегнера, а сам он активизировал свою работу в округе.Одной из неофициальных задач, которая поставлена Вегнеру – добиться примирения азербайджанской и армянской общин на территории. Учитывая, что у депутата сложились хорошие отношения как с епархией, так и с мусульманским сообществом, задача для него вполне решаемая. Конкуренцию Вегнеру составит депутат Илья Гаффнер, у которого остались в Белоярском крепкие связи, в том числе и в территориальном избиркоме.Пандемия коронавирусной инфекции принесла неожиданно приятный результат для владельцев мужских спа-салонов в Екатеринбурге. По слухам, бенефициар клубов «Распутин» Денис Рогов приобрел себе Audi Q8, цены на которую начинаются от 6 миллионов рублей. Не забыл бизнесмен и о другой роскоши – на автомобиле «висят» блатные госномера «999».В ГУ МВД Росси по Свердловской области состоялось неприметное для широкой общественности кадровое назначение. Бывший врио заместителя начальника УЭБиПК Дмитрий Мизев назначен заместителем руководителя Управления по вопросам миграции. По слухам, полковник, являющийся выходцем из УСБ, курирует в подразделении вопросы собственной безопасности, то есть, по сути, сохранил свой функционал. Опыт и профессионализм Дмитрия Мизева однозначно пригодится, учитывая, массив уголовных дел, возбуждаемых в отношении организаторов незаконной миграции в регионе.Директор телекомпании «Крик-ТВ» Евгений Губко, у которого 18 сентября на улице Фурманова в Екатеринбурге сожгли внедорожник «Инфинити QХ56» , оказался вовсе не владельцем транспортного средства. Автомобиль, как выяснилось, зарегистрирован на некоего Семенова, проживающего на ЖБИ. Известно, что возгорание возникло в моторном отсеке, и сейчас силовики устанавливают причину возгорания. Судя по всему, медиаменеджер не угодил одному из героев сюжетов телеканала, на котором регулярно выходят разоблачающие материалы.Задержание экс-начальника отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимира Нечаева в Москве по подозрению в получении взятки, проводили вовсе не оперативники ФСБ, как об этом заявлялось ранее. Как стало известно veved.ru, задержание проводили сотрудники отдела уголовного розыска по району Люблино ГУ МВД по Москве. Именно полицейским пришлось задержать своего бывшего коллегу, который находился в розыске с 18 октября 2017 года.В Белоярском городском округе в депутатских кругах обсуждают поведение председателя думы Андрея Воробьева, который почти перестал появляться на рабочем месте. При этом спикер, шепчутся слухмейкеры, активно пользуется служебным автомобилем «Тойота Камри» – его самого неоднократно видели за рулем иномарки.Что характерно, когда и.о. председателя думы был Борис Комлев, Андрей Воробьев любил пожурить своего коллегу за использование служебным авто в личных целях, чем сам сейчас и занимается, устраивая себе регулярные «командировки» в Екатеринбург. При этом Воробьева якобы еще и категорически не устраивает, что «Тойота Камри» 2013 года выпуска, по всей видимости, намекая, что пора бы «освежить» транспортное средство.